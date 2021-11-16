***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 10:00
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977953
BIST
11:221.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,22
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:2210,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1071
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:2211,5694
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1333
|Açılış
|: 11,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:22608,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 6,13
|Açılış
|: 608,82
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ELITE
|19,72
|86.535.466
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|PRKAB
|41,78
|133.028.436
|% 7,18
|
|DOAS
|45,44
|79.758.918
|% 6,92
|
|OYLUM
|8,07
|6.455.940
|% -7,88
|
|HEDEF
|3,39
|9.182.596
|% -5,57
|
|NUGYO
|10,36
|3.936.033
|% -5,13
|
|GRNYO
|2,48
|1.290.431
|% -4,98
|
|GARFA
|13,18
|1.849.289
|% -4,49
|
|GARAN
|12,35
|1.574.105.291
|% 6,19
|
|AKBNK
|7,32
|1.370.661.736
|% 5,02
|
|YKBNK
|3,48
|1.344.505.756
|% 2,65
|
|PETKM
|7,93
|1.000.948.254
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,10
|831.382.594
|% 1,57
|
|YKBNK
|3,48
|1.344.505.756
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,20
|277.002.999
|% -3,23
|
|AKBNK
|7,32
|1.370.661.736
|% 5,02
|
|GARAN
|12,35
|1.574.105.291
|% 6,19
|
|PETKM
|7,93
|1.000.948.254
|% 0,00
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1583
|10,1609
|% 1,03
|
|Euro
|11,5548
|11,5664
|% 1,14
|
|Sterlin
|13,6034
|13,6716
|% 1,17
|
|Frank
|10,9170
|10,9828
|% 0,85
|
|Riyal
|2,6965
|2,7100
|% 0,84
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|3,07
|
|Altın Gr.
|610
|611
|7,88
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,20
|8,22
|0,10
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,73
|