***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 13:45
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059608
BIST
13:513.188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 44,93
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
13:5118,2247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:5118,2155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1107
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
13:51999,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,84
|Açılış
|: 999,65
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:49
|OYYAT
|25,30
|14.865.307
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|24.332.828
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.224.536
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|45.384.166
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.705.528
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|2.674.378
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,49
|72.247.020
|% -6,39
|
|UTPYA
|22,00
|1.933.998
|% -5,82
|
|PENTA
|392,60
|53.124.938
|% -5,03
|
|NTGAZ
|22,32
|135.885.736
|% -4,86
|
|AKBNK
|12,66
|3.678.139.849
|% 6,84
|
|THYAO
|71,40
|2.683.394.535
|% 0,42
|
|YKBNK
|7,35
|2.078.215.798
|% -2,91
|
|HALKB
|8,41
|1.826.407.422
|% -1,29
|
|GARAN
|23,00
|1.716.153.519
|% 1,23
|
|AKBNK
|12,66
|3.678.139.849
|% 6,84
|
|YKBNK
|7,35
|2.078.215.798
|% -2,91
|
|EKGYO
|4,04
|914.579.179
|% 1,00
|
|HALKB
|8,41
|1.826.407.422
|% -1,29
|
|ISCTR
|8,15
|1.481.640.150
|% 1,37
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2151
|18,2252
|% 0,16
|
|Euro
|18,2163
|18,2227
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,0057
|21,1111
|% 0,33
|
|Frank
|18,4734
|18,5847
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8328
|4,8570
|% 0,15
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|7,73
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,48
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.731
|6.786
|21,00
|
|Yarım
|3.280
|3.318
|11,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|0,06
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|1,75
|