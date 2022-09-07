***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 17:16
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061072
BIST
17:073.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 25,16
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:0718,2305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:0718,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0503
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
17:07998,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 998,02
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ORGE
|12,98
|55.465.858
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.453.905.375
|% 9,98
|
|SELGD
|5,73
|4.492.519
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.683.349
|% 9,98
|
|MTRKS
|34,68
|9.169.739
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|169.271.904
|% -9,97
|
|FADE
|9,19
|191.153.570
|% -7,17
|
|PRKME
|13,04
|55.413.047
|% -6,46
|
|ALKA
|66,00
|57.732.661
|% -6,45
|
|YKBNK
|7,96
|7.185.748.349
|% -3,86
|
|THYAO
|75,90
|6.956.118.480
|% 3,05
|
|AKBNK
|15,16
|6.082.348.128
|% -2,63
|
|EKGYO
|4,96
|5.453.905.375
|% 9,98
|
|SISE
|26,42
|4.570.481.922
|% 3,45
|
|EKGYO
|4,96
|5.453.905.375
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,96
|7.185.748.349
|% -3,86
|
|AKBNK
|15,16
|6.082.348.128
|% -2,63
|
|ISCTR
|10,25
|3.649.253.487
|% -2,66
|
|VAKBN
|10,74
|2.987.766.620
|% 6,55
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2154
|18,2268
|% -0,04
|
|Euro
|18,0816
|18,0942
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,7492
|20,8533
|% -0,88
|
|Frank
|18,4586
|18,5698
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8357
|4,8600
|% 0,01
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,21
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-17,00
|
|Tam
|6.765
|6.836
|-4,00
|
|Yarım
|3.296
|3.339
|0,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.673
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|89,47
|89,47
|-3,36
|