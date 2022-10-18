***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 15:26
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072662
BIST
16:553.843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -4,68
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:5518,5821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:5518,3262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:55987,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 987,34
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ARMDA
|174,90
|7.370.314
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|148.860.503
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.405.371
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.601.897
|% 10,00
|
|PCILT
|20,30
|50.817.207
|% 9,97
|
|SAYAS
|23,12
|134.296.205
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.865.698.781
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,30
|13.226.357
|% -8,98
|
|MEGAP
|4,49
|33.749.430
|% -7,04
|
|MEGAP
|4,49
|33.749.430
|% -7,04
|
|THYAO
|97,35
|5.963.839.425
|% -1,12
|
|YKBNK
|9,50
|5.235.080.208
|% -2,16
|
|AKBNK
|15,10
|4.242.948.221
|% 1,68
|
|ASELS
|33,16
|3.619.629.511
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,42
|3.472.088.374
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,42
|3.472.088.374
|% -1,56
|
|YKBNK
|9,50
|5.235.080.208
|% -2,16
|
|TSKB
|2,67
|962.475.382
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,44
|2.939.976.483
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,86
|569.966.003
|% -1,59
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5715
|18,5821
|% 0,01
|
|Euro
|18,3120
|18,3262
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,9541
|21,0592
|% -0,50
|
|Frank
|18,6028
|18,7148
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9318
|4,9566
|% 0,04
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,83
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,65
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|-16,00
|
|Tam
|6.684
|6.760
|31,00
|
|Yarım
|3.257
|3.307
|18,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,07
|
|B. Petrol
|90,28
|90,28
|-1,34
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:09YATAS
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 18.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 599, 258 adet işlem
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17:07FADE
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 517, 781 adet işlem
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17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PETKM, YKBNK
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17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, FROTO, AKBNK
-
17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 43 kaybederek (% -0.13 ) 3, 410