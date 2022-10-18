***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 17:21
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072717
BIST
17:213.829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -18,16
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
17:2118,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:2118,2768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0152
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:21987,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,55
|Açılış
|: 987,10
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:19
|PENTA
|532,40
|79.505.995
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.479.976
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|149.039.351
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.605.035
|% 10,00
|
|BSOKE
|3,42
|90.500.304
|% 9,97
|
|KIMMR
|7,22
|13.802.815
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|134.754.651
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.870.905.121
|% -9,90
|
|KLRHO
|33,66
|210.650.399
|% -8,08
|
|MEGAP
|4,49
|34.438.789
|% -7,04
|
|THYAO
|97,60
|6.224.666.206
|% -0,86
|
|YKBNK
|9,51
|5.503.377.870
|% -2,06
|
|AKBNK
|15,12
|4.396.121.380
|% 1,82
|
|ASELS
|33,16
|3.735.456.752
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,43
|3.592.908.452
|% -1,34
|
|EKGYO
|4,43
|3.592.908.452
|% -1,34
|
|YKBNK
|9,51
|5.503.377.870
|% -2,06
|
|TSKB
|2,68
|977.192.567
|% -1,83
|
|ISCTR
|9,51
|3.050.711.362
|% 1,28
|
|SKBNK
|1,85
|579.722.325
|% -2,12
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5800
|18,5860
|% 0,03
|
|Euro
|18,2673
|18,2780
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,9576
|21,0627
|% -0,49
|
|Frank
|18,5998
|18,7118
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,03
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-0,85
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.679
|6.756
|27,00
|
|Yarım
|3.254
|3.305
|16,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.654
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,05
|
|B. Petrol
|90,02
|90,02
|-1,60
|