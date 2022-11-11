***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 17:25
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079546
BIST
17:274.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,08
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.460
17:2718,5539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0640
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:2719,0769
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2251
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:271.049,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.049,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VERUS
|96,80
|54.694.196
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|89.202.740
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|199.040.079
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.022.402
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|363.041.187
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.853.326
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.556.311
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,64
|233.120.231
|% -9,37
|
|TURGG
|266,50
|37.837.811
|% -8,23
|
|IZFAS
|5,40
|14.795.861
|% -5,43
|
|THYAO
|112,70
|7.790.431.467
|% -0,62
|
|EREGL
|36,82
|6.023.828.224
|% -1,92
|
|ASELS
|39,16
|5.417.874.941
|% 2,94
|
|PETKM
|14,36
|3.451.670.484
|% -0,83
|
|EKGYO
|5,32
|3.150.751.283
|% -1,12
|
|EKGYO
|5,32
|3.150.751.283
|% -1,12
|
|YKBNK
|9,66
|2.834.758.827
|% -1,13
|
|ODAS
|10,85
|2.912.165.332
|% 8,72
|
|SKBNK
|2,16
|588.376.425
|% -3,14
|
|PETKM
|14,36
|3.451.670.484
|% -0,83
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5412
|18,5539
|% 0,35
|
|Euro
|19,0560
|19,0769
|% 1,19
|
|Sterlin
|21,7006
|21,8094
|% 0,50
|
|Frank
|19,4073
|19,5243
|% 1,76
|
|Riyal
|4,9149
|4,9395
|% 0,23
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.051
|7,12
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.931
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.366
|3.450
|19,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,47
|