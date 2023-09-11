***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2023 16:22
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193793
BIST
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17:018.143
En Düşük
|Değişim
|: -2,19%
|| -182,68
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.143
En Yüksek
8.404
17:0126,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0515
|Açılış
|: 26,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
17:0128,9185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1889
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
17:011.664,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,47
|Açılış
|: 1.664,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler17:01
|RYGYO
|23,76
|102.675.710
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|80.874.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.465.910
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|218.140.279
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.909.603
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,59
|1.245.087.422
|% -9,87
|
|ENERY
|185,20
|3.531.866.575
|% -9,70
|
|KOZAL
|33,04
|8.402.051.149
|% 6,86
|
|KZGYO
|46,74
|5.633.870.490
|% 5,32
|
|THYAO
|236,10
|5.464.417.626
|% -2,96
|
|ENKAI
|35,22
|5.146.379.584
|% 2,86
|
|ISCTR
|23,06
|4.879.879.756
|% -6,64
|
|ZOREN
|5,12
|2.579.974.166
|% 0,59
|
|EKGYO
|9,10
|3.484.189.176
|% -4,01
|
|SKBNK
|5,75
|1.605.436.051
|% 4,17
|
|KOZAL
|33,04
|8.402.051.149
|% 6,86
|
|KLGYO
|3,33
|768.012.423
|% -0,30
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8813
|26,8880
|% 0,19
|
|Euro
|28,9082
|28,9185
|% 0,66
|
|Sterlin
|33,5763
|33,7447
|% 0,65
|
|Frank
|30,0317
|30,2127
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1468
|7,1827
|% 0,19
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|7,21
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,47
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.063
|11.143
|34,00
|
|Yarım
|5.548
|5.595
|19,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.797
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,15
|
|B. Petrol
|90,78
|90,78
|0,13
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16ORGE
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 55.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 617 adet işlem
-
17:15ISKPL
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 351, 805 adet işlem
-
17:14MERCN
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 38.24 lira fiyatla işlem gören hissede 978, 585 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 8, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:13ENERY
Yüzde -9.22 oranında düşüşle 186.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 369, 814 adet işlem