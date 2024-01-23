***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2024 14:06
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242188
BIST
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15:438.060
En Düşük
|Değişim
|: 0,62%
|| 49,50
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.016
En Yüksek
8.146
15:4330,2824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0262
|Açılış
|: 30,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
15:4332,9344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0298
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
15:431.970,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.970,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler15:42
|BYDNR
|28,82
|125.203.952
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.453.006
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|13.770.566
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|62.152.600
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|12.413.990
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|GARFA
|120,10
|129.885.866
|% -7,54
|
|NTHOL
|24,34
|96.927.783
|% -6,10
|
|BALAT
|18,00
|438.545
|% -6,01
|
|ULAS
|21,88
|16.135.877
|% -5,69
|
|THYAO
|252,25
|4.099.968.287
|% 0,80
|
|YKBNK
|21,40
|3.963.984.117
|% -3,69
|
|AKBNK
|38,82
|3.544.940.654
|% -3,10
|
|KCHOL
|154,10
|3.202.806.046
|% -0,13
|
|ISCTR
|24,30
|2.876.194.024
|% -2,88
|
|EKGYO
|9,55
|2.657.445.728
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,40
|3.963.984.117
|% -3,69
|
|AKFGY
|1,95
|317.493.692
|% 2,09
|
|KATMR
|2,27
|290.400.007
|% 2,25
|
|ISCTR
|24,30
|2.876.194.024
|% -2,88
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2796
|30,2841
|% 0,09
|
|Euro
|32,9248
|32,9359
|% -0,09
|
|Sterlin
|38,3515
|38,5438
|% 0,04
|
|Frank
|34,6812
|34,8901
|% -0,01
|
|Riyal
|8,0535
|8,0939
|% 0,13
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,32
|% 0,66
|
|Platin
|902,31
|903,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,56
|936,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,48
|79,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,17
|2.026,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:42
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15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 18 artarak (% 0.42 ) 8, 679
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15:57XU100
Endeks 8, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 61, 154.00 milyon TL de
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15:57MACKO
Yüzde 4.17 oranında artışla 72.40 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 751 adet işlem
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15:56PNLSN
Yüzde 9.59 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 687, 106 adet işlem
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15:55GSRAY
Yüzde 6.29 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 543, 707 adet işlem