***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2024 12:28
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258410
BIST
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14:348.984
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -85,22
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
14:3432,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
14:3435,1765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1264
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
14:342.231,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,45
|Açılış
|: 2.231,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler14:32
|ARTMS
|54,25
|95.901.631
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|942.724.131
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|62.814.648
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|LMKDC
|33,08
|1.072.267.234
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|85.012.926
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|275,00
|4.313.992.994
|% -0,18
|
|YKBNK
|22,34
|2.835.235.047
|% -4,12
|
|EREGL
|44,98
|2.802.525.837
|% -0,66
|
|ISCTR
|10,73
|2.543.788.967
|% -3,07
|
|OBAMS
|48,82
|2.381.122.160
|% 2,78
|
|ISCTR
|10,73
|2.543.788.967
|% -3,07
|
|YKBNK
|22,34
|2.835.235.047
|% -4,12
|
|ZOREN
|5,24
|447.243.223
|% 1,35
|
|EKGYO
|10,70
|774.449.649
|% -0,65
|
|AKFGY
|2,77
|174.207.059
|% -2,81
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0898
|32,0939
|% 0,13
|
|Euro
|35,1564
|35,1686
|% 0,34
|
|Sterlin
|41,5422
|41,7504
|% -0,64
|
|Frank
|36,9752
|37,1605
|% -0,75
|
|Riyal
|8,6544
|8,6978
|% -0,67
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,30
|24,34
|% 0,66
|
|Platin
|933,22
|935,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,45
|1.071,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,92
|82,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,65
|2.162,99
|% 0,66
|