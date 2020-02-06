***YKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.02.2020 09:09
***YKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında UniCredit S.P.A. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817287
BIST
10:27123.701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.380,23
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.787
En Düşük
122.712
10:275,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9879
En Düşük
5,9757
10:276,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5942
En Düşük
6,5779
10:27299,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 299,75
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,02
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|LINK
|26,94
|2.128.976
|% 9,51
|
|CEOEM
|8,25
|9.043.417
|% 8,84
|
|TSGYO
|2,07
|2.425.720
|% 6,70
|
|DOKTA
|64,05
|1.969.666
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|KRGYO
|3,34
|6.389.933
|% -4,30
|
|DGKLB
|2,40
|16.753.045
|% -3,61
|
|THYAO
|14,79
|240.714.192
|% 1,23
|
|PGSUS
|72,15
|149.513.164
|% -3,48
|
|SASA
|9,39
|134.944.417
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,08
|131.560.347
|% 2,67
|
|SISE
|5,56
|91.383.268
|% 0,91
|
|TEKTU
|1,78
|80.633.138
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,08
|131.560.347
|% 2,67
|
|KRDMD
|2,95
|82.671.273
|% 1,72
|
|ZOREN
|1,75
|42.312.017
|% 2,34
|
|ODAS
|2,26
|45.209.792
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7516
|7,7905
|% 0,07
|
|Frank
|6,1215
|6,1584
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5902
|1,5981
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|1,12
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,23
|56,23
|0,95
|
Seans Raporu
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