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***YKBNK* *KNTFA* *DYBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

01.06.2023 17:44
***YKBNK* *KNTFA* *DYBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***YKBNK******KNTFA******DYBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KNTFA, DYBNK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF82328 16.750.000 01.06.2023 07.08.2023 05.06.2023
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK82321 50.000.000 01.06.2023 03.08.2023 05.06.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK82315 331.280.000 01.06.2023 04.08.2023 05.06.2023


İlgili Şirketler [KNTFA, DYBNK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155368


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YAPRK 46,00 13.477.562 % 10,00  
AVHOL 37,26 206.272.860 % 9,98  
OTTO 130,00 2.068.170 % 9,98  
POLHO 9,49 78.692.693 % 9,97  
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Riyal 5,5315 5,5593 % 0,07  
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Altın Gr. 1.324 1.324 11,75  
Cumhuriyet 9.085 9.222 -2,00  
Tam 9.045 9.280 -1,17  
Yarım 4.450 4.567 -8,00  
Çeyrek 2.232 2.290 -5,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,86 0,34  
Gümüş Gr. 15,94 15,96 0,23  
B. Petrol 74,97 74,97 2,37  
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