***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 25.785 1.144.663 -410.701 117.925 16.552.355 1.639.954 3.614.081 30.101.285 541 30.101.826TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler110.325 -243.404 -133.079 -133.079Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi110.325 -243.404 -133.079 -133.079Yeni Bakiye4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 25.785 1.144.663 -300.376 117.925 16.308.951 1.639.954 3.614.081 29.968.206 541 29.968.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)485.503 -40.645 1.840 892.573 -1.475.929 424.109 4.667.426 4.954.877 112 4.954.989Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı4.100.000 13.056 -29.472 4.083.584 4.083.584İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)108 -108 0Kar Dağıtımı127.833 3.486.248 -3.614.081 -42 -42Dağıtılan Temettü-42 -42Yedeklere Aktarılan Tutarlar127.833 3.486.248 -3.614.081 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.897 -52.090 12.978 425.259 1.602.694 -3.420.334 3.600.060 2.181.464 126 2.181.590Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.143 -381 2.762 2.762Kar Dağıtımı4.667.426 -4.667.426 -50 -50Dağıtılan Temettü-50 -50Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.667.426 -4.667.426 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER241.782.716 388.539.643 630.322.359 216.053.385 358.751.820 574.805.205GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1 26.946.770 62.617.711 89.564.481 26.281.959 59.503.230 85.785.189Teminat Mektupları3.1.2.2 26.817.178 42.085.180 68.902.358 26.111.200 40.357.031 66.468.231Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler367.229 604.813 972.042 562.791 1.240.942 1.803.733Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.017.924 41.279.296 45.297.220 3.768.512 38.962.053 42.730.565Diğer Teminat Mektupları22.432.025 201.071 22.633.096 21.779.897 154.036 21.933.933Banka Kredileri0 156.431 156.431 0 200.915 200.915İthalat Kabul Kredileri156.431 156.431 200.915 200.915Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler77.354 12.409.018 12.486.372 152.733 11.040.080 11.192.813Belgeli Akreditifler77.354 12.408.686 12.486.040 152.733 11.039.517 11.192.250Diğer Akreditifler332 332 563 563Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden106.400 106.400 0Diğer Garantilerimizden52.238 3.781.228 3.833.466 18.026 3.997.024 4.015.050Diğer Kefaletlerimizden4.079.454 4.079.454 3.908.180 3.908.180TAAHHÜTLER3.1.1 70.587.105 24.614.354 95.201.459 57.594.918 27.612.945 85.207.863Cayılamaz Taahhütler65.878.662 7.437.359 73.316.021 56.759.355 9.049.492 65.808.847Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.494.732 6.254.891 7.749.623 1.969.620 6.371.281 8.340.901Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri12.708.914 960.251 13.669.165 10.167.781 2.192.840 12.360.621Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.389.714 3.389.714 2.990.824 2.990.824İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.074 4.074 4.551 4.551Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri41.380.895 41.380.895 35.1Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri30.190 30.190 27.510 27.510Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler6.870.143 222.217 7.092.360 6.409.174 485.371 6.894.545Cayılabilir Taahhütler4.708.443 17.176.995 21.885.438 835.563 18.563.453 19.399.016Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.708.443 17.069.512 21.777.955 835.563 18.472.473 19.308.036Diğer Cayılabilir Taahhütler107.483 107.483 90.980 90.980TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR144.248.841 301.307.578 445.556.419 132.176.508 271.635.645 403.812.153Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar50.023.902 53.444.098 103.468.000 48.681.680 48.579.047 97.260.727Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler606.305 3.280.042 3.886.347 549.020 3.717.204 4.266.224Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler49.417.597 50.164.056 99.581.653 48.132.660 44.861.843 92.994.503Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler94.224.939 247.863.480 342.088.419 83.494.828 223.056.598 306.551.426Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.093.113 17.786.742 25.879.855 8.163.952 11.115.016 19.278.968Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.364.739 9.641.611 13.006.350 3.862.433 6.037.224 9.899.657Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.728.374 8.145.131 12.873.505 4.301.519 5.077.792 9.379.311Para ve Faiz Swap İşlemleri80.570.889 195.610.573 276.181.462 69.476.428 175.834.744 245.311.172Swap Para Alım İşlemleri11.352.683 69.003.550 80.356.233 15.933.191 63.810.780 79.743.971Swap Para Satım İşlemleri37.468.206 43.134.867 80.603.073 46.261.237 35.319.820 81.581.057Swap Faiz Alım İşlemleri15.875.000 41.736.078 57.611.078 3.641.000 38.352.072 41.993.072Swap Faiz Satım İşlemleri15.875.000 41.736.078 57.611.078 3.641.000 38.352.072 41.993.072Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.741.319 8.349.687 12.091.006 5.034.420 12.244.720 17.279.140Para Alım Opsiyonları2.043.723 2.136.917 4.180.640 1.735.423 5.022.695 6.758.118Para Satım Opsiyonları1.497.596 2.736.368 4.233.964 2.998.997 3.709.657 6.708.654Faiz Alım Opsiyonları100.000 2.584.853 2.684.853 150.000 2.325.046 2.475.046Faiz Satım Opsiyonları100.000 891.549 991.549 150.000 1.187.322 1.337.322Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri199.618 198.789 398.407 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri199.618 199.618 0Futures Para Satım İşlemleri198.789 198.789 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer1.620.000 25.917.689 27.537.689 820.028 23.862.118 24.682.146EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER849.240.622 763.404.510 1.612.645.132 681.102.121 594.748.523 1.275.850.644EMANET KIYMETLER427.276.968 661.765.075 1.089.042.043 363.119.243 531.619.754 894.738.997Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0Emanete Alınan Menkul Değerler403.266.572 661.038.762 1.064.305.334 339.110.318 530.965.211 870.075.529Tahsile Alınan Çekler17.179.886 68.572 17.248.458 18.335.720 63.956 18.399.676Tahsile Alınan Ticari Senetler6.772.366 568.443 7.340.809 5.615.061 510.019 6.125.080Tahsile Alınan Diğer Kıymetler71.180 71.180 64.289 64.289İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 18.118 76.262 58.144 16.279 74.423Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER395.405.815 89.997.642 485.403.457 298.328.314 53.251.826 351.580.140Menkul Kıymetler831.183 659 831.842 249.891 583 250.474Teminat Senetleri720.000 278.319 998.319 1.144.853 317.023 1.461.876Emtia6.946 6.946 17.430 17.430Varant0 0Gayrimenkul140.794.432 37.026.755 177.821.187 120.540.545 30.105.856 150.646.401Diğer Rehinli Kıymetler253.053.254 52.681.274 305.734.528 176.375.595 22.818.924 199.194.519Rehinli Kıymet Alanlar10.635 10.635 9.440 9.440KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER26.557.839 11.641.793 38.199.632 19.654.564 9.876.943 29.531.507BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.091.023.338 1.151.944.153 2.242.967.491 897.155.506 953.500.343 1.850.655.849Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı15.242.759 10.051.749Alınan Faizler35.898.867 28.860.286Ödenen Faizler-22.054.837 -20.355.110Alınan Temettüler16.972 14.567Alınan Ücret ve Komisyonlar7.367.158 5.630.813Elde Edilen Diğer Kazançlar1.113.365 2.121.212Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.971.303 1.380.367Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.462.604 -6.390.993Ödenen Vergiler-2.458.913 -642.045Diğer6.3 851.448 -567.348Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim7.804.419 -6.471.411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-157.170 -145.539Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.303.416 -6.785.334Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-20.140.448 -27.307.429Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.630.547 -5.951.381Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-5.321.815 950.497Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)26.610.741 35.336.043Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)5.198.149 3.736.167Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.080.578 -6.284.391Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)6.3 3.468.347 -20.044Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı23.047.178 3.580.338YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-6.044.435 -1.866.239Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-571.614 -554.845Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller194.769 75.760Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-14.834.071 -13.723.476Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.017.695 14.415.812Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-5.269.230 -4.065.376Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar418.016 1.985.886FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.898.927 5.612.483Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit33.466.345 13.263.606Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-34.965.104 -11.734.665İhraç Edilen Sermaye Araçları4.083.584Temettü Ödemeleri-50 -42Kiralamaya İlişkin Ödemeler-400.118Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi6.3 4.621.998 15.321.623Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)19.725.814 22.648.205Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.1 46.492.483 23.844.278Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.1 66.218.297 46.492.483Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.600.186 4.667.538DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.418.596 287.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-26.215 446.698Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.291 545.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-66.783 -52.110Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları15.715 2.359Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.562 -49.060Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.392.381 -159.247Yabancı Para Çevrim Farkları425.259 892.573Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.054.824 -1.892.583Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-4.110.380 1.162.325Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-274.663 -618.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler512.579 297.033TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.181.590 4.954.989Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)43.735.439 69.827.929 113.563.368 47.957.841 50.343.713 98.301.554Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 17.120.068 64.219.910 81.339.978 17.073.953 45.027.781 62.101.734Nakit Değerler ve Merkez Bankası2.488.632 40.997.298 43.485.930 16.756.471 40.074.837 56.831.308Bankalar1.4 3.862.439 23.349.349 27.211.788 237.598 5.032.042 5.269.640Para Piyasalarından Alacaklar10.803.630 10.803.630 105.175 12.056 117.231Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-34.633 -126.737 -161.370 -25.291 -91.154 -116.445Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 230.597 342.600 573.197 26.978 221.178 248.156Devlet Borçlanma Senetleri20.754 73.116 93.870 17.686 50.656 68.342Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler204.846 269.484 474.330 6.640 170.522 177.162Diğer Finansal Varlıklar4.997 4.997 2.652 2.652Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 22.802.626 4.097.986 26.900.612 22.881.613 4.002.067 26.883.680Devlet Borçlanma Senetleri22.710.089 2.050.829 24.760.918 22.790.241 2.167.987 24.958.228Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler77.416 2.929 80.345 64.144 2.650 66.794Diğer Finansal Varlıklar15.121 2.044.228 2.059.349 27.228 1.831.430 1.858.658Türev Finansal Varlıklar1.3 3.582.148 1.167.433 4.749.581 7.975.297 1.092.687 9.067.984Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.327.461 1.124.994 4.452.455 5.105.944 792.954 5.898.898Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı254.687 42.439 297.126 2.869.353 299.733 3.169.086İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)161.098.247 112.948.931 274.047.178 140.831.209 116.899.465 257.730.674Krediler1.7 152.024.450 96.025.148 248.049.598 133.996.637 99.138.357 233.134.994Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 2.487.469 8.008.303 10.495.772 2.699.972 10.075.491 12.775.463Faktoring Alacakları2.713.491 1.394.366 4.107.857 1.973.574 1.615.493 3.589.067İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 18.017.793 11.590.344 29.608.137 12.967.307 9.838.372 22.805.679Devlet Borçlanma Senetleri17.686.989 10.704.522 28.391.511 12.967.307 9.077.343 22.044.650Diğer Finansal Varlıklar330.804 885.822 1.216.626 761.029 761.029Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.144.956 -4.069.230 -18.214.186 -10.806.281 -3.768.248 -14.574.529SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.17 321.890 9.445 331.335 289.796 8.674 298.470Satış Amaçlı321.890 9.445 331.335 289.796 8.674 298.470Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI347.068 902.257 1.249.325 297.293 784.140 1.081.433İştirakler (Net)1.9 317.453 902.257 1.219.710 268.828 784.140 1.052.968Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler311.352 902.257 1.213.609 262.727 784.140 1.046.867Konsolide Edilmeyenler6.101 6.101 6.101 6.101Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 7.300 7.300 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 22.315 0 22.315 21.165 0 21.165Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler22.315 22.315 21.165 21.165Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.13 4.313.414 45.485 4.358.899 3.293.383 18.792 3.312.175MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.14 1.889.731 31.093 1.920.824 1.791.184 25.928 1.817.112Şerefiye979.493 979.493 979.493 979.493Diğer910.238 31.093 941.331 811.691 25.928 837.619YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.15 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI3.090 3.090 5.851 3.653 9.504ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.16 2.129.358 2.129.358 712.891 712.891DİĞER AKTİFLER (Net)1.18 3.387.621 10.204.022 13.591.643 3.393.959 6.718.482 10.112.441VARLIKLAR TOPLAMI217.222.768 193.972.252 411.195.020 198.573.407 174.802.847 373.376.254YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 102.994.590 128.077.107 231.071.697 92.742.975 117.548.498 210.291.473ALINAN KREDİLER2.3.1 2.452.375 42.921.120 45.373.495 1.329.596 45.742.406 47.072.002PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.519.024 789.864 6.308.888 2.205.920 1.314.293 3.520.213İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.3 6.740.946 18.480.245 25.221.191 3.900.361 17.541.842 21.442.203Bonolar5.098.851 5.098.851 1.373.498 1.373.498Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler3.746.311 3.746.311 3.835.712 3.835.712Tahviller1.642.095 14.733.934 16.376.029 2.526.863 13.706.130 16.232.993FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.4 830.929 12.353.676 13.184.605 330.910 7.634.494 7.965.404TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 5.568.959 1.536.323 7.105.282 6.383.398 904.351 7.287.749Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.989.768 1.224.347 4.214.115 5.840.503 835.840 6.676.343Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.579.191 311.976 2.891.167 542.895 68.511 611.406FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 897.433 29.790 927.223 0KARŞILIKLAR2.6 3.441.735 300.496 3.742.231 3.114.494 344.691 3.459.185Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 778.583 2.509 781.092 680.071 2.197 682.268Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 2.663.152 297.987 2.961.139 2.434.423 342.494 2.776.917CARİ VERGİ BORCU2.7 932.503 1.336 933.839 1.121.246 1.186 1.122.432ERTELENMİŞ VERGİ BORCU8.359 8.359 2.401 8.265 10.666SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 821.340 17.758.699 18.580.039 0 13.557.153 13.557.153Krediler5.102.941 5.102.941 5.574.724 5.574.724Diğer Borçlanma Araçları821.340 12.655.758 13.477.098 7.982.429 7.982.429DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 15.471.432 2.075.159 17.546.591 15.046.590 3.593.906 18.640.496ÖZKAYNAKLAR2.10 41.548.897 -357.317 41.191.580 39.109.703 -102.425 39.007.278Ödenmiş Sermaye8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051Sermaye Yedekleri1.988.296 0 1.988.296 1.985.153 0 1.985.153Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 556.937 556.937 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.431.359 1.431.359 1.428.216 1.428.216Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.635.497 7.315 1.642.812 1.661.712 7.315 1.669.027Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-266.191 -323.225 -589.416 871.298 -68.333 802.965Kar Yedekleri24.503.543 -41.407 24.462.136 19.836.498 -41.407 19.795.091Yasal Yedekler1.102.781 1.102.781 869.410 869.410Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler23.393.329 -41.407 23.351.922 18.959.274 -41.407 18.917.867Diğer Kar Yedekleri7.433 7.433 7.814 7.814Kar veya Zarar5.240.014 0 5.240.014 6.307.380 0 6.307.380Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954Dönem Net Kâr veya Zararı3.600.060 3.600.060 4.667.426 4.667.426Azınlık Payları687 687 611 611YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI187.220.163 223.974.857 411.195.020 165.287.594 208.088.660 373.376.254Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 37.851.770 35.508.387Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 29.046.377 25.681.345Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler375.844 415.131Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 1.059.517 773.117Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler516.515 58.739Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 5.447.042 7.182.346Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.299 11.186Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.134.692 4.535.722İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.300.051 2.635.438Finansal Kiralama Faiz Gelirleri929.016 930.218Diğer Faiz Gelirleri477.459 467.491FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -22.320.754 -21.011.923Mevduata Verilen Faizler4.2.4 -15.484.106 -14.331.588Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -3.194.571 -2.446.396Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-664.161 -1.506.986İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -2.730.885 -2.174.148Kiralama Faiz Giderleri-164.792Diğer Faiz Giderleri-82.239 -552.805NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ15.531.016 14.496.464NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.528.746 4.236.344Alınan Ücret ve Komisyonlar7.367.158 5.630.813Gayri Nakdi Kredilerden1.070.187 798.094Diğer6.296.971 4.832.719Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.838.412 -1.394.469Gayri Nakdi Kredilere-30.063 -28.293Diğer-1.808.349 -1.366.176TEMETTÜ GELİRLERİ4.3 16.972 14.567TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.4 -1.434.837 -81.168Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)279.666 129.989Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.5 -407.971 11.895.305Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.306.532 -12.106.462DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.7 1.493.314 1.255.118FAALİYET BRÜT KÂRI21.135.211 19.921.325BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.6 -8.983.811 -7.131.834DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.6 -47.914 -172.432PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.394.078 -3.051.597DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.8 -4.269.580 -3.633.384NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.439.828 5.932.078BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)93.952 115.817NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.9 4.533.780 6.047.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.10 -933.594 -1.380.357Cari Vergi Karşılığı-1.829.227 -1.025.376Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-354.981Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi895.633SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.600.186 4.667.538DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.11 3.600.186 4.667.538Grubun Karı (Zararı)4.12 3.600.060 4.667.426Azınlık Payları Karı (Zararı)126 112Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00430000 0,00730000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817026BIST