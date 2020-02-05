***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
05.02.2020 13:37
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona ilişkin bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II - Global High Yield 11.010.083,24 USD 136,861 134,86 USD 18.457,07 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817161
BIST
14:36123.224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.088,17
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
14:365,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
14:366,5938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0111
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
14:36298,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,46
|Açılış
|: 298,56
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|507.997.737
|% 15,95
|
|DZGYO
|6,53
|28.157.558
|% 15,78
|
|DITAS
|14,12
|26.017.923
|% 13,50
|
|TSGYO
|2,19
|37.542.465
|% 13,47
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.185.323
|% -14,96
|
|RYSAS
|8,50
|13.175.315
|% -12,73
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,74
|1.782.749.900
|% 2,43
|
|ISFIN
|4,57
|569.075.509
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,89
|507.997.737
|% 15,95
|
|ODAS
|2,24
|475.183.958
|% 2,75
|
|PETKM
|4,23
|376.195.059
|% -0,24
|
|TEKTU
|1,89
|507.997.737
|% 15,95
|
|ODAS
|2,24
|475.183.958
|% 2,75
|
|IHLAS
|0,92
|176.345.533
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,75
|272.892.347
|% 1,74
|
|IHLGM
|1,22
|162.567.091
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7849
|7,8239
|% 0,20
|
|Frank
|6,1210
|6,1579
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-0,18
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|1.977
|2.007
|-10,00
|
|Tam
|1.968
|2.017
|-12,53
|
|Yarım
|951
|976
|-6,06
|
|Çeyrek
|477
|488
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|1,66
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:51BERA
Yüzde 6.04 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 780, 397 adet işlem
-
14:50GOZDE
Yüzde 5.03 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 429, 334 adet işlem
-
14:49XU100
Endeks 123, 237 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 9, 133.00 milyon TL de
-
14:49OSTIM
Yüzde 4.04 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 987, 408 adet işlem
-
14:48HUBVC
Yüzde 10.76 oranında artışla 39.10 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 081 adet işlem