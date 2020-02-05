***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
05.02.2020 13:49
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II – U.S. High Yield Corporate Bond 74.500.573,75 USD 1.363,636 14,82 USD 20.209,09 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817165
BIST
14:03123.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 898,24
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
14:035,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
14:036,5882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0167
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
14:03298,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,56
|Açılış
|: 298,46
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|DITAS
|14,28
|22.877.944
|% 14,79
|
|GYHOL
|26,26
|9.228.150
|% 13,09
|
|DZGYO
|6,37
|9.494.230
|% 12,94
|
|TSGYO
|2,17
|36.278.194
|% 12,44
|
|DOKTA
|75,30
|7.985.100
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|IHEVA
|3,05
|135.712
|% -7,85
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,67
|1.676.981.666
|% 1,95
|
|ISFIN
|4,55
|551.366.645
|% 2,71
|
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|ODAS
|2,23
|393.601.130
|% 2,29
|
|ASELS
|24,64
|312.672.249
|% 0,24
|
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|IHLAS
|0,91
|167.284.590
|% 1,11
|
|ODAS
|2,23
|393.601.130
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,74
|232.599.401
|% 1,16
|
|IHLGM
|1,22
|153.236.114
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7821
|7,8211
|% 0,16
|
|Frank
|6,1219
|6,1588
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-3,86
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.968
|2.017
|-12,06
|
|Yarım
|951
|976
|-5,83
|
|Çeyrek
|477
|488
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|1,40
|