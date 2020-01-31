***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.01.2020 18:01
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı işlemleri çerçevesinde yapılacak esas sözleşme tadiline ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 16.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, tavan geçerlilik süresinin uzatımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapıldığı ilgide kayıtlı açıklamamızda ile duyurulmuştu.
Bankamız esas sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli SPK onayı alınmıştır. Onaylanan tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKB Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816346
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6388
En Düşük
6,5781
18:05305,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,13
|Açılış
|: 305,15
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
305,87
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8602
|7,8996
|% 0,77
|
|Frank
|6,1771
|6,2143
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5894
|1,5974
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,08
|
|Altın Gr.
|305
|305
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|56,51
|56,51
|-0,82
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVOD, BEYAZ, UFUK, ORMA
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17:56
DENCM, LUKSK, ENKAI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
IHGZT, MMCAS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem