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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.02.2020 20:15
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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinden Marco Iannaccone, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinden ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan (Chief Operating Officer - COO) görevinden Gianfranco Bisagni, Mirko Davide Georg Bianchi, Carlo Vivaldi ile Giovanna Villa ise Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ve Bankamızdaki diğer tüm görevlerinden 5 Şubat 2020 tarihi itibariyle istifa etmiştir.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 5 Şubat 2020 tarihli kararı ile, boşalan Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerinden birine 5 Şubat 2020 tarihi itibariyle  toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü doğrultusunda Nevin İmamoğlu İpek'in seçilmesine, ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Niccolò Ubertalli yerine Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu'nun atanmasına karar verilmiştir.
Ayrıca Bankamız Finansal Planlama Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Massimo Francese, İç Denetim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Giovanni Battista Avanzi ve Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Albert Angersbach 5 Şubat 2020 tarihi itibariyle Bankamızdaki görevlerinden ayrılmışlardır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817272


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