***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.01.2020 13:01
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32013
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 560.000.000
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 1,6091 16,7806 18,1129 Evet
2 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 1,4065 14,6678 15,6798 Evet
3 27.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 1,2523 13,0597 13,8585 Evet
4 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 1,1067 11,5413 12,1626 Evet
5 06.03.2020 05.03.2020 06.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.03.2020 05.03.2020 06.03.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.09.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 560.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli 35 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32013 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 4. kupon ödemesi 31.01.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815944
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