***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2020 17:06
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42061
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 39.893.351
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 66 gün vadeli 39.893.351 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817002
BIST
17:59122.170
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 2.927,60
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
17:595,9714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0139
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:596,5972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0227
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:59298,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -4,53
|Açılış
|: 298,91
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
298,88
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|310.547.437
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|32.539.176
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|HLGYO
|1,67
|245.665.013
|% 12,08
|
|RYSAS
|9,50
|14.878.169
|% 11,90
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|MRGYO
|1,49
|27.396.068
|% -6,29
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|QNBFL
|140,00
|819.801
|% -3,45
|
|THYAO
|14,34
|1.334.012.868
|% 3,61
|
|PETKM
|4,24
|830.752.877
|% 3,16
|
|HALKB
|7,42
|773.311.654
|% 7,85
|
|ASELS
|24,48
|700.777.846
|% 4,70
|
|SISE
|5,61
|567.754.677
|% 0,54
|
|TEKTU
|1,63
|310.547.437
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|830.752.877
|% 3,16
|
|IHLAS
|0,90
|145.583.233
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,91
|452.625.181
|% 3,19
|
|HLGYO
|1,67
|245.665.013
|% 12,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7508
|7,7897
|% -0,01
|
|Frank
|6,1328
|6,1697
|% -0,58
|
|Riyal
|1,5868
|1,5947
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-17,81
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,88
|54,88
|0,67
|
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