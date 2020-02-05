***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.02.2020 12:32
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22048
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.675.625
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.02.2020
Kayıt Tarihi 04.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 50 gün vadeli 41.675.625 TL nominal değerli finansman bonolarının 05.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817147
BIST
14:03123.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 898,24
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
14:035,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
14:036,5882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0167
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
14:03298,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,56
|Açılış
|: 298,46
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|DITAS
|14,28
|22.877.944
|% 14,79
|
|GYHOL
|26,26
|9.228.150
|% 13,09
|
|DZGYO
|6,37
|9.494.230
|% 12,94
|
|TSGYO
|2,17
|36.278.194
|% 12,44
|
|DOKTA
|75,30
|7.985.100
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|IHEVA
|3,05
|135.712
|% -7,85
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,67
|1.676.981.666
|% 1,95
|
|ISFIN
|4,55
|551.366.645
|% 2,71
|
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|ODAS
|2,23
|393.601.130
|% 2,29
|
|ASELS
|24,64
|312.672.249
|% 0,24
|
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|IHLAS
|0,91
|167.284.590
|% 1,11
|
|ODAS
|2,23
|393.601.130
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,74
|232.599.401
|% 1,16
|
|IHLGM
|1,22
|153.236.114
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7821
|7,8211
|% 0,16
|
|Frank
|6,1219
|6,1588
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-3,86
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.968
|2.017
|-12,06
|
|Yarım
|951
|976
|-5,83
|
|Çeyrek
|477
|488
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|1,40
|