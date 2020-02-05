***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.02.2020 14:30
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.04.2020
V 69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42079
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.276.305
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 69 gün vadeli 42.276.305 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817177
BIST
15:33122.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 423,64
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
15:335,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 5,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:336,5960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:33299,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 299,02
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|571.721.988
|% 15,95
|
|TSGYO
|2,20
|43.854.882
|% 13,99
|
|DZGYO
|6,34
|44.872.173
|% 12,41
|
|DITAS
|13,90
|27.884.634
|% 11,74
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.401.058
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|MTRYO
|5,25
|58.762
|% -7,57
|
|BEYAZ
|4,22
|1.887.106
|% -7,25
|
|THYAO
|14,57
|2.302.427.697
|% 1,25
|
|ISFIN
|4,54
|619.434.183
|% 2,48
|
|TEKTU
|1,89
|571.721.988
|% 15,95
|
|ODAS
|2,23
|528.291.084
|% 2,29
|
|ASELS
|24,36
|480.778.013
|% -0,90
|
|TEKTU
|1,89
|571.721.988
|% 15,95
|
|ODAS
|2,23
|528.291.084
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,76
|393.759.866
|% 2,33
|
|IHLAS
|0,91
|195.502.476
|% 1,11
|
|THYAO
|14,57
|2.302.427.697
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7843
|7,8234
|% 0,19
|
|Frank
|6,1274
|6,1643
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5901
|1,5981
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,85
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.972
|2.022
|-7,72
|
|Yarım
|953
|978
|-3,74
|
|Çeyrek
|478
|489
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|1,35
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