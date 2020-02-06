***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.02.2020 16:06
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 43
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK220A1
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.612.642
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.02.2020
Kayıt Tarihi 05.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 43 gün vadeli 51.612.642 TL nominal değerli finansman bonolarının 06.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817396
BIST
16:21123.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 887,84
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
16:215,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
16:216,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
16:21301,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,05
|Açılış
|: 301,54
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,94
|14.543.175
|% 13,58
|
|AKMGY
|28,78
|4.827.394
|% 11,64
|
|VESTL
|16,44
|373.227.502
|% 11,23
|
|GYHOL
|29,44
|16.002.926
|% 10,26
|
|IZTAR
|3,35
|1.260.276
|% 9,84
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|DOKTA
|68,85
|7.829.764
|% -8,57
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|40.968
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,84
|1.622.487.597
|% 1,57
|
|ODAS
|2,24
|641.127.201
|% 0,90
|
|SASA
|9,33
|605.269.727
|% -1,37
|
|SISE
|5,59
|562.421.309
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,14
|451.922.590
|% 4,67
|
|ODAS
|2,24
|641.127.201
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,25
|249.836.537
|% 2,46
|
|YKBNK
|3,14
|451.922.590
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,95
|429.854.155
|% 1,72
|
|TEKTU
|1,75
|251.277.012
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7417
|7,7805
|% -0,06
|
|Frank
|6,1235
|6,1604
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,91
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,11
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|
|Yarım
|961
|986
|6,59
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,22
|
Seans Raporu
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16:37GYHOL
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16:33TUCLK
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