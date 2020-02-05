***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Koç Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Finansal Hizmetler A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil HayırLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Ücretlendirme Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu görevleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Ücretlendirme Komitesi ÜyesiGÖKHAN ERÜN Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 15.01.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi BaşkanıNICCOLO' UBERTALLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.02.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Başkan Vekili UniCredit Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Bankacılık Faaliyetleri Eş Başkanı, UniCredit İcra Kurulu Üyesi, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vek. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek ÜyesiAHMET FADIL ASHABOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.09.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CFO, Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil HayırWOLFGANG MAG.SCHILK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.10.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı (Risk Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi Başkanı,Kredi Komitesi Üyesi UniCredit bünyesinde Risk Yönetim Başkanlığı, UniCredit Grubunun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi ÜyesiAYKUT ÜMİT TAFTALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Koç Holding Yürütme Komitesi Üyesi, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kare Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kredi Komitesi Yedek ÜyesiAHMET ÇİMENOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş. Baş Ekonomisti Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi, Kredi KomitesiNEVİN İMAMOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.02.2020 İcrada Görevli Değil Koç Holding Finans Koordinatörü Evet Bağımsız Üye Değil HayırVİRMA SÖKMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Credia Partners'ta Yönetici Ortak Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740637 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKHAN ERÜN Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı,Kredi Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan VekillikleriSERKAN ÜLGEN Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü Yapı Kredi Bank Azerbaycan ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu görevleriCEMAL AYBARS SANAL Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Avukat Genel Müdür Yardımcılığı (Hukuk Yönetimi)ERHAN ADALI Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu ÜyelikleriMEHMET ERKAN ÖZDEMİR Genel Müdür Yardımcısı (Uyum ve İç Kontrol), Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Uyum Ofisi, Uyum ve İç Konttol), Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDEMİR KARAASLAN Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi), Planlama ve Kontrol Grup Direktörü Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAKİF CAHİT ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi), Bilişim Teknolojileri Yönetimi Başkanı, İcra Kurulu Üyesi Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıNURGÜN EYÜBOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu ÜyelikleriYAKUP DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiSARUHAN YÜCEL Genel Müdür Yardımcısı (Hazine Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Hazine Yönetimi/Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü Yapı Kredi Yatrım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN ALP Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi BankacıARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Satış Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817273BIST