***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2020 20:16
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Koç Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Finansal Hizmetler A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Ücretlendirme Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu görevleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Ücretlendirme Komitesi Üyesi
GÖKHAN ERÜN Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 15.01.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı
NICCOLO' UBERTALLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.02.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Başkan Vekili UniCredit Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Bankacılık Faaliyetleri Eş Başkanı, UniCredit İcra Kurulu Üyesi, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vek. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
AHMET FADIL ASHABOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.09.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CFO, Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
WOLFGANG MAG.SCHILK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.10.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı (Risk Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi Başkanı,Kredi Komitesi Üyesi UniCredit bünyesinde Risk Yönetim Başkanlığı, UniCredit Grubunun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi
AYKUT ÜMİT TAFTALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Koç Holding Yürütme Komitesi Üyesi, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kare Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kredi Komitesi Yedek Üyesi
AHMET ÇİMENOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş. Baş Ekonomisti Evet Bağımsız Üye SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi, Kredi Komitesi
NEVİN İMAMOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.02.2020 İcrada Görevli Değil Koç Holding Finans Koordinatörü Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
VİRMA SÖKMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Credia Partners'ta Yönetici Ortak Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740637 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN ERÜN Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı,Kredi Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri
SERKAN ÜLGEN Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü Yapı Kredi Bank Azerbaycan ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu görevleri
CEMAL AYBARS SANAL Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Avukat Genel Müdür Yardımcılığı (Hukuk Yönetimi)
ERHAN ADALI Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
MEHMET ERKAN ÖZDEMİR Genel Müdür Yardımcısı (Uyum ve İç Kontrol), Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Uyum Ofisi, Uyum ve İç Konttol), Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DEMİR KARAASLAN Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi), Planlama ve Kontrol Grup Direktörü Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AKİF CAHİT ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi), Bilişim Teknolojileri Yönetimi Başkanı, İcra Kurulu Üyesi Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
NURGÜN EYÜBOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
YAKUP DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Yapı Kredi Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SARUHAN YÜCEL Genel Müdür Yardımcısı (Hazine Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Hazine Yönetimi/Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü Yapı Kredi Yatrım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ALP Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı
ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Satış Yönetimi), İcra Kurulu Üyesi Bankacı -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817273
BIST