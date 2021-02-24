***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.02.2021 18:27
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarihli kararı ile 2021 yılında Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine ve bu konuda Genel Kurul'dan yetki alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912363
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,1858
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0806
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0886
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
18:05415,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,05
|Açılış
|: 415,58
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1829
|7,1858
|% 1,13
|
|Euro
|8,7214
|8,7252
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,0880
|10,1386
|% 0,89
|
|Frank
|7,8748
|7,9222
|% 0,70
|
|Riyal
|1,9082
|1,9178
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,94
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,08
|
|B. Petrol
|65,99
|65,99
|1,51
|