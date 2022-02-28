***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.02.2022 19:20
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarihli kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak 2022 yılında Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine ve bu konuda Genel Kurul'dan yetki alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005383
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0777
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05846,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 7,96
|Açılış
|: 846,44
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8659
|13,8732
|% 0,56
|
|Euro
|15,5807
|15,6426
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,5471
|18,6401
|% 0,54
|
|Frank
|15,0494
|15,1401
|% 1,36
|
|Riyal
|3,6860
|3,7045
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|8,03
|
|Altın Gr.
|848
|848
|9,77
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|0,10
|
|B. Petrol
|97,29
|97,29
|3,17
|