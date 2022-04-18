***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.04.2022 16:40
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
17:182.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 17,70
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.512
En Düşük
2.491
17:1814,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0202
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
17:1815,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0073
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
17:18938,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,45
|Açılış
|: 938,62
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler17:18
|PKENT
|229,90
|36.333.599
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|48.965.433
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.064.564
|% 9,98
|
|DAGHL
|17,54
|6.397.657
|% 9,97
|
|DOAS
|71,95
|142.907.420
|% 9,93
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|290.171.517
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,29
|70.093.329
|% -6,89
|
|ITTFH
|1,48
|38.312.162
|% -6,33
|
|GZNMI
|30,18
|12.826.923
|% -5,45
|
|GARAN
|14,25
|3.024.682.112
|% 2,52
|
|ASELS
|27,96
|2.027.888.693
|% 1,53
|
|THYAO
|37,76
|1.987.955.819
|% 0,05
|
|YKBNK
|5,25
|1.881.505.315
|% 1,16
|
|TUPRS
|251,90
|1.614.083.041
|% -3,00
|
|TSKB
|2,00
|845.227.821
|% 6,38
|
|VAKBN
|4,32
|1.544.019.310
|% 5,37
|
|YKBNK
|5,25
|1.881.505.315
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,20
|413.174.894
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,90
|636.533.297
|% -1,36
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6468
|14,6525
|% 0,14
|
|Euro
|15,8197
|15,8337
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0265
|19,1219
|% -0,16
|
|Frank
|15,4751
|15,5683
|% 0,15
|
|Riyal
|3,8912
|3,9107
|% 0,02
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,05
|
|Altın Gr.
|938
|939
|9,41
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,16
|
Seans Raporu
17:18
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17:33PARSN
Yüzde 7.90 oranında artışla 36.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 971, 954 adet işlem
-
17:31TSKB
Yüzde 6.38 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 459, 446 adet işlem
-
17:30MTRYO
Yüzde 4.42 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 766, 099 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 2, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 39, 472.00 milyon TL de
-
17:29HALKB
Yüzde 7.80 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 339, 812 adet işlem