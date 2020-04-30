***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.160 436 8.196 194.950 -700.882 -693.999 1.241.410 63.271 37 63.308Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.762 2.762 2.762Kar Dağıtımı4.667.426 -4.667.426 -50 -50Dağıtılan Temettü-50 -50Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.667.426 -4.667.426 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.430.978 1.879.691 -224.693 35.821 2.232.186 -2.477.187 -151.965 24.462.517 1.639.954 1.241.410 39.072.700 598 39.073.298Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)436 -23.616 -48.857 393.532 -247.088 -450.604 0 1.129.443 753.246 44 753.290Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)235 -235 0 0Kar Dağıtımı2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45Dağıtılan Temettü-45 -45Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.551 3.597.509 -3.600.060 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.434.145 1.879.864 -300.835 -8.254 2.856.027 -420.699 -3.328.904 28.059.410 1.639.954 1.129.443 41.944.139 686 41.944.825Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER236.346.112 407.970.892 644.317.004 241.782.716 388.539.643 630.322.359GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2,1 28.257.787 65.995.122 94.252.909 26.946.770 62.617.711 89.564.481Teminat Mektupları3.1.2.2 28.171.678 46.595.439 74.767.117 26.817.178 42.085.180 68.902.358Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler383.374 645.248 1.028.622 367.229 604.813 972.042Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.071.900 45.677.190 49.749.090 4.017.924 41.279.296 45.297.220Diğer Teminat Mektupları23.716.404 273.001 23.989.405 22.432.025 201.071 22.633.096Banka Kredileri0 220.334 220.334 0 156.431 156.431İthalat Kabul Kredileri220.334 220.334 156.431 156.431Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler23.957 10.582.426 10.606.383 77.354 12.409.018 12.486.372Belgeli Akreditifler23.957 10.582.066 10.606.023 77.354 12.408.686 12.486.040Diğer Akreditifler360 360 332 332Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden128.831 128.831 106.400 106.400Diğer Garantilerimizden62.152 3.956.356 4.018.508 52.238 3.781.228 3.833.466Diğer Kefaletlerimizden4.511.736 4.511.736 4.079.454 4.079.454TAAHHÜTLER3.1.1 77.630.135 45.555.161 123.185.296 70.587.105 24.614.354 95.201.459Cayılamaz Taahhütler73.405.028 25.947.507 99.352.535 65.878.662 7.437.359 73.316.021Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.051.616 24.048.637 27.100.253 1.494.732 6.254.891 7.749.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri13.477.635 1.206.823 14.684.458 12.708.914 960.251 13.669.165Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.624.526 3.624.526 3.389.714 3.389.714İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.221 5.221 4.074 4.074Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri45.675.018 45.675.018 41.380.895 41.380.895Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri36.760 36.760 30.190 30.190Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.534.252 692.047 8.226.299 6.870.143 222.217 7.092.360Cayılabilir Taahhütler4.225.107 19.607.654 23.832.761 4.708.443 17.176.995 21.885.438Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.225.107 19.491.186 23.716.293 4.708.443 17.069.512 21.777.955Diğer Cayılabilir Taahhütler116.468 116.468 107.483 107.483TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR130.458.190 296.420.609 426.878.799 144.248.841 301.307.578 445.556.419Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar48.957.283 58.158.027 107.115.310 50.023.902 53.444.098 103.468.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler590.891 3.540.581 4.131.472 606.305 3.280.042 3.886.347Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler48.366.392 54.617.446 102.983.838 49.417.597 50.164.056 99.581.653Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler81.500.907 238.262.582 319.763.489 94.224.939 247.863.480 342.088.419Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.072.710 13.097.209 20.169.919 8.093.113 17.786.742 25.879.855Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.938.990 6.204.476 10.143.466 3.364.739 9.641.611 13.006.350Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.133.720 6.892.733 10.026.453 4.728.374 8.145.131 12.873.505Para ve Faiz Swap İşlemleri69.315.376 189.818.936 259.134.312 80.570.889 195.610.573 276.181.462Swap Para Alım İşlemleri8.083.291 60.245.074 68.328.365 11.352.683 69.003.550 80.356.233Swap Para Satım İşlemleri27.912.085 40.096.978 68.009.063 37.468.206 43.134.867 80.603.073Swap Faiz Alım İşlemleri16.660.000 44.738.442 61.398.442 15.875.000 41.736.078 57.611.078Swap Faiz Satım İşlemleri16.660.000 44.738.442 61.398.442 15.875.000 41.736.078 57.611.078Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.461.414 8.622.789 12.084.203 3.741.319 8.349.687 12.091.006Para Alım Opsiyonları2.333.327 1.409.551 3.742.878 2.043.723 2.136.917 4.180.640Para Satım Opsiyonları808.917 3.046.994 3.855.911 1.497.596 2.736.368 4.233.964Faiz Alım Opsiyonları100.000 3.066.056 3.166.056 100.000 2.584.853 2.684.853Faiz Satım Opsiyonları219.170 1.100.188 1.319.358 100.000 891.549 991.549Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri31.183 31.257 62.440 199.618 198.789 398.407Futures Para Alım İşlemleri1.065 30.182 31.247 199.618 199.618Futures Para Satım İşlemleri30.118 1.075 31.193 198.789 198.789Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer1.620.224 26.692.391 28.312.615 1.620.000 25.917.689 27.537.689EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER510.185.122 118.613.174 628.798.296 486.715.120 110.247.592 596.962.712EMANET KIYMETLER64.533.103 12.967.635 77.500.738 64.751.466 8.608.157 73.359.623Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları18.053.983 1.166.680 19.220.663 14.733.918 943.333 15.677.251Emanete Alınan Menkul Değerler21.814.565 10.993.996 32.808.561 26.007.152 6.938.511 32.945.663Tahsile Alınan Çekler17.812.177 45.081 17.857.258 17.179.886 68.572 17.248.458Tahsile Alınan Ticari Senetler6.794.234 664.786 7.459.020 6.772.366 568.443 7.340.809Tahsile Alınan Diğer Kıymetler77.353 77.353 71.180 71.180İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 19.739 77.883 58.144 18.118 76.262Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER420.003.223 93.184.014 513.187.237 395.405.815 89.997.642 485.403.457Menkul Kıymetler817.348 723 818.071 831.183 659 831.842Teminat Senetleri717.057 326.540 1.043.597 720.000 278.319 998.319Emtia6.940 6.940 6.946 6.946Varant0 0Gayrimenkul141.167.555 35.328.144 176.495.699 140.794.432 37.026.755 177.821.187Diğer Rehinli Kıymetler277.294.323 57.516.954 334.811.277 253.053.254 52.681.274 305.734.528Rehinli Kıymet Alanlar11.653 11.653 10.635 10.635KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER25.648.796 12.461.525 38.110.321 26.557.839 11.641.793 38.199.632BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI746.531.234 526.584.066 1.273.115.300 728.497.836 498.787.235 1.227.285.071Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı6.435.396 3.063.302Alınan Faizler7.917.364 8.034.293Ödenen Faizler-3.848.368 -5.789.264Alınan Temettüler939 9.847Alınan Ücret ve Komisyonlar1.845.815 1.753.749Elde Edilen Diğer Kazançlar2.584.340 536.093Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar608.822 420.685Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.998.408 -1.650.957Ödenen Vergiler-476.009 -685.431Diğer-199.099 434.287Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-15.983.180 1.349.607Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-220.880 -119.145Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-10.720.122 -252.620Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-15.007.612 -10.880.205Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.567.815 -1.599.326Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)448.590 -6.134.241Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)21.165.888 15.515.043Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-648.903 3.848.530Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.360.038 -1.734.077Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-72.288 2.705.648Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-9.547.784 4.412.909YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.660.796 -2.309.569Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-76.539 -225.465Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller65.861 104.863Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.320.260 -4.212.217Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.211.554 2.758.491Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.512.491 -943.747Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.971.079 208.506FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-260.640 3.778.253Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.779.116 6.494.581Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.938.878 -2.615.395Temettü Ödemeleri-45 -50Kiralamaya İlişkin Ödemeler-100.833 -100.883Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.981.215 1.982.092Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-10.488.005 7.863.685Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar66.218.297 46.492.483Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar55.730.292 54.356.168Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.129.487 1.241.447DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-376.197 -1.178.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-72.037 21.792Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)389 14.787Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.277 559Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-62.007 10.508Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.858 -4.062Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-304.160 -1.199.931Yabancı Para Çevrim Farkları393.532 194.950Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-316.779 -898.244Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-320.606 -762.696Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-257.092 -127.046Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler196.785 393.105TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)753.290 63.308Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)43.599.463 69.678.811 113.278.274 43.735.439 69.827.929 113.563.368Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 14.640.420 62.951.969 77.592.389 17.120.068 64.219.910 81.339.978Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.210.023 46.714.844 51.924.867 2.488.632 40.997.298 43.485.930Bankalar1.4 3.837.732 13.228.000 17.065.732 3.862.439 23.349.349 27.211.788Para Piyasalarından Alacaklar1.4.3 5.621.681 3.147.933 8.769.614 10.803.630 10.803.630Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-29.016 -138.808 -167.824 -34.633 -126.737 -161.370Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 364.908 153.464 518.372 230.597 342.600 573.197Devlet Borçlanma Senetleri140.281 153.464 293.745 20.754 73.116 93.870Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler222.507 222.507 204.846 269.484 474.330Diğer Finansal Varlıklar2.120 2.120 4.997 4.997Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 23.929.118 4.933.879 28.862.997 22.802.626 4.097.986 26.900.612Devlet Borçlanma Senetleri23.832.531 1.964.717 25.797.248 22.710.089 2.050.829 24.760.918Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler80.315 255.224 335.539 77.416 2.929 80.345Diğer Finansal Varlıklar16.272 2.713.938 2.730.210 15.121 2.044.228 2.059.349Türev Finansal Varlıklar1.3 4.665.017 1.639.499 6.304.516 3.582.148 1.167.433 4.749.581Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.209.602 1.639.499 5.849.101 3.327.461 1.124.994 4.452.455Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı455.415 455.415 254.687 42.439 297.126İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)166.082.503 123.429.822 289.512.325 161.098.247 112.948.931 274.047.178Krediler1.7 154.985.861 105.690.482 260.676.343 152.024.450 96.025.148 248.049.598Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 2.899.966 7.767.834 10.667.800 2.487.469 8.008.303 10.495.772Faktoring Alacakları2.787.060 1.495.603 4.282.663 2.713.491 1.394.366 4.107.857İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 20.266.224 12.934.298 33.200.522 18.017.793 11.590.344 29.608.137Devlet Borçlanma Senetleri19.935.420 12.011.784 31.947.204 17.686.989 10.704.522 28.391.511Diğer Finansal Varlıklar330.804 922.514 1.253.318 330.804 885.822 1.216.626Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.856.608 -4.458.395 -19.315.003 -14.144.956 -4.069.230 -18.214.186SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 290.796 11.058 301.854 321.890 9.445 331.335Satış Amaçlı290.796 11.058 301.854 321.890 9.445 331.335Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI323.751 987.751 1.311.502 347.068 902.257 1.249.325İştirakler (Net)1.9 294.290 987.751 1.282.041 317.453 902.257 1.219.710Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler288.189 987.751 1.275.940 311.352 902.257 1.213.609Konsolide Edilmeyenler6.101 6.101 6.101 6.101Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 7.300 7.300 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 22.161 0 22.161 22.315 0 22.315Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler22.161 22.161 22.315 22.315Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.317.890 52.534 4.370.424 4.313.414 45.485 4.358.899MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.875.379 34.936 1.910.315 1.889.731 31.093 1.920.824Şerefiye979.493 979.493 979.493 979.493Diğer895.886 34.936 930.822 910.238 31.093 941.331YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI44.122 44.122 3.090 3.090ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 2.375.447 2.375.447 2.129.358 2.129.358DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 3.930.686 17.863.220 21.793.906 3.387.621 10.204.022 13.591.643VARLIKLAR TOPLAMI222.795.915 212.102.254 434.898.169 217.222.768 193.972.252 411.195.020YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 116.548.058 136.118.875 252.666.933 102.994.590 128.077.107 231.071.697ALINAN KREDİLER2.3.1 2.315.902 42.954.967 45.270.869 2.452.375 42.921.120 45.373.495PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.516.235 857.926 4.374.161 5.519.024 789.864 6.308.888İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.3 7.383.839 17.401.629 24.785.468 6.740.946 18.480.245 25.221.191Bonolar5.439.299 5.439.299 5.098.851 5.098.851Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler3.899.515 3.899.515 3.746.311 3.746.311Tahviller1.944.540 13.502.114 15.446.654 1.642.095 14.733.934 16.376.029FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.4 809.164 11.726.995 12.536.159 830.929 12.353.676 13.184.605TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 5.827.061 4.305.206 10.132.267 5.568.959 1.536.323 7.105.282Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.463.875 3.310.550 6.774.425 2.989.768 1.224.347 4.214.115Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.363.186 994.656 3.357.842 2.579.191 311.976 2.891.167FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 926.173 29.574 955.747 897.433 29.790 927.223KARŞILIKLAR2.6 3.607.208 351.809 3.959.017 3.441.735 300.496 3.742.231Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 821.730 2.652 824.382 778.583 2.509 781.092Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 2.785.478 349.157 3.134.635 2.663.152 297.987 2.961.139CARİ VERGİ BORCU2.7 744.634 2.611 747.245 932.503 1.336 933.839ERTELENMİŞ VERGİ BORCU10.653 10.653 8.359 8.359SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 801.951 19.231.463 20.033.414 821.340 17.758.699 18.580.039Krediler5.596.979 5.596.979 5.102.941 5.102.941Diğer Borçlanma Araçları801.951 13.634.484 14.436.435 821.340 12.655.758 13.477.098DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 14.810.911 2.670.500 17.481.411 15.471.432 2.075.159 17.546.591ÖZKAYNAKLAR2.10 43.511.906 -1.567.081 41.944.825 41.548.897 -357.317 41.191.580Ödenmiş Sermaye8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051Sermaye Yedekleri1.991.082 0 1.991.082 1.988.296 0 1.988.296Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 556.937 556.937 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.434.145 1.434.145 1.431.359 1.431.359Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.623.231 -52.456 1.570.775 1.635.497 7.315 1.642.812Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler579.642 -1.473.218 -893.576 -266.191 -323.225 -589.416Kar Yedekleri28.100.817 -41.407 28.059.410 24.503.543 -41.407 24.462.136Yasal Yedekler1.282.785 1.282.785 1.102.781 1.102.781Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler26.810.834 -41.407 26.769.427 23.393.329 -41.407 23.351.922Diğer Kar Yedekleri7.198 7.198 7.433 7.433Kar veya Zarar2.769.397 0 2.769.397 5.240.014 0 5.240.014Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954Dönem Net Kâr veya Zararı1.129.443 1.129.443 3.600.060 3.600.060Azınlık Payları686 686 687 687YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI200.803.042 234.095.127 434.898.169 187.220.163 223.974.857 411.195.020Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 8.138.383 9.463.907Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 6.270.972 7.303.410Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler13.244 116.286Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 206.600 190.017Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler40.395 42.300Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 1.295.693 1.437.924Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.238 1.896Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar663.823 903.547İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler630.632 532.481Finansal Kiralama Faiz Gelirleri200.192 246.721Diğer Faiz Gelirleri111.287 127.249FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -3.928.730 -5.979.372Mevduata Verilen Faizler4.2.4 -2.227.127 -4.352.701Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -811.022 -735.853Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-77.032 -198.331İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -662.074 -601.504Kiralama Faiz Giderleri-43.546 -41.208Diğer Faiz Giderleri-107.929 -49.775NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.209.653 3.484.535NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.521.085 1.337.033Alınan Ücret ve Komisyonlar1.845.815 1.753.749Gayri Nakdi Kredilerden250.959 258.961Diğer1.594.856 1.494.788Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-324.730 -416.716Gayri Nakdi Kredilere-5.936 -8.684Diğer-318.794 -408.032TEMETTÜ GELİRLERİ939 9.847TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 259.653 170.894Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)163.651 64.316Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.4 640.934 1.459.369Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-544.932 -1.352.791DİĞER FAALİYET GELİRLERİ476.073 419.339FAALİYET BRÜT KÂRI6.467.403 5.421.648BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.5 -2.600.469 -1.938.856DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.5 -386.792 -215.554PERSONEL GİDERLERİ (-)4.8 -919.647 -804.744DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -1.142.361 -907.575NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.418.134 1.554.919BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)19.769 27.940NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 1.437.903 1.582.859SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -308.416 -341.412Cari Vergi Karşılığı-336.306 -84.178Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-257.234Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi27.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.129.487 1.241.447DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 1.129.487 1.241.447Grubun Karı (Zararı)1.129.443 1.241.410Azınlık Payları Karı (Zararı)44 37Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00130000 0,00150000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841853BIST