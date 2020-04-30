***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2020 18:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.160 436 8.196 194.950 -700.882 -693.999 1.241.410 63.271 37 63.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.762 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
4.667.426 -4.667.426 -50 -50
Dağıtılan Temettü
-50 -50
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.667.426 -4.667.426 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.430.978 1.879.691 -224.693 35.821 2.232.186 -2.477.187 -151.965 24.462.517 1.639.954 1.241.410 39.072.700 598 39.073.298
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
436 -23.616 -48.857 393.532 -247.088 -450.604 0 1.129.443 753.246 44 753.290
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
235 -235 0 0
Kar Dağıtımı
2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45
Dağıtılan Temettü
-45 -45
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.551 3.597.509 -3.600.060 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.434.145 1.879.864 -300.835 -8.254 2.856.027 -420.699 -3.328.904 28.059.410 1.639.954 1.129.443 41.944.139 686 41.944.825
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
236.346.112 407.970.892 644.317.004 241.782.716 388.539.643 630.322.359
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,1 28.257.787 65.995.122 94.252.909 26.946.770 62.617.711 89.564.481
Teminat Mektupları
3.1.2.2 28.171.678 46.595.439 74.767.117 26.817.178 42.085.180 68.902.358
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
383.374 645.248 1.028.622 367.229 604.813 972.042
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.071.900 45.677.190 49.749.090 4.017.924 41.279.296 45.297.220
Diğer Teminat Mektupları
23.716.404 273.001 23.989.405 22.432.025 201.071 22.633.096
Banka Kredileri
0 220.334 220.334 0 156.431 156.431
İthalat Kabul Kredileri
220.334 220.334 156.431 156.431
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
23.957 10.582.426 10.606.383 77.354 12.409.018 12.486.372
Belgeli Akreditifler
23.957 10.582.066 10.606.023 77.354 12.408.686 12.486.040
Diğer Akreditifler
360 360 332 332
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
128.831 128.831 106.400 106.400
Diğer Garantilerimizden
62.152 3.956.356 4.018.508 52.238 3.781.228 3.833.466
Diğer Kefaletlerimizden
4.511.736 4.511.736 4.079.454 4.079.454
TAAHHÜTLER
3.1.1 77.630.135 45.555.161 123.185.296 70.587.105 24.614.354 95.201.459
Cayılamaz Taahhütler
73.405.028 25.947.507 99.352.535 65.878.662 7.437.359 73.316.021
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.051.616 24.048.637 27.100.253 1.494.732 6.254.891 7.749.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.477.635 1.206.823 14.684.458 12.708.914 960.251 13.669.165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.624.526 3.624.526 3.389.714 3.389.714
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.221 5.221 4.074 4.074
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
45.675.018 45.675.018 41.380.895 41.380.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
36.760 36.760 30.190 30.190
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.534.252 692.047 8.226.299 6.870.143 222.217 7.092.360
Cayılabilir Taahhütler
4.225.107 19.607.654 23.832.761 4.708.443 17.176.995 21.885.438
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.225.107 19.491.186 23.716.293 4.708.443 17.069.512 21.777.955
Diğer Cayılabilir Taahhütler
116.468 116.468 107.483 107.483
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
130.458.190 296.420.609 426.878.799 144.248.841 301.307.578 445.556.419
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
48.957.283 58.158.027 107.115.310 50.023.902 53.444.098 103.468.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
590.891 3.540.581 4.131.472 606.305 3.280.042 3.886.347
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
48.366.392 54.617.446 102.983.838 49.417.597 50.164.056 99.581.653
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
81.500.907 238.262.582 319.763.489 94.224.939 247.863.480 342.088.419
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.072.710 13.097.209 20.169.919 8.093.113 17.786.742 25.879.855
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.938.990 6.204.476 10.143.466 3.364.739 9.641.611 13.006.350
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.133.720 6.892.733 10.026.453 4.728.374 8.145.131 12.873.505
Para ve Faiz Swap İşlemleri
69.315.376 189.818.936 259.134.312 80.570.889 195.610.573 276.181.462
Swap Para Alım İşlemleri
8.083.291 60.245.074 68.328.365 11.352.683 69.003.550 80.356.233
Swap Para Satım İşlemleri
27.912.085 40.096.978 68.009.063 37.468.206 43.134.867 80.603.073
Swap Faiz Alım İşlemleri
16.660.000 44.738.442 61.398.442 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Swap Faiz Satım İşlemleri
16.660.000 44.738.442 61.398.442 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.461.414 8.622.789 12.084.203 3.741.319 8.349.687 12.091.006
Para Alım Opsiyonları
2.333.327 1.409.551 3.742.878 2.043.723 2.136.917 4.180.640
Para Satım Opsiyonları
808.917 3.046.994 3.855.911 1.497.596 2.736.368 4.233.964
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 3.066.056 3.166.056 100.000 2.584.853 2.684.853
Faiz Satım Opsiyonları
219.170 1.100.188 1.319.358 100.000 891.549 991.549
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
31.183 31.257 62.440 199.618 198.789 398.407
Futures Para Alım İşlemleri
1.065 30.182 31.247 199.618 199.618
Futures Para Satım İşlemleri
30.118 1.075 31.193 198.789 198.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
1.620.224 26.692.391 28.312.615 1.620.000 25.917.689 27.537.689
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
510.185.122 118.613.174 628.798.296 486.715.120 110.247.592 596.962.712
EMANET KIYMETLER
64.533.103 12.967.635 77.500.738 64.751.466 8.608.157 73.359.623
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
18.053.983 1.166.680 19.220.663 14.733.918 943.333 15.677.251
Emanete Alınan Menkul Değerler
21.814.565 10.993.996 32.808.561 26.007.152 6.938.511 32.945.663
Tahsile Alınan Çekler
17.812.177 45.081 17.857.258 17.179.886 68.572 17.248.458
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.794.234 664.786 7.459.020 6.772.366 568.443 7.340.809
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
77.353 77.353 71.180 71.180
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 19.739 77.883 58.144 18.118 76.262
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
420.003.223 93.184.014 513.187.237 395.405.815 89.997.642 485.403.457
Menkul Kıymetler
817.348 723 818.071 831.183 659 831.842
Teminat Senetleri
717.057 326.540 1.043.597 720.000 278.319 998.319
Emtia
6.940 6.940 6.946 6.946
Varant
0 0
Gayrimenkul
141.167.555 35.328.144 176.495.699 140.794.432 37.026.755 177.821.187
Diğer Rehinli Kıymetler
277.294.323 57.516.954 334.811.277 253.053.254 52.681.274 305.734.528
Rehinli Kıymet Alanlar
11.653 11.653 10.635 10.635
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
25.648.796 12.461.525 38.110.321 26.557.839 11.641.793 38.199.632
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
746.531.234 526.584.066 1.273.115.300 728.497.836 498.787.235 1.227.285.071
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.435.396 3.063.302
Alınan Faizler
7.917.364 8.034.293
Ödenen Faizler
-3.848.368 -5.789.264
Alınan Temettüler
939 9.847
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.845.815 1.753.749
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.584.340 536.093
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
608.822 420.685
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.998.408 -1.650.957
Ödenen Vergiler
-476.009 -685.431
Diğer
-199.099 434.287
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-15.983.180 1.349.607
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-220.880 -119.145
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-10.720.122 -252.620
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-15.007.612 -10.880.205
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.567.815 -1.599.326
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
448.590 -6.134.241
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
21.165.888 15.515.043
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-648.903 3.848.530
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.360.038 -1.734.077
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-72.288 2.705.648
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-9.547.784 4.412.909
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.660.796 -2.309.569
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-76.539 -225.465
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
65.861 104.863
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.320.260 -4.212.217
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.211.554 2.758.491
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.512.491 -943.747
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.971.079 208.506
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-260.640 3.778.253
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.779.116 6.494.581
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.938.878 -2.615.395
Temettü Ödemeleri
-45 -50
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-100.833 -100.883
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.981.215 1.982.092
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.488.005 7.863.685
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
66.218.297 46.492.483
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.730.292 54.356.168
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.129.487 1.241.447
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-376.197 -1.178.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-72.037 21.792
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
389 14.787
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.277 559
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-62.007 10.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.858 -4.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-304.160 -1.199.931
Yabancı Para Çevrim Farkları
393.532 194.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-316.779 -898.244
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-320.606 -762.696
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-257.092 -127.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
196.785 393.105
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
753.290 63.308
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.599.463 69.678.811 113.278.274 43.735.439 69.827.929 113.563.368
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 14.640.420 62.951.969 77.592.389 17.120.068 64.219.910 81.339.978
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.210.023 46.714.844 51.924.867 2.488.632 40.997.298 43.485.930
Bankalar
1.4 3.837.732 13.228.000 17.065.732 3.862.439 23.349.349 27.211.788
Para Piyasalarından Alacaklar
1.4.3 5.621.681 3.147.933 8.769.614 10.803.630 10.803.630
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-29.016 -138.808 -167.824 -34.633 -126.737 -161.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 364.908 153.464 518.372 230.597 342.600 573.197
Devlet Borçlanma Senetleri
140.281 153.464 293.745 20.754 73.116 93.870
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
222.507 222.507 204.846 269.484 474.330
Diğer Finansal Varlıklar
2.120 2.120 4.997 4.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 23.929.118 4.933.879 28.862.997 22.802.626 4.097.986 26.900.612
Devlet Borçlanma Senetleri
23.832.531 1.964.717 25.797.248 22.710.089 2.050.829 24.760.918
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
80.315 255.224 335.539 77.416 2.929 80.345
Diğer Finansal Varlıklar
16.272 2.713.938 2.730.210 15.121 2.044.228 2.059.349
Türev Finansal Varlıklar
1.3 4.665.017 1.639.499 6.304.516 3.582.148 1.167.433 4.749.581
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.209.602 1.639.499 5.849.101 3.327.461 1.124.994 4.452.455
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
455.415 455.415 254.687 42.439 297.126
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
166.082.503 123.429.822 289.512.325 161.098.247 112.948.931 274.047.178
Krediler
1.7 154.985.861 105.690.482 260.676.343 152.024.450 96.025.148 248.049.598
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 2.899.966 7.767.834 10.667.800 2.487.469 8.008.303 10.495.772
Faktoring Alacakları
2.787.060 1.495.603 4.282.663 2.713.491 1.394.366 4.107.857
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 20.266.224 12.934.298 33.200.522 18.017.793 11.590.344 29.608.137
Devlet Borçlanma Senetleri
19.935.420 12.011.784 31.947.204 17.686.989 10.704.522 28.391.511
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 922.514 1.253.318 330.804 885.822 1.216.626
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.856.608 -4.458.395 -19.315.003 -14.144.956 -4.069.230 -18.214.186
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 290.796 11.058 301.854 321.890 9.445 331.335
Satış Amaçlı
290.796 11.058 301.854 321.890 9.445 331.335
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
323.751 987.751 1.311.502 347.068 902.257 1.249.325
İştirakler (Net)
1.9 294.290 987.751 1.282.041 317.453 902.257 1.219.710
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
288.189 987.751 1.275.940 311.352 902.257 1.213.609
Konsolide Edilmeyenler
6.101 6.101 6.101 6.101
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300 7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 22.161 0 22.161 22.315 0 22.315
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
22.161 22.161 22.315 22.315
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.317.890 52.534 4.370.424 4.313.414 45.485 4.358.899
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.875.379 34.936 1.910.315 1.889.731 31.093 1.920.824
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 979.493
Diğer
895.886 34.936 930.822 910.238 31.093 941.331
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
44.122 44.122 3.090 3.090
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 2.375.447 2.375.447 2.129.358 2.129.358
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 3.930.686 17.863.220 21.793.906 3.387.621 10.204.022 13.591.643
VARLIKLAR TOPLAMI
222.795.915 212.102.254 434.898.169 217.222.768 193.972.252 411.195.020
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 116.548.058 136.118.875 252.666.933 102.994.590 128.077.107 231.071.697
ALINAN KREDİLER
2.3.1 2.315.902 42.954.967 45.270.869 2.452.375 42.921.120 45.373.495
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.516.235 857.926 4.374.161 5.519.024 789.864 6.308.888
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 7.383.839 17.401.629 24.785.468 6.740.946 18.480.245 25.221.191
Bonolar
5.439.299 5.439.299 5.098.851 5.098.851
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.899.515 3.899.515 3.746.311 3.746.311
Tahviller
1.944.540 13.502.114 15.446.654 1.642.095 14.733.934 16.376.029
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 809.164 11.726.995 12.536.159 830.929 12.353.676 13.184.605
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 5.827.061 4.305.206 10.132.267 5.568.959 1.536.323 7.105.282
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.463.875 3.310.550 6.774.425 2.989.768 1.224.347 4.214.115
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.363.186 994.656 3.357.842 2.579.191 311.976 2.891.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 926.173 29.574 955.747 897.433 29.790 927.223
KARŞILIKLAR
2.6 3.607.208 351.809 3.959.017 3.441.735 300.496 3.742.231
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 821.730 2.652 824.382 778.583 2.509 781.092
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 2.785.478 349.157 3.134.635 2.663.152 297.987 2.961.139
CARİ VERGİ BORCU
2.7 744.634 2.611 747.245 932.503 1.336 933.839
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10.653 10.653 8.359 8.359
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 801.951 19.231.463 20.033.414 821.340 17.758.699 18.580.039
Krediler
5.596.979 5.596.979 5.102.941 5.102.941
Diğer Borçlanma Araçları
801.951 13.634.484 14.436.435 821.340 12.655.758 13.477.098
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 14.810.911 2.670.500 17.481.411 15.471.432 2.075.159 17.546.591
ÖZKAYNAKLAR
2.10 43.511.906 -1.567.081 41.944.825 41.548.897 -357.317 41.191.580
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
1.991.082 0 1.991.082 1.988.296 0 1.988.296
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.434.145 1.434.145 1.431.359 1.431.359
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.623.231 -52.456 1.570.775 1.635.497 7.315 1.642.812
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
579.642 -1.473.218 -893.576 -266.191 -323.225 -589.416
Kar Yedekleri
28.100.817 -41.407 28.059.410 24.503.543 -41.407 24.462.136
Yasal Yedekler
1.282.785 1.282.785 1.102.781 1.102.781
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
26.810.834 -41.407 26.769.427 23.393.329 -41.407 23.351.922
Diğer Kar Yedekleri
7.198 7.198 7.433 7.433
Kar veya Zarar
2.769.397 0 2.769.397 5.240.014 0 5.240.014
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.129.443 1.129.443 3.600.060 3.600.060
Azınlık Payları
686 686 687 687
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
200.803.042 234.095.127 434.898.169 187.220.163 223.974.857 411.195.020
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 8.138.383 9.463.907
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 6.270.972 7.303.410
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.244 116.286
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 206.600 190.017
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
40.395 42.300
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 1.295.693 1.437.924
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.238 1.896
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
663.823 903.547
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
630.632 532.481
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
200.192 246.721
Diğer Faiz Gelirleri
111.287 127.249
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -3.928.730 -5.979.372
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -2.227.127 -4.352.701
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -811.022 -735.853
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-77.032 -198.331
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -662.074 -601.504
Kiralama Faiz Giderleri
-43.546 -41.208
Diğer Faiz Giderleri
-107.929 -49.775
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.209.653 3.484.535
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.521.085 1.337.033
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.845.815 1.753.749
Gayri Nakdi Kredilerden
250.959 258.961
Diğer
1.594.856 1.494.788
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-324.730 -416.716
Gayri Nakdi Kredilere
-5.936 -8.684
Diğer
-318.794 -408.032
TEMETTÜ GELİRLERİ
939 9.847
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 259.653 170.894
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
163.651 64.316
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 640.934 1.459.369
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-544.932 -1.352.791
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
476.073 419.339
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.467.403 5.421.648
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.5 -2.600.469 -1.938.856
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.5 -386.792 -215.554
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -919.647 -804.744
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -1.142.361 -907.575
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.418.134 1.554.919
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
19.769 27.940
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 1.437.903 1.582.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -308.416 -341.412
Cari Vergi Karşılığı
-336.306 -84.178
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-257.234
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
27.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.129.487 1.241.447
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 1.129.487 1.241.447
Grubun Karı (Zararı)
1.129.443 1.241.410
Azınlık Payları Karı (Zararı)
44 37
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00130000 0,00150000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841853
BIST