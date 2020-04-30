***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 13.160 0 9.569 194.950 -701.467 -693.999 0 0 1.241.410 63.623 63.623Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 2.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.762 2.762Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.441.318 1.858.682 -218.070 1.187.103 2.262.467 -2.449.477 105.335 24.637.128 0 1.241.410 39.069.884 39.069.884Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 436 -23.641 -48.579 393.532 -247.062 -450.604 0 0 1.129.443 753.525 753.525Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 -235 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.444.485 1.858.855 -293.193 1.142.880 2.886.308 -394.004 -3.071.604 28.234.021 0 1.129.443 41.941.179 41.941.179Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER234.057.096 403.323.656 637.380.752 242.425.428 389.469.757 631.895.185GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1,2 28.337.460 66.337.390 94.674.850 27.023.766 63.090.951 90.114.717Teminat Mektupları3.1.2.2 28.251.351 47.242.617 75.493.968 26.894.174 42.807.332 69.701.506Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler383.374 645.248 1.028.622 367.229 604.813 972.042Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.152.416 46.597.369 50.749.785 4.095.773 42.202.519 46.298.292Diğer Teminat Mektupları23.715.561 0 23.715.561 22.431.172 0 22.431.172Banka Kredileri0 220.334 220.334 0 156.431 156.431İthalat Kabul Kredileri0 220.334 220.334 0 156.431 156.431Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler23.957 10.406.347 10.430.304 77.354 12.266.506 12.343.860Belgeli Akreditifler23.957 10.406.347 10.430.304 77.354 12.266.506 12.343.860Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden62.152 3.956.356 4.018.508 52.238 3.781.228 3.833.466Diğer Kefaletlerimizden0 4.511.736 4.511.736 0 4.079.454 4.079.454TAAHHÜTLER3.1.1 77.630.135 45.192.250 122.822.385 70.587.105 24.339.036 94.926.141Cayılamaz Taahhütler73.405.028 25.947.507 99.352.535 65.878.662 7.437.359 73.316.021Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.051.616 24.048.637 27.100.253 1.494.732 6.254.891 7.749.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri13.477.635 1.206.823 14.684.458 12.708.914 960.251 13.669.165Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.624.526 0 3.624.526 3.389.714 0 3.389.714İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.221 0 5.221 4.074 0 4.074Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri45.675.018 0 45.675.018 41.380.895 0 41.380.895Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri36.760 0 36.760 30.190 0 30.190Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.534.252 692.047 8.226.299 6.870.143 222.217 7.092.360Cayılabilir Taahhütler4.225.107 19.244.743 23.469.850 4.708.443 16.901.677 21.610.120Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.225.107 19.244.743 23.469.850 4.708.443 16.901.677 21.610.120Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR128.089.501 291.794.016 419.883.517 144.814.557 302.039.770 446.854.327Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar48.836.533 57.823.280 106.659.813 49.887.738 53.105.895 102.993.633Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler470.141 3.205.834 3.675.975 470.141 2.941.839 3.411.980Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler48.366.392 54.617.446 102.983.838 49.417.597 50.164.056 99.581.653Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler79.252.968 233.970.736 313.223.704 94.926.819 248.933.875 343.860.694Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.781.767 12.713.346 19.495.113 8.036.269 17.700.404 25.736.673Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.648.017 6.168.192 9.816.209 3.307.157 9.627.478 12.934.635Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.133.750 6.545.154 9.678.904 4.729.112 8.072.926 12.802.038Para ve Faiz Swap İşlemleri67.358.380 185.910.953 253.269.333 81.329.613 196.767.306 278.096.919Swap Para Alım İşlemleri7.396.017 58.003.054 65.399.071 10.892.454 70.454.795 81.347.249Swap Para Satım İşlemleri26.642.363 38.431.015 65.073.378 38.687.159 42.840.355 81.527.514Swap Faiz Alım İşlemleri16.660.000 44.738.442 61.398.442 15.875.000 41.736.078 57.611.078Swap Faiz Satım İşlemleri16.660.000 44.738.442 61.398.442 15.875.000 41.736.078 57.611.078Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.461.414 8.622.789 12.084.203 3.741.319 8.349.687 12.091.006Para Alım Opsiyonları2.333.327 1.409.551 3.742.878 2.043.723 2.136.917 4.180.640Para Satım Opsiyonları808.917 3.046.994 3.855.911 1.497.596 2.736.368 4.233.964Faiz Alım Opsiyonları100.000 3.066.056 3.166.056 100.000 2.584.853 2.684.853Faiz Satım Opsiyonları219.170 1.100.188 1.319.358 100.000 891.549 991.549Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri31.183 31.257 62.440 199.618 198.789 398.407Futures Para Alım İşlemleri1.065 30.182 31.247 199.618 0 199.618Futures Para Satım İşlemleri30.118 1.075 31.193 0 198.789 198.789Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer1.620.224 26.692.391 28.312.615 1.620.000 25.917.689 27.537.689EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER500.721.947 116.031.790 616.753.737 477.878.718 107.685.079 585.563.797EMANET KIYMETLER55.069.928 11.433.648 66.503.576 55.915.064 6.979.408 62.894.472Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları18.053.983 1.166.680 19.220.663 14.733.918 943.333 15.677.251Emanete Alınan Menkul Değerler12.369.504 9.525.221 21.894.725 17.188.108 5.369.712 22.557.820Tahsile Alınan Çekler17.800.009 34.692 17.834.701 17.168.474 59.047 17.227.521Tahsile Alınan Ticari Senetler6.788.288 609.963 7.398.251 6.766.420 518.018 7.284.438Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 77.353 77.353 0 71.180 71.180İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 19.739 77.883 58.144 18.118 76.262Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER420.003.223 92.136.617 512.139.840 395.405.815 89.063.878 484.469.693Menkul Kıymetler817.348 723 818.071 831.183 659 831.842Teminat Senetleri717.057 326.540 1.043.597 720.000 278.319 998.319Emtia6.940 0 6.940 6.946 0 6.946Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul141.167.555 34.498.213 175.665.768 140.794.432 36.287.424 177.081.856Diğer Rehinli Kıymetler277.294.323 57.299.488 334.593.811 253.053.254 52.486.841 305.540.095Rehinli Kıymet Alanlar0 11.653 11.653 0 10.635 10.635KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER25.648.796 12.461.525 38.110.321 26.557.839 11.641.793 38.199.632BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI734.779.043 519.355.446 1.254.134.489 720.304.146 497.154.836 1.217.458.982Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.428.594 3.075.921Alınan Faizler7.460.178 7.505.333Ödenen Faizler-3.667.113 -5.404.734Alınan Temettüler140.085 190.899Alınan Ücret ve Komisyonlar1.714.260 1.685.208Elde Edilen Diğer Kazançlar2.321.632 250.733Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar555.239 403.951Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.869.341 -1.613.568Ödenen Vergiler-449.072 -682.028Diğer-777.274 740.127Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-12.812.335 414.552Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-200.076 -55.243Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-10.692.481 -864.934Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-14.175.937 -11.076.706Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.316.352 -2.093.324Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)636.837 -5.525.012Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)20.768.735 16.187.523Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-443.823 3.972.854Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-618.310 -2.582.196Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)229.072 2.451.590Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-7.383.741 3.490.473YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.956.844 -2.352.504İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-63.085 -175.797Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller65.861 104.284Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.316.028 -3.780.368Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.079.168 2.296.460Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.425.286 -867.912Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.702.526 70.829Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-560.746 4.411.661Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.902.056 6.407.604Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.363.046 -1.896.199İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-99.756 -99.744Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.605.593 1.773.257Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-9.295.738 7.322.887Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar60.275.596 42.821.747Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar116.635.977 127.534.757 244.170.734 103.168.839 119.621.279 222.790.118ALINAN KREDİLER2.3.1 551.514 37.295.385 37.846.899 475.135 37.635.407 38.110.542PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.353.371 823.626 3.176.997 2.936.526 759.218 3.695.744İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.4 7.076.046 13.566.648 20.642.694 5.912.191 14.791.500 20.703.691Bonolar5.131.506 0 5.131.506 4.270.096 0 4.270.096Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.944.540 13.566.648 15.511.188 1.642.095 14.791.500 16.433.595FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.3.2 809.164 11.726.995 12.536.159 830.929 12.353.676 13.184.605TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 5.779.602 4.261.071 10.040.673 5.542.718 1.533.715 7.076.433Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.416.416 3.266.415 6.682.831 2.963.527 1.221.739 4.185.266Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.363.186 994.656 3.357.842 2.579.191 311.976 2.891.167FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 918.326 8.293 926.619 890.604 8.501 899.105KARŞILIKLAR2.6 3.539.979 313.706 3.853.685 3.357.745 262.436 3.620.181Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 795.838 0 795.838 753.110 0 753.110Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 2.744.141 313.706 3.057.847 2.604.635 262.436 2.867.071CARİ VERGİ BORCU2.7 667.492 0 667.492 838.765 0 838.765ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)2.8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 801.951 19.231.463 20.033.414 821.340 17.758.699 18.580.039Krediler0 5.596.979 5.596.979 0 5.102.941 5.102.941Diğer Borçlanma Araçları801.951 13.634.484 14.436.435 821.340 12.655.758 13.477.098DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 14.503.782 1.921.493 16.425.275 15.269.130 1.539.820 16.808.950ÖZKAYNAKLAR2.10 40.123.214 1.817.965 41.941.179 38.553.457 2.634.197 41.187.654Ödenmiş Sermaye8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051Sermaye Yedekleri2.001.422 0 2.001.422 1.998.636 0 1.998.636Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 0 556.937 556.937 0 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.444.485 0 1.444.485 1.441.699 0 1.441.699Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.331.619 376.923 2.708.542 2.343.632 436.694 2.780.326Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.020.342 1.441.042 -579.300 -2.472.669 2.197.503 -275.166Kar Yedekleri28.234.021 0 28.234.021 24.636.747 0 24.636.747Yasal Yedekler1.282.785 0 1.282.785 1.102.781 0 1.102.781Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26.950.777 0 26.950.777 23.533.272 0 23.533.272Diğer Kar Yedekleri459 0 459 694 0 694Kar veya Zarar1.129.443 0 1.129.443 3.600.060 0 3.600.060Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.129.443 0 1.129.443 3.600.060 0 3.600.060Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI193.760.418 218.501.402 412.261.820 178.597.379 208.898.448 387.495.827Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 7.698.520 8.914.982Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 6.153.396 7.166.365Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler13.244 116.286Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 178.637 155.999Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler40.391 42.264Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 1.290.407 1.425.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.238 1.896Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar661.931 897.037İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler627.238 526.620Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri22.445 8.515FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -3.725.869 -5.558.560Mevduata Verilen Faizler4.2.4 -2.198.798 -4.333.769Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -877.927 -744.464Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-41.216 -41.399İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -463.229 -358.515Kiralama Faiz Giderleri-42.702 -40.523Diğer Faiz Giderleri-101.997 -39.890NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.972.651 3.356.422NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.423.328 1.283.472Alınan Ücret ve Komisyonlar1.714.260 1.685.208Gayri Nakdi Kredilerden249.336 256.699Diğer1.464.924 1.428.509Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-290.932 -401.736Gayri Nakdi Kredilere-213 -72Diğer-290.719 -401.664TEMETTÜ GELİRLERİ395 7.753TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 210.169 -21.986Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)158.933 63.717Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.5 624.065 1.407.933Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-572.829 -1.493.636DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 429.811 403.454FAALİYET BRÜT KÂRI6.036.354 5.029.115BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.4 -2.521.200 -1.898.265DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.4 -383.470 -213.247PERSONEL GİDERLERİ (-)4.8 -857.897 -746.311DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -1.096.184 -868.587NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.177.603 1.302.705BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)206.721 224.054NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 1.384.324 1.526.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -254.881 -285.349Cari Vergi Karşılığı-273.676 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -285.349Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi18.795 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.129.443 1.241.410DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 1.129.443 1.241.410Grubun Karı (Zararı)1.129.443 1.241.410Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00130000 0,00150000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841860BIST