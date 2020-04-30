***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2020 18:13
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 13.160 0 9.569 194.950 -701.467 -693.999 0 0 1.241.410 63.623 63.623
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 2.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.318 1.858.682 -218.070 1.187.103 2.262.467 -2.449.477 105.335 24.637.128 0 1.241.410 39.069.884 39.069.884
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 436 -23.641 -48.579 393.532 -247.062 -450.604 0 0 1.129.443 753.525 753.525
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 -235 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.444.485 1.858.855 -293.193 1.142.880 2.886.308 -394.004 -3.071.604 28.234.021 0 1.129.443 41.941.179 41.941.179
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
234.057.096 403.323.656 637.380.752 242.425.428 389.469.757 631.895.185
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 28.337.460 66.337.390 94.674.850 27.023.766 63.090.951 90.114.717
Teminat Mektupları
3.1.2.2 28.251.351 47.242.617 75.493.968 26.894.174 42.807.332 69.701.506
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
383.374 645.248 1.028.622 367.229 604.813 972.042
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.152.416 46.597.369 50.749.785 4.095.773 42.202.519 46.298.292
Diğer Teminat Mektupları
23.715.561 0 23.715.561 22.431.172 0 22.431.172
Banka Kredileri
0 220.334 220.334 0 156.431 156.431
İthalat Kabul Kredileri
0 220.334 220.334 0 156.431 156.431
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
23.957 10.406.347 10.430.304 77.354 12.266.506 12.343.860
Belgeli Akreditifler
23.957 10.406.347 10.430.304 77.354 12.266.506 12.343.860
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
62.152 3.956.356 4.018.508 52.238 3.781.228 3.833.466
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.511.736 4.511.736 0 4.079.454 4.079.454
TAAHHÜTLER
3.1.1 77.630.135 45.192.250 122.822.385 70.587.105 24.339.036 94.926.141
Cayılamaz Taahhütler
73.405.028 25.947.507 99.352.535 65.878.662 7.437.359 73.316.021
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.051.616 24.048.637 27.100.253 1.494.732 6.254.891 7.749.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.477.635 1.206.823 14.684.458 12.708.914 960.251 13.669.165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.624.526 0 3.624.526 3.389.714 0 3.389.714
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.221 0 5.221 4.074 0 4.074
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
45.675.018 0 45.675.018 41.380.895 0 41.380.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
36.760 0 36.760 30.190 0 30.190
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.534.252 692.047 8.226.299 6.870.143 222.217 7.092.360
Cayılabilir Taahhütler
4.225.107 19.244.743 23.469.850 4.708.443 16.901.677 21.610.120
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.225.107 19.244.743 23.469.850 4.708.443 16.901.677 21.610.120
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
128.089.501 291.794.016 419.883.517 144.814.557 302.039.770 446.854.327
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
48.836.533 57.823.280 106.659.813 49.887.738 53.105.895 102.993.633
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
470.141 3.205.834 3.675.975 470.141 2.941.839 3.411.980
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
48.366.392 54.617.446 102.983.838 49.417.597 50.164.056 99.581.653
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
79.252.968 233.970.736 313.223.704 94.926.819 248.933.875 343.860.694
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.781.767 12.713.346 19.495.113 8.036.269 17.700.404 25.736.673
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.648.017 6.168.192 9.816.209 3.307.157 9.627.478 12.934.635
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.133.750 6.545.154 9.678.904 4.729.112 8.072.926 12.802.038
Para ve Faiz Swap İşlemleri
67.358.380 185.910.953 253.269.333 81.329.613 196.767.306 278.096.919
Swap Para Alım İşlemleri
7.396.017 58.003.054 65.399.071 10.892.454 70.454.795 81.347.249
Swap Para Satım İşlemleri
26.642.363 38.431.015 65.073.378 38.687.159 42.840.355 81.527.514
Swap Faiz Alım İşlemleri
16.660.000 44.738.442 61.398.442 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Swap Faiz Satım İşlemleri
16.660.000 44.738.442 61.398.442 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.461.414 8.622.789 12.084.203 3.741.319 8.349.687 12.091.006
Para Alım Opsiyonları
2.333.327 1.409.551 3.742.878 2.043.723 2.136.917 4.180.640
Para Satım Opsiyonları
808.917 3.046.994 3.855.911 1.497.596 2.736.368 4.233.964
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 3.066.056 3.166.056 100.000 2.584.853 2.684.853
Faiz Satım Opsiyonları
219.170 1.100.188 1.319.358 100.000 891.549 991.549
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
31.183 31.257 62.440 199.618 198.789 398.407
Futures Para Alım İşlemleri
1.065 30.182 31.247 199.618 0 199.618
Futures Para Satım İşlemleri
30.118 1.075 31.193 0 198.789 198.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.620.224 26.692.391 28.312.615 1.620.000 25.917.689 27.537.689
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
500.721.947 116.031.790 616.753.737 477.878.718 107.685.079 585.563.797
EMANET KIYMETLER
55.069.928 11.433.648 66.503.576 55.915.064 6.979.408 62.894.472
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
18.053.983 1.166.680 19.220.663 14.733.918 943.333 15.677.251
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.369.504 9.525.221 21.894.725 17.188.108 5.369.712 22.557.820
Tahsile Alınan Çekler
17.800.009 34.692 17.834.701 17.168.474 59.047 17.227.521
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.788.288 609.963 7.398.251 6.766.420 518.018 7.284.438
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 77.353 77.353 0 71.180 71.180
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 19.739 77.883 58.144 18.118 76.262
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
420.003.223 92.136.617 512.139.840 395.405.815 89.063.878 484.469.693
Menkul Kıymetler
817.348 723 818.071 831.183 659 831.842
Teminat Senetleri
717.057 326.540 1.043.597 720.000 278.319 998.319
Emtia
6.940 0 6.940 6.946 0 6.946
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
141.167.555 34.498.213 175.665.768 140.794.432 36.287.424 177.081.856
Diğer Rehinli Kıymetler
277.294.323 57.299.488 334.593.811 253.053.254 52.486.841 305.540.095
Rehinli Kıymet Alanlar
0 11.653 11.653 0 10.635 10.635
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
25.648.796 12.461.525 38.110.321 26.557.839 11.641.793 38.199.632
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
734.779.043 519.355.446 1.254.134.489 720.304.146 497.154.836 1.217.458.982
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.428.594 3.075.921
Alınan Faizler
7.460.178 7.505.333
Ödenen Faizler
-3.667.113 -5.404.734
Alınan Temettüler
140.085 190.899
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.714.260 1.685.208
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.321.632 250.733
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
555.239 403.951
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.869.341 -1.613.568
Ödenen Vergiler
-449.072 -682.028
Diğer
-777.274 740.127
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-12.812.335 414.552
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-200.076 -55.243
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-10.692.481 -864.934
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.175.937 -11.076.706
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.316.352 -2.093.324
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
636.837 -5.525.012
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
20.768.735 16.187.523
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-443.823 3.972.854
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-618.310 -2.582.196
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
229.072 2.451.590
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-7.383.741 3.490.473
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.956.844 -2.352.504
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-63.085 -175.797
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
65.861 104.284
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.316.028 -3.780.368
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.079.168 2.296.460
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.425.286 -867.912
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.702.526 70.829
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-560.746 4.411.661
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.902.056 6.407.604
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.363.046 -1.896.199
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-99.756 -99.744
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.605.593 1.773.257
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-9.295.738 7.322.887
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
60.275.596 42.821.747
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
116.635.977 127.534.757 244.170.734 103.168.839 119.621.279 222.790.118
ALINAN KREDİLER
2.3.1 551.514 37.295.385 37.846.899 475.135 37.635.407 38.110.542
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.353.371 823.626 3.176.997 2.936.526 759.218 3.695.744
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 7.076.046 13.566.648 20.642.694 5.912.191 14.791.500 20.703.691
Bonolar
5.131.506 0 5.131.506 4.270.096 0 4.270.096
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.944.540 13.566.648 15.511.188 1.642.095 14.791.500 16.433.595
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3.2 809.164 11.726.995 12.536.159 830.929 12.353.676 13.184.605
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 5.779.602 4.261.071 10.040.673 5.542.718 1.533.715 7.076.433
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.416.416 3.266.415 6.682.831 2.963.527 1.221.739 4.185.266
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.363.186 994.656 3.357.842 2.579.191 311.976 2.891.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 918.326 8.293 926.619 890.604 8.501 899.105
KARŞILIKLAR
2.6 3.539.979 313.706 3.853.685 3.357.745 262.436 3.620.181
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 795.838 0 795.838 753.110 0 753.110
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 2.744.141 313.706 3.057.847 2.604.635 262.436 2.867.071
CARİ VERGİ BORCU
2.7 667.492 0 667.492 838.765 0 838.765
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 801.951 19.231.463 20.033.414 821.340 17.758.699 18.580.039
Krediler
0 5.596.979 5.596.979 0 5.102.941 5.102.941
Diğer Borçlanma Araçları
801.951 13.634.484 14.436.435 821.340 12.655.758 13.477.098
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 14.503.782 1.921.493 16.425.275 15.269.130 1.539.820 16.808.950
ÖZKAYNAKLAR
2.10 40.123.214 1.817.965 41.941.179 38.553.457 2.634.197 41.187.654
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.001.422 0 2.001.422 1.998.636 0 1.998.636
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.444.485 0 1.444.485 1.441.699 0 1.441.699
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.331.619 376.923 2.708.542 2.343.632 436.694 2.780.326
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.020.342 1.441.042 -579.300 -2.472.669 2.197.503 -275.166
Kar Yedekleri
28.234.021 0 28.234.021 24.636.747 0 24.636.747
Yasal Yedekler
1.282.785 0 1.282.785 1.102.781 0 1.102.781
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26.950.777 0 26.950.777 23.533.272 0 23.533.272
Diğer Kar Yedekleri
459 0 459 694 0 694
Kar veya Zarar
1.129.443 0 1.129.443 3.600.060 0 3.600.060
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.129.443 0 1.129.443 3.600.060 0 3.600.060
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
193.760.418 218.501.402 412.261.820 178.597.379 208.898.448 387.495.827
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 7.698.520 8.914.982
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 6.153.396 7.166.365
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.244 116.286
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 178.637 155.999
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
40.391 42.264
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 1.290.407 1.425.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.238 1.896
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
661.931 897.037
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
627.238 526.620
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
22.445 8.515
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -3.725.869 -5.558.560
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -2.198.798 -4.333.769
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -877.927 -744.464
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-41.216 -41.399
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -463.229 -358.515
Kiralama Faiz Giderleri
-42.702 -40.523
Diğer Faiz Giderleri
-101.997 -39.890
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.972.651 3.356.422
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.423.328 1.283.472
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.714.260 1.685.208
Gayri Nakdi Kredilerden
249.336 256.699
Diğer
1.464.924 1.428.509
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-290.932 -401.736
Gayri Nakdi Kredilere
-213 -72
Diğer
-290.719 -401.664
TEMETTÜ GELİRLERİ
395 7.753
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 210.169 -21.986
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
158.933 63.717
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 624.065 1.407.933
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-572.829 -1.493.636
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 429.811 403.454
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.036.354 5.029.115
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -2.521.200 -1.898.265
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -383.470 -213.247
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -857.897 -746.311
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -1.096.184 -868.587
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.177.603 1.302.705
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
206.721 224.054
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 1.384.324 1.526.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -254.881 -285.349
Cari Vergi Karşılığı
-273.676 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -285.349
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
18.795 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.129.443 1.241.410
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 1.129.443 1.241.410
Grubun Karı (Zararı)
1.129.443 1.241.410
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00130000 0,00150000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841860
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