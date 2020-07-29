***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.893 -19.190 8.196 338.315 -34.758 -1.167.459 2.360.947 1.498.944 69 1.499.013Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.762 2.762 2.762Kar Dağıtımı4.667.426 -4.667.426 -50 -50Dağıtılan Temettü-50 -50Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.667.426 -4.667.426 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.430.978 1.879.424 -244.319 35.821 2.375.551 -1.811.063 -625.425 24.462.517 1.639.954 2.360.947 40.508.373 630 40.509.003Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.397 -47.795 -11.988 698.130 446.266 -615.186 2.460.774 2.928.804 83 2.928.887Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.008 -322 5.686 5.686Kar Dağıtımı2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45Dağıtılan Temettü-45 -45Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.551 3.597.509 -3.600.060 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.439.918 1.878.031 -325.014 28.615 3.160.625 272.655 -3.493.486 28.059.323 1.639.954 2.460.774 44.125.383 725 44.126.108Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER230.305.332 471.062.158 701.367.490 241.782.716 388.539.643 630.322.359GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2,1 28.869.301 65.378.011 94.247.312 26.946.770 62.617.711 89.564.481Teminat Mektupları3.1.2.2 28.714.221 48.353.463 77.067.684 26.817.178 42.085.180 68.902.358Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler430.007 568.757 998.764 367.229 604.813 972.042Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.193.759 47.424.324 51.618.083 4.017.924 41.279.296 45.297.220Diğer Teminat Mektupları24.090.455 360.382 24.450.837 22.432.025 201.071 22.633.096Banka Kredileri0 236.650 236.650 0 156.431 156.431İthalat Kabul Kredileri236.650 236.650 156.431 156.431Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler26.248 8.193.987 8.220.235 77.354 12.409.018 12.486.372Belgeli Akreditifler26.248 8.193.601 8.219.849 77.354 12.408.686 12.486.040Diğer Akreditifler386 386 332 332Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden142.714 142.714 106.400 106.400Diğer Garantilerimizden128.832 3.886.900 4.015.732 52.238 3.781.228 3.833.466Diğer Kefaletlerimizden4.564.297 4.564.297 4.079.454 4.079.454TAAHHÜTLER3.1.1 79.597.138 76.760.259 156.357.397 70.587.105 24.614.354 95.201.459Cayılamaz Taahhütler75.061.999 56.261.119 131.323.118 65.878.662 7.437.359 73.316.021Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.827.999 52.597.451 54.425.450 1.494.732 6.254.891 7.749.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri2.312.460 2.312.460 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.337.429 1.109.636 15.447.065 12.708.914 960.251 13.669.165Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.356.926 3.356.926 3.389.714 3.389.714İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.086 6.086 4.074 4.074Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri47.606.306 47.606.306 41.380.895 41.380.895Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri43.396 43.396 30.190 30.190Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.883.857 241.572 8.125.429 6.870.143 222.217 7.092.360Cayılabilir Taahhütler4.535.139 20.499.140 25.034.279 4.708.443 17.176.995 21.885.438Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.535.139 20.382.633 24.917.772 4.708.443 17.069.512 21.777.955Diğer Cayılabilir Taahhütler116.507 116.507 107.483 107.483TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR121.838.893 328.923.888 450.762.781 144.248.841 301.307.578 445.556.419Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar44.842.900 58.317.113 103.160.013 50.023.902 53.444.098 103.468.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler358.600 3.856.298 4.214.898 606.305 3.280.042 3.886.347Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler44.484.300 54.460.815 98.945.115 49.417.597 50.164.056 99.581.653Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler76.995.993 270.606.775 347.602.768 94.224.939 247.863.480 342.088.419Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.636.163 10.536.163 17.172.326 8.093.113 17.786.742 25.879.855Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.167.550 4.492.149 8.659.699 3.364.739 9.641.611 13.006.350Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.468.613 6.044.014 8.512.627 4.728.374 8.145.131 12.873.505Para ve Faiz Swap İşlemleri66.165.897 222.489.151 288.655.048 80.570.889 195.610.573 276.181.462Swap Para Alım İşlemleri8.868.740 73.083.614 81.952.354 11.352.683 69.003.550 80.356.233Swap Para Satım İşlemleri26.465.157 56.073.305 82.538.462 37.468.206 43.134.867 80.603.073Swap Faiz Alım İşlemleri15.416.000 46.666.116 62.082.116 15.875.000 41.736.078 57.611.078Swap Faiz Satım İşlemleri15.416.000 46.666.116 62.082.116 15.875.000 41.736.078 57.611.078Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.232.117 10.060.018 12.292.135 3.741.319 8.349.687 12.091.006Para Alım Opsiyonları1.291.819 2.406.370 3.698.189 2.043.723 2.136.917 4.180.640Para Satım Opsiyonları621.128 3.229.036 3.850.164 1.497.596 2.736.368 4.233.964Faiz Alım Opsiyonları100.000 3.342.773 3.442.773 100.000 2.584.853 2.684.853Faiz Satım Opsiyonları219.170 1.081.839 1.301.009 100.000 891.549 991.549Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri12.264 12.131 24.395 199.618 198.789 398.407Futures Para Alım İşlemleri12.264 12.264 199.618 199.618Futures Para Satım İşlemleri12.131 12.131 198.789 198.789Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer1.949.552 27.509.312 29.458.864 1.620.000 25.917.689 27.537.689EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER509.910.984 122.114.231 632.025.215 486.715.120 110.247.592 596.962.712EMANET KIYMETLER61.647.852 12.142.841 73.790.693 64.751.466 8.608.157 73.359.623Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları25.661.659 1.234.221 26.895.880 14.733.918 943.333 15.677.251Emanete Alınan Menkul Değerler15.159.027 10.231.224 25.390.251 26.007.152 6.938.511 32.945.663Tahsile Alınan Çekler15.531.470 39.490 15.570.960 17.179.886 68.572 17.248.458Tahsile Alınan Ticari Senetler5.237.552 534.535 5.772.087 6.772.366 568.443 7.340.809Tahsile Alınan Diğer Kıymetler82.421 82.421 71.180 71.180İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 20.950 79.094 58.144 18.118 76.262Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER417.962.876 96.838.226 514.801.102 395.405.815 89.997.642 485.403.457Menkul Kıymetler809.610 759 810.369 831.183 659 831.842Teminat Senetleri646.493 336.196 982.689 720.000 278.319 998.319Emtia6.735 6.735 6.946 6.946Varant0 0Gayrimenkul141.048.044 35.632.017 176.680.061 140.794.432 37.026.755 177.821.187Diğer Rehinli Kıymetler275.451.994 60.856.997 336.308.991 253.053.254 52.681.274 305.734.528Rehinli Kıymet Alanlar12.257 12.257 10.635 10.635KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER30.300.256 13.133.164 43.433.420 26.557.839 11.641.793 38.199.632BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI740.216.316 593.176.389 1.333.392.705 728.497.836 498.787.235 1.227.285.071Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.120.801 6.954.683Alınan Faizler15.375.828 16.763.416Ödenen Faizler-7.841.534 -11.678.171Alınan Temettüler15.600 15.514Alınan Ücret ve Komisyonlar3.381.403 3.509.732Elde Edilen Diğer Kazançlar3.331.120 1.491.718Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar949.581 775.827Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.974.368 -3.506.168Ödenen Vergiler-872.616 -864.363Diğer755.787 447.178Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-21.896.885 4.945.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-162.400 -119.579Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-13.558.443 -4.631.247Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-28.520.475 -14.830.164Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.345.373 -5.597.756Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-254.251 -4.010.329Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)18.519.875 20.540.448Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-29.549 4.377.709Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.609.882 7.955.999Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)843.849 1.259.924Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-10.776.084 11.899.688YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-15.127.331 -3.496.902Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-277.454 -503.197Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller82.911 153.201Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-12.921.043 -4.717.362Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.665.129 4.611.515Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-14.099.726 -3.351.757Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.422.852 310.698FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.211.530 2.286.732Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit19.303.799 10.669.459Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.313.496 -8.182.488Temettü Ödemeleri-45 -50Kiralamaya İlişkin Ödemeler-201.788 -200.189Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi6.066.676 3.236.378Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-21.048.269 13.925.896Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar66.218.297 46.492.483Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar45.170.028 60.418.379Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.460.857 2.361.016DİĞER KAPSAMLI GELİRLER468.030 -862.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-61.180 1.899Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)389 14.494Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-61.275 -24.604Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-15.369 10.509Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.075 1.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar529.210 -863.902Yabancı Para Çevrim Farkları698.130 338.315Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri572.136 -44.148Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-304.942 -1.269.264Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-483.759 -227.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.645 338.673TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.928.887 1.499.013Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)37.669.772 66.754.564 104.424.336 43.735.439 69.827.929 113.563.368Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 7.684.974 60.092.640 67.777.614 17.120.068 64.219.910 81.339.978Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.248.264 46.646.208 51.894.472 2.488.632 40.997.298 43.485.930Bankalar1.4 2.462.352 13.582.740 16.045.092 3.862.439 23.349.349 27.211.788Para Piyasalarından Alacaklar0 10.803.630 10.803.630Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-25.642 -136.308 -161.950 -34.633 -126.737 -161.370Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 313.728 111.450 425.178 230.597 342.600 573.197Devlet Borçlanma Senetleri51.775 111.450 163.225 20.754 73.116 93.870Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler239.869 239.869 204.846 269.484 474.330Diğer Finansal Varlıklar22.084 22.084 4.997 4.997Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 25.633.208 4.839.020 30.472.228 22.802.626 4.097.986 26.900.612Devlet Borçlanma Senetleri25.525.859 2.472.869 27.998.728 22.710.089 2.050.829 24.760.918Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler80.315 315.151 395.466 77.416 2.929 80.345Diğer Finansal Varlıklar27.034 2.051.000 2.078.034 15.121 2.044.228 2.059.349Türev Finansal Varlıklar1.3 4.037.862 1.711.454 5.749.316 3.582.148 1.167.433 4.749.581Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.532.816 1.711.454 5.244.270 3.327.461 1.124.994 4.452.455Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı505.046 505.046 254.687 42.439 297.126İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)179.027.732 130.988.143 310.015.875 161.098.247 112.948.931 274.047.178Krediler1.7 163.840.200 109.035.134 272.875.334 152.024.450 96.025.148 248.049.598Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 2.996.478 7.842.879 10.839.357 2.487.469 8.008.303 10.495.772Faktoring Alacakları2.534.778 1.323.437 3.858.215 2.713.491 1.394.366 4.107.857İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 25.744.711 17.747.338 43.492.049 18.017.793 11.590.344 29.608.137Devlet Borçlanma Senetleri25.413.907 16.654.043 42.067.950 17.686.989 10.704.522 28.391.511Diğer Finansal Varlıklar330.804 1.093.295 1.424.099 330.804 885.822 1.216.626Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-16.088.435 -4.960.645 -21.049.080 -14.144.956 -4.069.230 -18.214.186SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 938.303 11.302 949.605 321.890 9.445 331.335Satış Amaçlı938.303 11.302 949.605 321.890 9.445 331.335Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI354.050 1.047.992 1.402.042 347.068 902.257 1.249.325İştirakler (Net)1.9 324.668 1.047.992 1.372.660 317.453 902.257 1.219.710Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler312.882 1.047.992 1.360.874 311.352 902.257 1.213.609Konsolide Edilmeyenler11.786 11.786 6.101 6.101Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 7.300 7.300 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 22.082 0 22.082 22.315 0 22.315Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler22.082 22.082 22.315 22.315Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.425.042 48.757 4.473.799 4.313.414 45.485 4.358.899MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.887.830 35.617 1.923.447 1.889.731 31.093 1.920.824Şerefiye979.493 979.493 979.493 979.493Diğer908.337 35.617 943.954 910.238 31.093 941.331YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI31.083 31.083 3.090 3.090ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 3.113.355 3.113.355 2.129.358 2.129.358DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 4.700.809 13.357.620 18.058.429 3.387.621 10.204.022 13.591.643VARLIKLAR TOPLAMI232.116.893 212.275.078 444.391.971 217.222.768 193.972.252 411.195.020YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 118.398.183 130.778.902 249.177.085 102.994.590 128.077.107 231.071.697ALINAN KREDİLER2.3.1 3.054.077 40.996.455 44.050.532 2.452.375 42.921.120 45.373.495PARA PİYASALARINA BORÇLAR10.500.548 1.774.032 12.274.580 5.519.024 789.864 6.308.888İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.3 7.727.650 17.933.166 25.660.816 6.740.946 18.480.245 25.221.191Bonolar6.148.352 6.148.352 5.098.851 5.098.851Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler3.767.134 3.767.134 3.746.311 3.746.311Tahviller1.579.298 14.166.032 15.745.330 1.642.095 14.733.934 16.376.029FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.4 808.818 11.760.565 12.569.383 830.929 12.353.676 13.184.605TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 5.785.029 4.168.214 9.953.243 5.568.959 1.536.323 7.105.282Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.506.442 3.013.690 6.520.132 2.989.768 1.224.347 4.214.115Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.278.587 1.154.524 3.433.111 2.579.191 311.976 2.891.167FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 945.480 24.656 970.136 897.433 29.790 927.223KARŞILIKLAR2.6 3.757.169 374.936 4.132.105 3.441.735 300.496 3.742.231Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 843.549 2.930 846.479 778.583 2.509 781.092Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 2.913.620 372.006 3.285.626 2.663.152 297.987 2.961.139CARİ VERGİ BORCU2.7 1.685.367 1.715 1.687.082 932.503 1.336 933.839ERTELENMİŞ VERGİ BORCU11.523 11.523 8.359 8.359SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 791.235 20.333.399 21.124.634 821.340 17.758.699 18.580.039Krediler5.877.410 5.877.410 5.102.941 5.102.941Diğer Borçlanma Araçları791.235 14.455.989 15.247.224 821.340 12.655.758 13.477.098DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 16.347.807 2.306.937 18.654.744 15.471.432 2.075.159 17.546.591ÖZKAYNAKLAR2.10 45.490.545 -1.364.437 44.126.108 41.548.897 -357.317 41.191.580Ödenmiş Sermaye8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051Sermaye Yedekleri1.996.855 0 1.996.855 1.988.296 0 1.988.296Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 556.937 556.937 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.439.918 1.439.918 1.431.359 1.431.359Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.589.984 -8.352 1.581.632 1.635.497 7.315 1.642.812Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.254.472 -1.314.678 -60.206 -266.191 -323.225 -589.416Kar Yedekleri28.100.730 -41.407 28.059.323 24.503.543 -41.407 24.462.136Yasal Yedekler1.282.785 1.282.785 1.102.781 1.102.781Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler26.810.834 -41.407 26.769.427 23.393.329 -41.407 23.351.922Diğer Kar Yedekleri7.111 7.111 7.433 7.433Kar veya Zarar4.100.728 0 4.100.728 5.240.014 0 5.240.014Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954Dönem Net Kâr veya Zararı2.460.774 2.460.774 3.600.060 3.600.060Azınlık Payları725 725 687 687YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI215.291.908 229.100.063 444.391.971 187.220.163 223.974.857 411.195.020Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 16.223.871 19.690.516 8.085.488 10.226.609Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 12.447.861 14.822.278 6.176.889 7.518.868Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler13.244 262.381 146.095Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 366.573 530.128 159.973 340.111Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler74.480 369.932 34.085 327.632Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 2.709.506 2.955.324 1.413.813 1.517.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.494 3.076 4.256 1.180Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.348.814 1.788.073 684.991 884.526İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.355.198 1.164.175 724.566 631.694Finansal Kiralama Faiz Gelirleri415.850 492.486 215.658 245.765Diğer Faiz Gelirleri196.357 257.987 85.070 130.738FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -7.861.939 -12.164.742 -3.933.209 -6.185.370Mevduata Verilen Faizler4.2.4 -4.359.011 -8.685.456 -2.131.884 -4.332.755Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -982.991 -1.020.526 -480.182 -529.066Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-225.122 -402.430 -148.090 -204.099İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -1.977.300 -1.906.377 -1.007.013 -1.060.480Kiralama Faiz Giderleri-84.107 -84.107 -40.561 -42.899Diğer Faiz Giderleri-233.408 -65.846 -125.479 -16.071NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.361.932 7.525.774 4.152.279 4.041.239NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.766.726 2.595.294 1.245.641 1.258.261Alınan Ücret ve Komisyonlar3.381.403 3.509.732 1.535.588 1.755.983Gayri Nakdi Kredilerden486.652 528.563 235.693 269.602Diğer2.894.751 2.981.169 1.299.895 1.486.381Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-614.677 -914.438 -289.947 -497.722Gayri Nakdi Kredilere-10.089 -15.690 -4.153 -7.006Diğer-604.588 -898.748 -285.794 -490.716TEMETTÜ GELİRLERİ15.600 15.514 14.661 5.667TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 417.459 -449.332 157.806 -620.226Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)306.018 131.180 142.367 66.864Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.4 2.285.860 838.158 1.644.926 -621.211Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.174.419 -1.418.670 -1.629.487 -65.879DİĞER FAALİYET GELİRLERİ764.211 751.791 288.138 332.452FAALİYET BRÜT KÂRI12.325.928 10.439.041 5.858.525 5.017.393BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.5 -4.718.218 -3.867.887 -2.117.749 -1.929.031DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.5 -412.841 -220.368 -26.049 -4.814PERSONEL GİDERLERİ (-)4.8 -1.832.000 -1.643.434 -912.353 -838.690DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -2.265.331 -1.861.892 -1.122.970 -954.317NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.097.538 2.845.460 1.679.404 1.290.541BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)41.914 46.145 22.145 18.205NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 3.139.452 2.891.605 1.701.549 1.308.746SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -678.595 -530.589 -370.179 -189.177Cari Vergi Karşılığı-1.597.855 -786.702 -1.261.549 -702.524Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi919.260 256.113 891.370 513.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.460.857 2.361.016 1.331.370 1.119.569DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 2.460.857 2.361.016 1.331.370 1.119.569Grubun Karı (Zararı)2.460.774 2.360.947 1.331.331 1.119.537Azınlık Payları Karı (Zararı)83 69 39 32Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse başına kar/zarar 0,00290000 0,00280000 0,00160000 0,00130000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863565BIST