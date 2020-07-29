***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.07.2020 18:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.893 -19.190 8.196 338.315 -34.758 -1.167.459 2.360.947 1.498.944 69 1.499.013
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.762 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
4.667.426 -4.667.426 -50 -50
Dağıtılan Temettü
-50 -50
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.667.426 -4.667.426 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.430.978 1.879.424 -244.319 35.821 2.375.551 -1.811.063 -625.425 24.462.517 1.639.954 2.360.947 40.508.373 630 40.509.003
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.397 -47.795 -11.988 698.130 446.266 -615.186 2.460.774 2.928.804 83 2.928.887
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.008 -322 5.686 5.686
Kar Dağıtımı
2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45
Dağıtılan Temettü
-45 -45
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.551 3.597.509 -3.600.060 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.439.918 1.878.031 -325.014 28.615 3.160.625 272.655 -3.493.486 28.059.323 1.639.954 2.460.774 44.125.383 725 44.126.108
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
230.305.332 471.062.158 701.367.490 241.782.716 388.539.643 630.322.359
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,1 28.869.301 65.378.011 94.247.312 26.946.770 62.617.711 89.564.481
Teminat Mektupları
3.1.2.2 28.714.221 48.353.463 77.067.684 26.817.178 42.085.180 68.902.358
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
430.007 568.757 998.764 367.229 604.813 972.042
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.193.759 47.424.324 51.618.083 4.017.924 41.279.296 45.297.220
Diğer Teminat Mektupları
24.090.455 360.382 24.450.837 22.432.025 201.071 22.633.096
Banka Kredileri
0 236.650 236.650 0 156.431 156.431
İthalat Kabul Kredileri
236.650 236.650 156.431 156.431
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
26.248 8.193.987 8.220.235 77.354 12.409.018 12.486.372
Belgeli Akreditifler
26.248 8.193.601 8.219.849 77.354 12.408.686 12.486.040
Diğer Akreditifler
386 386 332 332
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
142.714 142.714 106.400 106.400
Diğer Garantilerimizden
128.832 3.886.900 4.015.732 52.238 3.781.228 3.833.466
Diğer Kefaletlerimizden
4.564.297 4.564.297 4.079.454 4.079.454
TAAHHÜTLER
3.1.1 79.597.138 76.760.259 156.357.397 70.587.105 24.614.354 95.201.459
Cayılamaz Taahhütler
75.061.999 56.261.119 131.323.118 65.878.662 7.437.359 73.316.021
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.827.999 52.597.451 54.425.450 1.494.732 6.254.891 7.749.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.312.460 2.312.460 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.337.429 1.109.636 15.447.065 12.708.914 960.251 13.669.165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.356.926 3.356.926 3.389.714 3.389.714
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.086 6.086 4.074 4.074
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
47.606.306 47.606.306 41.380.895 41.380.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
43.396 43.396 30.190 30.190
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.883.857 241.572 8.125.429 6.870.143 222.217 7.092.360
Cayılabilir Taahhütler
4.535.139 20.499.140 25.034.279 4.708.443 17.176.995 21.885.438
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.535.139 20.382.633 24.917.772 4.708.443 17.069.512 21.777.955
Diğer Cayılabilir Taahhütler
116.507 116.507 107.483 107.483
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
121.838.893 328.923.888 450.762.781 144.248.841 301.307.578 445.556.419
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
44.842.900 58.317.113 103.160.013 50.023.902 53.444.098 103.468.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
358.600 3.856.298 4.214.898 606.305 3.280.042 3.886.347
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
44.484.300 54.460.815 98.945.115 49.417.597 50.164.056 99.581.653
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
76.995.993 270.606.775 347.602.768 94.224.939 247.863.480 342.088.419
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.636.163 10.536.163 17.172.326 8.093.113 17.786.742 25.879.855
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.167.550 4.492.149 8.659.699 3.364.739 9.641.611 13.006.350
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.468.613 6.044.014 8.512.627 4.728.374 8.145.131 12.873.505
Para ve Faiz Swap İşlemleri
66.165.897 222.489.151 288.655.048 80.570.889 195.610.573 276.181.462
Swap Para Alım İşlemleri
8.868.740 73.083.614 81.952.354 11.352.683 69.003.550 80.356.233
Swap Para Satım İşlemleri
26.465.157 56.073.305 82.538.462 37.468.206 43.134.867 80.603.073
Swap Faiz Alım İşlemleri
15.416.000 46.666.116 62.082.116 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Swap Faiz Satım İşlemleri
15.416.000 46.666.116 62.082.116 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.232.117 10.060.018 12.292.135 3.741.319 8.349.687 12.091.006
Para Alım Opsiyonları
1.291.819 2.406.370 3.698.189 2.043.723 2.136.917 4.180.640
Para Satım Opsiyonları
621.128 3.229.036 3.850.164 1.497.596 2.736.368 4.233.964
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 3.342.773 3.442.773 100.000 2.584.853 2.684.853
Faiz Satım Opsiyonları
219.170 1.081.839 1.301.009 100.000 891.549 991.549
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
12.264 12.131 24.395 199.618 198.789 398.407
Futures Para Alım İşlemleri
12.264 12.264 199.618 199.618
Futures Para Satım İşlemleri
12.131 12.131 198.789 198.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
1.949.552 27.509.312 29.458.864 1.620.000 25.917.689 27.537.689
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
509.910.984 122.114.231 632.025.215 486.715.120 110.247.592 596.962.712
EMANET KIYMETLER
61.647.852 12.142.841 73.790.693 64.751.466 8.608.157 73.359.623
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
25.661.659 1.234.221 26.895.880 14.733.918 943.333 15.677.251
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.159.027 10.231.224 25.390.251 26.007.152 6.938.511 32.945.663
Tahsile Alınan Çekler
15.531.470 39.490 15.570.960 17.179.886 68.572 17.248.458
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.237.552 534.535 5.772.087 6.772.366 568.443 7.340.809
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
82.421 82.421 71.180 71.180
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 20.950 79.094 58.144 18.118 76.262
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
417.962.876 96.838.226 514.801.102 395.405.815 89.997.642 485.403.457
Menkul Kıymetler
809.610 759 810.369 831.183 659 831.842
Teminat Senetleri
646.493 336.196 982.689 720.000 278.319 998.319
Emtia
6.735 6.735 6.946 6.946
Varant
0 0
Gayrimenkul
141.048.044 35.632.017 176.680.061 140.794.432 37.026.755 177.821.187
Diğer Rehinli Kıymetler
275.451.994 60.856.997 336.308.991 253.053.254 52.681.274 305.734.528
Rehinli Kıymet Alanlar
12.257 12.257 10.635 10.635
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.300.256 13.133.164 43.433.420 26.557.839 11.641.793 38.199.632
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
740.216.316 593.176.389 1.333.392.705 728.497.836 498.787.235 1.227.285.071
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.120.801 6.954.683
Alınan Faizler
15.375.828 16.763.416
Ödenen Faizler
-7.841.534 -11.678.171
Alınan Temettüler
15.600 15.514
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.381.403 3.509.732
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.331.120 1.491.718
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
949.581 775.827
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.974.368 -3.506.168
Ödenen Vergiler
-872.616 -864.363
Diğer
755.787 447.178
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-21.896.885 4.945.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-162.400 -119.579
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-13.558.443 -4.631.247
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-28.520.475 -14.830.164
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.345.373 -5.597.756
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-254.251 -4.010.329
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
18.519.875 20.540.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-29.549 4.377.709
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.609.882 7.955.999
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
843.849 1.259.924
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-10.776.084 11.899.688
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.127.331 -3.496.902
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-277.454 -503.197
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
82.911 153.201
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.921.043 -4.717.362
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.665.129 4.611.515
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-14.099.726 -3.351.757
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.422.852 310.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.211.530 2.286.732
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
19.303.799 10.669.459
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.313.496 -8.182.488
Temettü Ödemeleri
-45 -50
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-201.788 -200.189
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.066.676 3.236.378
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-21.048.269 13.925.896
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
66.218.297 46.492.483
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.170.028 60.418.379
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.460.857 2.361.016
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
468.030 -862.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-61.180 1.899
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
389 14.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-61.275 -24.604
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-15.369 10.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.075 1.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
529.210 -863.902
Yabancı Para Çevrim Farkları
698.130 338.315
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
572.136 -44.148
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-304.942 -1.269.264
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-483.759 -227.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.645 338.673
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.928.887 1.499.013
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
37.669.772 66.754.564 104.424.336 43.735.439 69.827.929 113.563.368
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 7.684.974 60.092.640 67.777.614 17.120.068 64.219.910 81.339.978
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.248.264 46.646.208 51.894.472 2.488.632 40.997.298 43.485.930
Bankalar
1.4 2.462.352 13.582.740 16.045.092 3.862.439 23.349.349 27.211.788
Para Piyasalarından Alacaklar
0 10.803.630 10.803.630
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-25.642 -136.308 -161.950 -34.633 -126.737 -161.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 313.728 111.450 425.178 230.597 342.600 573.197
Devlet Borçlanma Senetleri
51.775 111.450 163.225 20.754 73.116 93.870
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
239.869 239.869 204.846 269.484 474.330
Diğer Finansal Varlıklar
22.084 22.084 4.997 4.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 25.633.208 4.839.020 30.472.228 22.802.626 4.097.986 26.900.612
Devlet Borçlanma Senetleri
25.525.859 2.472.869 27.998.728 22.710.089 2.050.829 24.760.918
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
80.315 315.151 395.466 77.416 2.929 80.345
Diğer Finansal Varlıklar
27.034 2.051.000 2.078.034 15.121 2.044.228 2.059.349
Türev Finansal Varlıklar
1.3 4.037.862 1.711.454 5.749.316 3.582.148 1.167.433 4.749.581
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.532.816 1.711.454 5.244.270 3.327.461 1.124.994 4.452.455
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
505.046 505.046 254.687 42.439 297.126
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
179.027.732 130.988.143 310.015.875 161.098.247 112.948.931 274.047.178
Krediler
1.7 163.840.200 109.035.134 272.875.334 152.024.450 96.025.148 248.049.598
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 2.996.478 7.842.879 10.839.357 2.487.469 8.008.303 10.495.772
Faktoring Alacakları
2.534.778 1.323.437 3.858.215 2.713.491 1.394.366 4.107.857
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 25.744.711 17.747.338 43.492.049 18.017.793 11.590.344 29.608.137
Devlet Borçlanma Senetleri
25.413.907 16.654.043 42.067.950 17.686.989 10.704.522 28.391.511
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 1.093.295 1.424.099 330.804 885.822 1.216.626
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.088.435 -4.960.645 -21.049.080 -14.144.956 -4.069.230 -18.214.186
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 938.303 11.302 949.605 321.890 9.445 331.335
Satış Amaçlı
938.303 11.302 949.605 321.890 9.445 331.335
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
354.050 1.047.992 1.402.042 347.068 902.257 1.249.325
İştirakler (Net)
1.9 324.668 1.047.992 1.372.660 317.453 902.257 1.219.710
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
312.882 1.047.992 1.360.874 311.352 902.257 1.213.609
Konsolide Edilmeyenler
11.786 11.786 6.101 6.101
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300 7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 22.082 0 22.082 22.315 0 22.315
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
22.082 22.082 22.315 22.315
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.425.042 48.757 4.473.799 4.313.414 45.485 4.358.899
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.887.830 35.617 1.923.447 1.889.731 31.093 1.920.824
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 979.493
Diğer
908.337 35.617 943.954 910.238 31.093 941.331
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
31.083 31.083 3.090 3.090
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 3.113.355 3.113.355 2.129.358 2.129.358
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 4.700.809 13.357.620 18.058.429 3.387.621 10.204.022 13.591.643
VARLIKLAR TOPLAMI
232.116.893 212.275.078 444.391.971 217.222.768 193.972.252 411.195.020
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 118.398.183 130.778.902 249.177.085 102.994.590 128.077.107 231.071.697
ALINAN KREDİLER
2.3.1 3.054.077 40.996.455 44.050.532 2.452.375 42.921.120 45.373.495
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
10.500.548 1.774.032 12.274.580 5.519.024 789.864 6.308.888
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 7.727.650 17.933.166 25.660.816 6.740.946 18.480.245 25.221.191
Bonolar
6.148.352 6.148.352 5.098.851 5.098.851
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.767.134 3.767.134 3.746.311 3.746.311
Tahviller
1.579.298 14.166.032 15.745.330 1.642.095 14.733.934 16.376.029
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 808.818 11.760.565 12.569.383 830.929 12.353.676 13.184.605
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 5.785.029 4.168.214 9.953.243 5.568.959 1.536.323 7.105.282
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.506.442 3.013.690 6.520.132 2.989.768 1.224.347 4.214.115
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.278.587 1.154.524 3.433.111 2.579.191 311.976 2.891.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 945.480 24.656 970.136 897.433 29.790 927.223
KARŞILIKLAR
2.6 3.757.169 374.936 4.132.105 3.441.735 300.496 3.742.231
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 843.549 2.930 846.479 778.583 2.509 781.092
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 2.913.620 372.006 3.285.626 2.663.152 297.987 2.961.139
CARİ VERGİ BORCU
2.7 1.685.367 1.715 1.687.082 932.503 1.336 933.839
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11.523 11.523 8.359 8.359
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 791.235 20.333.399 21.124.634 821.340 17.758.699 18.580.039
Krediler
5.877.410 5.877.410 5.102.941 5.102.941
Diğer Borçlanma Araçları
791.235 14.455.989 15.247.224 821.340 12.655.758 13.477.098
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 16.347.807 2.306.937 18.654.744 15.471.432 2.075.159 17.546.591
ÖZKAYNAKLAR
2.10 45.490.545 -1.364.437 44.126.108 41.548.897 -357.317 41.191.580
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
1.996.855 0 1.996.855 1.988.296 0 1.988.296
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.439.918 1.439.918 1.431.359 1.431.359
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.589.984 -8.352 1.581.632 1.635.497 7.315 1.642.812
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.254.472 -1.314.678 -60.206 -266.191 -323.225 -589.416
Kar Yedekleri
28.100.730 -41.407 28.059.323 24.503.543 -41.407 24.462.136
Yasal Yedekler
1.282.785 1.282.785 1.102.781 1.102.781
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
26.810.834 -41.407 26.769.427 23.393.329 -41.407 23.351.922
Diğer Kar Yedekleri
7.111 7.111 7.433 7.433
Kar veya Zarar
4.100.728 0 4.100.728 5.240.014 0 5.240.014
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.460.774 2.460.774 3.600.060 3.600.060
Azınlık Payları
725 725 687 687
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
215.291.908 229.100.063 444.391.971 187.220.163 223.974.857 411.195.020
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 16.223.871 19.690.516 8.085.488 10.226.609
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 12.447.861 14.822.278 6.176.889 7.518.868
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.244 262.381 146.095
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 366.573 530.128 159.973 340.111
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
74.480 369.932 34.085 327.632
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 2.709.506 2.955.324 1.413.813 1.517.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.494 3.076 4.256 1.180
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.348.814 1.788.073 684.991 884.526
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.355.198 1.164.175 724.566 631.694
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
415.850 492.486 215.658 245.765
Diğer Faiz Gelirleri
196.357 257.987 85.070 130.738
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -7.861.939 -12.164.742 -3.933.209 -6.185.370
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -4.359.011 -8.685.456 -2.131.884 -4.332.755
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -982.991 -1.020.526 -480.182 -529.066
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-225.122 -402.430 -148.090 -204.099
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.977.300 -1.906.377 -1.007.013 -1.060.480
Kiralama Faiz Giderleri
-84.107 -84.107 -40.561 -42.899
Diğer Faiz Giderleri
-233.408 -65.846 -125.479 -16.071
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.361.932 7.525.774 4.152.279 4.041.239
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.766.726 2.595.294 1.245.641 1.258.261
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.381.403 3.509.732 1.535.588 1.755.983
Gayri Nakdi Kredilerden
486.652 528.563 235.693 269.602
Diğer
2.894.751 2.981.169 1.299.895 1.486.381
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-614.677 -914.438 -289.947 -497.722
Gayri Nakdi Kredilere
-10.089 -15.690 -4.153 -7.006
Diğer
-604.588 -898.748 -285.794 -490.716
TEMETTÜ GELİRLERİ
15.600 15.514 14.661 5.667
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 417.459 -449.332 157.806 -620.226
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
306.018 131.180 142.367 66.864
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 2.285.860 838.158 1.644.926 -621.211
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.174.419 -1.418.670 -1.629.487 -65.879
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
764.211 751.791 288.138 332.452
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.325.928 10.439.041 5.858.525 5.017.393
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.5 -4.718.218 -3.867.887 -2.117.749 -1.929.031
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.5 -412.841 -220.368 -26.049 -4.814
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -1.832.000 -1.643.434 -912.353 -838.690
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -2.265.331 -1.861.892 -1.122.970 -954.317
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.097.538 2.845.460 1.679.404 1.290.541
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
41.914 46.145 22.145 18.205
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 3.139.452 2.891.605 1.701.549 1.308.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -678.595 -530.589 -370.179 -189.177
Cari Vergi Karşılığı
-1.597.855 -786.702 -1.261.549 -702.524
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
919.260 256.113 891.370 513.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.460.857 2.361.016 1.331.370 1.119.569
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 2.460.857 2.361.016 1.331.370 1.119.569
Grubun Karı (Zararı)
2.460.774 2.360.947 1.331.331 1.119.537
Azınlık Payları Karı (Zararı)
83 69 39 32
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına kar/zarar 0,00290000 0,00280000 0,00160000 0,00130000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863565
BIST