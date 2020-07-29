***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 12.893 -19.290 9.730 338.315 -36.107 -1.167.459 0 0 2.360.947 1.499.029 1.499.029Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 2.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.762 2.762Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.441.318 1.858.415 -237.360 1.187.264 2.405.832 -1.784.117 -368.125 24.637.128 0 2.360.947 40.505.290 40.505.290Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.397 -46.640 -12.022 698.130 445.424 -615.186 0 0 2.460.774 2.929.083 2.929.083Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 6.008 0 0 0 0 0 0 -322 0 0 5.686 5.686Kar Dağıtımı0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.450.258 1.857.022 -316.192 1.179.437 3.190.906 298.482 -3.236.186 28.233.934 0 2.460.774 44.122.423 44.122.423Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER229.377.039 467.382.015 696.759.054 242.425.428 389.469.757 631.895.185GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1,2 28.933.655 65.528.467 94.462.122 27.023.766 63.090.951 90.114.717Teminat Mektupları3.1.2.2 28.778.575 48.819.998 77.598.573 26.894.174 42.807.332 69.701.506Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler430.007 568.757 998.764 367.229 604.813 972.042Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.258.962 48.251.241 52.510.203 4.095.773 42.202.519 46.298.292Diğer Teminat Mektupları24.089.606 0 24.089.606 22.431.172 0 22.431.172Banka Kredileri0 236.650 236.650 0 156.431 156.431İthalat Kabul Kredileri0 236.650 236.650 0 156.431 156.431Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler26.248 8.020.622 8.046.870 77.354 12.266.506 12.343.860Belgeli Akreditifler26.248 8.020.622 8.046.870 77.354 12.266.506 12.343.860Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden128.832 3.886.900 4.015.732 52.238 3.781.228 3.833.466Diğer Kefaletlerimizden0 4.564.297 4.564.297 0 4.079.454 4.079.454TAAHHÜTLER3.1.1 79.597.138 76.328.540 155.925.678 70.587.105 24.339.036 94.926.141Cayılamaz Taahhütler75.061.999 56.261.119 131.323.118 65.878.662 7.437.359 73.316.021Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.827.999 52.597.451 54.425.450 1.494.732 6.254.891 7.749.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 2.312.460 2.312.460 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.337.429 1.109.636 15.447.065 12.708.914 960.251 13.669.165Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.356.926 0 3.356.926 3.389.714 0 3.389.714İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.086 0 6.086 4.074 0 4.074Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri47.606.306 0 47.606.306 41.380.895 0 41.380.895Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri43.396 0 43.396 30.190 0 30.190Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.883.857 241.572 8.125.429 6.870.143 222.217 7.092.360Cayılabilir Taahhütler4.535.139 20.067.421 24.602.560 4.708.443 16.901.677 21.610.120Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.535.139 20.067.421 24.602.560 4.708.443 16.901.677 21.610.120Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR120.846.246 325.525.008 446.371.254 144.814.557 302.039.770 446.854.327Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar44.754.441 57.173.309 101.927.750 49.887.738 53.105.895 102.993.633Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler270.141 2.712.494 2.982.635 470.141 2.941.839 3.411.980Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler44.484.300 54.460.815 98.945.115 49.417.597 50.164.056 99.581.653Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler76.091.805 268.351.699 344.443.504 94.926.819 248.933.875 343.860.694Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.635.391 10.495.070 17.130.461 8.036.269 17.700.404 25.736.673Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.166.778 4.471.992 8.638.770 3.307.157 9.627.478 12.934.635Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.468.613 6.023.078 8.491.691 4.729.112 8.072.926 12.802.038Para ve Faiz Swap İşlemleri65.262.481 220.275.168 285.537.649 81.329.613 196.767.306 278.096.919Swap Para Alım İşlemleri8.076.368 72.300.310 80.376.678 10.892.454 70.454.795 81.347.249Swap Para Satım İşlemleri26.354.113 54.642.626 80.996.739 38.687.159 42.840.355 81.527.514Swap Faiz Alım İşlemleri15.416.000 46.666.116 62.082.116 15.875.000 41.736.078 57.611.078Swap Faiz Satım İşlemleri15.416.000 46.666.116 62.082.116 15.875.000 41.736.078 57.611.078Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.232.117 10.060.018 12.292.135 3.741.319 8.349.687 12.091.006Para Alım Opsiyonları1.291.819 2.406.370 3.698.189 2.043.723 2.136.917 4.180.640Para Satım Opsiyonları621.128 3.229.036 3.850.164 1.497.596 2.736.368 4.233.964Faiz Alım Opsiyonları100.000 3.342.773 3.442.773 100.000 2.584.853 2.684.853Faiz Satım Opsiyonları219.170 1.081.839 1.301.009 100.000 891.549 991.549Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri12.264 12.131 24.395 199.618 198.789 398.407Futures Para Alım İşlemleri12.264 0 12.264 199.618 0 199.618Futures Para Satım İşlemleri0 12.131 12.131 0 198.789 198.789Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer1.949.552 27.509.312 29.458.864 1.620.000 25.917.689 27.537.689EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER500.191.371 118.890.619 619.081.990 477.878.718 107.685.079 585.563.797EMANET KIYMETLER51.928.239 10.029.855 61.958.094 55.915.064 6.979.408 62.894.472Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları25.661.659 1.234.221 26.895.880 14.733.918 943.333 15.677.251Emanete Alınan Menkul Değerler5.457.926 8.187.640 13.645.566 17.188.108 5.369.712 22.557.820Tahsile Alınan Çekler15.518.904 28.484 15.547.388 17.168.474 59.047 17.227.521Tahsile Alınan Ticari Senetler5.231.606 476.139 5.707.745 6.766.420 518.018 7.284.438Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 82.421 82.421 0 71.180 71.180İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 20.950 79.094 58.144 18.118 76.262Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER417.962.876 95.727.600 513.690.476 395.405.815 89.063.878 484.469.693Menkul Kıymetler809.610 759 810.369 831.183 659 831.842Teminat Senetleri646.493 336.196 982.689 720.000 278.319 998.319Emtia6.735 0 6.735 6.946 0 6.946Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul141.048.044 34.746.169 175.794.213 140.794.432 36.287.424 177.081.856Diğer Rehinli Kıymetler275.451.994 60.632.219 336.084.213 253.053.254 52.486.841 305.540.095Rehinli Kıymet Alanlar0 12.257 12.257 0 10.635 10.635KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER30.300.256 13.133.164 43.433.420 26.557.839 11.641.793 38.199.632BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI729.568.410 586.272.634 1.315.841.044 720.304.146 497.154.836 1.217.458.982Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı10.018.578 6.792.590Alınan Faizler14.477.252 15.685.271Ödenen Faizler-7.452.676 -10.875.420Alınan Temettüler141.698 191.459Alınan Ücret ve Komisyonlar3.100.778 3.375.667Elde Edilen Diğer Kazançlar3.108.563 1.125.736Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar851.825 750.110Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.471.264 -3.020.927Ödenen Vergiler-759.041 -800.496Diğer21.443 361.190Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-19.614.132 2.946.065Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-123.990 -76.790Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-12.353.027 -4.555.175Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-28.245.944 -15.747.485Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.050.336 -5.543.510Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)91.331 -3.570.386Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)17.634.655 18.661.068Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-29.549 4.377.709Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.778.437 7.832.700Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.684.291 1.567.934Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-9.595.554 9.738.655YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-15.178.910 -3.529.479İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-261.886 -446.602Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller82.622 152.549Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-12.645.512 -3.955.961Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.428.678 3.823.079Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-13.909.217 -3.173.734Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.126.405 71.190Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.197.451 3.840.736Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit17.360.377 10.666.161Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-19.358.318 -6.625.917İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-199.510 -199.508Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.457.257 2.876.810Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-21.514.658 12.926.722Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar60.275.596 42.821.748Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar38.760.938 55.748.470Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.460.774 2.360.947DİĞER KAPSAMLI GELİRLER468.309 -861.918 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-60.059 3.333 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)389 14.494Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.794 -24.730Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-15.468 9.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.814 3.839Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar528.368 -865.251 0Yabancı Para Çevrim Farkları698.130 338.315Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri571.056 -46.291Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-304.942 -1.269.264Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-483.759 -227.478Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.883 339.467TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.929.083 1.499.029 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)35.097.226 61.104.563 96.201.789 43.032.619 63.444.432 106.477.051Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 5.242.776 54.631.171 59.873.947 16.458.254 58.011.660 74.469.914Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.248.107 44.585.066 49.833.173 2.488.489 38.861.487 41.349.976Bankalar1.4 989 10.134.260 10.135.249 3.296.463 19.242.802 22.539.265Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 10.703.351 0 10.703.351Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-6.320 -88.155 -94.475 -30.049 -92.629 -122.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 272.912 111.450 384.362 224.804 342.600 567.404Devlet Borçlanma Senetleri51.775 111.450 163.225 20.754 73.116 93.870Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler199.053 0 199.053 199.053 269.484 468.537Diğer Finansal Varlıklar22.084 0 22.084 4.997 0 4.997Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 25.539.797 4.712.177 30.251.974 22.721.128 3.970.178 26.691.306Devlet Borçlanma Senetleri25.525.859 2.346.429 27.872.288 22.710.089 1.923.370 24.633.459Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler13.938 314.748 328.686 11.039 2.580 13.619Diğer Finansal Varlıklar0 2.051.000 2.051.000 0 2.044.228 2.044.228Türev Finansal Varlıklar1.3 4.041.741 1.649.765 5.691.506 3.628.433 1.119.994 4.748.427Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.536.695 1.649.765 5.186.460 3.373.746 1.077.555 4.451.301Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı505.046 0 505.046 254.687 42.439 297.126İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)174.272.881 113.975.791 288.248.672 155.567.644 96.489.507 252.057.151Krediler1.7 164.051.399 102.409.331 266.460.730 150.539.562 89.924.281 240.463.843Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları19.829 0 19.829 647.401 0 647.401İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 25.683.335 16.217.983 41.901.318 17.970.624 10.335.035 28.305.659Devlet Borçlanma Senetleri25.352.531 16.217.983 41.570.514 17.639.820 10.335.035 27.974.855Diğer Finansal Varlıklar330.804 0 330.804 330.804 0 330.804Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-15.481.682 -4.651.523 -20.133.205 -13.589.943 -3.769.809 -17.359.752SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 936.437 0 936.437 320.059 0 320.059Satış Amaçlı936.437 0 936.437 320.059 0 320.059Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.842.764 4.984.360 8.827.124 3.595.273 4.231.653 7.826.926İştirakler (Net)1.9 11.786 1.047.992 1.059.778 6.101 902.257 908.358Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler11.786 1.047.992 1.059.778 6.101 902.257 908.358Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 3.808.896 3.936.368 7.745.264 3.566.857 3.329.396 6.896.253Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar3.801.596 3.936.368 7.737.964 3.559.557 3.329.396 6.888.953Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 22.082 0 22.082 22.315 0 22.315Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler22.082 0 22.082 22.315 0 22.315MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.391.175 0 4.391.175 4.281.326 0 4.281.326MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.840.073 0 1.840.073 1.845.101 0 1.845.101Şerefiye979.493 0 979.493 979.493 0 979.493Diğer860.580 0 860.580 865.608 0 865.608YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 2.961.858 0 2.961.858 1.980.629 0 1.980.629DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 3.727.411 13.031.253 16.758.664 2.723.577 9.984.007 12.707.584VARLIKLAR TOPLAMI227.069.825 193.095.967 420.165.792 213.346.228 174.149.599 387.495.827YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 118.441.042 121.906.638 240.347.680 103.168.839 119.621.279 222.790.118ALINAN KREDİLER2.3.1 514.382 35.772.399 36.286.781 475.135 37.635.407 38.110.542PARA PİYASALARINA BORÇLAR8.613.882 1.737.958 10.351.840 2.936.526 759.218 3.695.744İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.4 7.020.015 14.234.748 21.254.763 5.912.191 14.791.500 20.703.691Bonolar5.440.717 0 5.440.717 4.270.096 0 4.270.096Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.579.298 14.234.748 15.814.046 1.642.095 14.791.500 16.433.595FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.3.2 808.818 11.760.565 12.569.383 830.929 12.353.676 13.184.605TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 5.770.411 4.163.966 9.934.377 5.542.718 1.533.715 7.076.433Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.491.824 3.009.442 6.501.266 2.963.527 1.221.739 4.185.266Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.278.587 1.154.524 3.433.111 2.579.191 311.976 2.891.167FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 938.664 8.889 947.553 890.604 8.501 899.105KARŞILIKLAR2.6 3.672.322 334.257 4.006.579 3.357.745 262.436 3.620.181Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 816.658 0 816.658 753.110 0 753.110Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 2.855.664 334.257 3.189.921 2.604.635 262.436 2.867.071CARİ VERGİ BORCU2.7 1.642.349 0 1.642.349 838.765 0 838.765ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)2.8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 791.235 20.333.399 21.124.634 821.340 17.758.699 18.580.039Krediler0 5.877.410 5.877.410 0 5.102.941 5.102.941Diğer Borçlanma Araçları791.235 14.455.989 15.247.224 821.340 12.655.758 13.477.098DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 15.959.436 1.617.994 17.577.430 15.269.130 1.539.820 16.808.950ÖZKAYNAKLAR2.10 41.797.216 2.325.207 44.122.423 38.553.457 2.634.197 41.187.654Ödenmiş Sermaye8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051Sermaye Yedekleri2.007.195 0 2.007.195 1.998.636 0 1.998.636Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 0 556.937 556.937 0 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.450.258 0 1.450.258 1.441.699 0 1.441.699Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.299.240 421.027 2.720.267 2.343.632 436.694 2.780.326Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.650.978 1.904.180 253.202 -2.472.669 2.197.503 -275.166Kar Yedekleri28.233.934 0 28.233.934 24.636.747 0 24.636.747Yasal Yedekler1.282.785 0 1.282.785 1.102.781 0 1.102.781Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26.950.777 0 26.950.777 23.533.272 0 23.533.272Diğer Kar Yedekleri372 0 372 694 0 694Kar veya Zarar2.460.774 0 2.460.774 3.600.060 0 3.600.060Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.460.774 0 2.460.774 3.600.060 0 3.600.060Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI205.969.772 214.196.020 420.165.792 178.597.379 208.898.448 387.495.827Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 15.300.317 18.573.349 7.601.797 9.658.367Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 12.222.526 14.527.510 6.069.130 7.361.145Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler13.244 262.381 0 146.095Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 270.962 470.361 92.325 314.362Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler74.476 369.756 34.085 327.492Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 2.692.664 2.930.650 1.402.257 1.505.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.494 3.076 4.256 1.180Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.345.290 1.775.029 683.359 877.992İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.341.880 1.152.545 714.642 625.925Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri26.445 12.691 4.000 4.176FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -7.452.676 -11.347.842 -3.726.807 -5.789.282Mevduata Verilen Faizler4.2.4 -4.302.039 -8.636.883 -2.103.241 -4.303.114Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -1.102.569 -1.093.002 -532.855 -592.931Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-144.766 -107.860 -103.550 -66.461İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -1.598.686 -1.379.938 -827.244 -777.030Kiralama Faiz Giderleri-82.471 -82.806 -39.769 -42.283Diğer Faiz Giderleri-222.145 -47.353 -120.148 -7.463NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.847.641 7.225.507 3.874.990 3.869.085NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.558.648 2.489.386 1.135.320 1.205.914Alınan Ücret ve Komisyonlar3.100.778 3.375.667 1.386.518 1.690.459Gayri Nakdi Kredilerden483.046 523.861 233.710 267.162Diğer2.617.732 2.851.806 1.152.808 1.423.297Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-542.130 -886.281 -251.198 -484.545Gayri Nakdi Kredilere-303 -159 -90 -87Diğer-541.827 -886.122 -251.108 -484.458TEMETTÜ GELİRLERİ2.008 8.313 1.613 560TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 363.216 -783.083 153.047 -761.097Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)300.628 127.011 141.695 63.294Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.5 2.217.984 444.626 1.593.919 -963.307Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.155.396 -1.354.720 -1.582.567 138.916DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 639.109 722.807 209.298 319.353FAALİYET BRÜT KÂRI11.410.622 9.662.930 5.374.268 4.633.815BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.4 -4.534.593 -3.780.915 -2.013.393 -1.882.650DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.4 -407.154 -216.757 -23.684 -3.510PERSONEL GİDERLERİ (-)4.8 -1.705.636 -1.522.799 -847.739 -776.488DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -2.170.723 -1.780.586 -1.074.539 -911.999NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.592.516 2.361.873 1.414.913 1.059.168BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)435.874 422.230 229.153 198.176NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 3.028.390 2.784.103 1.644.066 1.257.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -567.616 -423.156 -312.735 -137.807Cari Vergi Karşılığı-1.486.148 -704.505 -1.212.472 -704.505Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 285.349Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi918.532 281.349 899.737 281.349SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.460.774 2.360.947 1.331.331 1.119.537DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 2.460.774 2.360.947 1.331.331 1.119.537Grubun Karı (Zararı)2.460.774 2.360.947 1.331.331 1.119.537Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00290000 0,00280000 0,00160000 0,00130000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863570BIST