***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.07.2020 18:13
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 12.893 -19.290 9.730 338.315 -36.107 -1.167.459 0 0 2.360.947 1.499.029 1.499.029
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 2.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.318 1.858.415 -237.360 1.187.264 2.405.832 -1.784.117 -368.125 24.637.128 0 2.360.947 40.505.290 40.505.290
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.397 -46.640 -12.022 698.130 445.424 -615.186 0 0 2.460.774 2.929.083 2.929.083
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 6.008 0 0 0 0 0 0 -322 0 0 5.686 5.686
Kar Dağıtımı
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.450.258 1.857.022 -316.192 1.179.437 3.190.906 298.482 -3.236.186 28.233.934 0 2.460.774 44.122.423 44.122.423
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
229.377.039 467.382.015 696.759.054 242.425.428 389.469.757 631.895.185
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 28.933.655 65.528.467 94.462.122 27.023.766 63.090.951 90.114.717
Teminat Mektupları
3.1.2.2 28.778.575 48.819.998 77.598.573 26.894.174 42.807.332 69.701.506
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
430.007 568.757 998.764 367.229 604.813 972.042
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.258.962 48.251.241 52.510.203 4.095.773 42.202.519 46.298.292
Diğer Teminat Mektupları
24.089.606 0 24.089.606 22.431.172 0 22.431.172
Banka Kredileri
0 236.650 236.650 0 156.431 156.431
İthalat Kabul Kredileri
0 236.650 236.650 0 156.431 156.431
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
26.248 8.020.622 8.046.870 77.354 12.266.506 12.343.860
Belgeli Akreditifler
26.248 8.020.622 8.046.870 77.354 12.266.506 12.343.860
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
128.832 3.886.900 4.015.732 52.238 3.781.228 3.833.466
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.564.297 4.564.297 0 4.079.454 4.079.454
TAAHHÜTLER
3.1.1 79.597.138 76.328.540 155.925.678 70.587.105 24.339.036 94.926.141
Cayılamaz Taahhütler
75.061.999 56.261.119 131.323.118 65.878.662 7.437.359 73.316.021
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.827.999 52.597.451 54.425.450 1.494.732 6.254.891 7.749.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 2.312.460 2.312.460 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.337.429 1.109.636 15.447.065 12.708.914 960.251 13.669.165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.356.926 0 3.356.926 3.389.714 0 3.389.714
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.086 0 6.086 4.074 0 4.074
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
47.606.306 0 47.606.306 41.380.895 0 41.380.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
43.396 0 43.396 30.190 0 30.190
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.883.857 241.572 8.125.429 6.870.143 222.217 7.092.360
Cayılabilir Taahhütler
4.535.139 20.067.421 24.602.560 4.708.443 16.901.677 21.610.120
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.535.139 20.067.421 24.602.560 4.708.443 16.901.677 21.610.120
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
120.846.246 325.525.008 446.371.254 144.814.557 302.039.770 446.854.327
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
44.754.441 57.173.309 101.927.750 49.887.738 53.105.895 102.993.633
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 2.712.494 2.982.635 470.141 2.941.839 3.411.980
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
44.484.300 54.460.815 98.945.115 49.417.597 50.164.056 99.581.653
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
76.091.805 268.351.699 344.443.504 94.926.819 248.933.875 343.860.694
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.635.391 10.495.070 17.130.461 8.036.269 17.700.404 25.736.673
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.166.778 4.471.992 8.638.770 3.307.157 9.627.478 12.934.635
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.468.613 6.023.078 8.491.691 4.729.112 8.072.926 12.802.038
Para ve Faiz Swap İşlemleri
65.262.481 220.275.168 285.537.649 81.329.613 196.767.306 278.096.919
Swap Para Alım İşlemleri
8.076.368 72.300.310 80.376.678 10.892.454 70.454.795 81.347.249
Swap Para Satım İşlemleri
26.354.113 54.642.626 80.996.739 38.687.159 42.840.355 81.527.514
Swap Faiz Alım İşlemleri
15.416.000 46.666.116 62.082.116 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Swap Faiz Satım İşlemleri
15.416.000 46.666.116 62.082.116 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.232.117 10.060.018 12.292.135 3.741.319 8.349.687 12.091.006
Para Alım Opsiyonları
1.291.819 2.406.370 3.698.189 2.043.723 2.136.917 4.180.640
Para Satım Opsiyonları
621.128 3.229.036 3.850.164 1.497.596 2.736.368 4.233.964
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 3.342.773 3.442.773 100.000 2.584.853 2.684.853
Faiz Satım Opsiyonları
219.170 1.081.839 1.301.009 100.000 891.549 991.549
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
12.264 12.131 24.395 199.618 198.789 398.407
Futures Para Alım İşlemleri
12.264 0 12.264 199.618 0 199.618
Futures Para Satım İşlemleri
0 12.131 12.131 0 198.789 198.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.949.552 27.509.312 29.458.864 1.620.000 25.917.689 27.537.689
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
500.191.371 118.890.619 619.081.990 477.878.718 107.685.079 585.563.797
EMANET KIYMETLER
51.928.239 10.029.855 61.958.094 55.915.064 6.979.408 62.894.472
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
25.661.659 1.234.221 26.895.880 14.733.918 943.333 15.677.251
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.457.926 8.187.640 13.645.566 17.188.108 5.369.712 22.557.820
Tahsile Alınan Çekler
15.518.904 28.484 15.547.388 17.168.474 59.047 17.227.521
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.231.606 476.139 5.707.745 6.766.420 518.018 7.284.438
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 82.421 82.421 0 71.180 71.180
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 20.950 79.094 58.144 18.118 76.262
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
417.962.876 95.727.600 513.690.476 395.405.815 89.063.878 484.469.693
Menkul Kıymetler
809.610 759 810.369 831.183 659 831.842
Teminat Senetleri
646.493 336.196 982.689 720.000 278.319 998.319
Emtia
6.735 0 6.735 6.946 0 6.946
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
141.048.044 34.746.169 175.794.213 140.794.432 36.287.424 177.081.856
Diğer Rehinli Kıymetler
275.451.994 60.632.219 336.084.213 253.053.254 52.486.841 305.540.095
Rehinli Kıymet Alanlar
0 12.257 12.257 0 10.635 10.635
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.300.256 13.133.164 43.433.420 26.557.839 11.641.793 38.199.632
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
729.568.410 586.272.634 1.315.841.044 720.304.146 497.154.836 1.217.458.982
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.018.578 6.792.590
Alınan Faizler
14.477.252 15.685.271
Ödenen Faizler
-7.452.676 -10.875.420
Alınan Temettüler
141.698 191.459
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.100.778 3.375.667
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.108.563 1.125.736
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
851.825 750.110
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.471.264 -3.020.927
Ödenen Vergiler
-759.041 -800.496
Diğer
21.443 361.190
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-19.614.132 2.946.065
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-123.990 -76.790
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-12.353.027 -4.555.175
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-28.245.944 -15.747.485
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.050.336 -5.543.510
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
91.331 -3.570.386
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
17.634.655 18.661.068
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-29.549 4.377.709
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.778.437 7.832.700
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.684.291 1.567.934
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-9.595.554 9.738.655
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.178.910 -3.529.479
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-261.886 -446.602
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
82.622 152.549
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.645.512 -3.955.961
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.428.678 3.823.079
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-13.909.217 -3.173.734
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.126.405 71.190
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.197.451 3.840.736
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17.360.377 10.666.161
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-19.358.318 -6.625.917
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-199.510 -199.508
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.457.257 2.876.810
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-21.514.658 12.926.722
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
60.275.596 42.821.748
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
38.760.938 55.748.470
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.460.774 2.360.947
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
468.309 -861.918 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-60.059 3.333 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
389 14.494
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.794 -24.730
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-15.468 9.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.814 3.839
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
528.368 -865.251 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
698.130 338.315
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
571.056 -46.291
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-304.942 -1.269.264
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-483.759 -227.478
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.883 339.467
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.929.083 1.499.029 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
35.097.226 61.104.563 96.201.789 43.032.619 63.444.432 106.477.051
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 5.242.776 54.631.171 59.873.947 16.458.254 58.011.660 74.469.914
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.248.107 44.585.066 49.833.173 2.488.489 38.861.487 41.349.976
Bankalar
1.4 989 10.134.260 10.135.249 3.296.463 19.242.802 22.539.265
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 10.703.351 0 10.703.351
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.320 -88.155 -94.475 -30.049 -92.629 -122.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 272.912 111.450 384.362 224.804 342.600 567.404
Devlet Borçlanma Senetleri
51.775 111.450 163.225 20.754 73.116 93.870
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
199.053 0 199.053 199.053 269.484 468.537
Diğer Finansal Varlıklar
22.084 0 22.084 4.997 0 4.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 25.539.797 4.712.177 30.251.974 22.721.128 3.970.178 26.691.306
Devlet Borçlanma Senetleri
25.525.859 2.346.429 27.872.288 22.710.089 1.923.370 24.633.459
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.938 314.748 328.686 11.039 2.580 13.619
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.051.000 2.051.000 0 2.044.228 2.044.228
Türev Finansal Varlıklar
1.3 4.041.741 1.649.765 5.691.506 3.628.433 1.119.994 4.748.427
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.536.695 1.649.765 5.186.460 3.373.746 1.077.555 4.451.301
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
505.046 0 505.046 254.687 42.439 297.126
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
174.272.881 113.975.791 288.248.672 155.567.644 96.489.507 252.057.151
Krediler
1.7 164.051.399 102.409.331 266.460.730 150.539.562 89.924.281 240.463.843
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
19.829 0 19.829 647.401 0 647.401
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 25.683.335 16.217.983 41.901.318 17.970.624 10.335.035 28.305.659
Devlet Borçlanma Senetleri
25.352.531 16.217.983 41.570.514 17.639.820 10.335.035 27.974.855
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 0 330.804 330.804 0 330.804
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.481.682 -4.651.523 -20.133.205 -13.589.943 -3.769.809 -17.359.752
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 936.437 0 936.437 320.059 0 320.059
Satış Amaçlı
936.437 0 936.437 320.059 0 320.059
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.842.764 4.984.360 8.827.124 3.595.273 4.231.653 7.826.926
İştirakler (Net)
1.9 11.786 1.047.992 1.059.778 6.101 902.257 908.358
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
11.786 1.047.992 1.059.778 6.101 902.257 908.358
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 3.808.896 3.936.368 7.745.264 3.566.857 3.329.396 6.896.253
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.801.596 3.936.368 7.737.964 3.559.557 3.329.396 6.888.953
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 22.082 0 22.082 22.315 0 22.315
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
22.082 0 22.082 22.315 0 22.315
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.391.175 0 4.391.175 4.281.326 0 4.281.326
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.840.073 0 1.840.073 1.845.101 0 1.845.101
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
860.580 0 860.580 865.608 0 865.608
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 2.961.858 0 2.961.858 1.980.629 0 1.980.629
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 3.727.411 13.031.253 16.758.664 2.723.577 9.984.007 12.707.584
VARLIKLAR TOPLAMI
227.069.825 193.095.967 420.165.792 213.346.228 174.149.599 387.495.827
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 118.441.042 121.906.638 240.347.680 103.168.839 119.621.279 222.790.118
ALINAN KREDİLER
2.3.1 514.382 35.772.399 36.286.781 475.135 37.635.407 38.110.542
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
8.613.882 1.737.958 10.351.840 2.936.526 759.218 3.695.744
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 7.020.015 14.234.748 21.254.763 5.912.191 14.791.500 20.703.691
Bonolar
5.440.717 0 5.440.717 4.270.096 0 4.270.096
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.579.298 14.234.748 15.814.046 1.642.095 14.791.500 16.433.595
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3.2 808.818 11.760.565 12.569.383 830.929 12.353.676 13.184.605
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 5.770.411 4.163.966 9.934.377 5.542.718 1.533.715 7.076.433
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.491.824 3.009.442 6.501.266 2.963.527 1.221.739 4.185.266
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.278.587 1.154.524 3.433.111 2.579.191 311.976 2.891.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 938.664 8.889 947.553 890.604 8.501 899.105
KARŞILIKLAR
2.6 3.672.322 334.257 4.006.579 3.357.745 262.436 3.620.181
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 816.658 0 816.658 753.110 0 753.110
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 2.855.664 334.257 3.189.921 2.604.635 262.436 2.867.071
CARİ VERGİ BORCU
2.7 1.642.349 0 1.642.349 838.765 0 838.765
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 791.235 20.333.399 21.124.634 821.340 17.758.699 18.580.039
Krediler
0 5.877.410 5.877.410 0 5.102.941 5.102.941
Diğer Borçlanma Araçları
791.235 14.455.989 15.247.224 821.340 12.655.758 13.477.098
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 15.959.436 1.617.994 17.577.430 15.269.130 1.539.820 16.808.950
ÖZKAYNAKLAR
2.10 41.797.216 2.325.207 44.122.423 38.553.457 2.634.197 41.187.654
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.007.195 0 2.007.195 1.998.636 0 1.998.636
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.450.258 0 1.450.258 1.441.699 0 1.441.699
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.299.240 421.027 2.720.267 2.343.632 436.694 2.780.326
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.650.978 1.904.180 253.202 -2.472.669 2.197.503 -275.166
Kar Yedekleri
28.233.934 0 28.233.934 24.636.747 0 24.636.747
Yasal Yedekler
1.282.785 0 1.282.785 1.102.781 0 1.102.781
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26.950.777 0 26.950.777 23.533.272 0 23.533.272
Diğer Kar Yedekleri
372 0 372 694 0 694
Kar veya Zarar
2.460.774 0 2.460.774 3.600.060 0 3.600.060
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.460.774 0 2.460.774 3.600.060 0 3.600.060
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
205.969.772 214.196.020 420.165.792 178.597.379 208.898.448 387.495.827
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 15.300.317 18.573.349 7.601.797 9.658.367
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 12.222.526 14.527.510 6.069.130 7.361.145
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.244 262.381 0 146.095
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 270.962 470.361 92.325 314.362
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
74.476 369.756 34.085 327.492
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 2.692.664 2.930.650 1.402.257 1.505.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.494 3.076 4.256 1.180
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.345.290 1.775.029 683.359 877.992
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.341.880 1.152.545 714.642 625.925
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
26.445 12.691 4.000 4.176
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -7.452.676 -11.347.842 -3.726.807 -5.789.282
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -4.302.039 -8.636.883 -2.103.241 -4.303.114
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.102.569 -1.093.002 -532.855 -592.931
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-144.766 -107.860 -103.550 -66.461
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.598.686 -1.379.938 -827.244 -777.030
Kiralama Faiz Giderleri
-82.471 -82.806 -39.769 -42.283
Diğer Faiz Giderleri
-222.145 -47.353 -120.148 -7.463
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.847.641 7.225.507 3.874.990 3.869.085
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.558.648 2.489.386 1.135.320 1.205.914
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.100.778 3.375.667 1.386.518 1.690.459
Gayri Nakdi Kredilerden
483.046 523.861 233.710 267.162
Diğer
2.617.732 2.851.806 1.152.808 1.423.297
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-542.130 -886.281 -251.198 -484.545
Gayri Nakdi Kredilere
-303 -159 -90 -87
Diğer
-541.827 -886.122 -251.108 -484.458
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.008 8.313 1.613 560
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 363.216 -783.083 153.047 -761.097
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
300.628 127.011 141.695 63.294
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 2.217.984 444.626 1.593.919 -963.307
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.155.396 -1.354.720 -1.582.567 138.916
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 639.109 722.807 209.298 319.353
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.410.622 9.662.930 5.374.268 4.633.815
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -4.534.593 -3.780.915 -2.013.393 -1.882.650
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -407.154 -216.757 -23.684 -3.510
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -1.705.636 -1.522.799 -847.739 -776.488
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -2.170.723 -1.780.586 -1.074.539 -911.999
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.592.516 2.361.873 1.414.913 1.059.168
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
435.874 422.230 229.153 198.176
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 3.028.390 2.784.103 1.644.066 1.257.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -567.616 -423.156 -312.735 -137.807
Cari Vergi Karşılığı
-1.486.148 -704.505 -1.212.472 -704.505
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 285.349
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
918.532 281.349 899.737 281.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.460.774 2.360.947 1.331.331 1.119.537
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 2.460.774 2.360.947 1.331.331 1.119.537
Grubun Karı (Zararı)
2.460.774 2.360.947 1.331.331 1.119.537
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00290000 0,00280000 0,00160000 0,00130000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863570
BIST