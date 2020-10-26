***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 12.893 -19.290 10.247 140.977 606.831 -2.887.680 0 0 3.336.740 1.200.718 1.200.718Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 3.124 0 0 0 0 0 0 -362 0 0 2.762 2.762Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.140.569 38.687.159 42.840.355 81.527.514Swap Faiz Alım İşlemleri18.070.500 57.465.739 75.536.239 15.875.000 41.736.078 57.611.078Swap Faiz Satım İşlemleri18.070.500 57.465.739 75.536.239 15.875.000 41.736.078 57.611.078Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.449.881 11.202.104 12.651.985 3.741.319 8.349.687 12.091.006Para Alım Opsiyonları731.045 2.747.743 3.478.788 2.043.723 2.136.917 4.180.640Para Satım Opsiyonları399.666 3.221.687 3.621.353 1.497.596 2.736.368 4.233.964Faiz Alım Opsiyonları100.000 3.951.175 4.051.175 100.000 2.584.853 2.684.853Faiz Satım Opsiyonları219.170 1.281.499 1.500.669 100.000 891.549 991.549Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri348.473 371.371 719.844 199.618 198.789 398.407Futures Para Alım İşlemleri32.543 338.367 370.910 199.618 0 199.618Futures Para Satım İşlemleri315.930 33.004 348.934 0 198.789 198.789Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer3.951.076 35.300.488 39.251.564 1.620.000 25.917.689 27.537.689EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER511.162.548 175.012.978 686.175.526 477.878.718 107.685.079 585.563.797EMANET KIYMETLER55.500.920 11.733.857 67.234.777 55.915.064 6.979.408 62.894.472Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları27.707.016 1.007.692 28.714.708 14.733.918 943.333 15.677.251Emanete Alınan Menkul Değerler4.510.673 10.181.349 14.692.022 17.188.108 5.369.712 22.557.820Tahsile Alınan Çekler17.240.293 28.787 17.269.080 17.168.474 59.047 17.227.521Tahsile Alınan Ticari Senetler5.984.794 394.501 6.379.295 6.766.420 518.018 7.284.438Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 97.061 97.061 0 71.180 71.180İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 24.467 82.611 58.144 18.118 76.262Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER425.144.184 148.030.617 573.174.801 395.405.815 89.063.878 484.469.693Menkul Kıymetler816.801 866 817.667 831.183 659 831.842Teminat Senetleri618.132 343.163 961.295 720.000 278.319 998.319Emtia6.297 0 6.297 6.946 0 6.946Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul138.377.126 34.263.355 172.640.481 140.794.432 36.287.424 177.081.856Diğer Rehinli Kıymetler285.325.828 113.409.195 398.735.023 253.053.254 52.486.841 305.540.095Rehinli Kıymet Alanlar0 14.038 14.038 0 10.635 10.635KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER30.517.444 15.248.504 45.765.948 26.557.839 11.641.793 38.199.632BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI756.625.055 628.495.411 1.385.120.466 720.304.146 497.154.836 1.217.458.982Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı13.711.242 9.904.373Alınan Faizler22.465.438 24.686.935Ödenen Faizler-11.369.544 -16.421.481Alınan Temettüler141.698 191.782Alınan Ücret ve Komisyonlar4.775.694 5.165.259Elde Edilen Diğer Kazançlar3.137.262 1.631.597Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.317.380 1.187.125Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.170.710 -4.422.962Ödenen Vergiler-2.052.358 -1.555.995Diğer466.382 -557.887Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-27.585.784 -635.696Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-204.580 -403.022Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-27.480.353 -4.805.961Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-57.931.985 -10.689.288Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.779.698 -5.660.016Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)4.471.938 -5.313.690Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)37.017.875 14.004.567Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-46.764 4.005.051Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)23.769.984 1.599.459Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.597.799 6.627.204Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-13.874.542 9.268.677YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-14.680.210 -4.503.516İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-382.710 -680.417Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller254.679 212.380Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-12.788.934 -9.172.023Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar13.132.348 8.333.379Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-17.091.679 -3.301.123Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.196.086 104.288Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.576.000 2.795.698Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit23.478.283 15.118.103Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-24.734.567 -12.023.143İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-319.716 -299.262Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi10.869.922 1.889.549Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-19.260.830 9.450.408Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar60.275.596 42.821.748Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar41.014.766 52.272.156Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.314.432 3.336.740DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.212.327 -2.136.022 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-56.321 3.850 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)389 14.495Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.025 -24.730Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-4.204 10.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.519 3.838Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.268.648 -2.139.872 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.586.129 140.977Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri200.639 777.989Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)532.435 -3.637.604Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.140.102 -64.550Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler89.547 643.316TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.526.759 1.200.718 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)36.885.324 71.128.399 108.013.723 43.032.619 63.444.432 106.477.051Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 8.101.011 63.726.660 71.827.671 16.458.254 58.011.660 74.469.914Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.935.391 54.301.536 60.236.927 2.488.489 38.861.487 41.349.976Bankalar1.4 2.176.552 9.522.432 11.698.984 3.296.463 19.242.802 22.539.265Para Piyasalarından Alacaklar1.000 0 269.484 468.537Diğer Finansal Varlıklar12.765 0 12.765 4.997 0 4.997Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 22.208.102 5.431.092 27.639.194 22.721.128 3.970.178 26.691.306Devlet Borçlanma Senetleri22.193.476 2.733.543 24.927.019 22.710.089 1.923.370 24.633.459Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.626 377.183 391.809 11.039 2.580 13.619Diğer Finansal Varlıklar0 2.320.366 2.320.366 0 2.044.228 2.044.228Türev Finansal Varlıklar1.3 6.288.036 1.859.711 8.147.747 3.628.433 1.119.994 4.748.427Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.562.994 1.859.711 7.422.705 3.373.746 1.077.555 4.451.301Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı725.042 0 725.042 254.687 42.439 297.126İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)190.675.506 128.355.826 319.031.332 155.567.644 96.489.507 252.057.151Krediler1.7 179.828.050 114.130.281 293.958.331 150.539.562 89.924.281 240.463.843Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları184.474 0 184.474 647.401 0 647.401İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 27.038.009 19.761.801 46.799.810 17.970.624 10.335.035 28.305.659Devlet Borçlanma Senetleri26.707.205 19.761.801 46.469.006 17.639.820 10.335.035 27.974.855Diğer Finansal Varlıklar330.804 0 330.804 330.804 0 330.804Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-16.375.027 -5.536.256 -21.911.283 -13.589.943 -3.769.809 -17.359.752SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 791.883 0 791.883 320.059 0 320.059Satış Amaçlı791.883 0 791.883 320.059 0 320.059Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.052.257 5.904.076 9.956.333 3.595.273 4.231.653 7.826.926İştirakler (Net)1.9 11.786 1.225.927 1.237.713 6.101 902.257 908.358Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler11.786 1.225.927 1.237.713 6.101 902.257 908.358Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 4.018.254 4.678.149 8.696.403 3.566.857 3.329.396 6.896.253Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar4.010.954 4.678.149 8.689.103 3.559.557 3.329.396 6.888.953Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 22.217 0 22.217 22.315 0 22.315Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler22.217 0 22.217 22.315 0 22.315MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.419.335 0 4.419.335 4.281.326 0 4.281.326MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.865.948 0 1.865.948 1.845.101 0 1.845.101Şerefiye979.493 0 979.493 979.493 0 979.493Diğer886.455 0 886.455 865.608 0 865.608YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 2.735.712 0 2.735.712 1.980.629 0 1.980.629DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 3.671.052 18.106.536 21.777.588 2.723.577 9.984.007 12.707.584VARLIKLAR TOPLAMI245.097.017 223.494.837 468.591.854 213.346.228 174.149.599 387.495.827YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 113.108.142 150.964.440 264.072.582 103.168.839 119.621.279 222.790.118ALINAN KREDİLER2.3.1 495.259 41.222.636 41.717.895 475.135 37.635.407 38.110.542PARA PİYASALARINA BORÇLAR19.701.673 1.729.370 21.431.043 2.936.526 759.218 3.695.744İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.4 6.388.672 16.265.591 22.654.263 5.912.191 14.791.500 20.703.691Bonolar4.780.424 0 4.780.424 4.270.096 0 4.270.096Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.608.248 16.265.591 17.873.839 1.642.095 14.791.500 16.433.595FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.3.2 787.586 11.582.916 12.370.502 830.929 12.353.676 13.184.605TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 6.122.599 4.755.474 10.878.073 5.542.718 1.533.715 7.076.433Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.588.938 3.535.745 8.124.683 2.963.527 1.221.739 4.185.266Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.533.661 1.219.729 2.753.390 2.579.191 311.976 2.891.167FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 991.387 10.425 1.001.812 890.604 8.501 899.105KARŞILIKLAR2.6 3.947.012 386.944 4.333.956 3.357.745 262.436 3.620.181Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 772.084 0 772.084 753.110 0 753.110Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 3.174.928 386.944 3.561.872 2.604.635 262.436 2.867.071CARİ VERGİ BORCU2.7 608.623 0 608.623 838.765 0 838.765ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)2.8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 799.921 23.040.557 23.840.478 821.340 17.758.699 18.580.039Krediler0 6.707.026 6.707.026 0 5.102.941 5.102.941Diğer Borçlanma Araçları799.921 16.333.531 17.133.452 821.340 12.655.758 13.477.098DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 17.377.849 1.584.679 18.962.528 15.269.130 1.539.820 16.808.950ÖZKAYNAKLAR2.10 43.654.879 3.065.220 46.720.099 38.553.457 2.634.197 41.187.654Ödenmiş Sermaye8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051Sermaye Yedekleri2.007.489 0 2.007.489 1.998.636 0 1.998.636Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 0 556.937 556.937 0 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.450.552 0 1.450.552 1.441.699 0 1.441.699Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.287.311 436.694 2.724.005 2.343.632 436.694 2.780.326Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.635.044 2.628.526 993.482 -2.472.669 2.197.503 -275.166Kar Yedekleri28.233.640 0 28.233.640 24.636.747 0 24.636.747Yasal Yedekler1.282.785 0 1.282.785 1.102.781 0 1.102.781Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26.950.777 0 26.950.777 23.533.272 0 23.533.272Diğer Kar Yedekleri78 0 78 694 0 694Kar veya Zarar4.314.432 0 4.314.432 3.600.060 0 3.600.060Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı4.314.432 0 4.314.432 3.600.060 0 3.600.060Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI213.983.602 254.608.252 468.591.854 178.597.379 208.898.448 387.495.827Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 23.260.976 27.732.622 7.960.659 9.159.273Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 18.598.079 21.775.019 6.375.553 7.247.509Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler13.244 370.562 0 108.181Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 322.658 682.922 51.696 212.561Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler78.556 422.329 4.080 52.573Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 4.218.763 4.465.594 1.526.099 1.534.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar8.306 9.782 2.812 6.706Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.002.877 2.624.704 657.587 849.675İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.207.580 1.831.108 865.700 678.563Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri29.676 16.196 3.231 3.505FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -11.324.374 -16.680.147 -3.871.698 -5.332.305Mevduata Verilen Faizler4.2.4 -6.135.103 -12.538.346 -1.833.064 -3.901.463Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -1.603.361 -1.658.834 -500.792 -565.832Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-634.892 -159.556 -490.126 -51.696İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -2.497.477 -2.150.504 -898.791 -770.566Kiralama Faiz Giderleri-122.464 -125.071 -39.993 -42.265Diğer Faiz Giderleri-331.077 -47.836 -108.932 -483NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.936.602 11.052.475 4.088.961 3.826.968NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.908.490 3.774.186 1.349.842 1.284.800Alınan Ücret ve Komisyonlar4.775.694 5.165.259 1.674.916 1.789.592Gayri Nakdi Kredilerden744.642 809.548 261.596 285.687Diğer4.031.052 4.355.711 1.413.320 1.503.905Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-867.204 -1.391.073 -325.074 -504.792Gayri Nakdi Kredilere-471 -244 -168 -85Diğer-866.733 -1.390.829 -324.906 -504.707TEMETTÜ GELİRLERİ2.008 8.636 0 323TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 1.284.852 -1.544.173 921.636 -761.090Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)348.036 222.703 47.408 95.692Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.5 3.825.886 -1.103.864 1.607.902 -1.548.490Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.889.070 -663.012 -733.674 691.708DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 1.068.216 966.149 429.107 243.342FAALİYET BRÜT KÂRI18.200.168 14.257.273 6.789.546 4.594.343BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.4 -6.992.637 -5.606.290 -2.458.044 -1.825.375DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.4 -723.392 -296.076 -316.238 -79.319PERSONEL GİDERLERİ (-)4.8 -2.564.015 -2.318.749 -858.379 -795.950DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -3.270.540 -2.652.659 -1.099.817 -872.073NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.649.584 3.383.499 2.057.068 1.021.626BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)681.488 602.701 245.614 180.471NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 5.331.072 3.986.200 2.302.682 1.202.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -1.016.640 -649.460 -449.024 -226.304Cari Vergi Karşılığı-1.669.657 -1.333.187 -183.509 -628.682Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 -265.515 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi653.017 683.727 0 402.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)4.314.432 3.336.740 1.853.658 975.793DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 4.314.432 3.336.740 1.853.658 975.793Grubun Karı (Zararı)4.314.432 3.336.740 1.853.658 975.793Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00510000 0,00400000 0,00220000 0,00120000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883981BIST