***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 12.897 -51.482 13.925 425.259 1.601.068 -3.420.334 0 0 3.600.060 2.181.393 2.181.393Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 3.143 0 0 0 0 0 0 -381 0 0 2.762 2.762Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.428 -107.578 -842 1.480.998 334.971 -411.508 0 0 5.079.518 6.371.131 6.371.131Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 6.302 0 0 0 0 25.323 0 -25.939 0 0 5.686 5.686Kar Dağıtımı0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER259.441.518 394.890.440 654.331.958 242.425.428 389.469.757 631.895.185GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1,2 32.562.747 68.664.534 101.227.281 27.023.766 63.090.951 90.114.717Teminat Mektupları3.1.2.2 32.043.714 49.951.728 81.995.442 26.894.174 42.807.332 69.701.506Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler545.671 641.351 1.187.022 367.229 604.813 972.042Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.380.758 49.310.377 54.691.135 4.095.773 42.202.519 46.298.292Diğer Teminat Mektupları26.117.285 0 26.117.285 22.431.172 0 22.431.172Banka Kredileri0 238.025 238.025 0 156.431 156.431İthalat Kabul Kredileri0 238.025 238.025 0 156.431 156.431Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler37.184 8.974.338 9.011.522 77.354 12.266.506 12.343.860Belgeli Akreditifler37.184 8.974.338 9.011.522 77.354 12.266.506 12.343.860Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden481.849 4.613.529 5.095.378 52.238 3.781.228 3.833.466Diğer Kefaletlerimizden0 4.886.914 4.886.914 0 4.079.454 4.079.454TAAHHÜTLER81.424.789 32.831.632 114.256.421 70.587.105 24.339.036 94.926.141Cayılamaz Taahhütler3.1.1 79.209.005 13.218.499 92.427.504 65.878.662 7.437.359 73.316.021Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.905.074 11.632.591 14.537.665 1.494.732 6.254.891 7.749.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri17.187.740 788.342 17.976.082 12.708.914 960.251 13.669.165Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.437.866 0 3.437.866 3.389.714 0 3.389.714İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.476 0 6.476 4.074 0 4.074Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri48.016.964 0 48.016.964 41.380.895 0 41.380.895Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri51.868 0 51.868 30.190 0 30.190Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.603.017 797.566 8.400.583 6.870.143 222.217 7.092.360Cayılabilir Taahhütler2.215.784 19.613.133 21.828.917 4.708.443 16.901.677 21.610.120Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri2.215.784 19.613.133 21.828.917 4.708.443 16.901.677 21.610.120Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR145.453.982 293.394.274 438.848.256 144.814.557 302.039.770 446.854.327Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar43.572.841 51.075.652 94.648.493 49.887.738 53.105.895 102.993.633Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler270.141 3.071.548 3.341.689 470.141 2.941.839 3.411.980Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler43.302.700 48.004.104 91.306.804 49.417.597 50.164.056 99.581.653Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler101.881.141 242.318.622 344.199.763 94.926.819 248.933.875 343.860.694Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.888.256 9.202.912 16.091.168 8.036.269 17.700.404 25.736.673Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.448.705 3.826.597 8.275.302 3.307.157 9.627.478 12.934.635Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.439.551 5.376.315 7.815.866 4.729.112 8.072.926 12.802.038Para ve Faiz Swap İşlemleri87.718.704 186.256.071 273.974.775 81.329.613 196.767.306 278.096.919Swap Para Alım İşlemleri4.295.544 59.534.640 63.830.184 10.892.454 70.454.795 81.347.249Swap Para Satım İşlemleri46.573.260 20.622.433 67.195.693 38.687.159 42.840.355 81.527.514Swap Faiz Alım İşlemleri18.424.950 53.049.499 71.474.449 15.875.000 41.736.078 57.611.078Swap Faiz Satım İşlemleri18.424.950 53.049.499 71.474.449 15.875.000 41.736.078 57.611.078Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.575.674 12.640.133 14.215.807 3.741.319 8.349.687 12.091.006Para Alım Opsiyonları531.763 4.198.665 4.730.428 2.043.723 2.136.917 4.180.640Para Satım Opsiyonları324.741 4.555.975 4.880.716 1.497.596 2.736.368 4.233.964Faiz Alım Opsiyonları300.000 3.372.515 3.672.515 100.000 2.584.853 2.684.853Faiz Satım Opsiyonları419.170 512.978 932.148 100.000 891.549 991.549Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri212.403 201.864 414.267 199.618 198.789 398.407Futures Para Alım İşlemleri0 201.864 201.864 199.618 0 199.618Futures Para Satım İşlemleri212.403 0 212.403 0 198.789 198.789Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer5.486.104 34.017.642 39.503.746 1.620.000 25.917.689 27.537.689EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER531.392.413 176.009.181 707.401.594 477.878.718 107.685.079 585.563.797EMANET KIYMETLER63.730.107 11.392.380 75.122.487 55.915.064 6.979.408 62.894.472Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları33.024.406 825.231 33.849.637 14.733.918 943.333 15.677.251Emanete Alınan Menkul Değerler5.832.697 10.057.701 15.890.398 17.188.108 5.369.712 22.557.820Tahsile Alınan Çekler19.104.894 29.949 19.134.843 17.168.474 59.047 17.227.521Tahsile Alınan Ticari Senetler5.709.966 360.665 6.070.631 6.766.420 518.018 7.284.438Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 95.112 95.112 0 71.180 71.180İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 23.722 81.866 58.144 18.118 76.262Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER437.496.682 146.057.568 583.554.250 395.405.815 89.063.878 484.469.693Menkul Kıymetler824.223 814 825.037 831.183 659 831.842Teminat Senetleri585.521 365.529 951.050 720.000 278.319 998.319Emtia6.297 0 6.297 6.946 0 6.946Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul144.638.689 32.338.527 176.977.216 140.794.432 36.287.424 177.081.856Diğer Rehinli Kıymetler291.441.952 113.339.435 404.781.387 253.053.254 52.486.841 305.540.095Rehinli Kıymet Alanlar0 13.263 13.263 0 10.635 10.635KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER30.165.624 18.559.233 48.724.857 26.557.839 11.641.793 38.199.632BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI790.833.931 570.899.621 1.361.733.552 720.304.146 497.154.836 1.217.458.982Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı17.996.655 14.278.156Alınan Faizler29.858.787 33.704.929Ödenen Faizler-15.976.525 -20.658.897Alınan Temettüler142.706 192.456Alınan Ücret ve Komisyonlar6.494.019 7.077.075Elde Edilen Diğer Kazançlar4.675.520 635.729Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.006.062 1.762.544Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.497.766 -6.502.519Ödenen Vergiler-2.252.349 -2.195.229Diğer6.3 546.201 262.068Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-30.424.791 4.219.397Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-117.463 -325.426Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-26.440.539 -4.153.527Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-58.450.266 -22.697.738Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.821.740 -4.558.102Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)518.592 -4.544.683Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)31.142.721 25.302.527Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)387.559 5.441.860Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)29.151.525 5.675.742Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)6.3 1.204.820 4.078.744Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-12.428.136 18.497.553YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-14.672.520 -5.858.140İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-554.445 -533.233Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller411.094 192.082Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-14.427.663 -13.203.974Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar17.975.425 12.346.110Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-20.429.342 -4.807.224Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.352.411 148.099Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-6.175.454 613.493Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit33.347.665 33.210.986Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-39.105.785 -32.198.476İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-417.334 -399.017Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi6.3 18.190.396 4.200.943Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-15.085.714 17.453.849Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.1 60.275.596 42.821.747Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.1 45.189.882 60.275.596Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.079.518 3.600.060DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.291.613 -1.418.667Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-112.848 -24.660Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)389 14.291Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-125.833 -66.003Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-842 13.925Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.438 13.127Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.404.461 -1.394.007Yabancı Para Çevrim Farkları1.480.998 425.259Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri