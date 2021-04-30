***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2021 18:13
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 436 -23.641 -48.579 393.532 -247.062 -450.604 0 0 1.129.443 753.525 753.525
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 -235 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.444.485 1.858.855 -293.193 1.142.880 2.886.308 -394.004 -3.071.604 28.234.021 0 1.129.443 41.941.179 41.941.179
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -2.843 498.504 -343.096 2.096.411 0 0 1.452.729 3.701.705 3.701.705
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.853.991 -377.130 1.187.774 4.472.278 -129.744 -936.097 32.639.419 0 1.452.729 50.766.176 50.766.176
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
276.810.629 433.172.529 709.983.158 259.441.518 394.890.440 654.331.958
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 34.925.161 81.623.319 116.548.480 32.562.747 68.664.534 101.227.281
Teminat Mektupları
3.1.2.2 34.222.000 57.458.767 91.680.767 32.043.714 49.951.728 81.995.442
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
516.761 674.135 1.190.896 545.671 641.351 1.187.022
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.778.009 56.784.632 62.562.641 5.380.758 49.310.377 54.691.135
Diğer Teminat Mektupları
27.927.230 0 27.927.230 26.117.285 0 26.117.285
Banka Kredileri
0 321.793 321.793 0 238.025 238.025
İthalat Kabul Kredileri
0 321.793 321.793 0 238.025 238.025
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
170.432 13.409.053 13.579.485 37.184 8.974.338 9.011.522
Belgeli Akreditifler
170.432 13.409.053 13.579.485 37.184 8.974.338 9.011.522
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
532.729 4.941.322 5.474.051 481.849 4.613.529 5.095.378
Diğer Kefaletlerimizden
0 5.492.384 5.492.384 0 4.886.914 4.886.914
TAAHHÜTLER
91.883.291 37.162.539 129.045.830 81.424.789 32.831.632 114.256.421
Cayılamaz Taahhütler
89.867.548 16.872.926 106.740.474 79.209.005 13.218.499 92.427.504
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.755.702 15.521.409 21.277.111 2.905.074 11.632.591 14.537.665
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
19.495.553 818.093 20.313.646 17.187.740 788.342 17.976.082
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.259.406 0 4.259.406 3.437.866 0 3.437.866
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.428 0 4.428 6.476 0 6.476
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
51.269.225 0 51.269.225 48.016.964 0 48.016.964
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
51.187 0 51.187 51.868 0 51.868
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
9.032.047 533.424 9.565.471 7.603.017 797.566 8.400.583
Cayılabilir Taahhütler
2.015.743 20.289.613 22.305.356 2.215.784 19.613.133 21.828.917
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.015.743 20.289.613 22.305.356 2.215.784 19.613.133 21.828.917
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
150.002.177 314.386.671 464.388.848 145.453.982 293.394.274 438.848.256
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
43.772.841 52.284.096 96.056.937 43.572.841 51.075.652 94.648.493
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 3.386.978 3.657.119 270.141 3.071.548 3.341.689
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
43.502.700 48.897.118 92.399.818 43.302.700 48.004.104 91.306.804
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
106.229.336 262.102.575 368.331.911 101.881.141 242.318.622 344.199.763
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.805.705 9.114.729 15.920.434 6.888.256 9.202.912 16.091.168
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.884.055 4.195.261 8.079.316 4.448.705 3.826.597 8.275.302
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.921.650 4.919.468 7.841.118 2.439.551 5.376.315 7.815.866
Para ve Faiz Swap İşlemleri
91.278.091 206.002.780 297.280.871 87.718.704 186.256.071 273.974.775
Swap Para Alım İşlemleri
7.677.787 64.524.312 72.202.099 4.295.544 59.534.640 63.830.184
Swap Para Satım İşlemleri
46.660.404 22.507.812 69.168.216 46.573.260 20.622.433 67.195.693
Swap Faiz Alım İşlemleri
18.469.950 59.485.328 77.955.278 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Swap Faiz Satım İşlemleri
18.469.950 59.485.328 77.955.278 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.174.672 10.779.735 11.954.407 1.575.674 12.640.133 14.215.807
Para Alım Opsiyonları
421.536 2.953.824 3.375.360 531.763 4.198.665 4.730.428
Para Satım Opsiyonları
553.136 2.937.563 3.490.699 324.741 4.555.975 4.880.716
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 3.914.921 4.014.921 300.000 3.372.515 3.672.515
Faiz Satım Opsiyonları
100.000 973.427 1.073.427 419.170 512.978 932.148
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
143.124 146.321 289.445 212.403 201.864 414.267
Futures Para Alım İşlemleri
143.124 0 143.124 0 201.864 201.864
Futures Para Satım İşlemleri
0 146.321 146.321 212.403 0 212.403
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.827.744 36.059.010 42.886.754 5.486.104 34.017.642 39.503.746
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
535.975.760 191.634.845 727.610.605 531.392.413 176.009.181 707.401.594
EMANET KIYMETLER
61.995.125 13.391.383 75.386.508 63.730.107 11.392.380 75.122.487
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
27.851.481 1.416.439 29.267.920 33.024.406 825.231 33.849.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.641.253 11.442.942 16.084.195 5.832.697 10.057.701 15.890.398
Tahsile Alınan Çekler
22.281.678 29.619 22.311.297 19.104.894 29.949 19.134.843
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.162.569 372.359 7.534.928 5.709.966 360.665 6.070.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 103.866 103.866 0 95.112 95.112
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 26.158 84.302 58.144 23.722 81.866
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
444.459.598 158.636.748 603.096.346 437.496.682 146.057.568 583.554.250
Menkul Kıymetler
824.187 923 825.110 824.223 814 825.037
Teminat Senetleri
585.764 380.076 965.840 585.521 365.529 951.050
Emtia
6.297 0 6.297 6.297 0 6.297
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
151.105.234 32.184.230 183.289.464 144.638.689 32.338.527 176.977.216
Diğer Rehinli Kıymetler
291.938.116 126.056.544 417.994.660 291.441.952 113.339.435 404.781.387
Rehinli Kıymet Alanlar
0 14.975 14.975 0 13.263 13.263
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
29.521.037 19.606.714 49.127.751 30.165.624 18.559.233 48.724.857
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
812.786.389 624.807.374 1.437.593.763 790.833.931 570.899.621 1.361.733.552
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-5.235.152 5.428.594
Alınan Faizler
8.152.347 7.460.178
Ödenen Faizler
-5.707.370 -3.667.113
Alınan Temettüler
44.807 140.085
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.094.084 1.714.260
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-6.725.110 2.321.632
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
623.392 555.239
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.028.781 -1.869.341
Ödenen Vergiler
-1.527.851 -449.072
Diğer
-160.670 -777.274
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
9.718.413 -12.812.335
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-15.500 -200.076
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-6.565.672 -10.692.481
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-22.108.219 -14.175.937
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.194.084 -8.316.352
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-336.455 636.837
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
27.614.673 20.768.735
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
662.128 -443.823
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.256.600 -618.310
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.016.774 229.072
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.483.261 -7.383.741
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.098.908 -4.956.844
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-73.216 -63.085
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
88.672 65.861
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-473.640 -7.316.028
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.041.057 5.079.168
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.796.466 -4.425.286
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
114.685 1.702.526
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.924.404 -560.746
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.975.656 5.902.056
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.937.174 -6.363.046
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-114.078 -99.756
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.281.632 3.605.593
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.590.389 -9.295.738
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.189.882 60.275.596
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
51.780.271 50.979.858
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.452.729 1.129.443
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.248.976 -375.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.843 -71.784
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 389
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -30.309
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.843 -61.728
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 19.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.251.819 -304.134
Yabancı Para Çevrim Farkları
498.504 393.532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-428.870 -316.746
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.986.602 -320.606
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-366.089 -257.092
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-438.328 196.778
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.701.705 753.525
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
37.709.359 76.926.478 114.635.837 39.466.962 59.696.272 99.163.234
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 5.394.717 71.242.692 76.637.409 15.450.934 52.235.063 67.685.997
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.400.697 54.113.460 59.514.157 10.500.064 44.527.408 55.027.472
Bankalar
1.4 808 17.232.306 17.233.114 3.277.545 7.786.582 11.064.127
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.700.842 0 1.700.842
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.788 -103.074 -109.862 -27.517 -78.927 -106.444
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 322.038 644.971 967.009 334.865 663.685 998.550
Devlet Borçlanma Senetleri
88.982 136.865 225.847 106.399 170.315 276.714
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
228.446 0 228.446 228.446 0 228.446
Diğer Finansal Varlıklar
4.610 508.106 512.716 20 493.370 493.390
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 20.909.166 3.570.000 24.479.166 19.707.924 5.156.243 24.864.167
Devlet Borçlanma Senetleri
20.891.207 2.086.773 22.977.980 19.689.965 3.203.038 22.893.003
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.959 3.791 21.750 17.959 3.494 21.453
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.479.436 1.479.436 0 1.949.711 1.949.711
Türev Finansal Varlıklar
1.3 11.083.438 1.468.815 12.552.253 3.973.239 1.641.281 5.614.520
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.779.862 1.448.337 10.228.199 3.426.581 1.641.281 5.067.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.303.576 20.478 2.324.054 546.658 0 546.658
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
218.678.232 131.469.697 350.147.929 199.983.805 120.774.513 320.758.318
Krediler
1.7 198.672.904 114.978.401 313.651.305 186.414.212 106.811.212 293.225.424
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
295.436 0 295.436 701.421 0 701.421
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 37.265.261 23.118.971 60.384.232 30.863.534 19.878.378 50.741.912
Devlet Borçlanma Senetleri
36.934.457 23.118.971 60.053.428 30.532.730 19.878.378 50.411.108
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 0 330.804 330.804 0 330.804
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.555.369 -6.627.675 -24.183.044 -17.995.362 -5.915.077 -23.910.439
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.361.419 0 1.361.419 709.869 0 709.869
Satış Amaçlı
1.361.419 0 1.361.419 709.869 0 709.869
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.9 4.431.959 6.405.084 10.837.043 4.207.346 5.849.369 10.056.715
İştirakler (Net)
11.786 1.280.795 1.292.581 11.786 1.203.097 1.214.883
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
11.786 1.280.795 1.292.581 11.786 1.203.097 1.214.883
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 4.420.173 5.124.289 9.544.462 4.172.686 4.646.272 8.818.958
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.412.873 5.124.289 9.537.162 4.165.386 4.646.272 8.811.658
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 22.874 0 22.874
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 22.874 0 22.874
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.464.019 0 4.464.019 4.474.09 0 4.474.095
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.911.716 0 1.911.716 1.916.463 0 1.916.463
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
932.223 0 932.223 936.970 0 936.970
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.028 0 2.028 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 2.847.203 0 2.847.203 3.563.486 0 3.563.486
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 5.050.733 13.619.070 18.669.803 3.908.047 15.143.831 19.051.878
VARLIKLAR TOPLAMI
276.456.668 228.420.329 504.876.997 258.230.073 201.463.985 459.694.058
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 120.019.493 161.804.299 281.823.792 108.322.127 145.958.029 254.280.156
ALINAN KREDİLER
2.3.1 846.619 41.918.802 42.765.421 743.762 37.536.677 38.280.439
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
26.351.737 2.788.502 29.140.239 25.128.184 2.577.154 27.705.338
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 5.694.791 17.349.845 23.044.636 5.234.462 15.282.960 20.517.422
Bonolar
4.352.559 0 4.352.559 3.623.981 0 3.623.981
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.342.232 17.349.845 18.692.077 1.610.481 15.282.960 16.893.441
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3.2 682.844 12.735.042 13.417.886 806.619 12.081.212 12.887.831
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 5.293.561 3.390.131 8.683.692 7.563.486 3.020.704 10.584.190
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.611.509 2.553.144 7.164.653 5.981.998 1.979.264 7.961.262
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
682.052 836.987 1.519.039 1.581.488 1.041.440 2.622.928
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 1.091.000 6.564 1.097.564 1.066.532 9.695 1.076.227
KARŞILIKLAR
2.6 4.052.969 479.798 4.532.767 3.951.179 417.357 4.368.536
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 839.387 0 839.387 804.128 0 804.128
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 3.213.582 479.798 3.693.380 3.147.051 417.357 3.564.408
CARİ VERGİ BORCU
2.7 548.355 0 548.355 1.920.873 0 1.920.873
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 871.937 24.619.437 25.491.374 838.459 21.816.595 22.655.054
Krediler
0 7.151.696 7.151.696 0 6.305.871 6.305.871
Diğer Borçlanma Araçları
871.937 17.467.741 18.339.678 838.459 15.510.724 16.349.183
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 18.512.685 5.052.410 23.565.095 16.522.539 1.330.982 17.853.521
ÖZKAYNAKLAR
2.10 46.751.089 4.015.087 50.766.176 44.042.839 3.521.632 47.564.471
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.155.905 0 2.155.905 2.007.489 0 2.007.489
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.598.968 0 1.598.968 1.450.552 0 1.450.552
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.227.061 437.574 2.664.635 2.230.784 436.694 2.667.478
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-171.076 3.577.513 3.406.437 -1.930.320 3.084.938 1.154.618
Kar Yedekleri
32.639.419 0 32.639.419 28.208.317 0 28.208.317
Yasal Yedekler
1.544.526 0 1.544.526 1.282.785 0 1.282.785
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
31.094.893 0 31.094.893 26.925.454 0 26.925.454
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 78 0 78
Kar veya Zarar
1.452.729 0 1.452.729 5.079.518 0 5.079.518
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.452.729 0 1.452.729 5.079.518 0 5.079.518
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
230.717.080 274.159.917 504.876.997 216.141.061 243.552.997 459.694.058
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 9.783.053 7.698.520
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 7.571.214 6.153.396
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
121.103 13.244
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 74.319 178.637
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.401 40.391
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 1.992.263 1.290.407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.337 1.238
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
702.324 661.931
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.284.602 627.238
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
13.753 22.445
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -6.072.759 -3.725.869
Mevduata Verilen Faizler
4.2.5 -3.359.430 -2.198.798
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -439.331 -569.714
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -1.164.031 -41.216
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.053.045 -771.442
Kiralama Faiz Giderleri
-43.870 -42.702
Diğer Faiz Giderleri
-13.052 -101.997
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.710.294 3.972.651
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.654.246 1.423.328
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.094.084 1.714.260
Gayri Nakdi Kredilerden
278.255 249.336
Diğer
4.11 1.815.829 1.464.924
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-439.838 -290.932
Gayri Nakdi Kredilere
-150 -213
Diğer
4.11 -439.688 -290.719
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.859 395
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -233.543 210.169
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
11.337 158.933
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 3.190.595 624.065
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.435.475 -572.829
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 557.374 429.811
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.690.230 6.036.354
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -2.029.272 -2.521.200
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -115.905 -383.470
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-913.445 -857.897
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -1.251.461 -1.096.184
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.380.147 1.177.603
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
350.537 206.721
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 1.730.684 1.384.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -277.955 -254.881
Cari Vergi Karşılığı
0 -273.676
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-277.955 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 18.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.452.729 1.129.443
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 1.452.729 1.129.443
Grubun Karı (Zararı)
1.452.729 1.129.443
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00170000 0,00130000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933515
BIST