***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 436 -23.641 -48.579 393.532 -247.062 -450.604 0 0 1.129.443 753.525 753.525Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 -235 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.444.485 1.858.855 -293.193 1.142.880 2.886.308 -394.004 -3.071.604 28.234.021 0 1.129.443 41.941.179 41.941.179Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -2.843 498.504 -343.096 2.096.411 0 0 1.452.729 3.701.705 3.701.705Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.853.991 -377.130 1.187.774 4.472.278 -129.744 -936.097 32.639.419 0 1.452.729 50.766.176 50.766.176Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER276.810.629 433.172.529 709.983.158 259.441.518 394.890.440 654.331.958GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1,2 34.925.161 81.623.319 116.548.480 32.562.747 68.664.534 101.227.281Teminat Mektupları3.1.2.2 34.222.000 57.458.767 91.680.767 32.043.714 49.951.728 81.995.442Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler516.761 674.135 1.190.896 545.671 641.351 1.187.022Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.778.009 56.784.632 62.562.641 5.380.758 49.310.377 54.691.135Diğer Teminat Mektupları27.927.230 0 27.927.230 26.117.285 0 26.117.285Banka Kredileri0 321.793 321.793 0 238.025 238.025İthalat Kabul Kredileri0 321.793 321.793 0 238.025 238.025Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler170.432 13.409.053 13.579.485 37.184 8.974.338 9.011.522Belgeli Akreditifler170.432 13.409.053 13.579.485 37.184 8.974.338 9.011.522Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden532.729 4.941.322 5.474.051 481.849 4.613.529 5.095.378Diğer Kefaletlerimizden0 5.492.384 5.492.384 0 4.886.914 4.886.914TAAHHÜTLER91.883.291 37.162.539 129.045.830 81.424.789 32.831.632 114.256.421Cayılamaz Taahhütler89.867.548 16.872.926 106.740.474 79.209.005 13.218.499 92.427.504Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.755.702 15.521.409 21.277.111 2.905.074 11.632.591 14.537.665Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri19.495.553 818.093 20.313.646 17.187.740 788.342 17.976.082Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.259.406 0 4.259.406 3.437.866 0 3.437.866İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.428 0 4.428 6.476 0 6.476Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri51.269.225 0 51.269.225 48.016.964 0 48.016.964Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri51.187 0 51.187 51.868 0 51.868Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler9.032.047 533.424 9.565.471 7.603.017 797.566 8.400.583Cayılabilir Taahhütler2.015.743 20.289.613 22.305.356 2.215.784 19.613.133 21.828.917Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri2.015.743 20.289.613 22.305.356 2.215.784 19.613.133 21.828.917Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR150.002.177 314.386.671 464.388.848 145.453.982 293.394.274 438.848.256Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar43.772.841 52.284.096 96.056.937 43.572.841 51.075.652 94.648.493Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler270.141 3.386.978 3.657.119 270.141 3.071.548 3.341.689Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler43.502.700 48.897.118 92.399.818 43.302.700 48.004.104 91.306.804Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler106.229.336 262.102.575 368.331.911 101.881.141 242.318.622 344.199.763Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.805.705 9.114.729 15.920.434 6.888.256 9.202.912 16.091.168Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.884.055 4.195.261 8.079.316 4.448.705 3.826.597 8.275.302Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.921.650 4.919.468 7.841.118 2.439.551 5.376.315 7.815.866Para ve Faiz Swap İşlemleri91.278.091 206.002.780 297.280.871 87.718.704 186.256.071 273.974.775Swap Para Alım İşlemleri7.677.787 64.524.312 72.202.099 4.295.544 59.534.640 63.830.184Swap Para Satım İşlemleri46.660.404 22.507.812 69.168.216 46.573.260 20.622.433 67.195.693Swap Faiz Alım İşlemleri18.469.950 59.485.328 77.955.278 18.424.950 53.049.499 71.474.449Swap Faiz Satım İşlemleri18.469.950 59.485.328 77.955.278 18.424.950 53.049.499 71.474.449Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.174.672 10.779.735 11.954.407 1.575.674 12.640.133 14.215.807Para Alım Opsiyonları421.536 2.953.824 3.375.360 531.763 4.198.665 4.730.428Para Satım Opsiyonları553.136 2.937.563 3.490.699 324.741 4.555.975 4.880.716Faiz Alım Opsiyonları100.000 3.914.921 4.014.921 300.000 3.372.515 3.672.515Faiz Satım Opsiyonları100.000 973.427 1.073.427 419.170 512.978 932.148Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri143.124 146.321 289.445 212.403 201.864 414.267Futures Para Alım İşlemleri143.124 0 143.124 0 201.864 201.864Futures Para Satım İşlemleri0 146.321 146.321 212.403 0 212.403Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer6.827.744 36.059.010 42.886.754 5.486.104 34.017.642 39.503.746EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER535.975.760 191.634.845 727.610.605 531.392.413 176.009.181 707.401.594EMANET KIYMETLER61.995.125 13.391.383 75.386.508 63.730.107 11.392.380 75.122.487Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları27.851.481 1.416.439 29.267.920 33.024.406 825.231 33.849.637Emanete Alınan Menkul Değerler4.641.253 11.442.942 16.084.195 5.832.697 10.057.701 15.890.398Tahsile Alınan Çekler22.281.678 29.619 22.311.297 19.104.894 29.949 19.134.843Tahsile Alınan Ticari Senetler7.162.569 372.359 7.534.928 5.709.966 360.665 6.070.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 103.866 103.866 0 95.112 95.112İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 26.158 84.302 58.144 23.722 81.866Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER444.459.598 158.636.748 603.096.346 437.496.682 146.057.568 583.554.250Menkul Kıymetler824.187 923 825.110 824.223 814 825.037Teminat Senetleri585.764 380.076 965.840 585.521 365.529 951.050Emtia6.297 0 6.297 6.297 0 6.297Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul151.105.234 32.184.230 183.289.464 144.638.689 32.338.527 176.977.216Diğer Rehinli Kıymetler291.938.116 126.056.544 417.994.660 291.441.952 113.339.435 404.781.387Rehinli Kıymet Alanlar0 14.975 14.975 0 13.263 13.263KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER29.521.037 19.606.714 49.127.751 30.165.624 18.559.233 48.724.857BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI812.786.389 624.807.374 1.437.593.763 790.833.931 570.899.621 1.361.733.552Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-5.235.152 5.428.594Alınan Faizler8.152.347 7.460.178Ödenen Faizler-5.707.370 -3.667.113Alınan Temettüler44.807 140.085Alınan Ücret ve Komisyonlar2.094.084 1.714.260Elde Edilen Diğer Kazançlar-6.725.110 2.321.632Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar623.392 555.239Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.028.781 -1.869.341Ödenen Vergiler-1.527.851 -449.072Diğer-160.670 -777.274Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim9.718.413 -12.812.335Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-15.500 -200.076Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-6.565.672 -10.692.481Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-22.108.219 -14.175.937Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.194.084 -8.316.352Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-336.455 636.837Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)27.614.673 20.768.735Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)662.128 -443.823Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.256.600 -618.310Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.016.774 229.072Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.483.261 -7.383.741YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.098.908 -4.956.844İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-73.216 -63.085Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller88.672 65.861Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-473.640 -7.316.028Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.041.057 5.079.168Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-6.796.466 -4.425.286Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar114.685 1.702.526Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.924.404 -560.746Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.975.656 5.902.056Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.937.174 -6.363.046İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-114.078 -99.756Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.281.632 3.605.593Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.590.389 -9.295.738Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar45.189.882 60.275.596Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar51.780.271 50.979.858Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.452.729 1.129.443DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.248.976 -375.918Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.843 -71.784Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 389Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -30.309Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-2.843 -61.728Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 19.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.251.819 -304.134Yabancı Para Çevrim Farkları498.504 393.532Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-428.870 -316.746Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.986.602 -320.606Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-366.089 -257.092Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-438.328 196.778TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.701.705 753.525Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)37.709.359 76.926.478 114.635.837 39.466.962 59.696.272 99.163.234Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 5.394.717 71.242.692 76.637.409 15.450.934 52.235.063 67.685.997Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.400.697 54.113.460 59.514.157 10.500.064 44.527.408 55.027.472Bankalar1.4 808 17.232.306 17.233.114 3.277.545 7.786.582 11.064.127Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 1.700.842 0 1.700.842Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-6.788 -103.074 -109.862 -27.517 -78.927 -106.444Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 322.038 644.971 967.009 334.865 663.685 998.550Devlet Borçlanma Senetleri88.982 136.865 225.847 106.399 170.315 276.714Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler228.446 0 228.446 228.446 0 228.446Diğer Finansal Varlıklar4.610 508.106 512.716 20 493.370 493.390Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 20.909.166 3.570.000 24.479.166 19.707.924 5.156.243 24.864.167Devlet Borçlanma Senetleri20.891.207 2.086.773 22.977.980 19.689.965 3.203.038 22.893.003Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.959 3.791 21.750 17.959 3.494 21.453Diğer Finansal Varlıklar0 1.479.436 1.479.436 0 1.949.711 1.949.711Türev Finansal Varlıklar1.3 11.083.438 1.468.815 12.552.253 3.973.239 1.641.281 5.614.520Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.779.862 1.448.337 10.228.199 3.426.581 1.641.281 5.067.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.303.576 20.478 2.324.054 546.658 0 546.658İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)218.678.232 131.469.697 350.147.929 199.983.805 120.774.513 320.758.318Krediler1.7 198.672.904 114.978.401 313.651.305 186.414.212 106.811.212 293.225.424Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları295.436 0 295.436 701.421 0 701.421İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 37.265.261 23.118.971 60.384.232 30.863.534 19.878.378 50.741.912Devlet Borçlanma Senetleri36.934.457 23.118.971 60.053.428 30.532.730 19.878.378 50.411.108Diğer Finansal Varlıklar330.804 0 330.804 330.804 0 330.804Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.555.369 -6.627.675 -24.183.044 -17.995.362 -5.915.077 -23.910.439SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 1.361.419 0 1.361.419 709.869 0 709.869Satış Amaçlı1.361.419 0 1.361.419 709.869 0 709.869Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.9 4.431.959 6.405.084 10.837.043 4.207.346 5.849.369 10.056.715İştirakler (Net)11.786 1.280.795 1.292.581 11.786 1.203.097 1.214.883Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler11.786 1.280.795 1.292.581 11.786 1.203.097 1.214.883Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 4.420.173 5.124.289 9.544.462 4.172.686 4.646.272 8.818.958Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar4.412.873 5.124.289 9.537.162 4.165.386 4.646.272 8.811.658Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 0 0 0 22.874 0 22.874Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 22.874 0 22.874MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.464.019 0 4.464.019 4.474.09 0 4.474.095MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.911.716 0 1.911.716 1.916.463 0 1.916.463Şerefiye979.493 0 979.493 979.493 0 979.493Diğer932.223 0 932.223 936.970 0 936.970YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI2.028 0 2.028 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 2.847.203 0 2.847.203 3.563.486 0 3.563.486DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 5.050.733 13.619.070 18.669.803 3.908.047 15.143.831 19.051.878VARLIKLAR TOPLAMI276.456.668 228.420.329 504.876.997 258.230.073 201.463.985 459.694.058YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 120.019.493 161.804.299 281.823.792 108.322.127 145.958.029 254.280.156ALINAN KREDİLER2.3.1 846.619 41.918.802 42.765.421 743.762 37.536.677 38.280.439PARA PİYASALARINA BORÇLAR26.351.737 2.788.502 29.140.239 25.128.184 2.577.154 27.705.338İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.4 5.694.791 17.349.845 23.044.636 5.234.462 15.282.960 20.517.422Bonolar4.352.559 0 4.352.559 3.623.981 0 3.623.981Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.342.232 17.349.845 18.692.077 1.610.481 15.282.960 16.893.441FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.3.2 682.844 12.735.042 13.417.886 806.619 12.081.212 12.887.831TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 5.293.561 3.390.131 8.683.692 7.563.486 3.020.704 10.584.190Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.611.509 2.553.144 7.164.653 5.981.998 1.979.264 7.961.262Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı682.052 836.987 1.519.039 1.581.488 1.041.440 2.622.928FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 1.091.000 6.564 1.097.564 1.066.532 9.695 1.076.227KARŞILIKLAR2.6 4.052.969 479.798 4.532.767 3.951.179 417.357 4.368.536Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 839.387 0 839.387 804.128 0 804.128Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 3.213.582 479.798 3.693.380 3.147.051 417.357 3.564.408CARİ VERGİ BORCU2.7 548.355 0 548.355 1.920.873 0 1.920.873ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)2.8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 871.937 24.619.437 25.491.374 838.459 21.816.595 22.655.054Krediler0 7.151.696 7.151.696 0 6.305.871 6.305.871Diğer Borçlanma Araçları871.937 17.467.741 18.339.678 838.459 15.510.724 16.349.183DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 18.512.685 5.052.410 23.565.095 16.522.539 1.330.982 17.853.521ÖZKAYNAKLAR2.10 46.751.089 4.015.087 50.766.176 44.042.839 3.521.632 47.564.471Ödenmiş Sermaye8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051Sermaye Yedekleri2.155.905 0 2.155.905 2.007.489 0 2.007.489Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 0 556.937 556.937 0 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.598.968 0 1.598.968 1.450.552 0 1.450.552Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.227.061 437.574 2.664.635 2.230.784 436.694 2.667.478Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-171.076 3.577.513 3.406.437 -1.930.320 3.084.938 1.154.618Kar Yedekleri32.639.419 0 32.639.419 28.208.317 0 28.208.317Yasal Yedekler1.544.526 0 1.544.526 1.282.785 0 1.282.785Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler31.094.893 0 31.094.893 26.925.454 0 26.925.454Diğer Kar Yedekleri0 0 0 78 0 78Kar veya Zarar1.452.729 0 1.452.729 5.079.518 0 5.079.518Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.452.729 0 1.452.729 5.079.518 0 5.079.518Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI230.717.080 274.159.917 504.876.997 216.141.061 243.552.997 459.694.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 9.783.053 7.698.520Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 7.571.214 6.153.396Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler121.103 13.244Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 74.319 178.637Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler10.401 40.391Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 1.992.263 1.290.407Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.337 1.238Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar702.324 661.931İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.284.602 627.238Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri13.753 22.445FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -6.072.759 -3.725.869Mevduata Verilen Faizler4.2.5 -3.359.430 -2.198.798Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -439.331 -569.714Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler4.2.4 -1.164.031 -41.216İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -1.053.045 -771.442Kiralama Faiz Giderleri-43.870 -42.702Diğer Faiz Giderleri-13.052 -101.997NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.710.294 3.972.651NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.654.246 1.423.328Alınan Ücret ve Komisyonlar2.094.084 1.714.260Gayri Nakdi Kredilerden278.255 249.336Diğer4.11 1.815.829 1.464.924Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-439.838 -290.932Gayri Nakdi Kredilere-150 -213Diğer4.11 -439.688 -290.719TEMETTÜ GELİRLERİ1.859 395TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 -233.543 210.169Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)11.337 158.933Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.5 3.190.595 624.065Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-3.435.475 -572.829DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 557.374 429.811FAALİYET BRÜT KÂRI5.690.230 6.036.354BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.4 -2.029.272 -2.521.200DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.4 -115.905 -383.470PERSONEL GİDERLERİ (-)-913.445 -857.897DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -1.251.461 -1.096.184NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.380.147 1.177.603BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)350.537 206.721NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 1.730.684 1.384.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -277.955 -254.881Cari Vergi Karşılığı0 -273.676Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-277.955 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 18.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.452.729 1.129.443DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 1.452.729 1.129.443Grubun Karı (Zararı)1.452.729 1.129.443Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00170000 0,00130000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933515BIST