***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.07.2021 18:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.397 -47.795 -11.988 698.130 446.266 -615.186 2.460.774 2.928.804 83 2.928.887
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.008 -322 5.686 5.686
Kar Dağıtımı
2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45
Dağıtılan Temettü
-45 -45
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.551 3.597.509 -3.600.060 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.439.918 1.878.031 -325.014 28.615 3.160.625 272.655 -3.493.486 28.059.323 1.639.954 2.460.774 44.125.383 725 44.126.108
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.056 -41.236 -12.313 890.519 -201.389 1.025.286 3.685.364 5.347.287 131 5.347.418
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
78 -78 0
Kar Dağıtımı
148.338 4.431.180 -5.079.518 -500.000 -47 -500.047
Dağıtılan Temettü
-500.000 -500.000 -47 -500.047
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
148.338 4.431.180 -4.579.518 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.588.628 1.876.056 -428.479 28.758 4.834.012 -13.721 -2.264.522 32.464.808 1.639.954 3.685.364 52.414.846 891 52.415.737
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
290.264.758 462.398.029 752.662.787 261.534.384 401.606.068 663.140.452
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1 36.353.899 86.553.112 122.907.011 32.512.146 68.363.259 100.875.405
Teminat Mektupları
3.1.2.2 35.738.555 59.072.277 94.810.832 31.993.113 49.321.654 81.314.767
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
536.878 723.450 1.260.328 545.671 641.351 1.187.022
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.858.178 58.044.339 63.902.517 5.328.968 48.420.099 53.749.067
Diğer Teminat Mektupları
29.343.499 304.488 29.647.987 26.118.474 260.204 26.378.678
Banka Kredileri
0 283.805 283.805 0 238.025 238.025
İthalat Kabul Kredileri
283.805 283.805 238.025 238.025
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
163.101 15.885.802 16.048.903 37.184 9.303.137 9.340.321
Belgeli Akreditifler
163.101 15.885.285 16.048.386 37.184 9.302.688 9.339.872
Diğer Akreditifler
517 517 449 449
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
3.105 3.105 0
Diğer Garantilerimizden
452.243 5.454.830 5.907.073 481.849 4.613.529 5.095.378
Diğer Kefaletlerimizden
5.853.293 5.853.293 4.886.914 4.886.914
TAAHHÜTLER
101.880.878 42.951.993 144.832.871 81.424.789 33.279.511 114.704.300
Cayılamaz Taahhütler
3.1.1 100.060.703 22.934.525 122.995.228 79.209.005 13.218.499 92.427.504
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
11.256.497 20.497.849 31.754.346 2.905.074 11.632.591 14.537.665
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
1.554.675 1.554.675 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
21.362.110 565.066 21.927.176 17.187.740 788.342 17.976.082
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.218.526 4.218.526 3.437.866 3.437.866
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.518 4.518 6.476 6.476
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
53.081.834 53.081.834 48.016.964 48.016.964
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
54.014 54.014 51.868 51.868
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
10.083.204 316.935 10.400.139 7.603.017 797.566 8.400.583
Cayılabilir Taahhütler
1.820.175 20.017.468 21.837.643 2.215.784 20.061.012 22.276.796
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.820.175 19.891.878 21.712.053 2.215.784 19.944.462 22.160.246
Diğer Cayılabilir Taahhütler
125.590 125.590 116.550 116.550
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
152.029.981 332.892.924 484.922.905 147.597.449 299.963.298 447.560.747
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
40.719.428 52.933.538 93.652.966 43.621.565 52.431.773 96.053.338
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
279.428 2.322.623 2.602.051 318.865 4.427.669 4.746.534
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
40.440.000 50.610.915 91.050.915 43.302.700 48.004.104 91.306.804
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
111.310.553 279.959.386 391.269.939 103.975.884 247.531.525 351.507.409
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.519.784 12.996.464 21.516.248 6.892.761 9.227.149 16.119.910
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.852.151 5.114.063 10.966.214 4.454.063 3.835.866 8.289.929
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.667.633 7.882.401 10.550.034 2.438.698 5.391.283 7.829.981
Para ve Faiz Swap İşlemleri
93.428.869 217.978.936 311.407.805 89.808.942 191.444.737 281.253.679
Swap Para Alım İşlemleri
7.245.722 78.655.858 85.901.580 6.493.097 61.048.315 67.541.412
Swap Para Satım İşlemleri
53.372.247 33.159.508 86.531.755 46.465.945 24.297.424 70.763.369
Swap Faiz Alım İşlemleri
16.405.450 53.081.785 69.487.235 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Swap Faiz Satım İşlemleri
16.405.450 53.081.785 69.487.235 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.813.236 12.063.654 13.876.890 1.575.674 12.640.133 14.215.807
Para Alım Opsiyonları
384.178 3.913.951 4.298.129 531.763 4.198.665 4.730.428
Para Satım Opsiyonları
829.058 3.546.675 4.375.733 324.741 4.555.975 4.880.716
Faiz Alım Opsiyonları
300.000 3.096.647 3.396.647 300.000 3.372.515 3.672.515
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 1.506.381 1.806.381 419.170 512.978 932.148
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
111.959 110.156 222.115 212.403 201.864 414.267
Futures Para Alım İşlemleri
111.959 111.959 201.864 201.864
Futures Para Satım İşlemleri
110.156 110.156 212.403 212.403
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
7.436.705 36.810.176 44.246.881 5.486.104 34.017.642 39.503.746
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
585.367.749 208.689.237 794.056.986 541.247.833 179.885.824 721.133.657
EMANET KIYMETLER
79.695.515 19.498.627 99.194.142 73.585.527 14.137.671 87.723.198
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
30.146.293 2.784.945 32.931.238 33.024.406 825.231 33.849.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.148.079 16.077.740 31.225.819 15.649.302 12.802.992 28.452.294
Tahsile Alınan Çekler
26.025.674 50.767 26.076.441 19.137.763 29.949 19.167.712
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.317.325 447.668 8.764.993 5.715.912 360.665 6.076.577
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
109.912 109.912 95.112 95.112
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 27.595 85.739 58.144 23.722 81.866
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
478.491.752 169.352.409 647.844.161 437.496.682 147.188.920 584.685.602
Menkul Kıymetler
815.071 966 816.037 824.223 814 825.037
Teminat Senetleri
552.442 387.389 939.831 585.521 365.529 951.050
Emtia
5.912 5.912 6.297 6.297
Varant
0 0
Gayrimenkul
151.929.348 32.103.644 184.032.992 144.638.689 33.225.285 177.863.974
Diğer Rehinli Kıymetler
325.188.979 136.844.730 462.033.709 291.441.952 113.584.029 405.025.981
Rehinli Kıymet Alanlar
15.680 15.680 13.263 13.263
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
27.180.482 19.838.201 47.018.683 30.165.624 18.559.233 48.724.857
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
875.632.507 671.087.266 1.546.719.773 802.782.217 581.491.892 1.384.274.109
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.359.268 11.120.801
Alınan Faizler
18.368.242 15.375.828
Ödenen Faizler
-13.046.725 -7.841.534
Alınan Temettüler
14.930 15.600
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.766.495 3.381.403
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-4.316.667 3.331.120
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.233.698 949.581
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.569.832 -3.974.368
Ödenen Vergiler
-1.725.642 -872.616
Diğer
634.769 755.787
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.215.912 -21.896.885
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-26.294 -162.400
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-10.342.012 -13.558.443
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-40.194.402 -28.520.475
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-497.744 -5.345.373
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.372.692 -254.251
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
35.287.131 18.519.875
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
2.218.127 -29.549
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
18.867.860 6.609.882
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.275.938 843.849
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.575.180 -10.776.084
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.715.728 -15.127.331
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
18.270
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-335.026 -277.454
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
205.993 82.911
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.649.827 -12.921.043
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.256.238 9.665.129
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.749.092 -14.099.726
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
537.716 2.422.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.670.179 -1.211.530
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17.128.014 19.303.799
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.729.428 -20.313.496
Temettü Ödemeleri
-500.047 -45
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-228.360 -201.788
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.572.539 6.066.676
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.102.170 -21.048.269
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
51.583.220 66.218.297
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
65.685.390 45.170.028
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.685.495 2.460.857
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.661.923 468.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.493 -61.180
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.546 -61.275
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-12.313 -15.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.366 15.075
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.714.416 529.210
Yabancı Para Çevrim Farkları
890.519 698.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-251.689 572.136
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.900.146 -304.942
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-648.213 -483.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-176.347 47.645
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.347.418 2.928.887
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
39.876.024 87.221.676 127.097.700 40.188.276 67.055.054 107.243.330
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 10.387.995 82.308.969 92.696.964 15.922.081 59.773.824 75.695.905
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
10.313.827 61.904.339 72.218.166 10.500.301 47.182.253 57.682.554
Bankalar
1.4 90.017 20.591.765 20.681.782 3.753.221 12.732.753 16.485.974
Para Piyasalarından Alacaklar
0 1.700.842 1.700.842
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15.849 -187.135 -202.984 -32.283 -141.182 -173.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 343.332 337.294 680.626 345.122 331.643 676.765
Devlet Borçlanma Senetleri
62.755 144.809 207.564 106.399 170.315 276.714
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
266.191 266.191 238.703 238.703
Diğer Finansal Varlıklar
14.386 192.485 206.871 20 161.328 161.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 22.692.513 3.056.266 25.748.779 19.844.401 5.256.159 25.100.560
Devlet Borçlanma Senetleri
22.523.612 2.360.444 24.884.056 19.689.965 3.302.506 22.992.471
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
84.348 4.685 89.033 84.336 3.942 88.278
Diğer Finansal Varlıklar
84.553 691.137 775.690 70.100 1.949.711 2.019.811
Türev Finansal Varlıklar
1.3 6.452.184 1.519.147 7.971.331 4.076.672 1.693.428 5.770.100
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.186.040 1.517.961 6.704.001 3.530.014 1.693.428 5.223.442
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.266.144 1.186 1.267.330 546.658 546.658
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
236.260.171 157.495.711 393.755.882 206.258.377 139.122.693 345.381.070
Krediler
1.7 207.127.576 128.416.045 335.543.621 186.069.018 114.800.880 300.869.898
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 4.115.075 7.993.341 12.108.416 3.597.171 7.374.687 10.971.858
Faktoring Alacakları
4.003.773 1.306.344 5.310.117 4.288.548 1.081.451 5.369.999
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 39.363.479 26.821.156 66.184.635 30.901.217 22.127.007 53.028.224
Devlet Borçlanma Senetleri
39.032.675 24.678.744 63.711.419 30.570.413 20.390.612 50.961.025
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 2.142.412 2.473.216 330.804 1.736.395 2.067.199
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.349.732 -7.041.175 -25.390.907 -18.597.577 -6.261.332 -24.858.909
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.374.704 15.792 1.390.496 711.573 12.634 724.207
Satış Amaçlı
1.374.704 15.792 1.390.496 711.573 12.634 724.207
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
378.098 1.370.082 1.748.180 401.504 1.203.097 1.604.601
İştirakler (Net)
1.9 370.798 1.370.082 1.740.880 371.330 1.203.097 1.574.427
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
359.012 1.370.082 1.729.094 359.544 1.203.097 1.562.641
Konsolide Edilmeyenler
11.786 11.786 11.786 11.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300 7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 22.874 0 22.874
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 22.874 22.874
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.572.962 60.039 4.633.001 4.514.773 39.606 4.554.379
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.991.640 48.104 2.039.744 1.963.354 40.172 2.003.526
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 979.493
Diğer
1.012.147 48.104 1.060.251 983.861 40.172 1.024.033
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.218 1.526 2.744 3.212 1.649 4.861
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 2.919.614 2.919.614 3.702.058 3.702.058
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 7.864.865 14.402.818 22.267.683 5.701.379 15.570.268 21.271.647
VARLIKLAR TOPLAMI
295.239.296 260.615.748 555.855.044 263.444.506 223.045.173 486.489.679
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 121.571.964 177.008.621 298.580.585 108.173.940 156.236.328 264.410.268
ALINAN KREDİLER
2.3.1 4.875.058 50.161.748 55.036.806 4.078.528 42.346.165 46.424.693
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
36.878.168 2.913.261 39.791.429 27.546.206 2.814.458 30.360.664
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 7.965.001 21.419.309 29.384.310 5.906.063 18.722.298 24.628.361
Bonolar
6.700.691 6.700.691 4.295.582 4.295.582
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.382.094 3.382.094 3.511.774 3.511.774
Tahviller
1.264.310 18.037.215 19.301.525 1.610.481 15.210.524 16.821.005
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 743.282 13.440.679 14.183.961 806.619 11.749.170 12.555.789
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 4.905.440 2.911.231 7.816.671 7.551.423 3.041.756 10.593.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.779.841 2.063.585 6.843.426 5.969.935 2.000.316 7.970.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
125.599 847.646 973.245 1.581.488 1.041.440 2.622.928
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 1.082.391 38.205 1.120.596 1.073.794 16.626 1.090.420
KARŞILIKLAR
2.6 4.348.388 645.988 4.994.376 4.078.213 464.314 4.542.527
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 953.337 4.250 957.587 830.720 2.915 833.635
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 3.395.051 641.738 4.036.789 3.247.493 461.399 3.708.892
CARİ VERGİ BORCU
2.7 784.445 4.857 789.302 1.951.276 5.006 1.956.282
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14.558 14.558 18.480 11.472 29.952
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 878.427 25.915.497 26.793.924 838.459 21.816.595 22.655.054
Krediler
7.477.716 7.477.716 6.305.871 6.305.871
Diğer Borçlanma Araçları
878.427 18.437.781 19.316.208 838.459 15.510.724 16.349.183
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 21.432.683 3.500.106 24.932.789 17.465.562 2.208.562 19.674.124
ÖZKAYNAKLAR
2.10 53.267.413 -851.676 52.415.737 48.519.246 -950.880 47.568.366
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.145.565 0 2.145.565 1.997.149 0 1.997.149
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.588.628 1.588.628 1.440.212 1.440.212
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.468.099 8.236 1.476.335 1.521.513 7.315 1.528.828
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.374.274 -818.505 2.555.769 1.758.141 -916.788 841.353
Kar Yedekleri
32.506.215 -41.407 32.464.808 28.075.113 -41.407 28.033.706
Yasal Yedekler
1.544.526 1.544.526 1.282.785 1.282.785
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
30.954.950 -41.407 30.913.543 26.785.511 -41.407 26.744.104
Diğer Kar Yedekleri
6.739 6.739 6.817 6.817
Kar veya Zarar
5.325.318 0 5.325.318 6.719.472 0 6.719.472
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.685.364 3.685.364 5.079.518 5.079.518
Azınlık Payları
891 891 807 807
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
258.732.660 297.122.384 555.855.044 228.007.809 258.481.870 486.489.679
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 22.640.535 16.223.871 12.338.044 8.085.488
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 16.327.974 12.447.861 8.684.344 6.176.889
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
320.741 13.244 199.638
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 231.843 366.573 120.552 159.973
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.238 74.480 5.731 34.085
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 4.919.330 2.709.506 2.916.410 1.413.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.908 5.494 5.571 4.256
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.624.252 1.348.814 919.805 684.991
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.284.170 1.355.198 1.991.034 724.566
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
481.824 415.850 246.562 215.658
Diğer Faiz Gelirleri
342.585 196.357 164.807 85.070
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -13.697.967 -7.861.939 -7.342.277 -3.933.209
Mevduata Verilen Faizler
4.2.5 -7.221.930 -4.359.011 -3.850.989 -2.131.884
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.033.467 -982.991 -556.686 -480.182
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -2.922.491 -225.122 -1.664.656 -148.090
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -2.415.168 -1.977.300 -1.225.942 -1.007.013
Kiralama Faiz Giderleri
-80.256 -84.107 -35.604 -40.561
Diğer Faiz Giderleri
-24.655 -233.408 -8.400 -125.479
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.942.568 8.361.932 4.995.767 4.152.279
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.632.233 2.766.726 1.781.965 1.245.641
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.766.495 3.381.403 2.411.997 1.535.588
Gayri Nakdi Kredilerden
570.028 486.652 288.568 235.693
Diğer
4.12 4.196.467 2.894.751 2.123.429 1.299.895
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.134.262 -614.677 -630.032 -289.947
Gayri Nakdi Kredilere
-9.224 -10.089 -4.710 -4.153
Diğer
-1.125.038 -604.588 -625.322 -285.794
TEMETTÜ GELİRLERİ
14.930 15.600 10.837 14.661
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -1.089.123 417.459 -989.964 157.806
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
99.256 306.018 85.660 142.367
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 4.073.276 2.285.860 1.120.834 1.644.926
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.261.655 -2.174.419 -2.196.458 -1.629.487
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.170.787 764.211 468.021 288.138
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.671.395 12.325.928 6.266.626 5.858.525
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.5 -3.197.093 -4.718.218 -999.265 -2.117.749
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.5 -127.134 -412.841 -5.896 -26.049
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -2.016.233 -1.832.000 -1.028.848 -912.353
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -2.718.748 -2.265.331 -1.406.677 -1.122.970
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.612.187 3.097.538 2.825.940 1.679.404
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
63.562 41.914 33.783 22.145
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 4.675.749 3.139.452 2.859.723 1.701.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -990.254 -678.595 -627.041 -370.179
Cari Vergi Karşılığı
-390.313 -1.597.855 -254.216 -1.261.549
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-599.941 -372.825
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
919.260 891.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.685.495 2.460.857 2.232.682 1.331.370
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 3.685.495 2.460.857 2.232.682 1.331.370
Grubun Karı (Zararı)
3.685.364 2.460.774 2.232.635 1.331.331
Azınlık Payları Karı (Zararı)
131 83 47 39
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına kar/zarar 0,00440000 0,00290000 0,00260000 0,00160000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953385
BIST