***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.397 -47.795 -11.988 698.130 446.266 -615.186 2.460.774 2.928.804 83 2.928.887Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.008 -322 5.686 5.686Kar Dağıtımı2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45Dağıtılan Temettü-45 -45Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.551 3.597.509 -3.600.060 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.439.918 1.878.031 -325.014 28.615 3.160.625 272.655 -3.493.486 28.059.323 1.639.954 2.460.774 44.125.383 725 44.126.108Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.056 -41.236 -12.313 890.519 -201.389 1.025.286 3.685.364 5.347.287 131 5.347.418Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)78 -78 0Kar Dağıtımı148.338 4.431.180 -5.079.518 -500.000 -47 -500.047Dağıtılan Temettü-500.000 -500.000 -47 -500.047Yedeklere Aktarılan Tutarlar148.338 4.431.180 -4.579.518 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.588.628 1.876.056 -428.479 28.758 4.834.012 -13.721 -2.264.522 32.464.808 1.639.954 3.685.364 52.414.846 891 52.415.737Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER290.264.758 462.398.029 752.662.787 261.534.384 401.606.068 663.140.452GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1 36.353.899 86.553.112 122.907.011 32.512.146 68.363.259 100.875.405Teminat Mektupları3.1.2.2 35.738.555 59.072.277 94.810.832 31.993.113 49.321.654 81.314.767Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler536.878 723.450 1.260.328 545.671 641.351 1.187.022Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.858.178 58.044.339 63.902.517 5.328.968 48.420.099 53.749.067Diğer Teminat Mektupları29.343.499 304.488 29.647.987 26.118.474 260.204 26.378.678Banka Kredileri0 283.805 283.805 0 238.025 238.025İthalat Kabul Kredileri283.805 283.805 238.025 238.025Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler163.101 15.885.802 16.048.903 37.184 9.303.137 9.340.321Belgeli Akreditifler163.101 15.885.285 16.048.386 37.184 9.302.688 9.339.872Diğer Akreditifler517 517 449 449Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden3.105 3.105 0Diğer Garantilerimizden452.243 5.454.830 5.907.073 481.849 4.613.529 5.095.378Diğer Kefaletlerimizden5.853.293 5.853.293 4.886.914 4.886.914TAAHHÜTLER101.880.878 42.951.993 144.832.871 81.424.789 33.279.511 114.704.300Cayılamaz Taahhütler3.1.1 100.060.703 22.934.525 122.995.228 79.209.005 13.218.499 92.427.504Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri11.256.497 20.497.849 31.754.346 2.905.074 11.632.591 14.537.665Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri1.554.675 1.554.675 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri21.362.110 565.066 21.927.176 17.187.740 788.342 17.976.082Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.218.526 4.218.526 3.437.866 3.437.866İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.518 4.518 6.476 6.476Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri53.081.834 53.081.834 48.016.964 48.016.964Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri54.014 54.014 51.868 51.868Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler10.083.204 316.935 10.400.139 7.603.017 797.566 8.400.583Cayılabilir Taahhütler1.820.175 20.017.468 21.837.643 2.215.784 20.061.012 22.276.796Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.820.175 19.891.878 21.712.053 2.215.784 19.944.462 22.160.246Diğer Cayılabilir Taahhütler125.590 125.590 116.550 116.550TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR152.029.981 332.892.924 484.922.905 147.597.449 299.963.298 447.560.747Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar40.719.428 52.933.538 93.652.966 43.621.565 52.431.773 96.053.338Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler279.428 2.322.623 2.602.051 318.865 4.427.669 4.746.534Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler40.440.000 50.610.915 91.050.915 43.302.700 48.004.104 91.306.804Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler111.310.553 279.959.386 391.269.939 103.975.884 247.531.525 351.507.409Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.519.784 12.996.464 21.516.248 6.892.761 9.227.149 16.119.910Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.852.151 5.114.063 10.966.214 4.454.063 3.835.866 8.289.929Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.667.633 7.882.401 10.550.034 2.438.698 5.391.283 7.829.981Para ve Faiz Swap İşlemleri93.428.869 217.978.936 311.407.805 89.808.942 191.444.737 281.253.679Swap Para Alım İşlemleri7.245.722 78.655.858 85.901.580 6.493.097 61.048.315 67.541.412Swap Para Satım İşlemleri53.372.247 33.159.508 86.531.755 46.465.945 24.297.424 70.763.369Swap Faiz Alım İşlemleri16.405.450 53.081.785 69.487.235 18.424.950 53.049.499 71.474.449Swap Faiz Satım İşlemleri16.405.450 53.081.785 69.487.235 18.424.950 53.049.499 71.474.449Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.813.236 12.063.654 13.876.890 1.575.674 12.640.133 14.215.807Para Alım Opsiyonları384.178 3.913.951 4.298.129 531.763 4.198.665 4.730.428Para Satım Opsiyonları829.058 3.546.675 4.375.733 324.741 4.555.975 4.880.716Faiz Alım Opsiyonları300.000 3.096.647 3.396.647 300.000 3.372.515 3.672.515Faiz Satım Opsiyonları300.000 1.506.381 1.806.381 419.170 512.978 932.148Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri111.959 110.156 222.115 212.403 201.864 414.267Futures Para Alım İşlemleri111.959 111.959 201.864 201.864Futures Para Satım İşlemleri110.156 110.156 212.403 212.403Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer7.436.705 36.810.176 44.246.881 5.486.104 34.017.642 39.503.746EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER585.367.749 208.689.237 794.056.986 541.247.833 179.885.824 721.133.657EMANET KIYMETLER79.695.515 19.498.627 99.194.142 73.585.527 14.137.671 87.723.198Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları30.146.293 2.784.945 32.931.238 33.024.406 825.231 33.849.637Emanete Alınan Menkul Değerler15.148.079 16.077.740 31.225.819 15.649.302 12.802.992 28.452.294Tahsile Alınan Çekler26.025.674 50.767 26.076.441 19.137.763 29.949 19.167.712Tahsile Alınan Ticari Senetler8.317.325 447.668 8.764.993 5.715.912 360.665 6.076.577Tahsile Alınan Diğer Kıymetler109.912 109.912 95.112 95.112İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 27.595 85.739 58.144 23.722 81.866Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER478.491.752 169.352.409 647.844.161 437.496.682 147.188.920 584.685.602Menkul Kıymetler815.071 966 816.037 824.223 814 825.037Teminat Senetleri552.442 387.389 939.831 585.521 365.529 951.050Emtia5.912 5.912 6.297 6.297Varant0 0Gayrimenkul151.929.348 32.103.644 184.032.992 144.638.689 33.225.285 177.863.974Diğer Rehinli Kıymetler325.188.979 136.844.730 462.033.709 291.441.952 113.584.029 405.025.981Rehinli Kıymet Alanlar15.680 15.680 13.263 13.263KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER27.180.482 19.838.201 47.018.683 30.165.624 18.559.233 48.724.857BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI875.632.507 671.087.266 1.546.719.773 802.782.217 581.491.892 1.384.274.109Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.359.268 11.120.801Alınan Faizler18.368.242 15.375.828Ödenen Faizler-13.046.725 -7.841.534Alınan Temettüler14.930 15.600Alınan Ücret ve Komisyonlar4.766.495 3.381.403Elde Edilen Diğer Kazançlar-4.316.667 3.331.120Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.233.698 949.581Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.569.832 -3.974.368Ödenen Vergiler-1.725.642 -872.616Diğer634.769 755.787Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim7.215.912 -21.896.885Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-26.294 -162.400Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-10.342.012 -13.558.443Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-40.194.402 -28.520.475Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-497.744 -5.345.373Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.372.692 -254.251Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)35.287.131 18.519.875Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)2.218.127 -29.549Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)18.867.860 6.609.882Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.275.938 843.849Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.575.180 -10.776.084YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.715.728 -15.127.331Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)18.270Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-335.026 -277.454Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller205.993 82.911Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.649.827 -12.921.043Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.256.238 9.665.129Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.749.092 -14.099.726Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar537.716 2.422.852FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.670.179 -1.211.530Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit17.128.014 19.303.799Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.729.428 -20.313.496Temettü Ödemeleri-500.047 -45Kiralamaya İlişkin Ödemeler-228.360 -201.788Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi7.572.539 6.066.676Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)14.102.170 -21.048.269Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar51.583.220 66.218.297Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar65.685.390 45.170.028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.685.495 2.460.857DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.661.923 468.030Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-52.493 -61.180Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)389Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.546 -61.275Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-12.313 -15.369Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.366 15.075Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.714.416 529.210Yabancı Para Çevrim Farkları890.519 698.130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-251.689 572.136Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.900.146 -304.942Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-648.213 -483.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-176.347 47.645TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.347.418 2.928.887Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)39.876.024 87.221.676 127.097.700 40.188.276 67.055.054 107.243.330Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 10.387.995 82.308.969 92.696.964 15.922.081 59.773.824 75.695.905Nakit Değerler ve Merkez Bankası10.313.827 61.904.339 72.218.166 10.500.301 47.182.253 57.682.554Bankalar1.4 90.017 20.591.765 20.681.782 3.753.221 12.732.753 16.485.974Para Piyasalarından Alacaklar0 1.700.842 1.700.842Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-15.849 -187.135 -202.984 -32.283 -141.182 -173.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 343.332 337.294 680.626 345.122 331.643 676.765Devlet Borçlanma Senetleri62.755 144.809 207.564 106.399 170.315 276.714Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler266.191 266.191 238.703 238.703Diğer Finansal Varlıklar14.386 192.485 206.871 20 161.328 161.348Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 22.692.513 3.056.266 25.748.779 19.844.401 5.256.159 25.100.560Devlet Borçlanma Senetleri22.523.612 2.360.444 24.884.056 19.689.965 3.302.506 22.992.471Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler84.348 4.685 89.033 84.336 3.942 88.278Diğer Finansal Varlıklar84.553 691.137 775.690 70.100 1.949.711 2.019.811Türev Finansal Varlıklar1.3 6.452.184 1.519.147 7.971.331 4.076.672 1.693.428 5.770.100Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.186.040 1.517.961 6.704.001 3.530.014 1.693.428 5.223.442Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.266.144 1.186 1.267.330 546.658 546.658İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)236.260.171 157.495.711 393.755.882 206.258.377 139.122.693 345.381.070Krediler1.7 207.127.576 128.416.045 335.543.621 186.069.018 114.800.880 300.869.898Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 4.115.075 7.993.341 12.108.416 3.597.171 7.374.687 10.971.858Faktoring Alacakları4.003.773 1.306.344 5.310.117 4.288.548 1.081.451 5.369.999İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 39.363.479 26.821.156 66.184.635 30.901.217 22.127.007 53.028.224Devlet Borçlanma Senetleri39.032.675 24.678.744 63.711.419 30.570.413 20.390.612 50.961.025Diğer Finansal Varlıklar330.804 2.142.412 2.473.216 330.804 1.736.395 2.067.199Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.349.732 -7.041.175 -25.390.907 -18.597.577 -6.261.332 -24.858.909SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 1.374.704 15.792 1.390.496 711.573 12.634 724.207Satış Amaçlı1.374.704 15.792 1.390.496 711.573 12.634 724.207Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI378.098 1.370.082 1.748.180 401.504 1.203.097 1.604.601İştirakler (Net)1.9 370.798 1.370.082 1.740.880 371.330 1.203.097 1.574.427Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler359.012 1.370.082 1.729.094 359.544 1.203.097 1.562.641Konsolide Edilmeyenler11.786 11.786 11.786 11.786Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 7.300 7.300 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 0 0 0 22.874 0 22.874Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 22.874 22.874Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.572.962 60.039 4.633.001 4.514.773 39.606 4.554.379MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.991.640 48.104 2.039.744 1.963.354 40.172 2.003.526Şerefiye979.493 979.493 979.493 979.493Diğer1.012.147 48.104 1.060.251 983.861 40.172 1.024.033YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI1.218 1.526 2.744 3.212 1.649 4.861ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 2.919.614 2.919.614 3.702.058 3.702.058DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 7.864.865 14.402.818 22.267.683 5.701.379 15.570.268 21.271.647VARLIKLAR TOPLAMI295.239.296 260.615.748 555.855.044 263.444.506 223.045.173 486.489.679YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 121.571.964 177.008.621 298.580.585 108.173.940 156.236.328 264.410.268ALINAN KREDİLER2.3.1 4.875.058 50.161.748 55.036.806 4.078.528 42.346.165 46.424.693PARA PİYASALARINA BORÇLAR36.878.168 2.913.261 39.791.429 27.546.206 2.814.458 30.360.664İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.3 7.965.001 21.419.309 29.384.310 5.906.063 18.722.298 24.628.361Bonolar6.700.691 6.700.691 4.295.582 4.295.582Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler3.382.094 3.382.094 3.511.774 3.511.774Tahviller1.264.310 18.037.215 19.301.525 1.610.481 15.210.524 16.821.005FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.4 743.282 13.440.679 14.183.961 806.619 11.749.170 12.555.789TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 4.905.440 2.911.231 7.816.671 7.551.423 3.041.756 10.593.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.779.841 2.063.585 6.843.426 5.969.935 2.000.316 7.970.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı125.599 847.646 973.245 1.581.488 1.041.440 2.622.928FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 1.082.391 38.205 1.120.596 1.073.794 16.626 1.090.420KARŞILIKLAR2.6 4.348.388 645.988 4.994.376 4.078.213 464.314 4.542.527Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 953.337 4.250 957.587 830.720 2.915 833.635Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 3.395.051 641.738 4.036.789 3.247.493 461.399 3.708.892CARİ VERGİ BORCU2.7 784.445 4.857 789.302 1.951.276 5.006 1.956.282ERTELENMİŞ VERGİ BORCU14.558 14.558 18.480 11.472 29.952SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 878.427 25.915.497 26.793.924 838.459 21.816.595 22.655.054Krediler7.477.716 7.477.716 6.305.871 6.305.871Diğer Borçlanma Araçları878.427 18.437.781 19.316.208 838.459 15.510.724 16.349.183DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 21.432.683 3.500.106 24.932.789 17.465.562 2.208.562 19.674.124ÖZKAYNAKLAR2.10 53.267.413 -851.676 52.415.737 48.519.246 -950.880 47.568.366Ödenmiş Sermaye8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051Sermaye Yedekleri2.145.565 0 2.145.565 1.997.149 0 1.997.149Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 556.937 556.937 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.588.628 1.588.628 1.440.212 1.440.212Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.468.099 8.236 1.476.335 1.521.513 7.315 1.528.828Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.374.274 -818.505 2.555.769 1.758.141 -916.788 841.353Kar Yedekleri32.506.215 -41.407 32.464.808 28.075.113 -41.407 28.033.706Yasal Yedekler1.544.526 1.544.526 1.282.785 1.282.785Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler30.954.950 -41.407 30.913.543 26.785.511 -41.407 26.744.104Diğer Kar Yedekleri6.739 6.739 6.817 6.817Kar veya Zarar5.325.318 0 5.325.318 6.719.472 0 6.719.472Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954Dönem Net Kâr veya Zararı3.685.364 3.685.364 5.079.518 5.079.518Azınlık Payları891 891 807 807YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI258.732.660 297.122.384 555.855.044 228.007.809 258.481.870 486.489.679Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 22.640.535 16.223.871 12.338.044 8.085.488Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 16.327.974 12.447.861 8.684.344 6.176.889Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler320.741 13.244 199.638Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 231.843 366.573 120.552 159.973Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler16.238 74.480 5.731 34.085Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 4.919.330 2.709.506 2.916.410 1.413.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar10.908 5.494 5.571 4.256Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.624.252 1.348.814 919.805 684.991İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.284.170 1.355.198 1.991.034 724.566Finansal Kiralama Faiz Gelirleri481.824 415.850 246.562 215.658Diğer Faiz Gelirleri342.585 196.357 164.807 85.070FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -13.697.967 -7.861.939 -7.342.277 -3.933.209Mevduata Verilen Faizler4.2.5 -7.221.930 -4.359.011 -3.850.989 -2.131.884Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -1.033.467 -982.991 -556.686 -480.182Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler4.2.4 -2.922.491 -225.122 -1.664.656 -148.090İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -2.415.168 -1.977.300 -1.225.942 -1.007.013Kiralama Faiz Giderleri-80.256 -84.107 -35.604 -40.561Diğer Faiz Giderleri-24.655 -233.408 -8.400 -125.479NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.942.568 8.361.932 4.995.767 4.152.279NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.632.233 2.766.726 1.781.965 1.245.641Alınan Ücret ve Komisyonlar4.766.495 3.381.403 2.411.997 1.535.588Gayri Nakdi Kredilerden570.028 486.652 288.568 235.693Diğer4.12 4.196.467 2.894.751 2.123.429 1.299.895Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.134.262 -614.677 -630.032 -289.947Gayri Nakdi Kredilere-9.224 -10.089 -4.710 -4.153Diğer-1.125.038 -604.588 -625.322 -285.794TEMETTÜ GELİRLERİ14.930 15.600 10.837 14.661TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 -1.089.123 417.459 -989.964 157.806Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)99.256 306.018 85.660 142.367Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.4 4.073.276 2.285.860 1.120.834 1.644.926Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-5.261.655 -2.174.419 -2.196.458 -1.629.487DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.170.787 764.211 468.021 288.138FAALİYET BRÜT KÂRI12.671.395 12.325.928 6.266.626 5.858.525BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.5 -3.197.093 -4.718.218 -999.265 -2.117.749DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.5 -127.134 -412.841 -5.896 -26.049PERSONEL GİDERLERİ (-)4.8 -2.016.233 -1.832.000 -1.028.848 -912.353DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -2.718.748 -2.265.331 -1.406.677 -1.122.970NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.612.187 3.097.538 2.825.940 1.679.404BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)63.562 41.914 33.783 22.145NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 4.675.749 3.139.452 2.859.723 1.701.549SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -990.254 -678.595 -627.041 -370.179Cari Vergi Karşılığı-390.313 -1.597.855 -254.216 -1.261.549Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-599.941 -372.825Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi919.260 891.370SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.685.495 2.460.857 2.232.682 1.331.370DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 3.685.495 2.460.857 2.232.682 1.331.370Grubun Karı (Zararı)3.685.364 2.460.774 2.232.635 1.331.331Azınlık Payları Karı (Zararı)131 83 47 39Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse başına kar/zarar 0,00440000 0,00290000 0,00260000 0,00160000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953385BIST