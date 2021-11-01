***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
01.11.2021 18:28
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.397 -50.720 -4.204 1.586.129 156.499 -473.980 0 0 4.314.432 5.526.759 5.526.759
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 6.302 0 0 0 0 0 0 -616 0 0 5.686 5.686
Kar Dağıtımı
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.857.022 -320.272 1.187.255 4.078.905 9.557 -3.094.980 28.233.640 0 4.314.432 46.720.099 46.720.099
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.624 -39.898 -9.121 884.896 -280.056 1.219.743 0 0 6.932.090 8.709.278 8.709.278
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.855.615 -417.028 1.181.496 4.858.670 -66.704 -1.812.765 32.639.419 0 6.932.090 55.773.749 55.773.749
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
299.795.114 437.840.153 737.635.267 259.441.518 394.890.440 654.331.958
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 37.768.583 90.322.736 128.091.319 32.562.747 68.664.534 101.227.281
Teminat Mektupları
3.1.2.2 37.383.476 61.053.230 98.436.706 32.043.714 49.951.728 81.995.442
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
669.993 722.499 1.392.492 545.671 641.351 1.187.022
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.802.767 60.330.731 66.133.498 5.380.758 49.310.377 0
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 238.395 322.658 81.635 51.696
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.839 78.556 118 4.080
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 8.904.783 4.218.763 4.011.149 1.526.099
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
18.257 8.306 7.349 2.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.896.357 2.002.877 1.279.343 657.587
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
5.990.169 2.207.580 2.724.457 865.700
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
47.570 29.676 19.720 3.231
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -20.538.442 -11.324.374 -7.438.619 -3.871.698
Mevduata Verilen Faizler
4.2.5 -11.226.348 -6.135.103 -4.027.991 -1.833.064
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.486.980 -1.603.361 -526.085 -500.792
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -4.511.202 -634.892 -1.789.051 -490.126
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -3.169.133 -2.497.477 -1.049.206 -898.791
Kiralama Faiz Giderleri
-120.852 -122.464 -42.203 -39.993
Diğer Faiz Giderleri
-23.927 -331.077 -4.083 -108.932
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.824.273 11.936.602 6.350.050 4.088.961
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.215.021 3.908.490 1.929.833 1.349.842
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.011.910 4.775.694 2.703.976 1.674.916
Gayri Nakdi Kredilerden
856.386 744.642 293.399 261.596
Diğer
4.11 6.155.524 4.031.052 2.410.577 1.413.320
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.796.889 -867.204 -774.143 -325.074
Gayri Nakdi Kredilere
-479 -471 -162 -168
Diğer
4.11 -1.796.410 -866.733 -773.981 -324.906
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.615 2.008 474 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -3.050.867 1.284.852 -1.680.432 921.636
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
149.351 348.036 55.412 47.408
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 3.044.608 3.825.886 -1.079.002 1.607.902
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.244.826 -2.889.070 -656.842 -733.674
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 1.495.610 1.068.216 502.047 429.107
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.486.652 18.200.168 7.101.972 6.789.546
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -3.752.049 -6.992.637 -807.503 -2.458.044
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -184.450 -723.392 -65.565 -316.238
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.844.617 -2.564.015 -984.629 -858.379
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -3.940.546 -3.270.540 -1.352.886 -1.099.817
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.764.990 4.649.584 3.891.389 2.057.068
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
940.854 681.488 323.846 245.614
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 8.705.844 5.331.072 4.215.235 2.302.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -1.773.754 -1.016.640 -968.509 -449.024
Cari Vergi Karşılığı
-1.246.994 -1.669.657 -1.070.436 -183.509
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-526.760 0 0 -265.515
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 653.017 101.927 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658
Grubun Karı (Zararı)
6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00820000 0,00510000 0,00380000 0,00220000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973572
BIST