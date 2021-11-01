***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.397 -50.720 -4.204 1.586.129 156.499 -473.980 0 0 4.314.432 5.526.759 5.526.759Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 6.302 0 0 0 0 0 0 -616 0 0 5.686 5.686Kar Dağıtımı0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.857.022 -320.272 1.187.255 4.078.905 9.557 -3.094.980 28.233.640 0 4.314.432 46.720.099 46.720.099Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.624 -39.898 -9.121 884.896 -280.056 1.219.743 0 0 6.932.090 8.709.278 8.709.278Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.855.615 -417.028 1.181.496 4.858.670 -66.704 -1.812.765 32.639.419 0 6.932.090 55.773.749 55.773.749Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER299.795.114 437.840.153 737.635.267 259.441.518 394.890.440 654.331.958GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1,2 37.768.583 90.322.736 128.091.319 32.562.747 68.664.534 101.227.281Teminat Mektupları3.1.2.2 37.383.476 61.053.230 98.436.706 32.043.714 49.951.728 81.995.442Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler669.993 722.499 1.392.492 545.671 641.351 1.187.022Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.802.767 60.330.731 66.133.498 5.380.758 49.310.377 0Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 238.395 322.658 81.635 51.696Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler14.839 78.556 118 4.080Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 8.904.783 4.218.763 4.011.149 1.526.099Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar18.257 8.306 7.349 2.812Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.896.357 2.002.877 1.279.343 657.587İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler5.990.169 2.207.580 2.724.457 865.700Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri47.570 29.676 19.720 3.231FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -20.538.442 -11.324.374 -7.438.619 -3.871.698Mevduata Verilen Faizler4.2.5 -11.226.348 -6.135.103 -4.027.991 -1.833.064Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -1.486.980 -1.603.361 -526.085 -500.792Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler4.2.4 -4.511.202 -634.892 -1.789.051 -490.126İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -3.169.133 -2.497.477 -1.049.206 -898.791Kiralama Faiz Giderleri-120.852 -122.464 -42.203 -39.993Diğer Faiz Giderleri-23.927 -331.077 -4.083 -108.932NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ14.824.273 11.936.602 6.350.050 4.088.961NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.215.021 3.908.490 1.929.833 1.349.842Alınan Ücret ve Komisyonlar7.011.910 4.775.694 2.703.976 1.674.916Gayri Nakdi Kredilerden856.386 744.642 293.399 261.596Diğer4.11 6.155.524 4.031.052 2.410.577 1.413.320Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.796.889 -867.204 -774.143 -325.074Gayri Nakdi Kredilere-479 -471 -162 -168Diğer4.11 -1.796.410 -866.733 -773.981 -324.906TEMETTÜ GELİRLERİ2.615 2.008 474 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 -3.050.867 1.284.852 -1.680.432 921.636Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)149.351 348.036 55.412 47.408Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.5 3.044.608 3.825.886 -1.079.002 1.607.902Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-6.244.826 -2.889.070 -656.842 -733.674DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 1.495.610 1.068.216 502.047 429.107FAALİYET BRÜT KÂRI18.486.652 18.200.168 7.101.972 6.789.546BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.4 -3.752.049 -6.992.637 -807.503 -2.458.044DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.4 -184.450 -723.392 -65.565 -316.238PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.844.617 -2.564.015 -984.629 -858.379DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -3.940.546 -3.270.540 -1.352.886 -1.099.817NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.764.990 4.649.584 3.891.389 2.057.068BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)940.854 681.488 323.846 245.614NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 8.705.844 5.331.072 4.215.235 2.302.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -1.773.754 -1.016.640 -968.509 -449.024Cari Vergi Karşılığı-1.246.994 -1.669.657 -1.070.436 -183.509Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-526.760 0 0 -265.515Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 653.017 101.927 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658Grubun Karı (Zararı)6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00820000 0,00510000 0,00380000 0,00220000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973572BIST