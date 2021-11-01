***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580Yeni Bakiye8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.397 -52.045 -4.015 1.586.129 157.355 -473.980 4.314.432 5.526.479 125 5.526.604Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.302 -616 5.686 5.686Kar Dağıtımı2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45Dağıtılan Temettü-45 -45Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.551 3.597.509 -3.600.060Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.440.212 1.878.031 -329.264 36.588 4.048.624 -16.256 -3.352.280 28.059.029 1.639.954 4.314.432 46.723.058 767 46.723.825Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366Yeni Bakiye8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.624 -41.325 -7.645 884.896 -280.455 1.219.743 6.932.090 8.708.928 189 8.709.117Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)78 -78Kar Dağıtımı148.338 4.431.180 -5.079.518 -500.000 -47 -500.047Dağıtılan Temettü-500.000 -500.000 -47 -500.047Yedeklere Aktarılan Tutarlar148.338 4.431.180 -4.579.518Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.588.628 1.876.624 -428.568 33.426 4.828.389 -92.787 -2.070.065 32.464.808 1.639.954 6.932.090 55.776.487 949 55.777.436Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER301.361.802 446.936.233 748.298.035 261.534.384 401.606.068 663.140.452GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1 37.765.345 90.320.868 128.086.213 32.512.146 68.363.259 100.875.405Teminat Mektupları3.1.2.2 37.380.238 60.447.580 97.827.818 31.993.113 49.321.654 81.314.767Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler669.993 722.499 1.392.492 545.671 641.351 1.187.022Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.799.529 59.422.782 65.222.311 5.328.968 48.420.099 53.749.067Diğer Teminat Mektupları30.910.716 302.299 31.213.015 26.118.474 260.204 26.378.678Banka Kredileri0 340.517 340.517 0 238.025 238.025İthalat Kabul Kredileri340.517 340.517 238.025 238.025Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler85.397 18.725.726 18.811.123 37.184 9.303.137 9.340.321Belgeli Akreditifler85.397 18.725.211 18.810.608 37.184 9.302.688 9.339.872Diğer Akreditifler