***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
01.11.2021 18:14
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.397 -52.045 -4.015 1.586.129 157.355 -473.980 4.314.432 5.526.479 125 5.526.604
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.302 -616 5.686 5.686
Kar Dağıtımı
2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45
Dağıtılan Temettü
-45 -45
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.551 3.597.509 -3.600.060
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.440.212 1.878.031 -329.264 36.588 4.048.624 -16.256 -3.352.280 28.059.029 1.639.954 4.314.432 46.723.058 767 46.723.825
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.624 -41.325 -7.645 884.896 -280.455 1.219.743 6.932.090 8.708.928 189 8.709.117
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
78 -78
Kar Dağıtımı
148.338 4.431.180 -5.079.518 -500.000 -47 -500.047
Dağıtılan Temettü
-500.000 -500.000 -47 -500.047
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
148.338 4.431.180 -4.579.518
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.588.628 1.876.624 -428.568 33.426 4.828.389 -92.787 -2.070.065 32.464.808 1.639.954 6.932.090 55.776.487 949 55.777.436
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
301.361.802 446.936.233 748.298.035 261.534.384 401.606.068 663.140.452
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1 37.765.345 90.320.868 128.086.213 32.512.146 68.363.259 100.875.405
Teminat Mektupları
3.1.2.2 37.380.238 60.447.580 97.827.818 31.993.113 49.321.654 81.314.767
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
669.993 722.499 1.392.492 545.671 641.351 1.187.022
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.799.529 59.422.782 65.222.311 5.328.968 48.420.099 53.749.067
Diğer Teminat Mektupları
30.910.716 302.299 31.213.015 26.118.474 260.204 26.378.678
Banka Kredileri
0 340.517 340.517 0 238.025 238.025
İthalat Kabul Kredileri
340.517 340.517 238.025 238.025
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
85.397 18.725.726 18.811.123 37.184 9.303.137 9.340.321
Belgeli Akreditifler
85.397 18.725.211 18.810.608 37.184 9.302.688 9.339.872
Diğer Akreditifler