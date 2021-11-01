***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
01.11.2021 18:28
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.397 -50.720 -4.204 1.586.129 156.499 -473.980 0 0 4.314.432 5.526.759 5.526.759
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 6.302 0 0 0 0 0 0 -616 0 0 5.686 5.686
Kar Dağıtımı
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.857.022 -320.272 1.187.255 4.078.905 9.557 -3.094.980 28.233.640 0 4.314.432 46.720.099 46.720.099
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.624 -39.898 -9.121 884.896 -280.056 1.219.743 0 0 6.932.090 8.709.278 8.709.278
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.855.615 -417.028 1.181.496 4.858.670 -66.704 -1.812.765 32.639.419 0 6.932.090 55.773.749 55.773.749
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
299.795.114 437.840.153 737.635.267 259.441.518 394.890.440 654.331.958
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 37.768.583 90.322.736 128.091.319 32.562.747 68.664.534 101.227.281
Teminat Mektupları
3.1.2.2 37.383.476 61.053.230 98.436.706 32.043.714 49.951.728 81.995.442
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
669.993 722.499 1.392.492 545.671 641.351 1.187.022
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.802.767 60.330.731 66.133.498 5.380.758 49.310.377 54.691.135
Diğer Teminat Mektupları
30.910.716 0 30.910.716 26.117.285 0 26.117.285
Banka Kredileri
0 340.517 340.517 0 238.025 238.025
İthalat Kabul Kredileri
0 340.517 340.517 0 238.025 238.025
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
85.397 18.137.058 18.222.455 37.184 8.974.338 9.011.522
Belgeli Akreditifler
85.397 18.137.058 18.222.455 37.184 8.974.338 9.011.522
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
299.710 5.580.364 5.880.074 481.849 4.613.529 5.095.378
Diğer Kefaletlerimizden
0 5.211.567 5.211.567 0 4.886.914 4.886.914
TAAHHÜTLER
101.380.709 34.068.647 135.449.356 81.424.789 32.831.632 114.256.421
Cayılamaz Taahhütler
100.251.366 19.200.961 119.452.327 79.209.005 13.218.499 92.427.504
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.829.624 18.360.652 25.190.276 2.905.074 11.632.591 14.537.665
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
22.671.904 495.303 23.167.207 17.187.740 788.342 17.976.082
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.228.227 0 4.228.227 3.437.866 0 3.437.866
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
773 0 773 6.476 0 6.476
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
55.532.847 0 55.532.847 48.016.964 0 48.016.964
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
52.116 0 52.116 51.868 0 51.868
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
10.935.875 345.006 11.280.881 7.603.017 797.566 8.400.583
Cayılabilir Taahhütler
1.129.343 14.867.686 15.997.029 2.215.784 19.613.133 21.828.917
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.129.343 14.867.686 15.997.029 2.215.784 19.613.133 21.828.917
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
160.645.822 313.448.770 474.094.592 145.453.982 293.394.274 438.848.256
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
38.710.141 52.950.514 91.660.655 43.572.841 51.075.652 94.648.493
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 861.177 1.131.318 270.141 3.071.548 3.341.689
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
38.440.000 52.089.337 90.529.337 43.302.700 48.004.104 91.306.804
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
121.935.681 260.498.256 382.433.937 101.881.141 242.318.622 344.199.763
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.468.346 11.654.638 21.122.984 6.888.256 9.202.912 16.091.168
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.190.743 3.606.886 10.797.629 4.448.705 3.826.597 8.275.302
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.277.603 8.047.752 10.325.355 2.439.551 5.376.315 7.815.866
Para ve Faiz Swap İşlemleri
102.806.188 198.424.375 301.230.563 87.718.704 186.256.071 273.974.775
Swap Para Alım İşlemleri
7.003.464 74.889.373 81.892.837 4.295.544 59.534.640 63.830.184
Swap Para Satım İşlemleri
54.479.824 28.788.428 83.268.252 46.573.260 20.622.433 67.195.693
Swap Faiz Alım İşlemleri
20.661.450 47.373.287 68.034.737 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Swap Faiz Satım İşlemleri
20.661.450 47.373.287 68.034.737 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.762.371 9.865.179 11.627.550 1.575.674 12.640.133 14.215.807
Para Alım Opsiyonları
350.824 3.638.213 3.989.037 531.763 4.198.665 4.730.428
Para Satım Opsiyonları
511.547 3.645.420 4.156.967 324.741 4.555.975 4.880.716
Faiz Alım Opsiyonları
450.000 2.080.952 2.530.952 300.000 3.372.515 3.672.515
Faiz Satım Opsiyonları
450.000 500.594 950.594 419.170 512.978 932.148
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
212.626 209.383 422.009 212.403 201.864 414.267
Futures Para Alım İşlemleri
206.925 5.545 212.470 0 201.864 201.864
Futures Para Satım İşlemleri
5.701 203.838 209.539 212.403 0 212.403
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.686.150 40.344.681 48.030.831 5.486.104 34.017.642 39.503.746
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
596.419.239 213.090.742 809.509.981 531.392.413 176.009.181 707.401.594
EMANET KIYMETLER
71.419.865 17.585.804 89.005.669 63.730.107 11.392.380 75.122.487
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
30.901.566 3.965.114 34.866.680 33.024.406 825.231 33.849.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.362.713 12.793.669 17.156.382 5.832.697 10.057.701 15.890.398
Tahsile Alınan Çekler
28.477.056 41.641 28.518.697 19.104.894 29.949 19.134.843
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.620.386 648.006 8.268.392 5.709.966 360.665 6.070.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 109.705 109.705 0 95.112 95.112
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 27.669 85.813 58.144 23.722 81.866
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
498.705.213 175.919.983 674.625.196 437.496.682 146.057.568 583.554.250
Menkul Kıymetler
818.977 981 819.958 824.223 814 825.037
Teminat Senetleri
537.779 422.425 960.204 585.521 365.529 951.050
Emtia
5.912 0 5.912 6.297 0 6.297
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
165.205.437 35.002.525 200.207.962 144.638.689 32.338.527 176.977.216
Diğer Rehinli Kıymetler
332.137.108 140.478.157 472.615.265 291.441.952 113.339.435 404.781.387
Rehinli Kıymet Alanlar
0 15.895 15.895 0 13.263 13.263
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
26.294.161 19.584.955 45.879.116 30.165.624 18.559.233 48.724.857
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
896.214.353 650.930.895 1.547.145.248 790.833.931 570.899.621 1.361.733.552
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.859.509 13.711.242
Alınan Faizler
27.559.616 22.465.438
Ödenen Faizler
-20.038.712 -11.369.544
Alınan Temettüler
45.563 141.698
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.011.910 4.775.694
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-5.326.759 3.137.262
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.826.115 1.317.380
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.005.543 -5.170.710
Ödenen Vergiler
-1.808.750 -2.052.358
Diğer
-403.931 466.382
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
17.278.072 -27.585.784
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-37.931 -204.580
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-13.182.251 -27.480.353
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-52.881.450 -57.931.985
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
139.246 -9.779.698
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.901.424 4.471.938
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
54.906.154 37.017.875
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
2.194.474 -46.764
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
19.102.102 23.769.984
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.136.304 2.597.799
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
20.137.581 -13.874.542
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.142.506 -14.680.210
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
18.270 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-464.907 -382.710
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
316.413 254.679
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.431.160 -12.788.934
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.077.339 13.132.348
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-14.504.050 -17.091.679
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
845.589 2.196.086
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.517.515 -1.576.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.545.682 23.478.283
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.209.826 -24.734.567
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-500.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-318.341 -319.716
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.970.206 10.869.922
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
15.482.796 -19.260.830
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.189.882 60.275.596
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
60.672.678 41.014.766
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.932.090 4.314.432
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.777.188 1.212.327 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.395 -56.321 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 389
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.873 -65.025
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-9.121 -4.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.599 12.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.824.583 1.268.648 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
884.896 1.586.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-350.070 200.639
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.118.636 532.435
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-625.739 -1.140.102
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-203.140 89.547
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.709.278 5.526.759 0 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
44.368.902 81.708.713 126.077.615 39.466.962 59.696.272 99.163.234
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 13.321.457 76.232.495 89.553.952 15.450.934 52.235.063 67.685.997
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
10.039.537 60.222.701 70.262.238 10.500.064 44.527.408 55.027.472
Bankalar
1.4 3.302.533 16.118.183 19.420.716 3.277.545 7.786.582 11.064.127
Para Piyasalarından Alacaklar
2.084 0 2.084 1.700.842 0 1.700.842
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-22.697 -108.389 -131.086 -27.517 -78.927 -106.444
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 296.673 694.276 990.949 334.865 663.685 998.550
Devlet Borçlanma Senetleri
68.164 135.858 204.022 106.399 170.315 276.714
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
228.446 0 228.446 228.446 0 228.446
Diğer Finansal Varlıklar
63 558.418 558.481 20 493.370 493.390
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 24.905.361 3.419.001 28.324.362 19.707.924 5.156.243 24.864.167
Devlet Borçlanma Senetleri
24.887.402 2.827.469 27.714.871 19.689.965 3.203.038 22.893.003
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.959 3.227 21.186 17.959 3.494 21.453
Diğer Finansal Varlıklar
0 588.305 588.305 0 1.949.711 1.949.711
Türev Finansal Varlıklar
1.3 5.845.411 1.362.941 7.208.352 3.973.239 1.641.281 5.614.520
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.524.712 1.354.846 5.879.558 3.426.581 1.641.281 5.067.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.320.699 8.095 1.328.794 546.658 0 546.658
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
253.088.524 137.435.070 390.523.594 199.983.805 120.774.513 320.758.318
Krediler
1.7 227.442.825 115.751.842 343.194.667 186.414.212 106.811.212 293.225.424
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
466.919 0 466.919 701.421 0 701.421
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 43.128.042 28.430.608 71.558.650 30.863.534 19.878.378 50.741.912
Devlet Borçlanma Senetleri
42.797.238 28.430.608 71.227.846 30.532.730 19.878.378 50.411.108
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 0 330.804 330.804 0 330.804
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.949.262 -6.747.380 -24.696.642 -17.995.362 -5.915.077 -23.910.439
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.305.332 0 1.305.332 709.869 0 709.869
Satış Amaçlı
1.305.332 0 1.305.332 709.869 0 709.869
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.9 4.902.651 6.904.823 11.807.474 4.207.346 5.849.369 10.056.715
İştirakler (Net)
11.786 1.378.883 1.390.669 11.786 1.203.097 1.214.883
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
11.786 1.378.883 1.390.669 11.786 1.203.097 1.214.883
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 4.890.865 5.525.940 10.416.805 4.172.686 4.646.272 8.818.958
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.883.565 5.525.940 10.409.505 4.165.386 4.646.272 8.811.658
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 22.874 0 22.874
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 22.874 0 22.874
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.558.439 0 4.558.439 4.474.095 0 4.474.095
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.954.847 0 1.954.847 1.916.463 0 1.916.463
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
975.354 0 975.354 936.970 0 936.970
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 2.845.185 0 2.845.185 3.563.486 0 3.563.486
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 6.665.154 13.277.176 19.942.330 3.908.047 15.143.831 19.051.878
VARLIKLAR TOPLAMI
319.689.034 239.325.782 559.014.816 258.230.073 201.463.985 459.694.058
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 138.239.992 173.211.853 311.451.845 108.322.127 145.958.029 254.280.156
ALINAN KREDİLER
2.3.1 1.463.470 40.662.479 42.125.949 743.762 37.536.677 38.280.439
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
39.065.729 3.315.262 42.380.991 25.128.184 2.577.154 27.705.338
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 6.650.913 18.429.321 25.080.234 5.234.462 15.282.960 20.517.422
Bonolar
5.178.965 0 5.178.965 3.623.981 0 3.623.981
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.471.948 18.429.321 19.901.269 1.610.481 15.282.960 16.893.441
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3.2 750.546 13.737.948 14.488.494 806.619 12.081.212 12.887.831
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 4.823.966 2.842.457 7.666.423 7.563.486 3.020.704 10.584.190
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.744.090 2.124.950 6.869.040 5.981.998 1.979.264 7.961.262
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
79.876 717.507 797.383 1.581.488 1.041.440 2.622.928
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 1.090.866 8.982 1.099.848 1.066.532 9.695 1.076.227
KARŞILIKLAR
2.6 4.306.532 657.715 4.964.247 3.951.179 417.357 4.368.536
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 873.236 0 873.236 804.128 0 804.128
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 3.433.296 657.715 4.091.011 3.147.051 417.357 3.564.408
CARİ VERGİ BORCU
2.7 1.620.099 0 1.620.099 1.920.873 0 1.920.873
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 851.881 26.146.975 26.998.856 838.459 21.816.595 22.655.054
Krediler
0 7.595.319 7.595.319 0 6.305.871 6.305.871
Diğer Borçlanma Araçları
851.881 18.551.656 19.403.537 838.459 15.510.724 16.349.183
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 22.687.709 2.676.372 25.364.081 16.522.539 1.330.982 17.853.521
ÖZKAYNAKLAR
2.10 51.153.957 4.619.792 55.773.749 44.042.839 3.521.632 47.564.471
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.155.905 0 2.155.905 2.007.489 0 2.007.489
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.598.968 0 1.598.968 1.450.552 0 1.450.552
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.182.455 437.628 2.620.083 2.230.784 436.694 2.667.478
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.202.963 4.182.164 2.979.201 -1.930.320 3.084.938 1.154.618
Kar Yedekleri
32.639.419 0 32.639.419 28.208.317 0 28.208.317
Yasal Yedekler
1.544.526 0 1.544.526 1.282.785 0 1.282.785
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
31.094.893 0 31.094.893 26.925.454 0 26.925.454
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 78 0 78
Kar veya Zarar
6.932.090 0 6.932.090 5.079.518 0 5.079.518
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.932.090 0 6.932.090 5.079.518 0 5.079.518
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
272.705.660 286.309.156 559.014.816 216.141.061 243.552.997 459.694.058
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 35.362.715 23.260.976 13.788.669 7.960.659
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 25.597.929 18.598.079 9.437.589 6.375.553
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
559.199 13.244 238.458 0
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 238.395 322.658 81.635 51.696
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.839 78.556 118 4.080
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 8.904.783 4.218.763 4.011.149 1.526.099
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
18.257 8.306 7.349 2.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.896.357 2.002.877 1.279.343 657.587
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
5.990.169 2.207.580 2.724.457 865.700
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
47.570 29.676 19.720 3.231
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -20.538.442 -11.324.374 -7.438.619 -3.871.698
Mevduata Verilen Faizler
4.2.5 -11.226.348 -6.135.103 -4.027.991 -1.833.064
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.486.980 -1.603.361 -526.085 -500.792
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -4.511.202 -634.892 -1.789.051 -490.126
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -3.169.133 -2.497.477 -1.049.206 -898.791
Kiralama Faiz Giderleri
-120.852 -122.464 -42.203 -39.993
Diğer Faiz Giderleri
-23.927 -331.077 -4.083 -108.932
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.824.273 11.936.602 6.350.050 4.088.961
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.215.021 3.908.490 1.929.833 1.349.842
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.011.910 4.775.694 2.703.976 1.674.916
Gayri Nakdi Kredilerden
856.386 744.642 293.399 261.596
Diğer
4.11 6.155.524 4.031.052 2.410.577 1.413.320
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.796.889 -867.204 -774.143 -325.074
Gayri Nakdi Kredilere
-479 -471 -162 -168
Diğer
4.11 -1.796.410 -866.733 -773.981 -324.906
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.615 2.008 474 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -3.050.867 1.284.852 -1.680.432 921.636
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
149.351 348.036 55.412 47.408
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 3.044.608 3.825.886 -1.079.002 1.607.902
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.244.826 -2.889.070 -656.842 -733.674
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 1.495.610 1.068.216 502.047 429.107
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.486.652 18.200.168 7.101.972 6.789.546
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -3.752.049 -6.992.637 -807.503 -2.458.044
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -184.450 -723.392 -65.565 -316.238
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.844.617 -2.564.015 -984.629 -858.379
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -3.940.546 -3.270.540 -1.352.886 -1.099.817
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.764.990 4.649.584 3.891.389 2.057.068
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
940.854 681.488 323.846 245.614
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 8.705.844 5.331.072 4.215.235 2.302.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -1.773.754 -1.016.640 -968.509 -449.024
Cari Vergi Karşılığı
-1.246.994 -1.669.657 -1.070.436 -183.509
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-526.760 0 0 -265.515
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 653.017 101.927 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658
Grubun Karı (Zararı)
6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00820000 0,00510000 0,00380000 0,00220000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973572
BIST