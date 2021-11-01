***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.397 -50.720 -4.204 1.586.129 156.499 -473.980 0 0 4.314.432 5.526.759 5.526.759Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 6.302 0 0 0 0 0 0 -616 0 0 5.686 5.686Kar Dağıtımı0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.857.022 -320.272 1.187.255 4.078.905 9.557 -3.094.980 28.233.640 0 4.314.432 46.720.099 46.720.099Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.624 -39.898 -9.121 884.896 -280.056 1.219.743 0 0 6.932.090 8.709.278 8.709.278Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.855.615 -417.028 1.181.496 4.858.670 -66.704 -1.812.765 32.639.419 0 6.932.090 55.773.749 55.773.749Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER299.795.114 437.840.153 737.635.267 259.441.518 394.890.440 654.331.958GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1,2 37.768.583 90.322.736 128.091.319 32.562.747 68.664.534 101.227.281Teminat Mektupları3.1.2.2 37.383.476 61.053.230 98.436.706 32.043.714 49.951.728 81.995.442Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler669.993 722.499 1.392.492 545.671 641.351 1.187.022Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.802.767 60.330.731 66.133.498 5.380.758 49.310.377 54.691.135Diğer Teminat Mektupları30.910.716 0 30.910.716 26.117.285 0 26.117.285Banka Kredileri0 340.517 340.517 0 238.025 238.025İthalat Kabul Kredileri0 340.517 340.517 0 238.025 238.025Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler85.397 18.137.058 18.222.455 37.184 8.974.338 9.011.522Belgeli Akreditifler85.397 18.137.058 18.222.455 37.184 8.974.338 9.011.522Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden299.710 5.580.364 5.880.074 481.849 4.613.529 5.095.378Diğer Kefaletlerimizden0 5.211.567 5.211.567 0 4.886.914 4.886.914TAAHHÜTLER101.380.709 34.068.647 135.449.356 81.424.789 32.831.632 114.256.421Cayılamaz Taahhütler100.251.366 19.200.961 119.452.327 79.209.005 13.218.499 92.427.504Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri6.829.624 18.360.652 25.190.276 2.905.074 11.632.591 14.537.665Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri22.671.904 495.303 23.167.207 17.187.740 788.342 17.976.082Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.228.227 0 4.228.227 3.437.866 0 3.437.866İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri773 0 773 6.476 0 6.476Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri55.532.847 0 55.532.847 48.016.964 0 48.016.964Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri52.116 0 52.116 51.868 0 51.868Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler10.935.875 345.006 11.280.881 7.603.017 797.566 8.400.583Cayılabilir Taahhütler1.129.343 14.867.686 15.997.029 2.215.784 19.613.133 21.828.917Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.129.343 14.867.686 15.997.029 2.215.784 19.613.133 21.828.917Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR160.645.822 313.448.770 474.094.592 145.453.982 293.394.274 438.848.256Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar38.710.141 52.950.514 91.660.655 43.572.841 51.075.652 94.648.493Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler270.141 861.177 1.131.318 270.141 3.071.548 3.341.689Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler38.440.000 52.089.337 90.529.337 43.302.700 48.004.104 91.306.804Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler121.935.681 260.498.256 382.433.937 101.881.141 242.318.622 344.199.763Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.468.346 11.654.638 21.122.984 6.888.256 9.202.912 16.091.168Vadeli Döviz Alım İşlemleri7.190.743 3.606.886 10.797.629 4.448.705 3.826.597 8.275.302Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.277.603 8.047.752 10.325.355 2.439.551 5.376.315 7.815.866Para ve Faiz Swap İşlemleri102.806.188 198.424.375 301.230.563 87.718.704 186.256.071 273.974.775Swap Para Alım İşlemleri7.003.464 74.889.373 81.892.837 4.295.544 59.534.640 63.830.184Swap Para Satım İşlemleri54.479.824 28.788.428 83.268.252 46.573.260 20.622.433 67.195.693Swap Faiz Alım İşlemleri20.661.450 47.373.287 68.034.737 18.424.950 53.049.499 71.474.449Swap Faiz Satım İşlemleri20.661.450 47.373.287 68.034.737 18.424.950 53.049.499 71.474.449Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.762.371 9.865.179 11.627.550 1.575.674 12.640.133 14.215.807Para Alım Opsiyonları350.824 3.638.213 3.989.037 531.763 4.198.665 4.730.428Para Satım Opsiyonları511.547 3.645.420 4.156.967 324.741 4.555.975 4.880.716Faiz Alım Opsiyonları450.000 2.080.952 2.530.952 300.000 3.372.515 3.672.515Faiz Satım Opsiyonları450.000 500.594 950.594 419.170 512.978 932.148Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri212.626 209.383 422.009 212.403 201.864 414.267Futures Para Alım İşlemleri206.925 5.545 212.470 0 201.864 201.864Futures Para Satım İşlemleri5.701 203.838 209.539 212.403 0 212.403Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer7.686.150 40.344.681 48.030.831 5.486.104 34.017.642 39.503.746EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER596.419.239 213.090.742 809.509.981 531.392.413 176.009.181 707.401.594EMANET KIYMETLER71.419.865 17.585.804 89.005.669 63.730.107 11.392.380 75.122.487Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları30.901.566 3.965.114 34.866.680 33.024.406 825.231 33.849.637Emanete Alınan Menkul Değerler4.362.713 12.793.669 17.156.382 5.832.697 10.057.701 15.890.398Tahsile Alınan Çekler28.477.056 41.641 28.518.697 19.104.894 29.949 19.134.843Tahsile Alınan Ticari Senetler7.620.386 648.006 8.268.392 5.709.966 360.665 6.070.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 109.705 109.705 0 95.112 95.112İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 27.669 85.813 58.144 23.722 81.866Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER498.705.213 175.919.983 674.625.196 437.496.682 146.057.568 583.554.250Menkul Kıymetler818.977 981 819.958 824.223 814 825.037Teminat Senetleri537.779 422.425 960.204 585.521 365.529 951.050Emtia5.912 0 5.912 6.297 0 6.297Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul165.205.437 35.002.525 200.207.962 144.638.689 32.338.527 176.977.216Diğer Rehinli Kıymetler332.137.108 140.478.157 472.615.265 291.441.952 113.339.435 404.781.387Rehinli Kıymet Alanlar0 15.895 15.895 0 13.263 13.263KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER26.294.161 19.584.955 45.879.116 30.165.624 18.559.233 48.724.857BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI896.214.353 650.930.895 1.547.145.248 790.833.931 570.899.621 1.361.733.552Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.859.509 13.711.242Alınan Faizler27.559.616 22.465.438Ödenen Faizler-20.038.712 -11.369.544Alınan Temettüler45.563 141.698Alınan Ücret ve Komisyonlar7.011.910 4.775.694Elde Edilen Diğer Kazançlar-5.326.759 3.137.262Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.826.115 1.317.380Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.005.543 -5.170.710Ödenen Vergiler-1.808.750 -2.052.358Diğer-403.931 466.382Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim17.278.072 -27.585.784Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-37.931 -204.580Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-13.182.251 -27.480.353Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-52.881.450 -57.931.985Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış139.246 -9.779.698Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.901.424 4.471.938Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)54.906.154 37.017.875Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)2.194.474 -46.764Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)19.102.102 23.769.984Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.136.304 2.597.799Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı20.137.581 -13.874.542YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-14.142.506 -14.680.210İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)18.270 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-464.907 -382.710Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller316.413 254.679Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.431.160 -12.788.934Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.077.339 13.132.348Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-14.504.050 -17.091.679Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar845.589 2.196.086Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.517.515 -1.576.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit18.545.682 23.478.283Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.209.826 -24.734.567İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-500.000 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-318.341 -319.716Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi6.970.206 10.869.922Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)15.482.796 -19.260.830Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar45.189.882 60.275.596Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar60.672.678 41.014.766Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.932.090 4.314.432DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.777.188 1.212.327 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-47.395 -56.321 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 389Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.873 -65.025Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-9.121 -4.204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.599 12.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.824.583 1.268.648 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları884.896 1.586.129Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-350.070 200.639Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.118.636 532.435Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-625.739 -1.140.102Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-203.140 89.547TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.709.278 5.526.759 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)44.368.902 81.708.713 126.077.615 39.466.962 59.696.272 99.163.234Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 13.321.457 76.232.495 89.553.952 15.450.934 52.235.063 67.685.997Nakit Değerler ve Merkez Bankası10.039.537 60.222.701 70.262.238 10.500.064 44.527.408 55.027.472Bankalar1.4 3.302.533 16.118.183 19.420.716 3.277.545 7.786.582 11.064.127Para Piyasalarından Alacaklar2.084 0 2.084 1.700.842 0 1.700.842Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-22.697 -108.389 -131.086 -27.517 -78.927 -106.444Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 296.673 694.276 990.949 334.865 663.685 998.550Devlet Borçlanma Senetleri68.164 135.858 204.022 106.399 170.315 276.714Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler228.446 0 228.446 228.446 0 228.446Diğer Finansal Varlıklar63 558.418 558.481 20 493.370 493.390Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 24.905.361 3.419.001 28.324.362 19.707.924 5.156.243 24.864.167Devlet Borçlanma Senetleri24.887.402 2.827.469 27.714.871 19.689.965 3.203.038 22.893.003Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.959 3.227 21.186 17.959 3.494 21.453Diğer Finansal Varlıklar0 588.305 588.305 0 1.949.711 1.949.711Türev Finansal Varlıklar1.3 5.845.411 1.362.941 7.208.352 3.973.239 1.641.281 5.614.520Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.524.712 1.354.846 5.879.558 3.426.581 1.641.281 5.067.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.320.699 8.095 1.328.794 546.658 0 546.658İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)253.088.524 137.435.070 390.523.594 199.983.805 120.774.513 320.758.318Krediler1.7 227.442.825 115.751.842 343.194.667 186.414.212 106.811.212 293.225.424Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları466.919 0 466.919 701.421 0 701.421İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 43.128.042 28.430.608 71.558.650 30.863.534 19.878.378 50.741.912Devlet Borçlanma Senetleri42.797.238 28.430.608 71.227.846 30.532.730 19.878.378 50.411.108Diğer Finansal Varlıklar330.804 0 330.804 330.804 0 330.804Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.949.262 -6.747.380 -24.696.642 -17.995.362 -5.915.077 -23.910.439SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 1.305.332 0 1.305.332 709.869 0 709.869Satış Amaçlı1.305.332 0 1.305.332 709.869 0 709.869Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.9 4.902.651 6.904.823 11.807.474 4.207.346 5.849.369 10.056.715İştirakler (Net)11.786 1.378.883 1.390.669 11.786 1.203.097 1.214.883Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler11.786 1.378.883 1.390.669 11.786 1.203.097 1.214.883Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 4.890.865 5.525.940 10.416.805 4.172.686 4.646.272 8.818.958Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar4.883.565 5.525.940 10.409.505 4.165.386 4.646.272 8.811.658Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 0 0 0 22.874 0 22.874Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 22.874 0 22.874MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.558.439 0 4.558.439 4.474.095 0 4.474.095MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.954.847 0 1.954.847 1.916.463 0 1.916.463Şerefiye979.493 0 979.493 979.493 0 979.493Diğer975.354 0 975.354 936.970 0 936.970YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 2.845.185 0 2.845.185 3.563.486 0 3.563.486DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 6.665.154 13.277.176 19.942.330 3.908.047 15.143.831 19.051.878VARLIKLAR TOPLAMI319.689.034 239.325.782 559.014.816 258.230.073 201.463.985 459.694.058YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 138.239.992 173.211.853 311.451.845 108.322.127 145.958.029 254.280.156ALINAN KREDİLER2.3.1 1.463.470 40.662.479 42.125.949 743.762 37.536.677 38.280.439PARA PİYASALARINA BORÇLAR39.065.729 3.315.262 42.380.991 25.128.184 2.577.154 27.705.338İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.4 6.650.913 18.429.321 25.080.234 5.234.462 15.282.960 20.517.422Bonolar5.178.965 0 5.178.965 3.623.981 0 3.623.981Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.471.948 18.429.321 19.901.269 1.610.481 15.282.960 16.893.441FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.3.2 750.546 13.737.948 14.488.494 806.619 12.081.212 12.887.831TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 4.823.966 2.842.457 7.666.423 7.563.486 3.020.704 10.584.190Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.744.090 2.124.950 6.869.040 5.981.998 1.979.264 7.961.262Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı79.876 717.507 797.383 1.581.488 1.041.440 2.622.928FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 1.090.866 8.982 1.099.848 1.066.532 9.695 1.076.227KARŞILIKLAR2.6 4.306.532 657.715 4.964.247 3.951.179 417.357 4.368.536Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 873.236 0 873.236 804.128 0 804.128Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 3.433.296 657.715 4.091.011 3.147.051 417.357 3.564.408CARİ VERGİ BORCU2.7 1.620.099 0 1.620.099 1.920.873 0 1.920.873ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)2.8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 851.881 26.146.975 26.998.856 838.459 21.816.595 22.655.054Krediler0 7.595.319 7.595.319 0 6.305.871 6.305.871Diğer Borçlanma Araçları851.881 18.551.656 19.403.537 838.459 15.510.724 16.349.183DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 22.687.709 2.676.372 25.364.081 16.522.539 1.330.982 17.853.521ÖZKAYNAKLAR2.10 51.153.957 4.619.792 55.773.749 44.042.839 3.521.632 47.564.471Ödenmiş Sermaye8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051Sermaye Yedekleri2.155.905 0 2.155.905 2.007.489 0 2.007.489Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 0 556.937 556.937 0 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.598.968 0 1.598.968 1.450.552 0 1.450.552Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.182.455 437.628 2.620.083 2.230.784 436.694 2.667.478Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.202.963 4.182.164 2.979.201 -1.930.320 3.084.938 1.154.618Kar Yedekleri32.639.419 0 32.639.419 28.208.317 0 28.208.317Yasal Yedekler1.544.526 0 1.544.526 1.282.785 0 1.282.785Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler31.094.893 0 31.094.893 26.925.454 0 26.925.454Diğer Kar Yedekleri0 0 0 78 0 78Kar veya Zarar6.932.090 0 6.932.090 5.079.518 0 5.079.518Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı6.932.090 0 6.932.090 5.079.518 0 5.079.518Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI272.705.660 286.309.156 559.014.816 216.141.061 243.552.997 459.694.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 35.362.715 23.260.976 13.788.669 7.960.659Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 25.597.929 18.598.079 9.437.589 6.375.553Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler559.199 13.244 238.458 0Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 238.395 322.658 81.635 51.696Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler14.839 78.556 118 4.080Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 8.904.783 4.218.763 4.011.149 1.526.099Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar18.257 8.306 7.349 2.812Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.896.357 2.002.877 1.279.343 657.587İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler5.990.169 2.207.580 2.724.457 865.700Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri47.570 29.676 19.720 3.231FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -20.538.442 -11.324.374 -7.438.619 -3.871.698Mevduata Verilen Faizler4.2.5 -11.226.348 -6.135.103 -4.027.991 -1.833.064Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -1.486.980 -1.603.361 -526.085 -500.792Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler4.2.4 -4.511.202 -634.892 -1.789.051 -490.126İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -3.169.133 -2.497.477 -1.049.206 -898.791Kiralama Faiz Giderleri-120.852 -122.464 -42.203 -39.993Diğer Faiz Giderleri-23.927 -331.077 -4.083 -108.932NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ14.824.273 11.936.602 6.350.050 4.088.961NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.215.021 3.908.490 1.929.833 1.349.842Alınan Ücret ve Komisyonlar7.011.910 4.775.694 2.703.976 1.674.916Gayri Nakdi Kredilerden856.386 744.642 293.399 261.596Diğer4.11 6.155.524 4.031.052 2.410.577 1.413.320Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.796.889 -867.204 -774.143 -325.074Gayri Nakdi Kredilere-479 -471 -162 -168Diğer4.11 -1.796.410 -866.733 -773.981 -324.906TEMETTÜ GELİRLERİ2.615 2.008 474 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 -3.050.867 1.284.852 -1.680.432 921.636Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)149.351 348.036 55.412 47.408Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.5 3.044.608 3.825.886 -1.079.002 1.607.902Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-6.244.826 -2.889.070 -656.842 -733.674DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 1.495.610 1.068.216 502.047 429.107FAALİYET BRÜT KÂRI18.486.652 18.200.168 7.101.972 6.789.546BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.4 -3.752.049 -6.992.637 -807.503 -2.458.044DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.4 -184.450 -723.392 -65.565 -316.238PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.844.617 -2.564.015 -984.629 -858.379DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -3.940.546 -3.270.540 -1.352.886 -1.099.817NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.764.990 4.649.584 3.891.389 2.057.068BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)940.854 681.488 323.846 245.614NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 8.705.844 5.331.072 4.215.235 2.302.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -1.773.754 -1.016.640 -968.509 -449.024Cari Vergi Karşılığı-1.246.994 -1.669.657 -1.070.436 -183.509Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-526.760 0 0 -265.515Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 653.017 101.927 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658Grubun Karı (Zararı)6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00820000 0,00510000 0,00380000 0,00220000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973572BIST