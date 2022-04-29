***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366Yeni Bakiye8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40 -3.080 498.504 -343.000 2.096.411 1.452.729 3.701.604 84 3.701.688Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)78 -78Kar Dağıtımı148.338 4.431.180 -5.079.518 -500.000 -47 -500.047Dağıtılan Temettü-500.000 -500.000 -47 -500.047Yedeklere Aktarılan Tutarlar148.338 4.431.180 -4.579.518Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.588.628 1.875.000 -387.203 37.991 4.441.997 -155.332 -1.193.397 32.464.808 1.639.954 1.452.729 50.769.163 844 50.770.007Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206Yeni Bakiye8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.361 -17.539 2.300 7.258.448 15.626.257 136 15.626.393Kar Dağıtımı18.763 9.470.995 -10.489.758 -1.000.000 -93 -1.000.093Dağıtılan Temettü-1.000.000 -1.000.000 -93 -1.000.093Yedeklere Aktarılan Tutarlar18.763 9.470.995 -9.489.758Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.607.391 1.878.549 -855.528 22.846 9.004.299 7.593.063 -974.368 41.935.803 1.639.954 7.258.448 78.114.445 1.061 78.115.506Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER392.838.832 717.991.970 1.110.830.802 365.764.287 616.870.947 982.635.234GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1 51.803.379 135.429.988 187.233.367 41.095.605 119.821.502 160.917.107Teminat Mektupları3.1.2.2 50.227.370 87.427.285 137.654.655 40.320.133 78.649.489 118.969.622Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler782.189 1.074.019 1.856.208 772.497 986.476 1.758.973Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler10.955.773 86.015.769 96.971.542 7.443.228 77.362.485 84.805.713Diğer Teminat Mektupları38.489.408 337.497 38.826.905 32.104.408 300.528 32.404.936Banka Kredileri0 617.966 617.966 0 545.822 545.822İthalat Kabul Kredileri617.966 617.966 545.822 545.822Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler205.391 31.938.216 32.143.607 71.417 26.248.539 26.319.956Belgeli Akreditifler205.391 31.934.882 32.140.273 71.417 26.247.806 26.319.223Diğer Akreditifler3.334 3.334 733 733Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden21.665 21.665 9.651 9.651Diğer Garantilerimizden1.370.618 8.332.364 9.702.982 704.055 7.649.943 8.353.998Diğer Kefaletlerimizden7.092.492 7.092.492 6.718.058 6.718.058TAAHHÜTLER152.005.272 64.563.138 216.568.410 111.608.609 39.202.642 150.811.251Cayılamaz Taahhütler3.1.1 130.986.774 35.290.432 166.277.206 108.431.948 14.208.872 122.640.820Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri11.505.271 34.221.159 45.726.430 6.450.608 13.345.662 19.796.270Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri31.502.717 378.955 31.881.672 26.475.410 352.100 26.827.510Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.543.544 5.543.544 4.306.427 4.306.427İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri417 417 595 595Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri66.771.387 66.771.387 58.777.036 58.777.036Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri51.439 51.439 46.457 46.457Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler15.611.999 690.318 16.302.317 12.375.415 511.110 12.886.525Cayılabilir Taahhütler21.018.498 29.272.706 50.291.204 3.176.661 24.993.770 28.170.431Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri21.018.498 29.003.189 50.021.687 3.176.661 24.818.505 27.995.166Diğer Cayılabilir Taahhütler269.517 269.517 175.265 175.265TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR189.030.181 517.998.844 707.029.025 213.060.073 457.846.803 670.906.876Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar37.410.141 94.717.677 132.127.818 38.510.802 75.948.169 114.458.971Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler270.141 3.917.847 4.187.988 270.802 3.232.998 3.503.800Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler37.140.000 90.799.830 127.939.830 38.240.000 72.715.171 110.955.171Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler151.620.040 423.281.167 574.901.207 174.549.271 381.898.634 556.447.905Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri13.561.396 19.220.237 32.781.633 10.600.793 15.792.434 26.393.227Vadeli Döviz Alım İşlemleri11.980.070 4.646.401 16.626.471 7.840.899 5.224.872 13.065.771Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.581.326 14.573.836 16.155.162 2.759.894 10.567.562 13.327.456Para ve Faiz Swap İşlemleri125.524.662 302.818.837 428.343.499 150.776.801 277.645.782 428.422.583Swap Para Alım İşlemleri6.313.492 98.950.692 105.264.184 4.091.265 94.725.056 98.816.321Swap Para Satım İşlemleri55.537.170 50.220.783 105.757.953 60.309.636 37.752.706 98.062.342Swap Faiz Alım İşlemleri31.837.000 76.823.681 108.660.681 43.187.950 72.584.010 115.771.960Swap Faiz Satım İşlemleri31.837.000 76.823.681 108.660.681 43.187.950 72.584.010 115.771.960Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.189.401 8.627.598 9.816.999 500.032 13.094.173 13.594.205Para Alım Opsiyonları611.037 2.452.236 3.063.273 339.490 4.102.550 4.442.040Para Satım Opsiyonları578.364 2.671.410 3.249.774 160.542 4.450.370 4.610.912Faiz Alım Opsiyonları2.999.828 2.999.828 3.395.525 3.395.525Faiz Satım Opsiyonları504.124 504.124 1.145.728 1.145.728Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri3.743.435 3.600.230 7.343.665 600.295 534.725 1.135.020Futures Para Alım İşlemleri471.837 3.130.305 3.602.142 568.563 40.879 609.442Futures Para Satım İşlemleri3.271.598 469.925 3.741.523 31.732 493.846 525.578Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer7.601.146 89.014.265 96.615.411 12.071.350 74.831.520 86.902.870EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER750.917.717 363.392.343 1.114.310.060 684.370.062 337.233.352 1.021.603.414EMANET KIYMETLER109.389.159 39.735.242 149.124.401 126.853.678 34.983.507 161.837.185Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları47.972.629 9.683.563 57.656.192 66.693.304 9.000.959 75.694.263Emanete Alınan Menkul Değerler16.467.247 28.760.229 45.227.476 18.583.316 24.875.500 43.458.816Tahsile Alınan Çekler36.143.080 91.046 36.234.126 32.989.150 70.173 33.059.323Tahsile Alınan Ticari Senetler8.748.059 981.187 9.729.246 8.529.764 840.142 9.369.906Tahsile Alınan Diğer Kıymetler174.697 174.697 156.893 156.893İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 44.520 102.664 58.144 39.840 97.984Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER610.622.024 292.618.273 903.240.297 531.413.045 274.336.128 805.749.173Menkul Kıymetler830.300 1.624 831.924 863.295 1.439 864.734Teminat Senetleri569.958 778.333 1.348.291 569.678 706.217 1.275.895Emtia5.912 5.912 5.912 5.912Varant0 0Gayrimenkul208.185.794 49.394.195 257.579.989 187.413.174 43.010.602 230.423.776Diğer Rehinli Kıymetler401.030.060 242.417.914 643.447.974 342.560.986 230.594.613 573.155.599Rehinli Kıymet Alanlar26.207 26.207 23.257 23.257KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER30.906.534 31.038.828 61.945.362 26.103.339 27.913.717 54.017.056BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.143.756.549 1.081.384.313 2.225.140.862 1.050.134.349 954.104.299 2.004.238.648Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı12.792.963 -4.067.318Alınan Faizler17.423.326 8.673.166Ödenen Faizler-8.595.528 -5.997.746Alınan Temettüler60.527 4.093Alınan Ücret ve Komisyonlar3.834.792 2.354.498Elde Edilen Diğer Kazançlar4.000.251 -6.349.393Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.637.769 700.729Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.482.083 -2.224.329Ödenen Vergiler-2.371.151 -1.555.825Diğer285.060 327.489Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.095.056 11.001.952Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-74.736 -44.042Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-10.301.173 -6.879.373Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-59.325.198 -23.152.878Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.671.863 500.575Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-750.447 -368.343Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)55.964.978 31.552.641Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)3.416.886 670.121Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)9.140.585 5.630.717Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)8.696.024 3.092.534Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.888.019 6.934.634YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.481.513 -3.786.449İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-25.015Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-243.019 -91.665Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller143.774 91.728Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.703.620 -848.548Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.916.426 3.458.104Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-9.613.458 -6.837.922Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.043.399 441.854FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.338.727 1.435.565Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.769.905 4.582.747Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.972.380 -3.031.562Temettü Ödemeleri-93 -47Kiralamaya İlişkin Ödemeler-136.159 -115.573Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi9.196.786 5.009.513Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)9.264.565 9.593.263Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar103.318.275 51.583.220Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar112.582.840 61.176.483Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.258.584 1.452.813DİĞER KAPSAMLI GELİRLER8.367.809 2.248.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.878 -3.040Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.924 50Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.300 -3.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.746 -10Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar8.381.687 2.251.915Yabancı Para Çevrim Farkları1.137.056 498.504Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.699.338 -428.750Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.131.536 2.986.602Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-808.360 -366.089Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.777.883 -438.352TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.626.393 3.701.688Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)72.330.332 156.043.816 228.374.148 78.322.335 134.733.909 213.056.244Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 24.478.065 141.445.329 165.923.394 30.957.326 124.664.036 155.621.362Nakit Değerler ve Merkez Bankası18.634.046 104.548.520 123.182.566 22.667.186 97.081.055 119.748.241Bankalar1.4.1 1.055.876 37.217.489 38.273.365 6.546.138 27.858.220 34.404.358Para Piyasalarından Alacaklar1.4.2 4.839.639 4.839.639 1.809.366 1.809.366Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-51.496 -320.680 -372.176 -65.364 -275.239 -340.603Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 278.184 551.612 829.796 336.837 464.817 801.654Devlet Borçlanma Senetleri26.226 229.731 255.957 27.044 179.601 206.645Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler251.815 251.815 305.324 305.324Diğer Finansal Varlıklar143 321.881 322.024 4.469 285.216 289.685Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 35.232.436 10.854.603 46.087.039 27.776.504 7.021.006 34.797.510Devlet Borçlanma Senetleri35.082.455 9.835.580 44.918.035 27.628.275 6.124.117 33.752.392Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler84.348 7.504 91.852 84.348 6.727 91.075Diğer Finansal Varlıklar65.633 1.011.519 1.077.152 63.881 890.162 954.043Türev Finansal Varlıklar1.3 12.341.647 3.192.272 15.533.919 19.251.668 2.584.050 21.835.718Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.291.947 2.198.607 10.490.554 15.765.272 2.537.958 18.303.230Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı4.049.700 993.665 5.043.365 3.486.396 46.092 3.532.488İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)322.167.868 259.963.692 582.131.560 279.337.496 230.607.609 509.945.105Krediler1.7 274.147.019 202.868.151 477.015.170 243.014.131 179.791.830 422.805.961Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 5.472.860 11.715.232 17.188.092 4.625.250 10.813.078 15.438.328Faktoring Alacakları4.332.962 3.129.766 7.462.728 3.601.971 2.516.259 6.118.230İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 56.797.457 55.315.568 112.113.025 48.102.592 48.184.220 96.286.812Devlet Borçlanma Senetleri56.466.653 51.417.612 107.884.265 47.771.788 44.145.002 91.916.790Diğer Finansal Varlıklar330.804 3.897.956 4.228.760 330.804 4.039.218 4.370.022Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.582.430 -13.065.025 -31.647.455 -20.006.448 -10.697.778 -30.704.226SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 1.285.202 28.249 1.313.451 1.330.318 24.619 1.354.937Satış Amaçlı1.285.202 28.249 1.313.451 1.330.318 24.619 1.354.937Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI458.413 2.241.498 2.699.911 471.403 2.050.744 2.522.147İştirakler (Net)1.9 426.098 2.241.498 2.667.596 464.103 2.050.744 2.514.847Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler387.652 2.241.498 2.629.150 425.657 2.050.744 2.476.401Konsolide Edilmeyenler38.446 38.446 38.446 38.446Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 32.315 0 32.315 7.300 0 7.300Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar32.315 32.315 7.300 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.925.701 132.640 5.058.341 4.901.575 72.581 4.974.156MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.122.027 72.838 2.194.865 2.056.723 64.485 2.121.208Şerefiye979.493 979.493 979.493 979.493Diğer1.142.534 72.838 1.215.372 1.077.230 64.485 1.141.715YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 1.580 1.580ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 10.465.683 10.465.683 3.820.176 3.820.176DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 13.878.778 26.008.872 39.887.650 11.109.977 31.915.376 43.025.353VARLIKLAR TOPLAMI427.634.004 444.491.605 872.125.609 381.350.003 399.470.903 780.820.906YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 185.328.487 290.633.508 475.961.995 145.690.033 274.238.025 419.928.058ALINAN KREDİLER2.3.1 7.165.166 73.861.113 81.026.279 5.608.235 67.313.729 72.921.964PARA PİYASALARINA BORÇLAR48.146.502 8.608.546 56.755.048 51.101.208 4.785.265 55.886.473İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.3 9.352.876 28.050.149 37.403.025 8.565.483 33.011.528 41.577.011Bonolar7.942.644 7.942.644 7.168.860 7.168.860Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler6.118.132 6.118.132 5.998.334 5.998.334Tahviller1.410.232 21.932.017 23.342.249 1.396.623 27.013.194 28.409.817FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.4 679.685 27.864.428 28.544.113 658.578 24.649.644 25.308.222TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 8.692.358 3.213.317 11.905.675 13.963.588 4.372.195 18.335.783Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.691.351 3.124.087 11.815.438 13.963.588 3.689.002 17.652.590Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.007 89.230 90.237 683.193 683.193FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 1.355.987 103.526 1.459.513 1.305.221 41.909 1.347.130KARŞILIKLAR2.6 5.051.782 969.848 6.021.630 5.066.350 1.006.893 6.073.243Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 1.187.882 6.332 1.194.214 1.115.950 4.733 1.120.683Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 3.863.900 963.516 4.827.416 3.950.400 1.002.160 4.952.560CARİ VERGİ BORCU2.7 11.435.500 40.471 11.475.971 3.185.236 22.937 3.208.173ERTELENMİŞ VERGİ BORCU15.396 15.396 14.818 14.818SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)2.8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 795.037 43.301.106 44.096.143 808.921 38.633.078 39.441.999Krediler12.577.434 12.577.434 11.144.441 11.144.441Diğer Borçlanma Araçları795.037 30.723.672 31.518.709 808.921 27.488.637 28.297.558DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 31.320.265 8.025.050 39.345.315 25.876.639 7.412.187 33.288.826ÖZKAYNAKLAR2.10 77.802.638 312.868 78.115.506 64.445.892 -956.686 63.489.206Ödenmiş Sermaye8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051Sermaye Yedekleri2.164.328 0 2.164.328 2.145.565 0 2.145.565Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 556.937 556.937 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.607.391 1.607.391 1.588.628 1.588.628Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.037.001 8.866 1.045.867 1.051.056 8.689 1.059.745Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15.277.585 345.409 15.622.994 8.165.275 -923.968 7.241.307Kar Yedekleri41.977.210 -41.407 41.935.803 32.506.215 -41.407 32.464.808Yasal Yedekler1.747.175 1.747.175 1.544.526 1.544.526Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler40.223.296 -41.407 40.181.889 30.954.950 -41.407 30.913.543Diğer Kar Yedekleri6.739 6.739 6.739 6.739Kar veya Zarar8.898.402 0 8.898.402 12.129.712 0 12.129.712Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954Dönem Net Kâr veya Zararı7.258.448 7.258.448 10.489.758 10.489.758Azınlık Payları1.061 1.061 1.018 1.018YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI387.126.283 484.999.326 872.125.609 326.275.384 454.545.522 780.820.906Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 20.279.315 10.302.491Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 12.490.309 7.643.630Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler221.173 121.103Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 203.971 111.291Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler42.487 10.507Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 6.635.222 2.002.920Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar10.191 5.337Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.428.499 704.447İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.196.532 1.293.136Finansal Kiralama Faiz Gelirleri400.477 235.262Diğer Faiz Gelirleri285.676 177.778FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -9.645.936 -6.355.690Mevduata Verilen Faizler4.2.6 -5.347.734 -3.370.941Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -888.882 -476.781Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler4.2.4 -1.225.305 -1.257.835İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -1.872.250 -1.189.226Kiralama Faiz Giderleri-53.512 -44.652Diğer Faiz Giderleri4.2.5 -258.253 -16.255NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ10.633.379 3.946.801NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.846.552 1.850.268Alınan Ücret ve Komisyonlar3.834.792 2.354.498Gayri Nakdi Kredilerden444.596 281.460Diğer4.12 3.390.196 2.073.038Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-988.240 -504.230Gayri Nakdi Kredilere-5.405 -4.514Diğer-982.835 -499.716TEMETTÜ GELİRLERİ60.527 4.093TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 1.536.841 -99.159Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)352.042 13.596Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.4 5.815.942 2.952.442Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-4.631.143 -3.065.197DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 1.010.757 702.766FAALİYET BRÜT KÂRI16.088.056 6.404.769BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.5 -2.866.403 -2.197.828DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.5 -237.121 -121.238PERSONEL GİDERLERİ (-)4.8 -1.492.659 -987.385DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -1.965.215 -1.312.071NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.526.658 1.786.247BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)36.584 29.779NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 9.563.242 1.816.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -2.304.658 -363.213Cari Vergi Karşılığı-10.723.225 -136.097Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-227.116Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi8.418.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.258.584 1.452.813DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 7.258.584 1.452.813Grubun Karı (Zararı)7.258.448 1.452.729Azınlık Payları Karı (Zararı)4.11 136 84Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse başına kar(zarar) 0,00860000 0,00170000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025766BIST