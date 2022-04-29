***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.04.2022 18:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40 -3.080 498.504 -343.000 2.096.411 1.452.729 3.701.604 84 3.701.688
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
78 -78
Kar Dağıtımı
148.338 4.431.180 -5.079.518 -500.000 -47 -500.047
Dağıtılan Temettü
-500.000 -500.000 -47 -500.047
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
148.338 4.431.180 -4.579.518
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.588.628 1.875.000 -387.203 37.991 4.441.997 -155.332 -1.193.397 32.464.808 1.639.954 1.452.729 50.769.163 844 50.770.007
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.361 -17.539 2.300 7.258.448 15.626.257 136 15.626.393
Kar Dağıtımı
18.763 9.470.995 -10.489.758 -1.000.000 -93 -1.000.093
Dağıtılan Temettü
-1.000.000 -1.000.000 -93 -1.000.093
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.763 9.470.995 -9.489.758
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.607.391 1.878.549 -855.528 22.846 9.004.299 7.593.063 -974.368 41.935.803 1.639.954 7.258.448 78.114.445 1.061 78.115.506
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
392.838.832 717.991.970 1.110.830.802 365.764.287 616.870.947 982.635.234
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1 51.803.379 135.429.988 187.233.367 41.095.605 119.821.502 160.917.107
Teminat Mektupları
3.1.2.2 50.227.370 87.427.285 137.654.655 40.320.133 78.649.489 118.969.622
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
782.189 1.074.019 1.856.208 772.497 986.476 1.758.973
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
10.955.773 86.015.769 96.971.542 7.443.228 77.362.485 84.805.713
Diğer Teminat Mektupları
38.489.408 337.497 38.826.905 32.104.408 300.528 32.404.936
Banka Kredileri
0 617.966 617.966 0 545.822 545.822
İthalat Kabul Kredileri
617.966 617.966 545.822 545.822
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
205.391 31.938.216 32.143.607 71.417 26.248.539 26.319.956
Belgeli Akreditifler
205.391 31.934.882 32.140.273 71.417 26.247.806 26.319.223
Diğer Akreditifler
3.334 3.334 733 733
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
21.665 21.665 9.651 9.651
Diğer Garantilerimizden
1.370.618 8.332.364 9.702.982 704.055 7.649.943 8.353.998
Diğer Kefaletlerimizden
7.092.492 7.092.492 6.718.058 6.718.058
TAAHHÜTLER
152.005.272 64.563.138 216.568.410 111.608.609 39.202.642 150.811.251
Cayılamaz Taahhütler
3.1.1 130.986.774 35.290.432 166.277.206 108.431.948 14.208.872 122.640.820
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
11.505.271 34.221.159 45.726.430 6.450.608 13.345.662 19.796.270
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
31.502.717 378.955 31.881.672 26.475.410 352.100 26.827.510
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.543.544 5.543.544 4.306.427 4.306.427
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
417 417 595 595
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
66.771.387 66.771.387 58.777.036 58.777.036
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
51.439 51.439 46.457 46.457
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
15.611.999 690.318 16.302.317 12.375.415 511.110 12.886.525
Cayılabilir Taahhütler
21.018.498 29.272.706 50.291.204 3.176.661 24.993.770 28.170.431
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
21.018.498 29.003.189 50.021.687 3.176.661 24.818.505 27.995.166
Diğer Cayılabilir Taahhütler
269.517 269.517 175.265 175.265
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
189.030.181 517.998.844 707.029.025 213.060.073 457.846.803 670.906.876
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
37.410.141 94.717.677 132.127.818 38.510.802 75.948.169 114.458.971
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 3.917.847 4.187.988 270.802 3.232.998 3.503.800
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
37.140.000 90.799.830 127.939.830 38.240.000 72.715.171 110.955.171
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
151.620.040 423.281.167 574.901.207 174.549.271 381.898.634 556.447.905
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
13.561.396 19.220.237 32.781.633 10.600.793 15.792.434 26.393.227
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
11.980.070 4.646.401 16.626.471 7.840.899 5.224.872 13.065.771
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.581.326 14.573.836 16.155.162 2.759.894 10.567.562 13.327.456
Para ve Faiz Swap İşlemleri
125.524.662 302.818.837 428.343.499 150.776.801 277.645.782 428.422.583
Swap Para Alım İşlemleri
6.313.492 98.950.692 105.264.184 4.091.265 94.725.056 98.816.321
Swap Para Satım İşlemleri
55.537.170 50.220.783 105.757.953 60.309.636 37.752.706 98.062.342
Swap Faiz Alım İşlemleri
31.837.000 76.823.681 108.660.681 43.187.950 72.584.010 115.771.960
Swap Faiz Satım İşlemleri
31.837.000 76.823.681 108.660.681 43.187.950 72.584.010 115.771.960
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.189.401 8.627.598 9.816.999 500.032 13.094.173 13.594.205
Para Alım Opsiyonları
611.037 2.452.236 3.063.273 339.490 4.102.550 4.442.040
Para Satım Opsiyonları
578.364 2.671.410 3.249.774 160.542 4.450.370 4.610.912
Faiz Alım Opsiyonları
2.999.828 2.999.828 3.395.525 3.395.525
Faiz Satım Opsiyonları
504.124 504.124 1.145.728 1.145.728
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
3.743.435 3.600.230 7.343.665 600.295 534.725 1.135.020
Futures Para Alım İşlemleri
471.837 3.130.305 3.602.142 568.563 40.879 609.442
Futures Para Satım İşlemleri
3.271.598 469.925 3.741.523 31.732 493.846 525.578
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
7.601.146 89.014.265 96.615.411 12.071.350 74.831.520 86.902.870
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
750.917.717 363.392.343 1.114.310.060 684.370.062 337.233.352 1.021.603.414
EMANET KIYMETLER
109.389.159 39.735.242 149.124.401 126.853.678 34.983.507 161.837.185
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
47.972.629 9.683.563 57.656.192 66.693.304 9.000.959 75.694.263
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.467.247 28.760.229 45.227.476 18.583.316 24.875.500 43.458.816
Tahsile Alınan Çekler
36.143.080 91.046 36.234.126 32.989.150 70.173 33.059.323
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.748.059 981.187 9.729.246 8.529.764 840.142 9.369.906
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
174.697 174.697 156.893 156.893
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 44.520 102.664 58.144 39.840 97.984
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
610.622.024 292.618.273 903.240.297 531.413.045 274.336.128 805.749.173
Menkul Kıymetler
830.300 1.624 831.924 863.295 1.439 864.734
Teminat Senetleri
569.958 778.333 1.348.291 569.678 706.217 1.275.895
Emtia
5.912 5.912 5.912 5.912
Varant
0 0
Gayrimenkul
208.185.794 49.394.195 257.579.989 187.413.174 43.010.602 230.423.776
Diğer Rehinli Kıymetler
401.030.060 242.417.914 643.447.974 342.560.986 230.594.613 573.155.599
Rehinli Kıymet Alanlar
26.207 26.207 23.257 23.257
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.906.534 31.038.828 61.945.362 26.103.339 27.913.717 54.017.056
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.143.756.549 1.081.384.313 2.225.140.862 1.050.134.349 954.104.299 2.004.238.648
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
12.792.963 -4.067.318
Alınan Faizler
17.423.326 8.673.166
Ödenen Faizler
-8.595.528 -5.997.746
Alınan Temettüler
60.527 4.093
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.834.792 2.354.498
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.000.251 -6.349.393
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.637.769 700.729
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.482.083 -2.224.329
Ödenen Vergiler
-2.371.151 -1.555.825
Diğer
285.060 327.489
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.095.056 11.001.952
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-74.736 -44.042
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-10.301.173 -6.879.373
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-59.325.198 -23.152.878
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.671.863 500.575
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-750.447 -368.343
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
55.964.978 31.552.641
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
3.416.886 670.121
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.140.585 5.630.717
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.696.024 3.092.534
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.888.019 6.934.634
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.481.513 -3.786.449
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-25.015
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-243.019 -91.665
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
143.774 91.728
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.703.620 -848.548
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.916.426 3.458.104
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-9.613.458 -6.837.922
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.043.399 441.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.338.727 1.435.565
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.769.905 4.582.747
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.972.380 -3.031.562
Temettü Ödemeleri
-93 -47
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-136.159 -115.573
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
9.196.786 5.009.513
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.264.565 9.593.263
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
103.318.275 51.583.220
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
112.582.840 61.176.483
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.258.584 1.452.813
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
8.367.809 2.248.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.878 -3.040
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.924 50
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.300 -3.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.746 -10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.381.687 2.251.915
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.137.056 498.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.699.338 -428.750
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.131.536 2.986.602
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-808.360 -366.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.777.883 -438.352
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.626.393 3.701.688
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
72.330.332 156.043.816 228.374.148 78.322.335 134.733.909 213.056.244
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 24.478.065 141.445.329 165.923.394 30.957.326 124.664.036 155.621.362
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
18.634.046 104.548.520 123.182.566 22.667.186 97.081.055 119.748.241
Bankalar
1.4.1 1.055.876 37.217.489 38.273.365 6.546.138 27.858.220 34.404.358
Para Piyasalarından Alacaklar
1.4.2 4.839.639 4.839.639 1.809.366 1.809.366
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-51.496 -320.680 -372.176 -65.364 -275.239 -340.603
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 278.184 551.612 829.796 336.837 464.817 801.654
Devlet Borçlanma Senetleri
26.226 229.731 255.957 27.044 179.601 206.645
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
251.815 251.815 305.324 305.324
Diğer Finansal Varlıklar
143 321.881 322.024 4.469 285.216 289.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 35.232.436 10.854.603 46.087.039 27.776.504 7.021.006 34.797.510
Devlet Borçlanma Senetleri
35.082.455 9.835.580 44.918.035 27.628.275 6.124.117 33.752.392
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
84.348 7.504 91.852 84.348 6.727 91.075
Diğer Finansal Varlıklar
65.633 1.011.519 1.077.152 63.881 890.162 954.043
Türev Finansal Varlıklar
1.3 12.341.647 3.192.272 15.533.919 19.251.668 2.584.050 21.835.718
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.291.947 2.198.607 10.490.554 15.765.272 2.537.958 18.303.230
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
4.049.700 993.665 5.043.365 3.486.396 46.092 3.532.488
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
322.167.868 259.963.692 582.131.560 279.337.496 230.607.609 509.945.105
Krediler
1.7 274.147.019 202.868.151 477.015.170 243.014.131 179.791.830 422.805.961
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 5.472.860 11.715.232 17.188.092 4.625.250 10.813.078 15.438.328
Faktoring Alacakları
4.332.962 3.129.766 7.462.728 3.601.971 2.516.259 6.118.230
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 56.797.457 55.315.568 112.113.025 48.102.592 48.184.220 96.286.812
Devlet Borçlanma Senetleri
56.466.653 51.417.612 107.884.265 47.771.788 44.145.002 91.916.790
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 3.897.956 4.228.760 330.804 4.039.218 4.370.022
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.582.430 -13.065.025 -31.647.455 -20.006.448 -10.697.778 -30.704.226
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.285.202 28.249 1.313.451 1.330.318 24.619 1.354.937
Satış Amaçlı
1.285.202 28.249 1.313.451 1.330.318 24.619 1.354.937
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
458.413 2.241.498 2.699.911 471.403 2.050.744 2.522.147
İştirakler (Net)
1.9 426.098 2.241.498 2.667.596 464.103 2.050.744 2.514.847
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
387.652 2.241.498 2.629.150 425.657 2.050.744 2.476.401
Konsolide Edilmeyenler
38.446 38.446 38.446 38.446
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 32.315 0 32.315 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
32.315 32.315 7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.925.701 132.640 5.058.341 4.901.575 72.581 4.974.156
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.122.027 72.838 2.194.865 2.056.723 64.485 2.121.208
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 979.493
Diğer
1.142.534 72.838 1.215.372 1.077.230 64.485 1.141.715
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 1.580 1.580
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 10.465.683 10.465.683 3.820.176 3.820.176
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 13.878.778 26.008.872 39.887.650 11.109.977 31.915.376 43.025.353
VARLIKLAR TOPLAMI
427.634.004 444.491.605 872.125.609 381.350.003 399.470.903 780.820.906
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 185.328.487 290.633.508 475.961.995 145.690.033 274.238.025 419.928.058
ALINAN KREDİLER
2.3.1 7.165.166 73.861.113 81.026.279 5.608.235 67.313.729 72.921.964
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
48.146.502 8.608.546 56.755.048 51.101.208 4.785.265 55.886.473
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 9.352.876 28.050.149 37.403.025 8.565.483 33.011.528 41.577.011
Bonolar
7.942.644 7.942.644 7.168.860 7.168.860
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
6.118.132 6.118.132 5.998.334 5.998.334
Tahviller
1.410.232 21.932.017 23.342.249 1.396.623 27.013.194 28.409.817
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 679.685 27.864.428 28.544.113 658.578 24.649.644 25.308.222
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 8.692.358 3.213.317 11.905.675 13.963.588 4.372.195 18.335.783
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.691.351 3.124.087 11.815.438 13.963.588 3.689.002 17.652.590
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.007 89.230 90.237 683.193 683.193
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 1.355.987 103.526 1.459.513 1.305.221 41.909 1.347.130
KARŞILIKLAR
2.6 5.051.782 969.848 6.021.630 5.066.350 1.006.893 6.073.243
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 1.187.882 6.332 1.194.214 1.115.950 4.733 1.120.683
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 3.863.900 963.516 4.827.416 3.950.400 1.002.160 4.952.560
CARİ VERGİ BORCU
2.7 11.435.500 40.471 11.475.971 3.185.236 22.937 3.208.173
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
15.396 15.396 14.818 14.818
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 795.037 43.301.106 44.096.143 808.921 38.633.078 39.441.999
Krediler
12.577.434 12.577.434 11.144.441 11.144.441
Diğer Borçlanma Araçları
795.037 30.723.672 31.518.709 808.921 27.488.637 28.297.558
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 31.320.265 8.025.050 39.345.315 25.876.639 7.412.187 33.288.826
ÖZKAYNAKLAR
2.10 77.802.638 312.868 78.115.506 64.445.892 -956.686 63.489.206
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.164.328 0 2.164.328 2.145.565 0 2.145.565
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.607.391 1.607.391 1.588.628 1.588.628
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.037.001 8.866 1.045.867 1.051.056 8.689 1.059.745
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.277.585 345.409 15.622.994 8.165.275 -923.968 7.241.307
Kar Yedekleri
41.977.210 -41.407 41.935.803 32.506.215 -41.407 32.464.808
Yasal Yedekler
1.747.175 1.747.175 1.544.526 1.544.526
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
40.223.296 -41.407 40.181.889 30.954.950 -41.407 30.913.543
Diğer Kar Yedekleri
6.739 6.739 6.739 6.739
Kar veya Zarar
8.898.402 0 8.898.402 12.129.712 0 12.129.712
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.258.448 7.258.448 10.489.758 10.489.758
Azınlık Payları
1.061 1.061 1.018 1.018
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
387.126.283 484.999.326 872.125.609 326.275.384 454.545.522 780.820.906
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 20.279.315 10.302.491
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 12.490.309 7.643.630
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
221.173 121.103
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 203.971 111.291
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
42.487 10.507
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 6.635.222 2.002.920
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.191 5.337
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.428.499 704.447
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.196.532 1.293.136
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
400.477 235.262
Diğer Faiz Gelirleri
285.676 177.778
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -9.645.936 -6.355.690
Mevduata Verilen Faizler
4.2.6 -5.347.734 -3.370.941
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -888.882 -476.781
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -1.225.305 -1.257.835
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.872.250 -1.189.226
Kiralama Faiz Giderleri
-53.512 -44.652
Diğer Faiz Giderleri
4.2.5 -258.253 -16.255
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.633.379 3.946.801
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.846.552 1.850.268
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.834.792 2.354.498
Gayri Nakdi Kredilerden
444.596 281.460
Diğer
4.12 3.390.196 2.073.038
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-988.240 -504.230
Gayri Nakdi Kredilere
-5.405 -4.514
Diğer
-982.835 -499.716
TEMETTÜ GELİRLERİ
60.527 4.093
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 1.536.841 -99.159
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
352.042 13.596
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 5.815.942 2.952.442
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-4.631.143 -3.065.197
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 1.010.757 702.766
FAALİYET BRÜT KÂRI
16.088.056 6.404.769
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.5 -2.866.403 -2.197.828
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.5 -237.121 -121.238
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -1.492.659 -987.385
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -1.965.215 -1.312.071
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.526.658 1.786.247
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
36.584 29.779
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 9.563.242 1.816.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -2.304.658 -363.213
Cari Vergi Karşılığı
-10.723.225 -136.097
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-227.116
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.418.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.258.584 1.452.813
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 7.258.584 1.452.813
Grubun Karı (Zararı)
7.258.448 1.452.729
Azınlık Payları Karı (Zararı)
4.11 136 84
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına kar(zarar) 0,00860000 0,00170000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025766
BIST