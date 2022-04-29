***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -2.843 498.504 -343.096 2.096.411 0 0 1.452.729 3.701.705 3.701.705Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.853.991 -377.130 1.187.774 4.472.278 -129.744 -936.097 32.639.419 0 1.452.729 50.766.176 50.766.176Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.856.179 -821.555 1.163.408 7.897.524 1.458.706 -1.802.217 32.639.419 0 10.489.758 63.484.178 63.484.178TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.856.179 -821.555 1.163.408 7.897.524 1.458.706 -1.802.217 32.639.419 0 10.489.758 63.484.178 63.484.178Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.361 -17.093 1.713 1.137.056 6.159.626 1.085.149 0 0 7.258.448 15.626.260 15.626.260Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 9.470.995 0 -10.489.758 -1.000.000 -1.000.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 9.470.995 0 -9.489.758 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.617.731 1.857.540 -838.648 1.165.121 9.034.580 7.618.332 -717.068 42.110.414 0 7.258.448 78.110.438 78.110.438Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER389.939.084 688.878.496 1.078.817.580 366.437.642 600.991.236 967.428.878GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1,2 51.803.379 135.786.901 187.590.280 41.096.267 119.523.472 160.619.739Teminat Mektupları3.1.2.2 50.227.370 88.582.996 138.810.366 40.320.795 79.173.580 119.494.375Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler782.189 1.074.019 1.856.208 772.497 986.476 1.758.973Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler10.955.773 87.508.977 98.464.750 7.443.890 78.187.104 85.630.994Diğer Teminat Mektupları38.489.408 0 38.489.408 32.104.408 0 32.104.408Banka Kredileri0 617.966 617.966 0 545.822 545.822İthalat Kabul Kredileri0 617.966 617.966 0 545.822 545.822Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler205.391 31.161.083 31.366.474 71.417 25.436.069 25.507.486Belgeli Akreditifler205.391 31.161.083 31.366.474 71.417 25.436.069 25.507.486Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.370.618 8.332.36Diğer Kefaletlerimizden0 7.092.492 7.092.492 0 6.718.058 6.718.058TAAHHÜTLER152.005.272 63.741.759 215.747.031 111.608.609 38.572.768 150.181.377Cayılamaz Taahhütler130.986.774 35.290.432 166.277.206 108.431.948 14.208.872 122.640.820Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri11.505.271 34.221.159 45.726.430 6.450.608 13.345.662 19.796.270Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri31.502.717 378.955 31.881.672 26.475.410 352.100 26.827.510Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.543.544 0 5.543.544 4.306.427 0 4.306.427İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri417 0 417 595 0 595Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri66.771.387 0 66.771.387 58.777.036 0 58.777.036Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri51.439 0 51.439 46.457 0 46.457Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler15.611.999 690.318 16.302.317 12.375.415 511.110 12.886.525Cayılabilir Taahhütler21.018.498 28.451.327 49.469.825 3.176.661 24.363.896 27.540.557Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri21.018.498 28.451.327 49.469.825 3.176.661 24.363.896 27.540.557Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR186.130.433 489.349.836 675.480.269 213.732.766 442.894.996 656.627.762Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar37.410.141 92.161.598 129.571.739 38.510.141 73.941.143 112.451.284Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler270.141 1.361.768 1.631.909 270.141 1.225.972 1.496.113Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler37.140.000 90.799.830 127.939.830 38.240.000 72.715.171 110.955.171Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler148.720.292 397.188.238 545.908.530 175.222.625 368.953.853 544.176.478Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri13.106.365 16.689.949 29.796.314 10.602.638 15.678.489 26.281.127Vadeli Döviz Alım İşlemleri11.521.897 3.614.660 15.136.557 7.840.303 5.169.741 13.010.044Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.584.468 13.075.289 14.659.757 2.762.335 10.508.748 13.271.083Para ve Faiz Swap İşlemleri123.079.945 279.256.196 402.336.141 151.448.310 264.814.946 416.263.256Swap Para Alım İşlemleri3.364.867 89.089.436 92.454.303 2.859.608 90.035.422 92.895.030Swap Para Satım İşlemleri56.041.078 36.519.398 92.560.476 62.212.802 29.611.504 91.824.306Swap Faiz Alım İşlemleri31.837.000 76.823.681 108.660.681 43.187.950 72.584.010 115.771.960Swap Faiz Satım İşlemleri31.837.000 76.823.681 108.660.681 43.187.950 72.584.010 115.771.960Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.189.401 8.627.598 9.816.999 500.032 13.094.173 13.594.205Para Alım Opsiyonları611.037 2.452.236 3.063.273 339.490 4.102.550 4.442.040Para Satım Opsiyonları578.364 2.671.410 3.249.774 160.542 4.450.370 4.610.912Faiz Alım Opsiyonları0 2.999.828 2.999.828 0 3.395.525 3.395.525Faiz Satım Opsiyonları0 504.124 504.124 0 1.145.728 1.145.728Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri3.743.435 3.600.230 7.343.665 600.295 534.725 1.135.020Futures Para Alım İşlemleri471.837 3.130.305 3.602.142 568.563 40.879 609.442Futures Para Satım İşlemleri3.271.598 469.925 3.741.523 31.732 493.846 525.578Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer7.601.146 89.014.265 96.615.411 12.071.350 74.831.520 86.902.870EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER739.592.653 355.895.410 1.095.488.063 671.943.354 330.735.897 1.002.679.251EMANET KIYMETLER98.064.095 34.584.058 132.648.153 114.426.970 30.459.685 144.886.655Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları47.972.629 9.683.563 57.656.192 66.693.304 9.000.959 75.694.263Emanete Alınan Menkul Değerler5.161.745 23.609.045 28.770.790 6.176.884 20.351.678 26.528.562Tahsile Alınan Çekler36.129.464 91.046 36.220.510 32.974.820 70.173 33.044.993Tahsile Alınan Ticari Senetler8.742.113 981.187 9.723.300 8.523.818 840.142 9.363.960Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 174.697 174.697 0 156.893 156.893İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 44.520 102.664 58.144 39.840 97.984Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER610.622.024 290.272.524 900.894.548 531.413.045 272.362.495 803.775.540Menkul Kıymetler830.300 1.624 831.924 863.295 1.439 864.734Teminat Senetleri569.958 740.254 1.310.212 569.678 673.773 1.243.451Emtia5.912 0 5.912 5.912 0 5.912Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul208.185.794 47.665.396 255.851.190 187.413.174 41.576.497 228.989.671Diğer Rehinli Kıymetler401.030.060 241.839.043 642.869.103 342.560.986 230.087.529 572.648.515Rehinli Kıymet Alanlar0 26.207 26.207 0 23.257 23.257KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER30.906.534 31.038.828 61.945.362 26.103.339 27.913.717 54.017.056BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.129.531.737 1.044.773.906 2.174.305.643 1.038.380.996 931.727.133 1.970.108.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.175.373 -5.235.152Alınan Faizler16.557.358 8.152.347Ödenen Faizler-8.149.797 -5.707.370Alınan Temettüler227.777 44.807Alınan Ücret ve Komisyonlar3.480.097 2.094.084Elde Edilen Diğer Kazançlar3.606.233 -6.725.110Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.248.184 623.392Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.142.729 -2.028.781Ödenen Vergiler-2.104.434 -1.527.851Diğer-547.316 -160.670Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-652.935 9.718.413Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış70.535 -15.500Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-10.239.130 -6.565.672Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-53.769.087 -22.108.219Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.492.470 1.194.084Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-320.361 -336.455Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)48.280.624 27.614.673Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)3.494.955 662.128Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.512.923 6.256.600Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)7.809.076 3.016.774Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı10.522.438 4.483.261YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.756.000 -4.098.908İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-25.015 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-176.667 -73.216Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller141.746 88.672Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.743.715 -473.640Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.190.492 3.041.057Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-9.600.606 -6.796.466Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.457.765 114.685Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-6.234.447 1.924.404Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.092.484 3.975.656Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.191.056 -1.937.174İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-135.875 -114.078Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi8.003.097 4.281.632Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)535.088 6.590.389Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar95.207.698 45.189.882Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar95.742.786 51.780.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.258.448 1.452.729DİĞER KAPSAMLI GELİRLER8.367.812 2.248.976Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.019 -2.843Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.366 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.713 -2.843Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.634 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar8.381.831 2.251.819Yabancı Para Çevrim Farkları1.137.056 498.504Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.699.532 -428.870Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.131.536 2.986.602Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-808.360 -366.089Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.777.933 -438.328TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.626.260 3.701.705Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)71.526.265 136.988.953 208.515.218 77.466.406 123.661.044 201.127.450Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 23.829.533 122.283.970 146.113.503 30.026.320 113.352.410 143.378.730Nakit Değerler ve Merkez Bankası18.634.020 97.139.976 115.773.996 22.667.064 93.521.502 116.188.566Bankalar1.4.1 401.120 25.324.716 25.725.836 5.603.000 20.002.766 25.605.766Para Piyasalarından Alacaklar1.4.2 4.839.639 0 4.839.639 1.809.366 0 1.809.366Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-45.246 -180.722 -225.968 -53.110 -171.858 -224.968Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 26.369 1.115.691 1.142.060 259.959 950.827 1.210.786Devlet Borçlanma Senetleri26.226 229.731 255.957 27.044 179.601 206.645Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 228.446 0 228.446Diğer Finansal Varlıklar143 885.960 886.103 4.469 771.226 775.695Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 35.100.414 10.512.012 45.612.426 27.646.234 6.863.466 34.509.700Devlet Borçlanma Senetleri35.082.455 9.556.198 44.638.653 27.628.275 6.022.847 33.651.122Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.959 5.102 23.061 17.959 4.594 22.553Diğer Finansal Varlıklar0 950.712 950.712 0 836.025 836.025Türev Finansal Varlıklar1.3 12.569.949 3.077.280 15.647.229 19.533.893 2.494.341 22.028.234Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.520.249 2.083.615 10.603.864 16.047.497 2.448.249 18.495.746Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı4.049.700 993.665 5.043.365 3.486.396 46.092 3.532.488İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)313.786.584 222.965.488 536.752.072 272.550.525 196.872.787 469.423.312Krediler1.7 274.083.174 184.498.321 458.581.495 243.127.261 163.140.206 406.267.467Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları810.235 30.647 840.882 734.021 0 734.021İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 56.797.457 50.884.194 107.681.651 48.091.754 43.783.746 91.875.500Devlet Borçlanma Senetleri56.466.653 50.884.194 107.350.847 47.760.950 43.783.746 91.544.696Diğer Finansal Varlıklar330.804 0 330.804 330.804 0 330.804Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.904.282 -12.447.674 -30.351.956 -19.402.511 -10.051.165 -29.453.676SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 1.282.124 0 1.282.124 1.327.210 0 1.327.210Satış Amaçlı1.282.124 0 1.282.124 1.327.210 0 1.327.210Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.9 5.537.676 11.182.134 16.719.810 5.199.224 10.007.885 15.207.109İştirakler (Net)38.446 2.241.498 2.279.944 38.446 2.050.744 2.089.190Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler38.446 2.241.498 2.279.944 38.446 2.050.744 2.089.190Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 5.499.230 8.940.636 14.439.866 5.160.778 7.957.141 13.117.919Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.466.915 8.940.636 14.407.551 5.153.478 7.957.141 13.110.619Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar32.315 0 32.315 7.300 0 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.873.562 0 4.873.562 4.851.380 0 4.851.380MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.069.540 0 2.069.540 2.001.661 0 2.001.661Şerefiye979.493 0 979.493 979.493 0 979.493Diğer1.090.047 0 1.090.047 1.022.168 0 1.022.168YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 10.154.986 0 10.154.986 3.484.572 0 3.484.572DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 10.401.339 24.911.937 35.313.276 8.877.906 30.469.166 39.347.072VARLIKLAR TOPLAMI419.632.076 396.048.512 815.680.588 375.758.884 361.010.882 736.769.766YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 185.463.545 264.408.022 449.871.567 146.176.720 254.918.696 401.095.416ALINAN KREDİLER2.3.1 1.753.491 65.495.405 67.248.896 1.545.406 59.578.762 61.124.168PARA PİYASALARINA BORÇLAR45.465.326 7.276.737 52.742.063 48.560.354 4.347.923 52.908.277İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.4 7.043.755 21.934.214 28.977.969 7.240.548 27.013.194 34.253.742Bonolar5.633.018 0 5.633.018 5.828.651 0 5.828.651Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.410.737 21.934.214 23.344.951 1.411.897 27.013.194 28.425.091FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.3.2 679.685 28.428.507 29.108.192 658.578 25.135.654 25.794.232TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 8.360.441 3.156.889 11.517.330 13.711.094 4.320.954 18.032.048Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.359.434 3.067.659 11.427.093 13.711.094 3.637.761 17.348.855Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.007 89.230 90.237 0 683.193 683.193FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 1.345.898 13.783 1.359.681 1.294.315 11.902 1.306.217KARŞILIKLAR2.6 4.921.103 880.847 5.801.950 4.899.201 927.298 5.826.499Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 1.147.130 0 1.147.130 1.078.134 0 1.078.134Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 3.773.973 880.847 4.654.820 3.821.067 927.298 4.748.365CARİ VERGİ BORCU2.7 11.293.340 0 11.293.340 2.877.865 0 2.877.865ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)2.8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 795.037 43.301.106 44.096.143 808.921 38.633.078 39.441.999Krediler0 12.577.434 12.577.434 0 11.144.441 11.144.441Diğer Borçlanma Araçları795.037 30.723.672 31.518.709 808.921 27.488.637 28.297.558DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 29.889.344 5.663.675 35.553.019 24.859.536 5.765.589 30.625.125ÖZKAYNAKLAR2.10 68.264.259 9.846.179 78.110.438 56.044.605 7.439.573 63.484.178Ödenmiş Sermaye8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051Sermaye Yedekleri2.174.668 0 2.174.668 2.155.905 0 2.155.905Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 0 556.937 556.937 0 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.617.731 0 1.617.731 1.598.968 0 1.598.968Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.745.770 438.243 2.184.013 1.759.966 438.066 2.198.032Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.527.908 9.407.936 15.935.844 552.506 7.001.507 7.554.013Kar Yedekleri42.110.414 0 42.110.414 32.639.419 0 32.639.419Yasal Yedekler1.747.175 0 1.747.175 1.544.526 0 1.544.526Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler40.363.239 0 40.363.239 31.094.893 0 31.094.893Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar7.258.448 0 7.258.448 10.489.758 0 10.489.758Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı7.258.448 0 7.258.448 10.489.758 0 10.489.758Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI365.275.224 450.405.364 815.680.588 308.677.143 428.092.623 736.769.766Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 19.353.764 9.783.053Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 12.324.570 7.571.214Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler221.173 121.103Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 114.598 74.319Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler41.705 10.401Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 6.614.753 1.992.263Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar10.191 5.337Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.421.792 702.324İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.182.770 1.284.602Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri36.965 13.753FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -9.179.848 -6.072.759Mevduata Verilen Faizler4.2.6 -5.356.522 -3.359.430Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -887.269 -439.331Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler4.2.4 -1.121.837 -1.164.031İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -1.506.677 -1.053.045Kiralama Faiz Giderleri-52.108 -43.870Diğer Faiz Giderleri4.2.5 -255.435 -13.052NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ10.173.916 3.710.294NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.583.864 1.654.246Alınan Ücret ve Komisyonlar3.480.097 2.094.084Gayri Nakdi Kredilerden432.458 278.255Diğer4.11 3.047.639 1.815.829Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-896.233 -439.838Gayri Nakdi Kredilere-168 -150Diğer-896.065 -439.688TEMETTÜ GELİRLERİ47.231 1.859TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 1.317.110 -233.543Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)325.617 11.337Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.5 5.756.080 3.190.595Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-4.764.587 -3.435.475DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 951.883 557.374FAALİYET BRÜT KÂRI15.074.004 5.690.230BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.4 -2.735.770 -2.029.272DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.4 -228.998 -115.905PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.366.813 -913.445DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -1.862.589 -1.251.461NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.879.834 1.380.147BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)529.463 350.537NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 9.409.297 1.730.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -2.150.849 -277.955Cari Vergi Karşılığı-10.593.562 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -277.955Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi8.442.713 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.258.448 1.452.729DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 7.258.448 1.452.729Grubun Karı (Zararı)7.258.448 1.452.729Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00860000 0,00170000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025770BIST