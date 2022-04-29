***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.04.2022 18:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -2.843 498.504 -343.096 2.096.411 0 0 1.452.729 3.701.705 3.701.705
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.853.991 -377.130 1.187.774 4.472.278 -129.744 -936.097 32.639.419 0 1.452.729 50.766.176 50.766.176
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.856.179 -821.555 1.163.408 7.897.524 1.458.706 -1.802.217 32.639.419 0 10.489.758 63.484.178 63.484.178
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.856.179 -821.555 1.163.408 7.897.524 1.458.706 -1.802.217 32.639.419 0 10.489.758 63.484.178 63.484.178
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.361 -17.093 1.713 1.137.056 6.159.626 1.085.149 0 0 7.258.448 15.626.260 15.626.260
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 9.470.995 0 -10.489.758 -1.000.000 -1.000.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 9.470.995 0 -9.489.758 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.617.731 1.857.540 -838.648 1.165.121 9.034.580 7.618.332 -717.068 42.110.414 0 7.258.448 78.110.438 78.110.438
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
389.939.084 688.878.496 1.078.817.580 366.437.642 600.991.236 967.428.878
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 51.803.379 135.786.901 187.590.280 41.096.267 119.523.472 160.619.739
Teminat Mektupları
3.1.2.2 50.227.370 88.582.996 138.810.366 40.320.795 79.173.580 119.494.375
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
782.189 1.074.019 1.856.208 772.497 986.476 1.758.973
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
10.955.773 87.508.977 98.464.750 7.443.890 78.187.104 85.630.994
Diğer Teminat Mektupları
38.489.408 0 38.489.408 32.104.408 0 32.104.408
Banka Kredileri
0 617.966 617.966 0 545.822 545.822
İthalat Kabul Kredileri
0 617.966 617.966 0 545.822 545.822
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
205.391 31.161.083 31.366.474 71.417 25.436.069 25.507.486
Belgeli Akreditifler
205.391 31.161.083 31.366.474 71.417 25.436.069 25.507.486
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.370.618 8.332.36Diğer Kefaletlerimizden
0 7.092.492 7.092.492 0 6.718.058 6.718.058
TAAHHÜTLER
152.005.272 63.741.759 215.747.031 111.608.609 38.572.768 150.181.377
Cayılamaz Taahhütler
130.986.774 35.290.432 166.277.206 108.431.948 14.208.872 122.640.820
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
11.505.271 34.221.159 45.726.430 6.450.608 13.345.662 19.796.270
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
31.502.717 378.955 31.881.672 26.475.410 352.100 26.827.510
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.543.544 0 5.543.544 4.306.427 0 4.306.427
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
417 0 417 595 0 595
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
66.771.387 0 66.771.387 58.777.036 0 58.777.036
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
51.439 0 51.439 46.457 0 46.457
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
15.611.999 690.318 16.302.317 12.375.415 511.110 12.886.525
Cayılabilir Taahhütler
21.018.498 28.451.327 49.469.825 3.176.661 24.363.896 27.540.557
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
21.018.498 28.451.327 49.469.825 3.176.661 24.363.896 27.540.557
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
186.130.433 489.349.836 675.480.269 213.732.766 442.894.996 656.627.762
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
37.410.141 92.161.598 129.571.739 38.510.141 73.941.143 112.451.284
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 1.361.768 1.631.909 270.141 1.225.972 1.496.113
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
37.140.000 90.799.830 127.939.830 38.240.000 72.715.171 110.955.171
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
148.720.292 397.188.238 545.908.530 175.222.625 368.953.853 544.176.478
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
13.106.365 16.689.949 29.796.314 10.602.638 15.678.489 26.281.127
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
11.521.897 3.614.660 15.136.557 7.840.303 5.169.741 13.010.044
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.584.468 13.075.289 14.659.757 2.762.335 10.508.748 13.271.083
Para ve Faiz Swap İşlemleri
123.079.945 279.256.196 402.336.141 151.448.310 264.814.946 416.263.256
Swap Para Alım İşlemleri
3.364.867 89.089.436 92.454.303 2.859.608 90.035.422 92.895.030
Swap Para Satım İşlemleri
56.041.078 36.519.398 92.560.476 62.212.802 29.611.504 91.824.306
Swap Faiz Alım İşlemleri
31.837.000 76.823.681 108.660.681 43.187.950 72.584.010 115.771.960
Swap Faiz Satım İşlemleri
31.837.000 76.823.681 108.660.681 43.187.950 72.584.010 115.771.960
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.189.401 8.627.598 9.816.999 500.032 13.094.173 13.594.205
Para Alım Opsiyonları
611.037 2.452.236 3.063.273 339.490 4.102.550 4.442.040
Para Satım Opsiyonları
578.364 2.671.410 3.249.774 160.542 4.450.370 4.610.912
Faiz Alım Opsiyonları
0 2.999.828 2.999.828 0 3.395.525 3.395.525
Faiz Satım Opsiyonları
0 504.124 504.124 0 1.145.728 1.145.728
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
3.743.435 3.600.230 7.343.665 600.295 534.725 1.135.020
Futures Para Alım İşlemleri
471.837 3.130.305 3.602.142 568.563 40.879 609.442
Futures Para Satım İşlemleri
3.271.598 469.925 3.741.523 31.732 493.846 525.578
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.601.146 89.014.265 96.615.411 12.071.350 74.831.520 86.902.870
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
739.592.653 355.895.410 1.095.488.063 671.943.354 330.735.897 1.002.679.251
EMANET KIYMETLER
98.064.095 34.584.058 132.648.153 114.426.970 30.459.685 144.886.655
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
47.972.629 9.683.563 57.656.192 66.693.304 9.000.959 75.694.263
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.161.745 23.609.045 28.770.790 6.176.884 20.351.678 26.528.562
Tahsile Alınan Çekler
36.129.464 91.046 36.220.510 32.974.820 70.173 33.044.993
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.742.113 981.187 9.723.300 8.523.818 840.142 9.363.960
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 174.697 174.697 0 156.893 156.893
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 44.520 102.664 58.144 39.840 97.984
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
610.622.024 290.272.524 900.894.548 531.413.045 272.362.495 803.775.540
Menkul Kıymetler
830.300 1.624 831.924 863.295 1.439 864.734
Teminat Senetleri
569.958 740.254 1.310.212 569.678 673.773 1.243.451
Emtia
5.912 0 5.912 5.912 0 5.912
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
208.185.794 47.665.396 255.851.190 187.413.174 41.576.497 228.989.671
Diğer Rehinli Kıymetler
401.030.060 241.839.043 642.869.103 342.560.986 230.087.529 572.648.515
Rehinli Kıymet Alanlar
0 26.207 26.207 0 23.257 23.257
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.906.534 31.038.828 61.945.362 26.103.339 27.913.717 54.017.056
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.129.531.737 1.044.773.906 2.174.305.643 1.038.380.996 931.727.133 1.970.108.129
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.175.373 -5.235.152
Alınan Faizler
16.557.358 8.152.347
Ödenen Faizler
-8.149.797 -5.707.370
Alınan Temettüler
227.777 44.807
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.480.097 2.094.084
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.606.233 -6.725.110
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.248.184 623.392
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.142.729 -2.028.781
Ödenen Vergiler
-2.104.434 -1.527.851
Diğer
-547.316 -160.670
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-652.935 9.718.413
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
70.535 -15.500
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-10.239.130 -6.565.672
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-53.769.087 -22.108.219
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.492.470 1.194.084
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-320.361 -336.455
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
48.280.624 27.614.673
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
3.494.955 662.128
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.512.923 6.256.600
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.809.076 3.016.774
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
10.522.438 4.483.261
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.756.000 -4.098.908
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-25.015 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-176.667 -73.216
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
141.746 88.672
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.743.715 -473.640
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.190.492 3.041.057
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-9.600.606 -6.796.466
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.457.765 114.685
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.234.447 1.924.404
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.092.484 3.975.656
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.191.056 -1.937.174
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-135.875 -114.078
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
8.003.097 4.281.632
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
535.088 6.590.389
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
95.207.698 45.189.882
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
95.742.786 51.780.271
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.258.448 1.452.729
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
8.367.812 2.248.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.019 -2.843
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.366 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.713 -2.843
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.634 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.381.831 2.251.819
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.137.056 498.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.699.532 -428.870
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.131.536 2.986.602
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-808.360 -366.089
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.777.933 -438.328
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.626.260 3.701.705
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
71.526.265 136.988.953 208.515.218 77.466.406 123.661.044 201.127.450
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 23.829.533 122.283.970 146.113.503 30.026.320 113.352.410 143.378.730
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
18.634.020 97.139.976 115.773.996 22.667.064 93.521.502 116.188.566
Bankalar
1.4.1 401.120 25.324.716 25.725.836 5.603.000 20.002.766 25.605.766
Para Piyasalarından Alacaklar
1.4.2 4.839.639 0 4.839.639 1.809.366 0 1.809.366
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-45.246 -180.722 -225.968 -53.110 -171.858 -224.968
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 26.369 1.115.691 1.142.060 259.959 950.827 1.210.786
Devlet Borçlanma Senetleri
26.226 229.731 255.957 27.044 179.601 206.645
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 228.446 0 228.446
Diğer Finansal Varlıklar
143 885.960 886.103 4.469 771.226 775.695
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 35.100.414 10.512.012 45.612.426 27.646.234 6.863.466 34.509.700
Devlet Borçlanma Senetleri
35.082.455 9.556.198 44.638.653 27.628.275 6.022.847 33.651.122
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.959 5.102 23.061 17.959 4.594 22.553
Diğer Finansal Varlıklar
0 950.712 950.712 0 836.025 836.025
Türev Finansal Varlıklar
1.3 12.569.949 3.077.280 15.647.229 19.533.893 2.494.341 22.028.234
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.520.249 2.083.615 10.603.864 16.047.497 2.448.249 18.495.746
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
4.049.700 993.665 5.043.365 3.486.396 46.092 3.532.488
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
313.786.584 222.965.488 536.752.072 272.550.525 196.872.787 469.423.312
Krediler
1.7 274.083.174 184.498.321 458.581.495 243.127.261 163.140.206 406.267.467
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
810.235 30.647 840.882 734.021 0 734.021
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 56.797.457 50.884.194 107.681.651 48.091.754 43.783.746 91.875.500
Devlet Borçlanma Senetleri
56.466.653 50.884.194 107.350.847 47.760.950 43.783.746 91.544.696
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 0 330.804 330.804 0 330.804
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.904.282 -12.447.674 -30.351.956 -19.402.511 -10.051.165 -29.453.676
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.282.124 0 1.282.124 1.327.210 0 1.327.210
Satış Amaçlı
1.282.124 0 1.282.124 1.327.210 0 1.327.210
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.9 5.537.676 11.182.134 16.719.810 5.199.224 10.007.885 15.207.109
İştirakler (Net)
38.446 2.241.498 2.279.944 38.446 2.050.744 2.089.190
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
38.446 2.241.498 2.279.944 38.446 2.050.744 2.089.190
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 5.499.230 8.940.636 14.439.866 5.160.778 7.957.141 13.117.919
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.466.915 8.940.636 14.407.551 5.153.478 7.957.141 13.110.619
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
32.315 0 32.315 7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.873.562 0 4.873.562 4.851.380 0 4.851.380
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.069.540 0 2.069.540 2.001.661 0 2.001.661
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
1.090.047 0 1.090.047 1.022.168 0 1.022.168
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 10.154.986 0 10.154.986 3.484.572 0 3.484.572
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 10.401.339 24.911.937 35.313.276 8.877.906 30.469.166 39.347.072
VARLIKLAR TOPLAMI
419.632.076 396.048.512 815.680.588 375.758.884 361.010.882 736.769.766
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 185.463.545 264.408.022 449.871.567 146.176.720 254.918.696 401.095.416
ALINAN KREDİLER
2.3.1 1.753.491 65.495.405 67.248.896 1.545.406 59.578.762 61.124.168
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
45.465.326 7.276.737 52.742.063 48.560.354 4.347.923 52.908.277
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 7.043.755 21.934.214 28.977.969 7.240.548 27.013.194 34.253.742
Bonolar
5.633.018 0 5.633.018 5.828.651 0 5.828.651
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.410.737 21.934.214 23.344.951 1.411.897 27.013.194 28.425.091
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3.2 679.685 28.428.507 29.108.192 658.578 25.135.654 25.794.232
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 8.360.441 3.156.889 11.517.330 13.711.094 4.320.954 18.032.048
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.359.434 3.067.659 11.427.093 13.711.094 3.637.761 17.348.855
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.007 89.230 90.237 0 683.193 683.193
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 1.345.898 13.783 1.359.681 1.294.315 11.902 1.306.217
KARŞILIKLAR
2.6 4.921.103 880.847 5.801.950 4.899.201 927.298 5.826.499
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 1.147.130 0 1.147.130 1.078.134 0 1.078.134
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 3.773.973 880.847 4.654.820 3.821.067 927.298 4.748.365
CARİ VERGİ BORCU
2.7 11.293.340 0 11.293.340 2.877.865 0 2.877.865
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 795.037 43.301.106 44.096.143 808.921 38.633.078 39.441.999
Krediler
0 12.577.434 12.577.434 0 11.144.441 11.144.441
Diğer Borçlanma Araçları
795.037 30.723.672 31.518.709 808.921 27.488.637 28.297.558
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 29.889.344 5.663.675 35.553.019 24.859.536 5.765.589 30.625.125
ÖZKAYNAKLAR
2.10 68.264.259 9.846.179 78.110.438 56.044.605 7.439.573 63.484.178
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.174.668 0 2.174.668 2.155.905 0 2.155.905
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.617.731 0 1.617.731 1.598.968 0 1.598.968
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.745.770 438.243 2.184.013 1.759.966 438.066 2.198.032
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.527.908 9.407.936 15.935.844 552.506 7.001.507 7.554.013
Kar Yedekleri
42.110.414 0 42.110.414 32.639.419 0 32.639.419
Yasal Yedekler
1.747.175 0 1.747.175 1.544.526 0 1.544.526
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
40.363.239 0 40.363.239 31.094.893 0 31.094.893
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
7.258.448 0 7.258.448 10.489.758 0 10.489.758
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.258.448 0 7.258.448 10.489.758 0 10.489.758
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
365.275.224 450.405.364 815.680.588 308.677.143 428.092.623 736.769.766
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 19.353.764 9.783.053
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 12.324.570 7.571.214
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
221.173 121.103
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 114.598 74.319
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
41.705 10.401
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 6.614.753 1.992.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.191 5.337
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.421.792 702.324
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.182.770 1.284.602
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
36.965 13.753
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -9.179.848 -6.072.759
Mevduata Verilen Faizler
4.2.6 -5.356.522 -3.359.430
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -887.269 -439.331
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -1.121.837 -1.164.031
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.506.677 -1.053.045
Kiralama Faiz Giderleri
-52.108 -43.870
Diğer Faiz Giderleri
4.2.5 -255.435 -13.052
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.173.916 3.710.294
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.583.864 1.654.246
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.480.097 2.094.084
Gayri Nakdi Kredilerden
432.458 278.255
Diğer
4.11 3.047.639 1.815.829
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-896.233 -439.838
Gayri Nakdi Kredilere
-168 -150
Diğer
-896.065 -439.688
TEMETTÜ GELİRLERİ
47.231 1.859
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 1.317.110 -233.543
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
325.617 11.337
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 5.756.080 3.190.595
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-4.764.587 -3.435.475
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 951.883 557.374
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.074.004 5.690.230
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -2.735.770 -2.029.272
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -228.998 -115.905
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.366.813 -913.445
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -1.862.589 -1.251.461
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.879.834 1.380.147
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
529.463 350.537
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 9.409.297 1.730.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -2.150.849 -277.955
Cari Vergi Karşılığı
-10.593.562 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -277.955
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.442.713 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.258.448 1.452.729
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 7.258.448 1.452.729
Grubun Karı (Zararı)
7.258.448 1.452.729
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00860000 0,00170000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025770
BIST