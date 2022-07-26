***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.07.2022 18:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.056 -41.236 -12.313 890.519 -201.389 1.025.286 3.685.364 5.347.287 131 5.347.418
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
78 -78
Kar Dağıtımı
148.338 4.431.180 -5.079.518 -500.000 -47 -500.047
Dağıtılan Temettü
-500.000 -500.000 -47 -500.047
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
148.338 4.431.180 -4.579.518
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.588.628 1.876.056 -428.479 28.758 4.834.012 -13.721 -2.264.522 32.464.808 1.639.954 3.685.364 52.414.846 891 52.415.737
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.033.273 -246.889 2.520 1.205.803 5.403.222 3.367.143 19.180.737 31.945.809 266 31.946.075
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
828 -359 469 469
Kar Dağıtımı
18.763 9.470.995 -10.489.758 -1.000.000 -93 -1.000.093
Dağıtılan Temettü
-1.000.000 -1.000.000 -93 -1.000.093
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.763 9.470.995 -9.489.758
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.608.219 4.910.461 -1.084.878 23.066 9.073.046 6.836.803 1.307.626 41.935.444 1.639.954 19.180.737 94.434.466 1.191 94.435.657
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
404.868.926 712.084.812 1.116.953.738 365.764.287 616.870.947 982.635.234
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1 70.596.149 147.552.412 218.148.561 41.095.605 119.821.502 160.917.107
Teminat Mektupları
3.1.2.2 67.066.428 95.948.458 163.014.886 40.320.133 78.649.489 118.969.622
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.049.586 1.209.923 2.259.509 772.497 986.476 1.758.973
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
17.624.227 94.333.717 111.957.944 7.443.228 77.362.485 84.805.713
Diğer Teminat Mektupları
48.392.615 404.818 48.797.433 32.104.408 300.528 32.404.936
Banka Kredileri
0 857.977 857.977 0 545.822 545.822
İthalat Kabul Kredileri
857.977 857.977 545.822 545.822
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
230.799 34.554.151 34.784.950 71.417 26.248.539 26.319.956
Belgeli Akreditifler
230.799 34.549.945 34.780.744 71.417 26.247.806 26.319.223
Diğer Akreditifler
4.206 4.206 733 733
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
1.701 1.701 9.651 9.651
Diğer Garantilerimizden
3.298.922 8.764.442 12.063.364 704.055 7.649.943 8.353.998
Diğer Kefaletlerimizden
7.425.683 7.425.683 6.718.058 6.718.058
TAAHHÜTLER
181.682.502 52.250.556 233.933.058 111.608.609 39.202.642 150.811.251
Cayılamaz Taahhütler
3.1.1 159.603.201 21.832.424 181.435.625 108.431.948 14.208.872 122.640.820
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.662.381 16.650.280 24.312.661 6.450.608 13.345.662 19.796.270
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
39.041.366 3.494.738 42.536.104 26.475.410 352.100 26.827.510
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.493.833 5.493.833 4.306.427 4.306.427
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
46 46 595 595
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
88.624.050 88.624.050 58.777.036 58.777.036
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
50.804 50.804 46.457 46.457
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
18.730.721 1.687.406 20.418.127 12.375.415 511.110 12.886.525
Cayılabilir Taahhütler
22.079.301 30.418.132 52.497.433 3.176.661 24.993.770 28.170.431
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
22.079.301 30.116.786 52.196.087 3.176.661 24.818.505 27.995.166
Diğer Cayılabilir Taahhütler
301.346 301.346 175.265 175.265
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
152.590.275 512.281.844 664.872.119 213.060.073 457.846.803 670.906.876
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
36.110.141 89.530.242 125.640.383 38.510.802 75.948.169 114.458.971
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 4.192.232 4.462.373 270.802 3.232.998 3.503.800
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
35.840.000 85.338.010 121.178.010 38.240.000 72.715.171 110.955.171
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
116.480.134 422.751.602 539.231.736 174.549.271 381.898.634 556.447.905
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.782.783 16.850.228 27.633.011 10.600.793 15.792.434 26.393.227
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
9.360.363 4.741.924 14.102.287 7.840.899 5.224.872 13.065.771
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.422.420 12.108.304 13.530.724 2.759.894 10.567.562 13.327.456
Para ve Faiz Swap İşlemleri
89.297.467 298.162.722 387.460.189 150.776.801 277.645.782 428.422.583
Swap Para Alım İşlemleri
5.635.159 74.932.641 80.567.800 4.091.265 94.725.056 98.816.321
Swap Para Satım İşlemleri
49.320.308 32.535.075 81.855.383 60.309.636 37.752.706 98.062.342
Swap Faiz Alım İşlemleri
17.171.000 95.347.503 112.518.503 43.187.950 72.584.010 115.771.960
Swap Faiz Satım İşlemleri
17.171.000 95.347.503 112.518.503 43.187.950 72.584.010 115.771.960
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.678.417 16.614.466 19.292.883 500.032 13.094.173 13.594.205
Para Alım Opsiyonları
1.572.012 5.522.828 7.094.840 339.490 4.102.550 4.442.040
Para Satım Opsiyonları
1.106.405 6.271.480 7.377.885 160.542 4.450.370 4.610.912
Faiz Alım Opsiyonları
3.645.392 3.645.392 3.395.525 3.395.525
Faiz Satım Opsiyonları
1.174.766 1.174.766 1.145.728 1.145.728
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
1.694.043 1.554.785 3.248.828 600.295 534.725 1.135.020
Futures Para Alım İşlemleri
983.929 618.487 1.602.416 568.563 40.879 609.442
Futures Para Satım İşlemleri
710.114 936.298 1.646.412 31.732 493.846 525.578
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
12.027.424 89.569.401 101.596.825 12.071.350 74.831.520 86.902.870
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
871.556.406 416.580.194 1.288.136.600 684.370.062 337.233.352 1.021.603.414
EMANET KIYMETLER
172.139.808 46.407.773 218.547.581 126.853.678 34.983.507 161.837.185
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
99.074.773 11.556.748 110.631.521 66.693.304 9.000.959 75.694.263
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.125.890 33.329.603 47.455.493 18.583.316 24.875.500 43.458.816
Tahsile Alınan Çekler
47.350.743 81.396 47.432.139 32.989.150 70.173 33.059.323
Tahsile Alınan Ticari Senetler
11.530.258 1.201.694 12.731.952 8.529.764 840.142 9.369.906
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
189.416 189.416 156.893 156.893
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 48.916 107.060 58.144 39.840 97.984
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
668.869.786 329.881.533 998.751.319 531.413.045 274.336.128 805.749.173
Menkul Kıymetler
818.882 1.849 820.731 863.295 1.439 864.734
Teminat Senetleri
685.718 882.490 1.568.208 569.678 706.217 1.275.895
Emtia
5.912 5.912 5.912 5.912
Varant
0 0
Gayrimenkul
238.623.620 52.864.829 291.488.449 187.413.174 43.010.602 230.423.776
Diğer Rehinli Kıymetler
428.735.654 276.102.697 704.838.351 342.560.986 230.594.613 573.155.599
Rehinli Kıymet Alanlar
29.668 29.668 23.257 23.257
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.546.812 40.290.888 70.837.700 26.103.339 27.913.717 54.017.056
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.276.425.332 1.128.665.006 2.405.090.338 1.050.134.349 954.104.299 2.004.238.648
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
16.459.111 1.359.268
Alınan Faizler
34.378.635 18.368.242
Ödenen Faizler
-17.739.431 -13.046.725
Alınan Temettüler
84.724 14.930
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.675.807 4.766.495
Elde Edilen Diğer Kazançlar
12.091.068 -4.316.667
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.712.901 1.233.698
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.929.186 -4.569.832
Ödenen Vergiler
-13.035.850 -1.725.642
Diğer
-2.779.557 634.769
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.706.761 7.215.912
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-156.834 -26.294
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-36.791.746 -10.342.012
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-124.519.116 -40.194.402
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.438.037 -497.744
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.828.848 -1.372.692
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
102.579.641 35.287.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
8.338.489 2.218.127
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
45.410.149 18.867.860
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13.041.845 3.275.938
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.752.350 8.575.180
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-25.944.158 -5.715.728
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-25.016
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.040.675 18.270
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-460.635 -335.026
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
440.220 205.993
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-14.513.146 -3.649.827
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.943.359 5.256.238
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-22.745.043 -7.749.092
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.375.428 537.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.922.192 3.670.179
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.453.346 17.128.014
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.209.808 -12.729.428
Temettü Ödemeleri
-1.000.093 -500.047
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-165.637 -228.360
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
18.356.017 7.572.539
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.242.017 14.102.170
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
103.318.275 51.583.220
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
104.560.292 65.685.390
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.181.003 3.685.495
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
12.765.072 1.661.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.788.904 -52.493
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.748.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-396.799 -51.546
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.520 -12.313
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-565.675 11.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.976.168 1.714.416
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.205.803 890.519
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.325.853 -251.689
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
5.141.221 1.900.146
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-534.898 -648.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.161.811 -176.347
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.946.075 5.347.418
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
77.365.949 171.177.417 248.543.366 78.322.335 134.733.909 213.056.244
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 24.193.631 151.293.160 175.486.791 30.957.326 124.664.036 155.621.362
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
23.852.952 116.181.838 140.034.790 22.667.186 97.081.055 119.748.241
Bankalar
1.4.1 347.947 35.256.975 35.604.922 6.546.138 27.858.220 34.404.358
Para Piyasalarından Alacaklar
1.4.2 0 1.809.366 1.809.366
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-7.268 -145.653 -152.921 -65.364 -275.239 -340.603
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 246.156 619.343 865.499 336.837 464.817 801.654
Devlet Borçlanma Senetleri
19.601 252.996 272.597 27.044 179.601 206.645
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
195.381 195.381 305.324 305.324
Diğer Finansal Varlıklar
31.174 366.347 397.521 4.469 285.216 289.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 39.250.963 14.431.503 53.682.466 27.776.504 7.021.006 34.797.510
Devlet Borçlanma Senetleri
39.106.058 13.286.212 52.392.270 27.628.275 6.124.117 33.752.392
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
85.176 8.193 93.369 84.348 6.727 91.075
Diğer Finansal Varlıklar
59.729 1.137.098 1.196.827 63.881 890.162 954.043
Türev Finansal Varlıklar
1.3 13.675.199 4.833.411 18.508.610 19.251.668 2.584.050 21.835.718
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.511.683 2.783.637 10.295.320 15.765.272 2.537.958 18.303.230
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
6.163.516 2.049.774 8.213.290 3.486.396 46.092 3.532.488
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
388.079.902 277.114.987 665.194.889 279.337.496 230.607.609 509.945.105
Krediler
1.7 324.392.061 208.713.934 533.105.995 243.014.131 179.791.830 422.805.961
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 6.092.185 12.619.390 18.711.575 4.625.250 10.813.078 15.438.328
Faktoring Alacakları
5.386.575 3.593.793 8.980.368 3.601.971 2.516.259 6.118.230
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 71.849.163 64.560.310 136.409.473 48.102.592 48.184.220 96.286.812
Devlet Borçlanma Senetleri
71.518.359 60.614.943 132.133.302 47.771.788 44.145.002 91.916.790
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 3.945.367 4.276.171 330.804 4.039.218 4.370.022
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-19.640.082 -12.372.440 -32.012.522 -20.006.448 -10.697.778 -30.704.226
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.152.698 32.818 1.185.516 1.330.318 24.619 1.354.937
Satış Amaçlı
1.152.698 32.818 1.185.516 1.330.318 24.619 1.354.937
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
519.659 2.477.858 2.997.517 471.403 2.050.744 2.522.147
İştirakler (Net)
1.9 487.343 2.477.858 2.965.201 464.103 2.050.744 2.514.847
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
448.897 2.477.858 2.926.755 425.657 2.050.744 2.476.401
Konsolide Edilmeyenler
38.446 38.446 38.446 38.446
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 32.316 0 32.316 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
32.316 32.316 7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9.128.532 144.790 9.273.322 4.901.575 72.581 4.974.156
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.120.568 76.821 2.197.389 2.056.723 64.485 2.121.208
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 979.493
Diğer
1.141.075 76.821 1.217.896 1.077.230 64.485 1.141.715
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
44.852 44.852 1.580 1.580
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 5.655.205 5.655.205 3.820.176 3.820.176
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 17.799.837 38.149.267 55.949.104 11.109.977 31.915.376 43.025.353
VARLIKLAR TOPLAMI
501.867.202 489.173.958 991.041.160 381.350.003 399.470.903 780.820.906
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 218.428.855 308.229.364 526.658.219 145.690.033 274.238.025 419.928.058
ALINAN KREDİLER
2.3.1 8.191.821 77.609.391 85.801.212 5.608.235 67.313.729 72.921.964
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
78.077.356 8.898.150 86.975.506 51.101.208 4.785.265 55.886.473
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 8.382.730 30.941.125 39.323.855 8.565.483 33.011.528 41.577.011
Bonolar
7.005.754 368.599 7.374.353 7.168.860 7.168.860
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
5.811.419 5.811.419 5.998.334 5.998.334
Tahviller
1.376.976 24.761.107 26.138.083 1.396.623 27.013.194 28.409.817
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 590.837 31.984.368 32.575.205 658.578 24.649.644 25.308.222
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 9.541.029 5.367.371 14.908.400 13.963.588 4.372.195 18.335.783
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.541.029 5.367.371 14.908.400 13.963.588 3.689.002 17.652.590
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 683.193 683.193
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 1.460.858 112.925 1.573.783 1.305.221 41.909 1.347.130
KARŞILIKLAR
2.6 5.995.988 1.226.067 7.222.055 5.066.350 1.006.893 6.073.243
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 1.747.159 8.011 1.755.170 1.115.950 4.733 1.120.683
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 4.248.829 1.218.056 5.466.885 3.950.400 1.002.160 4.952.560
CARİ VERGİ BORCU
2.7 1.097.555 84.446 1.182.001 3.185.236 22.937 3.208.173
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
18.395 18.395 14.818 14.818
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 808.943 49.620.943 50.429.886 808.921 38.633.078 39.441.999
Krediler
14.315.680 14.315.680 11.144.441 11.144.441
Diğer Borçlanma Araçları
808.943 35.305.263 36.114.206 808.921 27.488.637 28.297.558
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 37.685.047 12.251.939 49.936.986 25.876.639 7.412.187 33.288.826
ÖZKAYNAKLAR
2.10 94.906.709 -471.052 94.435.657 64.445.892 -956.686 63.489.206
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.165.156 0 2.165.156 2.145.565 0 2.145.565
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.608.219 1.608.219 1.588.628 1.588.628
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.839.564 9.085 3.848.649 1.051.056 8.689 1.059.745
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.656.205 -438.730 17.217.475 8.165.275 -923.968 7.241.307
Kar Yedekleri
41.976.851 -41.407 41.935.444 32.506.215 -41.407 32.464.808
Yasal Yedekler
1.747.175 1.747.175 1.544.526 1.544.526
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
40.222.937 -41.407 40.181.530 30.954.950 -41.407 30.913.543
Diğer Kar Yedekleri
6.739 6.739 6.739 6.739
Kar veya Zarar
20.820.691 0 20.820.691 12.129.712 0 12.129.712
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
19.180.737 19.180.737 10.489.758 10.489.758
Azınlık Payları
1.191 1.191 1.018 1.018
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
465.167.728 525.873.432 991.041.160 326.275.384 454.545.522 780.820.906
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 47.903.100 22.640.535 27.623.785 12.338.044
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 28.236.623 16.327.974 15.746.314 8.684.344
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
255.955 320.741 34.782 199.638
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 385.841 231.843 181.870 120.552
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
68.683 16.238 26.196 5.731
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 17.400.861 4.919.330 10.765.639 2.916.410
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.319 10.908 6.128 5.571
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.838.146 1.624.252 3.409.647 919.805
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.546.396 3.284.170 7.349.864 1.991.034
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
889.369 481.824 488.892 246.562
Diğer Faiz Gelirleri
665.768 342.585 380.092 164.807
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -21.344.943 -13.697.967 -11.699.007 -7.342.277
Mevduata Verilen Faizler
4.2.6 -11.563.343 -7.221.930 -6.215.609 -3.850.989
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.970.343 -1.033.467 -1.081.461 -556.686
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -3.141.387 -2.922.491 -1.916.082 -1.664.656
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -4.029.129 -2.415.168 -2.156.879 -1.225.942
Kiralama Faiz Giderleri
-106.391 -80.256 -52.879 -35.604
Diğer Faiz Giderleri
4.2.5 -534.350 -24.655 -276.097 -8.400
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
26.558.157 8.942.568 15.924.778 4.995.767
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.383.939 3.632.233 3.537.387 1.781.965
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.675.807 4.766.495 4.841.015 2.411.997
Gayri Nakdi Kredilerden
921.451 570.028 476.855 288.568
Diğer
4.12 7.754.356 4.196.467 4.364.160 2.123.429
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.291.868 -1.134.262 -1.303.628 -630.032
Gayri Nakdi Kredilere
-13.008 -9.224 -7.603 -4.710
Diğer
-2.278.860 -1.125.038 -1.296.025 -625.322
TEMETTÜ GELİRLERİ
84.724 14.930 24.197 10.837
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 4.651.701 -1.089.123 3.114.860 -989.964
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.068.029 99.256 715.987 85.660
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 9.713.785 4.073.276 3.897.843 1.120.834
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.130.113 -5.261.655 -1.498.970 -2.196.458
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 2.225.005 1.170.787 1.214.248 468.021
FAALİYET BRÜT KÂRI
39.903.526 12.671.395 23.815.470 6.266.626
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.5 -7.140.754 -3.197.093 -4.274.351 -999.265
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.5 -276.769 -127.134 -39.648 -5.896
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -3.429.747 -2.016.233 -1.937.088 -1.028.848
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -4.634.092 -2.718.748 -2.668.877 -1.406.677
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
24.422.164 4.612.187 14.895.506 2.825.940
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
97.830 63.562 61.246 33.783
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 24.519.994 4.675.749 14.956.752 2.859.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -5.338.991 -990.254 -3.034.333 -627.041
Cari Vergi Karşılığı
-10.903.643 -390.313 -180.418 -254.216
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-599.941 -2.853.915 -372.825
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.564.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.181.003 3.685.495 11.922.419 2.232.682
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 NET KARI VEYA ZARARI
4.10 19.181.003 3.685.495 11.922.419 2.232.682
Grubun Karı (Zararı)
19.180.737 3.685.364 11.922.289 2.232.635
Azınlık Payları Karı (Zararı)
4.11 266 131 130 47
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına kar(Zarar) 0,02270000 0,00440000 0,01410000 0,00260000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047837
BIST