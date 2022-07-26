***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366Yeni Bakiye8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.056 -41.236 -12.313 890.519 -201.389 1.025.286 3.685.364 5.347.287 131 5.347.418Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)78 -78Kar Dağıtımı148.338 4.431.180 -5.079.518 -500.000 -47 -500.047Dağıtılan Temettü-500.000 -500.000 -47 -500.047Yedeklere Aktarılan Tutarlar148.338 4.431.180 -4.579.518Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.588.628 1.876.056 -428.479 28.758 4.834.012 -13.721 -2.264.522 32.464.808 1.639.954 3.685.364 52.414.846 891 52.415.737Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206Yeni Bakiye8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.033.273 -246.889 2.520 1.205.803 5.403.222 3.367.143 19.180.737 31.945.809 266 31.946.075Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)828 -359 469 469Kar Dağıtımı18.763 9.470.995 -10.489.758 -1.000.000 -93 -1.000.093Dağıtılan Temettü-1.000.000 -1.000.000 -93 -1.000.093Yedeklere Aktarılan Tutarlar18.763 9.470.995 -9.489.758Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.608.219 4.910.461 -1.084.878 23.066 9.073.046 6.836.803 1.307.626 41.935.444 1.639.954 19.180.737 94.434.466 1.191 94.435.657Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER404.868.926 712.084.812 1.116.953.738 365.764.287 616.870.947 982.635.234GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1 70.596.149 147.552.412 218.148.561 41.095.605 119.821.502 160.917.107Teminat Mektupları3.1.2.2 67.066.428 95.948.458 163.014.886 40.320.133 78.649.489 118.969.622Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.049.586 1.209.923 2.259.509 772.497 986.476 1.758.973Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler17.624.227 94.333.717 111.957.944 7.443.228 77.362.485 84.805.713Diğer Teminat Mektupları48.392.615 404.818 48.797.433 32.104.408 300.528 32.404.936Banka Kredileri0 857.977 857.977 0 545.822 545.822İthalat Kabul Kredileri857.977 857.977 545.822 545.822Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler230.799 34.554.151 34.784.950 71.417 26.248.539 26.319.956Belgeli Akreditifler230.799 34.549.945 34.780.744 71.417 26.247.806 26.319.223Diğer Akreditifler4.206 4.206 733 733Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden1.701 1.701 9.651 9.651Diğer Garantilerimizden3.298.922 8.764.442 12.063.364 704.055 7.649.943 8.353.998Diğer Kefaletlerimizden7.425.683 7.425.683 6.718.058 6.718.058TAAHHÜTLER181.682.502 52.250.556 233.933.058 111.608.609 39.202.642 150.811.251Cayılamaz Taahhütler3.1.1 159.603.201 21.832.424 181.435.625 108.431.948 14.208.872 122.640.820Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.662.381 16.650.280 24.312.661 6.450.608 13.345.662 19.796.270Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri39.041.366 3.494.738 42.536.104 26.475.410 352.100 26.827.510Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.493.833 5.493.833 4.306.427 4.306.427İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri46 46 595 595Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri88.624.050 88.624.050 58.777.036 58.777.036Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri50.804 50.804 46.457 46.457Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler18.730.721 1.687.406 20.418.127 12.375.415 511.110 12.886.525Cayılabilir Taahhütler22.079.301 30.418.132 52.497.433 3.176.661 24.993.770 28.170.431Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri22.079.301 30.116.786 52.196.087 3.176.661 24.818.505 27.995.166Diğer Cayılabilir Taahhütler301.346 301.346 175.265 175.265TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR152.590.275 512.281.844 664.872.119 213.060.073 457.846.803 670.906.876Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar36.110.141 89.530.242 125.640.383 38.510.802 75.948.169 114.458.971Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler270.141 4.192.232 4.462.373 270.802 3.232.998 3.503.800Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler35.840.000 85.338.010 121.178.010 38.240.000 72.715.171 110.955.171Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler116.480.134 422.751.602 539.231.736 174.549.271 381.898.634 556.447.905Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.782.783 16.850.228 27.633.011 10.600.793 15.792.434 26.393.227Vadeli Döviz Alım İşlemleri9.360.363 4.741.924 14.102.287 7.840.899 5.224.872 13.065.771Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.422.420 12.108.304 13.530.724 2.759.894 10.567.562 13.327.456Para ve Faiz Swap İşlemleri89.297.467 298.162.722 387.460.189 150.776.801 277.645.782 428.422.583Swap Para Alım İşlemleri5.635.159 74.932.641 80.567.800 4.091.265 94.725.056 98.816.321Swap Para Satım İşlemleri49.320.308 32.535.075 81.855.383 60.309.636 37.752.706 98.062.342Swap Faiz Alım İşlemleri17.171.000 95.347.503 112.518.503 43.187.950 72.584.010 115.771.960Swap Faiz Satım İşlemleri17.171.000 95.347.503 112.518.503 43.187.950 72.584.010 115.771.960Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.678.417 16.614.466 19.292.883 500.032 13.094.173 13.594.205Para Alım Opsiyonları1.572.012 5.522.828 7.094.840 339.490 4.102.550 4.442.040Para Satım Opsiyonları1.106.405 6.271.480 7.377.885 160.542 4.450.370 4.610.912Faiz Alım Opsiyonları3.645.392 3.645.392 3.395.525 3.395.525Faiz Satım Opsiyonları1.174.766 1.174.766 1.145.728 1.145.728Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri1.694.043 1.554.785 3.248.828 600.295 534.725 1.135.020Futures Para Alım İşlemleri983.929 618.487 1.602.416 568.563 40.879 609.442Futures Para Satım İşlemleri710.114 936.298 1.646.412 31.732 493.846 525.578Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer12.027.424 89.569.401 101.596.825 12.071.350 74.831.520 86.902.870EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER871.556.406 416.580.194 1.288.136.600 684.370.062 337.233.352 1.021.603.414EMANET KIYMETLER172.139.808 46.407.773 218.547.581 126.853.678 34.983.507 161.837.185Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları99.074.773 11.556.748 110.631.521 66.693.304 9.000.959 75.694.263Emanete Alınan Menkul Değerler14.125.890 33.329.603 47.455.493 18.583.316 24.875.500 43.458.816Tahsile Alınan Çekler47.350.743 81.396 47.432.139 32.989.150 70.173 33.059.323Tahsile Alınan Ticari Senetler11.530.258 1.201.694 12.731.952 8.529.764 840.142 9.369.906Tahsile Alınan Diğer Kıymetler189.416 189.416 156.893 156.893İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 48.916 107.060 58.144 39.840 97.984Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER668.869.786 329.881.533 998.751.319 531.413.045 274.336.128 805.749.173Menkul Kıymetler818.882 1.849 820.731 863.295 1.439 864.734Teminat Senetleri685.718 882.490 1.568.208 569.678 706.217 1.275.895Emtia5.912 5.912 5.912 5.912Varant0 0Gayrimenkul238.623.620 52.864.829 291.488.449 187.413.174 43.010.602 230.423.776Diğer Rehinli Kıymetler428.735.654 276.102.697 704.838.351 342.560.986 230.594.613 573.155.599Rehinli Kıymet Alanlar29.668 29.668 23.257 23.257KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER30.546.812 40.290.888 70.837.700 26.103.339 27.913.717 54.017.056BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.276.425.332 1.128.665.006 2.405.090.338 1.050.134.349 954.104.299 2.004.238.648Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı16.459.111 1.359.268Alınan Faizler34.378.635 18.368.242Ödenen Faizler-17.739.431 -13.046.725Alınan Temettüler84.724 14.930Alınan Ücret ve Komisyonlar8.675.807 4.766.495Elde Edilen Diğer Kazançlar12.091.068 -4.316.667Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.712.901 1.233.698Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.929.186 -4.569.832Ödenen Vergiler-13.035.850 -1.725.642Diğer-2.779.557 634.769Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.706.761 7.215.912Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-156.834 -26.294Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-36.791.746 -10.342.012Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-124.519.116 -40.194.402Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-13.438.037 -497.744Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.828.848 -1.372.692Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)102.579.641 35.287.131Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)8.338.489 2.218.127Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)45.410.149 18.867.860Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)13.041.845 3.275.938Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.752.350 8.575.180YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-25.944.158 -5.715.728İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-25.016Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)1.040.675 18.270Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-460.635 -335.026Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller440.220 205.993Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-14.513.146 -3.649.827Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.943.359 5.256.238Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-22.745.043 -7.749.092Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.375.428 537.716FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.922.192 3.670.179Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.453.346 17.128.014Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.209.808 -12.729.428Temettü Ödemeleri-1.000.093 -500.047Kiralamaya İlişkin Ödemeler-165.637 -228.360Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi18.356.017 7.572.539Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.242.017 14.102.170Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar103.318.275 51.583.220Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar104.560.292 65.685.390Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)19.181.003 3.685.495DİĞER KAPSAMLI GELİRLER12.765.072 1.661.923Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.788.904 -52.493Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.748.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-396.799 -51.546Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.520 -12.313Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-565.675 11.366Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar9.976.168 1.714.416Yabancı Para Çevrim Farkları1.205.803 890.519Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.325.853 -251.689Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)5.141.221 1.900.146Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-534.898 -648.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.161.811 -176.347TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.946.075 5.347.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)77.365.949 171.177.417 248.543.366 78.322.335 134.733.909 213.056.244Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 24.193.631 151.293.160 175.486.791 30.957.326 124.664.036 155.621.362Nakit Değerler ve Merkez Bankası23.852.952 116.181.838 140.034.790 22.667.186 97.081.055 119.748.241Bankalar1.4.1 347.947 35.256.975 35.604.922 6.546.138 27.858.220 34.404.358Para Piyasalarından Alacaklar1.4.2 0 1.809.366 1.809.366Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-7.268 -145.653 -152.921 -65.364 -275.239 -340.603Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 246.156 619.343 865.499 336.837 464.817 801.654Devlet Borçlanma Senetleri19.601 252.996 272.597 27.044 179.601 206.645Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler195.381 195.381 305.324 305.324Diğer Finansal Varlıklar31.174 366.347 397.521 4.469 285.216 289.685Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 39.250.963 14.431.503 53.682.466 27.776.504 7.021.006 34.797.510Devlet Borçlanma Senetleri39.106.058 13.286.212 52.392.270 27.628.275 6.124.117 33.752.392Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler85.176 8.193 93.369 84.348 6.727 91.075Diğer Finansal Varlıklar59.729 1.137.098 1.196.827 63.881 890.162 954.043Türev Finansal Varlıklar1.3 13.675.199 4.833.411 18.508.610 19.251.668 2.584.050 21.835.718Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.511.683 2.783.637 10.295.320 15.765.272 2.537.958 18.303.230Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı6.163.516 2.049.774 8.213.290 3.486.396 46.092 3.532.488İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)388.079.902 277.114.987 665.194.889 279.337.496 230.607.609 509.945.105Krediler1.7 324.392.061 208.713.934 533.105.995 243.014.131 179.791.830 422.805.961Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 6.092.185 12.619.390 18.711.575 4.625.250 10.813.078 15.438.328Faktoring Alacakları5.386.575 3.593.793 8.980.368 3.601.971 2.516.259 6.118.230İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 71.849.163 64.560.310 136.409.473 48.102.592 48.184.220 96.286.812Devlet Borçlanma Senetleri71.518.359 60.614.943 132.133.302 47.771.788 44.145.002 91.916.790Diğer Finansal Varlıklar330.804 3.945.367 4.276.171 330.804 4.039.218 4.370.022Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-19.640.082 -12.372.440 -32.012.522 -20.006.448 -10.697.778 -30.704.226SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 1.152.698 32.818 1.185.516 1.330.318 24.619 1.354.937Satış Amaçlı1.152.698 32.818 1.185.516 1.330.318 24.619 1.354.937Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI519.659 2.477.858 2.997.517 471.403 2.050.744 2.522.147İştirakler (Net)1.9 487.343 2.477.858 2.965.201 464.103 2.050.744 2.514.847Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler448.897 2.477.858 2.926.755 425.657 2.050.744 2.476.401Konsolide Edilmeyenler38.446 38.446 38.446 38.446Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 32.316 0 32.316 7.300 0 7.300Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar32.316 32.316 7.300 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9.128.532 144.790 9.273.322 4.901.575 72.581 4.974.156MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.120.568 76.821 2.197.389 2.056.723 64.485 2.121.208Şerefiye979.493 979.493 979.493 979.493Diğer1.141.075 76.821 1.217.896 1.077.230 64.485 1.141.715YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI44.852 44.852 1.580 1.580ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 5.655.205 5.655.205 3.820.176 3.820.176DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 17.799.837 38.149.267 55.949.104 11.109.977 31.915.376 43.025.353VARLIKLAR TOPLAMI501.867.202 489.173.958 991.041.160 381.350.003 399.470.903 780.820.906YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 218.428.855 308.229.364 526.658.219 145.690.033 274.238.025 419.928.058ALINAN KREDİLER2.3.1 8.191.821 77.609.391 85.801.212 5.608.235 67.313.729 72.921.964PARA PİYASALARINA BORÇLAR78.077.356 8.898.150 86.975.506 51.101.208 4.785.265 55.886.473İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.3 8.382.730 30.941.125 39.323.855 8.565.483 33.011.528 41.577.011Bonolar7.005.754 368.599 7.374.353 7.168.860 7.168.860Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler5.811.419 5.811.419 5.998.334 5.998.334Tahviller1.376.976 24.761.107 26.138.083 1.396.623 27.013.194 28.409.817FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.4 590.837 31.984.368 32.575.205 658.578 24.649.644 25.308.222TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 9.541.029 5.367.371 14.908.400 13.963.588 4.372.195 18.335.783Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.541.029 5.367.371 14.908.400 13.963.588 3.689.002 17.652.590Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 683.193 683.193FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 1.460.858 112.925 1.573.783 1.305.221 41.909 1.347.130KARŞILIKLAR2.6 5.995.988 1.226.067 7.222.055 5.066.350 1.006.893 6.073.243Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 1.747.159 8.011 1.755.170 1.115.950 4.733 1.120.683Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 4.248.829 1.218.056 5.466.885 3.950.400 1.002.160 4.952.560CARİ VERGİ BORCU2.7 1.097.555 84.446 1.182.001 3.185.236 22.937 3.208.173ERTELENMİŞ VERGİ BORCU18.395 18.395 14.818 14.818SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)2.8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 808.943 49.620.943 50.429.886 808.921 38.633.078 39.441.999Krediler14.315.680 14.315.680 11.144.441 11.144.441Diğer Borçlanma Araçları808.943 35.305.263 36.114.206 808.921 27.488.637 28.297.558DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 37.685.047 12.251.939 49.936.986 25.876.639 7.412.187 33.288.826ÖZKAYNAKLAR2.10 94.906.709 -471.052 94.435.657 64.445.892 -956.686 63.489.206Ödenmiş Sermaye8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051Sermaye Yedekleri2.165.156 0 2.165.156 2.145.565 0 2.145.565Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 556.937 556.937 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.608.219 1.608.219 1.588.628 1.588.628Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.839.564 9.085 3.848.649 1.051.056 8.689 1.059.745Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler17.656.205 -438.730 17.217.475 8.165.275 -923.968 7.241.307Kar Yedekleri41.976.851 -41.407 41.935.444 32.506.215 -41.407 32.464.808Yasal Yedekler1.747.175 1.747.175 1.544.526 1.544.526Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler40.222.937 -41.407 40.181.530 30.954.950 -41.407 30.913.543Diğer Kar Yedekleri6.739 6.739 6.739 6.739Kar veya Zarar20.820.691 0 20.820.691 12.129.712 0 12.129.712Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954Dönem Net Kâr veya Zararı19.180.737 19.180.737 10.489.758 10.489.758Azınlık Payları1.191 1.191 1.018 1.018YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI465.167.728 525.873.432 991.041.160 326.275.384 454.545.522 780.820.906Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 47.903.100 22.640.535 27.623.785 12.338.044Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 28.236.623 16.327.974 15.746.314 8.684.344Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler255.955 320.741 34.782 199.638Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 385.841 231.843 181.870 120.552Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler68.683 16.238 26.196 5.731Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 17.400.861 4.919.330 10.765.639 2.916.410Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar16.319 10.908 6.128 5.571Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.838.146 1.624.252 3.409.647 919.805İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler11.546.396 3.284.170 7.349.864 1.991.034Finansal Kiralama Faiz Gelirleri889.369 481.824 488.892 246.562Diğer Faiz Gelirleri665.768 342.585 380.092 164.807FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -21.344.943 -13.697.967 -11.699.007 -7.342.277Mevduata Verilen Faizler4.2.6 -11.563.343 -7.221.930 -6.215.609 -3.850.989Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -1.970.343 -1.033.467 -1.081.461 -556.686Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler4.2.4 -3.141.387 -2.922.491 -1.916.082 -1.664.656İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -4.029.129 -2.415.168 -2.156.879 -1.225.942Kiralama Faiz Giderleri-106.391 -80.256 -52.879 -35.604Diğer Faiz Giderleri4.2.5 -534.350 -24.655 -276.097 -8.400NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ26.558.157 8.942.568 15.924.778 4.995.767NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ6.383.939 3.632.233 3.537.387 1.781.965Alınan Ücret ve Komisyonlar8.675.807 4.766.495 4.841.015 2.411.997Gayri Nakdi Kredilerden921.451 570.028 476.855 288.568Diğer4.12 7.754.356 4.196.467 4.364.160 2.123.429Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.291.868 -1.134.262 -1.303.628 -630.032Gayri Nakdi Kredilere-13.008 -9.224 -7.603 -4.710Diğer-2.278.860 -1.125.038 -1.296.025 -625.322TEMETTÜ GELİRLERİ84.724 14.930 24.197 10.837TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 4.651.701 -1.089.123 3.114.860 -989.964Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.068.029 99.256 715.987 85.660Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.4 9.713.785 4.073.276 3.897.843 1.120.834Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-6.130.113 -5.261.655 -1.498.970 -2.196.458DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 2.225.005 1.170.787 1.214.248 468.021FAALİYET BRÜT KÂRI39.903.526 12.671.395 23.815.470 6.266.626BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.5 -7.140.754 -3.197.093 -4.274.351 -999.265DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.5 -276.769 -127.134 -39.648 -5.896PERSONEL GİDERLERİ (-)4.8 -3.429.747 -2.016.233 -1.937.088 -1.028.848DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -4.634.092 -2.718.748 -2.668.877 -1.406.677NET FAALİYET KARI (ZARARI)24.422.164 4.612.187 14.895.506 2.825.940BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)97.830 63.562 61.246 33.783NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 24.519.994 4.675.749 14.956.752 2.859.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -5.338.991 -990.254 -3.034.333 -627.041Cari Vergi Karşılığı-10.903.643 -390.313 -180.418 -254.216Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-599.941 -2.853.915 -372.825Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.564.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)19.181.003 3.685.495 11.922.419 2.232.682DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 NET KARI VEYA ZARARI4.10 19.181.003 3.685.495 11.922.419 2.232.682Grubun Karı (Zararı)19.180.737 3.685.364 11.922.289 2.232.635Azınlık Payları Karı (Zararı)4.11 266 131 130 47Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse başına kar(Zarar) 0,02270000 0,00440000 0,01410000 0,00260000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047837BIST