***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.07.2022 18:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.056 -39.898 -13.990 890.519 -200.948 1.025.286 0 0 3.685.364 5.347.389 5.347.389
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.855.047 -417.028 1.176.627 4.864.293 12.404 -2.007.222 32.639.419 0 3.685.364 52.411.860 52.411.860
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.856.179 -821.555 1.163.408 7.897.524 1.458.706 -1.802.217 32.639.419 0 10.489.758 63.484.178 63.484.178
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.856.179 -821.555 1.163.408 7.897.524 1.458.706 -1.802.217 32.639.419 0 10.489.758 63.484.178 63.484.178
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.033.273 -236.682 -8.064 1.205.803 5.403.595 3.367.143 0 0 19.180.737 31.945.805 31.945.805
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 828 0 0 0 0 0 0 -359 0 0 469 469
Kar Dağıtımı
0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 9.470.995 0 -10.489.758 -1.000.000 -1.000.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 9.470.995 0 -9.489.758 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.618.559 4.889.452 -1.058.237 1.155.344 9.103.327 6.862.301 1.564.926 42.110.055 0 19.180.737 94.430.452 94.430.452
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
402.718.504 688.412.683 1.091.131.187 366.437.642 600.991.236 967.428.878
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 70.596.149 147.618.433 218.214.582 41.096.267 119.523.472 160.619.739
Teminat Mektupları
3.1.2.2 67.066.428 96.984.189 164.050.617 40.320.795 79.173.580 119.494.375
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.049.586 1.209.923 2.259.509 772.497 986.476 1.758.973
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
17.624.227 95.774.266 113.398.493 7.443.890 78.187.104 85.630.994
Diğer Teminat Mektupları
48.392.615 0 48.392.615 32.104.408 0 32.104.408
Banka Kredileri
0 857.977 857.977 0 545.822 545.822
İthalat Kabul Kredileri
0 857.977 857.977 0 545.822 545.822
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
230.799 33.586.142 33.816.941 71.417 25.436.069 25.507.486
Belgeli Akreditifler
230.799 33.586.142 33.816.941 71.417 25.436.069 25.507.486
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
3.298.922 8.764.442 12.063.364 704.055 7.649.943 8.353.998
Diğer Kefaletlerimizden
0 7.425.683 7.425.683 0 6.718.058 6.718.058
TAAHHÜTLER
181.682.502 51.255.485 232.937.987 111.608.609 38.572.768 150.181.377
Cayılamaz Taahhütler
159.603.201 21.832.424 181.435.625 108.431.948 14.208.872 122.640.820
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.662.381 16.650.280 24.312.661 6.450.608 13.345.662 19.796.270
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
39.041.366 3.494.738 42.536.104 26.475.410 352.100 26.827.510
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.493.833 0 5.493.833 4.306.427 0 4.306.427
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
46 0 46 595 0 595
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
88.624.050 0 88.624.050 58.777.036 0 58.777.036
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
50.804 0 50.804 46.457 0 46.457
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
18.730.721 1.687.406 20.418.127 12.375.415 511.110 12.886.525
Cayılabilir Taahhütler
22.079.301 29.423.061 51.502.362 3.176.661 24.363.896 27.540.557
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
22.079.301 29.423.061 51.502.362 3.176.661 24.363.896 27.540.557
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
150.439.853 489.538.765 639.978.618 213.732.766 442.894.996 656.627.762
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
36.110.141 86.801.105 122.911.246 38.510.141 73.941.143 112.451.284
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 1.463.095 1.733.236 270.141 1.225.972 1.496.113
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
35.840.000 85.338.010 121.178.010 38.240.000 72.715.171 110.955.171
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
114.329.712 402.737.660 517.067.372 175.222.625 368.953.853 544.176.478
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.770.891 13.574.479 24.345.370 10.602.638 15.678.489 26.281.127
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
9.346.240 3.091.395 12.437.635 7.840.303 5.169.741 13.010.044
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.424.651 10.483.084 11.907.735 2.762.335 10.508.748 13.271.083
Para ve Faiz Swap İşlemleri
87.158.937 281.424.529 368.583.466 151.448.310 264.814.946 416.263.256
Swap Para Alım İşlemleri
2.336.420 68.883.066 71.219.486 2.859.608 90.035.422 92.895.030
Swap Para Satım İşlemleri
50.480.517 21.846.457 72.326.974 62.212.802 29.611.504 91.824.306
Swap Faiz Alım İşlemleri
17.171.000 95.347.503 112.518.503 43.187.950 72.584.010 115.771.960
Swap Faiz Satım İşlemleri
17.171.000 95.347.503 112.518.503 43.187.950 72.584.010 115.771.960
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.678.417 16.614.466 19.292.883 500.032 13.094.173 13.594.205
Para Alım Opsiyonları
1.572.012 5.522.828 7.094.840 339.490 4.102.550 4.442.040
Para Satım Opsiyonları
1.106.405 6.271.480 7.377.885 160.542 4.450.370 4.610.912
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.645.392 3.645.392 0 3.395.525 3.395.525
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.174.766 1.174.766 0 1.145.728 1.145.728
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.694.043 1.554.785 3.248.828 600.295 534.725 1.135.020
Futures Para Alım İşlemleri
983.929 618.487 1.602.416 568.563 40.879 609.442
Futures Para Satım İşlemleri
710.114 936.298 1.646.412 31.732 493.846 525.578
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.027.424 89.569.401 101.596.825 12.071.350 74.831.520 86.902.870
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
862.202.820 408.684.910 1.270.887.730 671.943.354 330.735.897 1.002.679.251
EMANET KIYMETLER
162.786.222 41.262.619 204.048.841 114.426.970 30.459.685 144.886.655
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
99.074.773 11.556.748 110.631.521 66.693.304 9.000.959 75.694.263
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.791.610 28.184.449 32.976.059 6.176.884 20.351.678 26.528.562
Tahsile Alınan Çekler
47.337.383 81.396 47.418.779 32.974.820 70.173 33.044.993
Tahsile Alınan Ticari Senetler
11.524.312 1.201.694 12.726.006 8.523.818 840.142 9.363.960
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 189.416 189.416 0 156.893 156.893
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 48.916 107.060 58.144 39.840 97.984
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
668.869.786 327.131.403 996.001.189 531.413.045 272.362.495 803.775.540
Menkul Kıymetler
818.882 1.849 820.731 863.295 1.439 864.734
Teminat Senetleri
685.718 821.227 1.506.945 569.678 673.773 1.243.451
Emtia
5.912 0 5.912 5.912 0 5.912
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
238.623.620 50.849.292 289.472.912 187.413.174 41.576.497 228.989.671
Diğer Rehinli Kıymetler
428.735.654 275.429.367 704.165.021 342.560.986 230.087.529 572.648.515
Rehinli Kıymet Alanlar
0 29.668 29.668 0 23.257 23.257
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.546.812 40.290.888 70.837.700 26.103.339 27.913.717 54.017.056
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.264.921.324 1.097.097.593 2.362.018.917 1.038.380.996 931.727.133 1.970.108.129
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
16.463.137 198.428
Alınan Faizler
32.519.822 17.496.190
Ödenen Faizler
-16.684.319 -12.436.499
Alınan Temettüler
235.923 45.089
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.878.865 4.307.934
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.709.481 -4.763.987
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.243.858 1.126.055
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.799.984 -3.977.692
Ödenen Vergiler
-12.653.435 -1.591.329
Diğer
-987.074 -7.333
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.637.679 6.910.864
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-31.689 -58.068
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-34.142.328 -9.177.456
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-110.020.597 -33.921.559
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.548.413 -82.579
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.275.409 -1.427.259
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
92.396.358 30.138.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
8.424.837 2.255.875
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
40.959.406 16.400.210
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.049.338 2.783.373
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.825.458 7.109.292
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-25.970.410 -5.920.555
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-25.016 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.040.675 18.270
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-442.441 -301.960
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
439.072 196.657
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.821.575 -2.922.280
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.528.686 4.502.105
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-22.437.841 -7.591.201
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.748.030 177.854
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.751.597 2.315.892
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.727.184 15.505.083
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.313.226 -12.463.463
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.000.000 -500.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-165.555 -225.728
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
16.037.314 6.401.527
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.859.235 9.906.156
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
95.207.698 45.189.882
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
91.348.463 55.096.038
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.180.737 3.685.364
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
12.765.068 1.662.025 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.788.527 -52.832 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.748.858 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-384.040 -49.873
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-8.064 -13.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-568.227 11.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.976.541 1.714.857 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.205.803 890.519
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.326.351 -251.184
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
5.141.221 1.900.146
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-534.898 -648.213
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.161.936 -176.411
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.945.805 5.347.389 0 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
76.725.950 153.748.043 230.473.993 77.466.406 123.661.044 201.127.450
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 23.851.096 133.941.288 157.792.384 30.026.320 113.352.410 143.378.730
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
23.852.923 110.700.865 134.553.788 22.667.064 93.521.502 116.188.566
Bankalar
1.4.1 901 23.294.788 23.295.689 5.603.000 20.002.766 25.605.766
Para Piyasalarından Alacaklar
1.4.2 0 0 0 1.809.366 0 1.809.366
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.728 -54.365 -57.093 -53.110 -171.858 -224.968
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 50.775 1.191.701 1.242.476 259.959 950.827 1.210.786
Devlet Borçlanma Senetleri
19.601 252.996 272.597 27.044 179.601 206.645
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 228.446 0 228.446
Diğer Finansal Varlıklar
31.174 938.705 969.879 4.469 771.226 775.695
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 39.124.845 14.023.693 53.148.538 27.646.234 6.863.466 34.509.700
Devlet Borçlanma Senetleri
39.106.058 12.950.243 52.056.301 27.628.275 6.022.847 33.651.122
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
18.787 5.482 24.269 17.959 4.594 22.553
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.067.968 1.067.968 0 836.025 836.025
Türev Finansal Varlıklar
1.3 13.699.234 4.591.361 18.290.595 19.533.893 2.494.341 22.028.234
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.535.718 2.541.587 10.077.305 16.047.497 2.448.249 18.495.746
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
6.163.516 2.049.774 8.213.290 3.486.396 46.092 3.532.488
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
378.795.038 235.667.597 614.462.635 272.550.525 196.872.787 469.423.312
Krediler
1.7 325.216.316 187.343.085 512.559.401 243.127.261 163.140.206 406.267.467
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
682.365 26.947 709.312 734.021 0 734.021
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 71.849.163 60.032.104 131.881.267 48.091.754 43.783.746 91.875.500
Devlet Borçlanma Senetleri
71.518.359 60.032.104 131.550.463 47.760.950 43.783.746 91.544.696
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 0 330.804 330.804 0 330.804
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.952.806 -11.734.539 -30.687.345 -19.402.511 -10.051.165 -29.453.676
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.152.465 0 1.152.465 1.327.210 0 1.327.210
Satış Amaçlı
1.152.465 0 1.152.465 1.327.210 0 1.327.210
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.9 6.101.417 11.274.248 17.375.665 5.199.224 10.007.885 15.207.109
İştirakler (Net)
38.446 2.477.858 2.516.304 38.446 2.050.744 2.089.190
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
38.446 2.477.858 2.516.304 38.446 2.050.744 2.089.190
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 6.062.971 8.796.390 14.859.361 5.160.778 7.957.141 13.117.919
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
6.030.655 8.796.390 14.827.045 5.153.478 7.957.141 13.110.619
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
32.316 0 32.316 7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9.073.227 0 9.073.227 4.851.380 0 4.851.380
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.068.068 0 2.068.068 2.001.661 0 2.001.661
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
1.088.575 0 1.088.575 1.022.168 0 1.022.168
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
44.852 0 44.852 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 5.332.969 0 5.332.969 3.484.572 0 3.484.572
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 13.616.588 36.418.174 50.034.762 8.877.906 30.469.166 39.347.072
VARLIKLAR TOPLAMI
492.910.574 437.108.062 930.018.636 375.758.884 361.010.882 736.769.766
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 218.708.274 278.357.528 497.065.802 146.176.720 254.918.696 401.095.416
ALINAN KREDİLER
2.3.1 1.883.343 68.748.603 70.631.946 1.545.406 59.578.762 61.124.168
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
74.643.337 8.898.150 83.541.487 48.560.354 4.347.923 52.908.277
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 5.693.499 25.132.173 30.825.672 7.240.548 27.013.194 34.253.742
Bonolar
4.316.523 368.599 4.685.122 5.828.651 0 5.828.651
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.376.976 24.763.574 26.140.550 1.411.897 27.013.194 28.425.091
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3.2 590.837 32.556.726 33.147.563 658.578 25.135.654 25.794.232
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 9.171.915 5.327.140 14.499.055 13.711.094 4.320.954 18.032.048
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.171.915 5.327.140 14.499.055 13.711.094 3.637.761 17.348.855
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 683.193 683.193
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 1.447.681 15.156 1.462.837 1.294.315 11.902 1.306.217
KARŞILIKLAR
2.6 5.809.641 1.127.502 6.937.143 4.899.201 927.298 5.826.499
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 1.686.504 0 1.686.504 1.078.134 0 1.078.134
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 4.123.137 1.127.502 5.250.639 3.821.067 927.298 4.748.365
CARİ VERGİ BORCU
2.7 900.811 0 900.811 2.877.865 0 2.877.865
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 808.943 49.620.943 50.429.886 808.921 38.633.078 39.441.999
Krediler
0 14.315.680 14.315.680 0 11.144.441 11.144.441
Diğer Borçlanma Araçları
808.943 35.305.263 36.114.206 808.921 27.488.637 28.297.558
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 36.631.301 9.514.681 46.145.982 24.859.536 5.765.589 30.625.125
ÖZKAYNAKLAR
2.10 85.299.457 9.130.995 94.430.452 56.044.605 7.439.573 63.484.178
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.175.496 0 2.175.496 2.155.905 0 2.155.905
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.618.559 0 1.618.559 1.598.968 0 1.598.968
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.548.107 438.452 4.986.559 1.759.966 438.066 2.198.032
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.838.011 8.692.543 17.530.554 552.506 7.001.507 7.554.013
Kar Yedekleri
42.110.055 0 42.110.055 32.639.419 0 32.639.419
Yasal Yedekler
1.747.175 0 1.747.175 1.544.526 0 1.544.526
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
40.362.880 0 40.362.880 31.094.893 0 31.094.893
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
19.180.737 0 19.180.737 10.489.758 0 10.489.758
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
19.180.737 0 19.180.737 10.489.758 0 10.489.758
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
441.589.039 488.429.597 930.018.636 308.677.143 428.092.623 736.769.766
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 45.922.484 21.574.046 26.568.720 11.790.993
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 27.922.933 16.160.340 15.598.363 8.589.126
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
255.955 320.741 34.782 199.638
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 233.271 156.760 118.673 82.441
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
67.873 14.721 26.168 4.320
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 17.360.974 4.893.634 10.746.221 2.901.371
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.319 10.908 6.128 5.571
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.824.797 1.617.014 3.403.005 914.690
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.519.858 3.265.712 7.337.088 1.981.110
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
81.478 27.850 44.513 14.097
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -20.215.396 -13.099.823 -11.035.548 -7.027.064
Mevduata Verilen Faizler
4.2.6 -11.534.834 -7.198.357 -6.178.312 -3.838.927
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.982.976 -960.895 -1.095.707 -521.564
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -2.908.873 -2.722.151 -1.787.036 -1.558.120
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -3.155.129 -2.119.927 -1.648.452 -1.066.882
Kiralama Faiz Giderleri
-103.381 -78.649 -51.273 -34.779
Diğer Faiz Giderleri
4.2.5 -530.203 -19.844 -274.768 -6.792
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
25.707.088 8.474.223 15.533.172 4.763.929
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.782.148 3.285.188 3.198.284 1.630.942
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.878.865 4.307.934 4.398.768 2.213.850
Gayri Nakdi Kredilerden
901.377 562.987 468.919 284.732
Diğer
4.11 6.977.488 3.744.947 3.929.849 1.929.118
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.096.717 -1.022.746 -1.200.484 -582.908
Gayri Nakdi Kredilere
-350 -317 -182 -167
Diğer
-2.096.367 -1.022.429 -1.200.302 -582.741
TEMETTÜ GELİRLERİ
47.241 2.141 10 282
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 4.055.126 -1.370.435 2.738.016 -1.136.892
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
977.791 93.939 652.174 82.602
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 9.833.163 4.123.610 4.077.083 933.015
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.755.828 -5.587.984 -1.991.241 -2.152.509
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 2.070.489 993.563 1.118.606 436.189
FAALİYET BRÜT KÂRI
37.662.092 11.384.680 22.588.088 5.694.450
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -6.980.556 -2.944.546 -4.244.786 -915.274
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -257.544 -118.885 -28.546 -2.980
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.144.436 -1.859.988 -1.777.623 -946.543
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -4.418.210 -2.587.660 -2.555.621 -1.336.199
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.861.346 3.873.601 13.981.512 2.493.454
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.298.325 617.008 768.862 266.471
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 24.159.671 4.490.609 14.750.374 2.759.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -4.978.934 -805.245 -2.828.085 -527.290
Cari Vergi Karşılığı
-10.557.494 -176.558 36.068 -176.558
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -628.687 -2.864.153 -350.732
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.578.560 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.180.737 3.685.364 11.922.289 2.232.635
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 19.180.737 3.685.364 11.922.289 2.232.635
Grubun Karı (Zararı)
19.180.737 3.685.364 11.922.289 2.232.635
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02270000 0,00440000 0,01410000 0,00260000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047839
BIST