***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.056 -39.898 -13.990 890.519 -200.948 1.025.286 0 0 3.685.364 5.347.389 5.347.389Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.855.047 -417.028 1.176.627 4.864.293 12.404 -2.007.222 32.639.419 0 3.685.364 52.411.860 52.411.860Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.856.179 -821.555 1.163.408 7.897.524 1.458.706 -1.802.217 32.639.419 0 10.489.758 63.484.178 63.484.178TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.856.179 -821.555 1.163.408 7.897.524 1.458.706 -1.802.217 32.639.419 0 10.489.758 63.484.178 63.484.178Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 3.033.273 -236.682 -8.064 1.205.803 5.403.595 3.367.143 0 0 19.180.737 31.945.805 31.945.805Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 828 0 0 0 0 0 0 -359 0 0 469 469Kar Dağıtımı0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 9.470.995 0 -10.489.758 -1.000.000 -1.000.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 9.470.995 0 -9.489.758 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 0 1.618.559 4.889.452 -1.058.237 1.155.344 9.103.327 6.862.301 1.564.926 42.110.055 0 19.180.737 94.430.452 94.430.452Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER402.718.504 688.412.683 1.091.131.187 366.437.642 600.991.236 967.428.878GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2.1,2 70.596.149 147.618.433 218.214.582 41.096.267 119.523.472 160.619.739Teminat Mektupları3.1.2.2 67.066.428 96.984.189 164.050.617 40.320.795 79.173.580 119.494.375Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.049.586 1.209.923 2.259.509 772.497 986.476 1.758.973Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler17.624.227 95.774.266 113.398.493 7.443.890 78.187.104 85.630.994Diğer Teminat Mektupları48.392.615 0 48.392.615 32.104.408 0 32.104.408Banka Kredileri0 857.977 857.977 0 545.822 545.822İthalat Kabul Kredileri0 857.977 857.977 0 545.822 545.822Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler230.799 33.586.142 33.816.941 71.417 25.436.069 25.507.486Belgeli Akreditifler230.799 33.586.142 33.816.941 71.417 25.436.069 25.507.486Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden3.298.922 8.764.442 12.063.364 704.055 7.649.943 8.353.998Diğer Kefaletlerimizden0 7.425.683 7.425.683 0 6.718.058 6.718.058TAAHHÜTLER181.682.502 51.255.485 232.937.987 111.608.609 38.572.768 150.181.377Cayılamaz Taahhütler159.603.201 21.832.424 181.435.625 108.431.948 14.208.872 122.640.820Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.662.381 16.650.280 24.312.661 6.450.608 13.345.662 19.796.270Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri39.041.366 3.494.738 42.536.104 26.475.410 352.100 26.827.510Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.493.833 0 5.493.833 4.306.427 0 4.306.427İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri46 0 46 595 0 595Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri88.624.050 0 88.624.050 58.777.036 0 58.777.036Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri50.804 0 50.804 46.457 0 46.457Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler18.730.721 1.687.406 20.418.127 12.375.415 511.110 12.886.525Cayılabilir Taahhütler22.079.301 29.423.061 51.502.362 3.176.661 24.363.896 27.540.557Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri22.079.301 29.423.061 51.502.362 3.176.661 24.363.896 27.540.557Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR150.439.853 489.538.765 639.978.618 213.732.766 442.894.996 656.627.762Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar36.110.141 86.801.105 122.911.246 38.510.141 73.941.143 112.451.284Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler270.141 1.463.095 1.733.236 270.141 1.225.972 1.496.113Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler35.840.000 85.338.010 121.178.010 38.240.000 72.715.171 110.955.171Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler114.329.712 402.737.660 517.067.372 175.222.625 368.953.853 544.176.478Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.770.891 13.574.479 24.345.370 10.602.638 15.678.489 26.281.127Vadeli Döviz Alım İşlemleri9.346.240 3.091.395 12.437.635 7.840.303 5.169.741 13.010.044Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.424.651 10.483.084 11.907.735 2.762.335 10.508.748 13.271.083Para ve Faiz Swap İşlemleri87.158.937 281.424.529 368.583.466 151.448.310 264.814.946 416.263.256Swap Para Alım İşlemleri2.336.420 68.883.066 71.219.486 2.859.608 90.035.422 92.895.030Swap Para Satım İşlemleri50.480.517 21.846.457 72.326.974 62.212.802 29.611.504 91.824.306Swap Faiz Alım İşlemleri17.171.000 95.347.503 112.518.503 43.187.950 72.584.010 115.771.960Swap Faiz Satım İşlemleri17.171.000 95.347.503 112.518.503 43.187.950 72.584.010 115.771.960Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.678.417 16.614.466 19.292.883 500.032 13.094.173 13.594.205Para Alım Opsiyonları1.572.012 5.522.828 7.094.840 339.490 4.102.550 4.442.040Para Satım Opsiyonları1.106.405 6.271.480 7.377.885 160.542 4.450.370 4.610.912Faiz Alım Opsiyonları0 3.645.392 3.645.392 0 3.395.525 3.395.525Faiz Satım Opsiyonları0 1.174.766 1.174.766 0 1.145.728 1.145.728Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.694.043 1.554.785 3.248.828 600.295 534.725 1.135.020Futures Para Alım İşlemleri983.929 618.487 1.602.416 568.563 40.879 609.442Futures Para Satım İşlemleri710.114 936.298 1.646.412 31.732 493.846 525.578Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer12.027.424 89.569.401 101.596.825 12.071.350 74.831.520 86.902.870EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER862.202.820 408.684.910 1.270.887.730 671.943.354 330.735.897 1.002.679.251EMANET KIYMETLER162.786.222 41.262.619 204.048.841 114.426.970 30.459.685 144.886.655Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları99.074.773 11.556.748 110.631.521 66.693.304 9.000.959 75.694.263Emanete Alınan Menkul Değerler4.791.610 28.184.449 32.976.059 6.176.884 20.351.678 26.528.562Tahsile Alınan Çekler47.337.383 81.396 47.418.779 32.974.820 70.173 33.044.993Tahsile Alınan Ticari Senetler11.524.312 1.201.694 12.726.006 8.523.818 840.142 9.363.960Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 189.416 189.416 0 156.893 156.893İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 48.916 107.060 58.144 39.840 97.984Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER668.869.786 327.131.403 996.001.189 531.413.045 272.362.495 803.775.540Menkul Kıymetler818.882 1.849 820.731 863.295 1.439 864.734Teminat Senetleri685.718 821.227 1.506.945 569.678 673.773 1.243.451Emtia5.912 0 5.912 5.912 0 5.912Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul238.623.620 50.849.292 289.472.912 187.413.174 41.576.497 228.989.671Diğer Rehinli Kıymetler428.735.654 275.429.367 704.165.021 342.560.986 230.087.529 572.648.515Rehinli Kıymet Alanlar0 29.668 29.668 0 23.257 23.257KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER30.546.812 40.290.888 70.837.700 26.103.339 27.913.717 54.017.056BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.264.921.324 1.097.097.593 2.362.018.917 1.038.380.996 931.727.133 1.970.108.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı16.463.137 198.428Alınan Faizler32.519.822 17.496.190Ödenen Faizler-16.684.319 -12.436.499Alınan Temettüler235.923 45.089Alınan Ücret ve Komisyonlar7.878.865 4.307.934Elde Edilen Diğer Kazançlar10.709.481 -4.763.987Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.243.858 1.126.055Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.799.984 -3.977.692Ödenen Vergiler-12.653.435 -1.591.329Diğer-987.074 -7.333Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.637.679 6.910.864Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-31.689 -58.068Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-34.142.328 -9.177.456Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-110.020.597 -33.921.559Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-12.548.413 -82.579Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.275.409 -1.427.259Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)92.396.358 30.138.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)8.424.837 2.255.875Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)40.959.406 16.400.210Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10.049.338 2.783.373Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.825.458 7.109.292YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-25.970.410 -5.920.555İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-25.016 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)1.040.675 18.270Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-442.441 -301.960Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller439.072 196.657Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-12.821.575 -2.922.280Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.528.686 4.502.105Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-22.437.841 -7.591.201Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.748.030 177.854Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-6.751.597 2.315.892Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit7.727.184 15.505.083Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-13.313.226 -12.463.463İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-1.000.000 -500.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-165.555 -225.728Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi16.037.314 6.401.527Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.859.235 9.906.156Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar95.207.698 45.189.882Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar91.348.463 55.096.038Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)19.180.737 3.685.364DİĞER KAPSAMLI GELİRLER12.765.068 1.662.025 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.788.527 -52.832 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.748.858 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-384.040 -49.873Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-8.064 -13.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-568.227 11.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar9.976.541 1.714.857 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.205.803 890.519Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.326.351 -251.184Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)5.141.221 1.900.146Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-534.898 -648.213Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.161.936 -176.411TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.945.805 5.347.389 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)76.725.950 153.748.043 230.473.993 77.466.406 123.661.044 201.127.450Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 23.851.096 133.941.288 157.792.384 30.026.320 113.352.410 143.378.730Nakit Değerler ve Merkez Bankası23.852.923 110.700.865 134.553.788 22.667.064 93.521.502 116.188.566Bankalar1.4.1 901 23.294.788 23.295.689 5.603.000 20.002.766 25.605.766Para Piyasalarından Alacaklar1.4.2 0 0 0 1.809.366 0 1.809.366Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.728 -54.365 -57.093 -53.110 -171.858 -224.968Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 50.775 1.191.701 1.242.476 259.959 950.827 1.210.786Devlet Borçlanma Senetleri19.601 252.996 272.597 27.044 179.601 206.645Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 228.446 0 228.446Diğer Finansal Varlıklar31.174 938.705 969.879 4.469 771.226 775.695Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 39.124.845 14.023.693 53.148.538 27.646.234 6.863.466 34.509.700Devlet Borçlanma Senetleri39.106.058 12.950.243 52.056.301 27.628.275 6.022.847 33.651.122Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler18.787 5.482 24.269 17.959 4.594 22.553Diğer Finansal Varlıklar0 1.067.968 1.067.968 0 836.025 836.025Türev Finansal Varlıklar1.3 13.699.234 4.591.361 18.290.595 19.533.893 2.494.341 22.028.234Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.535.718 2.541.587 10.077.305 16.047.497 2.448.249 18.495.746Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı6.163.516 2.049.774 8.213.290 3.486.396 46.092 3.532.488İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)378.795.038 235.667.597 614.462.635 272.550.525 196.872.787 469.423.312Krediler1.7 325.216.316 187.343.085 512.559.401 243.127.261 163.140.206 406.267.467Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları682.365 26.947 709.312 734.021 0 734.021İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 71.849.163 60.032.104 131.881.267 48.091.754 43.783.746 91.875.500Devlet Borçlanma Senetleri71.518.359 60.032.104 131.550.463 47.760.950 43.783.746 91.544.696Diğer Finansal Varlıklar330.804 0 330.804 330.804 0 330.804Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.952.806 -11.734.539 -30.687.345 -19.402.511 -10.051.165 -29.453.676SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 1.152.465 0 1.152.465 1.327.210 0 1.327.210Satış Amaçlı1.152.465 0 1.152.465 1.327.210 0 1.327.210Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.9 6.101.417 11.274.248 17.375.665 5.199.224 10.007.885 15.207.109İştirakler (Net)38.446 2.477.858 2.516.304 38.446 2.050.744 2.089.190Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler38.446 2.477.858 2.516.304 38.446 2.050.744 2.089.190Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 6.062.971 8.796.390 14.859.361 5.160.778 7.957.141 13.117.919Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar6.030.655 8.796.390 14.827.045 5.153.478 7.957.141 13.110.619Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar32.316 0 32.316 7.300 0 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9.073.227 0 9.073.227 4.851.380 0 4.851.380MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.068.068 0 2.068.068 2.001.661 0 2.001.661Şerefiye979.493 0 979.493 979.493 0 979.493Diğer1.088.575 0 1.088.575 1.022.168 0 1.022.168YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI44.852 0 44.852 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 5.332.969 0 5.332.969 3.484.572 0 3.484.572DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 13.616.588 36.418.174 50.034.762 8.877.906 30.469.166 39.347.072VARLIKLAR TOPLAMI492.910.574 437.108.062 930.018.636 375.758.884 361.010.882 736.769.766YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 218.708.274 278.357.528 497.065.802 146.176.720 254.918.696 401.095.416ALINAN KREDİLER2.3.1 1.883.343 68.748.603 70.631.946 1.545.406 59.578.762 61.124.168PARA PİYASALARINA BORÇLAR74.643.337 8.898.150 83.541.487 48.560.354 4.347.923 52.908.277İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.4 5.693.499 25.132.173 30.825.672 7.240.548 27.013.194 34.253.742Bonolar4.316.523 368.599 4.685.122 5.828.651 0 5.828.651Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.376.976 24.763.574 26.140.550 1.411.897 27.013.194 28.425.091FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.3.2 590.837 32.556.726 33.147.563 658.578 25.135.654 25.794.232TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 9.171.915 5.327.140 14.499.055 13.711.094 4.320.954 18.032.048Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.171.915 5.327.140 14.499.055 13.711.094 3.637.761 17.348.855Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 683.193 683.193FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 1.447.681 15.156 1.462.837 1.294.315 11.902 1.306.217KARŞILIKLAR2.6 5.809.641 1.127.502 6.937.143 4.899.201 927.298 5.826.499Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 1.686.504 0 1.686.504 1.078.134 0 1.078.134Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 4.123.137 1.127.502 5.250.639 3.821.067 927.298 4.748.365CARİ VERGİ BORCU2.7 900.811 0 900.811 2.877.865 0 2.877.865ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)2.8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 808.943 49.620.943 50.429.886 808.921 38.633.078 39.441.999Krediler0 14.315.680 14.315.680 0 11.144.441 11.144.441Diğer Borçlanma Araçları808.943 35.305.263 36.114.206 808.921 27.488.637 28.297.558DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 36.631.301 9.514.681 46.145.982 24.859.536 5.765.589 30.625.125ÖZKAYNAKLAR2.10 85.299.457 9.130.995 94.430.452 56.044.605 7.439.573 63.484.178Ödenmiş Sermaye8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051Sermaye Yedekleri2.175.496 0 2.175.496 2.155.905 0 2.155.905Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 0 556.937 556.937 0 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.618.559 0 1.618.559 1.598.968 0 1.598.968Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.548.107 438.452 4.986.559 1.759.966 438.066 2.198.032Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.838.011 8.692.543 17.530.554 552.506 7.001.507 7.554.013Kar Yedekleri42.110.055 0 42.110.055 32.639.419 0 32.639.419Yasal Yedekler1.747.175 0 1.747.175 1.544.526 0 1.544.526Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler40.362.880 0 40.362.880 31.094.893 0 31.094.893Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar19.180.737 0 19.180.737 10.489.758 0 10.489.758Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı19.180.737 0 19.180.737 10.489.758 0 10.489.758Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI441.589.039 488.429.597 930.018.636 308.677.143 428.092.623 736.769.766Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 45.922.484 21.574.046 26.568.720 11.790.993Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 27.922.933 16.160.340 15.598.363 8.589.126Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler255.955 320.741 34.782 199.638Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 233.271 156.760 118.673 82.441Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler67.873 14.721 26.168 4.320Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 17.360.974 4.893.634 10.746.221 2.901.371Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar16.319 10.908 6.128 5.571Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.824.797 1.617.014 3.403.005 914.690İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler11.519.858 3.265.712 7.337.088 1.981.110Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri81.478 27.850 44.513 14.097FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -20.215.396 -13.099.823 -11.035.548 -7.027.064Mevduata Verilen Faizler4.2.6 -11.534.834 -7.198.357 -6.178.312 -3.838.927Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -1.982.976 -960.895 -1.095.707 -521.564Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler4.2.4 -2.908.873 -2.722.151 -1.787.036 -1.558.120İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -3.155.129 -2.119.927 -1.648.452 -1.066.882Kiralama Faiz Giderleri-103.381 -78.649 -51.273 -34.779Diğer Faiz Giderleri4.2.5 -530.203 -19.844 -274.768 -6.792NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ25.707.088 8.474.223 15.533.172 4.763.929NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.782.148 3.285.188 3.198.284 1.630.942Alınan Ücret ve Komisyonlar7.878.865 4.307.934 4.398.768 2.213.850Gayri Nakdi Kredilerden901.377 562.987 468.919 284.732Diğer4.11 6.977.488 3.744.947 3.929.849 1.929.118Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.096.717 -1.022.746 -1.200.484 -582.908Gayri Nakdi Kredilere-350 -317 -182 -167Diğer-2.096.367 -1.022.429 -1.200.302 -582.741TEMETTÜ GELİRLERİ47.241 2.141 10 282TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 4.055.126 -1.370.435 2.738.016 -1.136.892Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)977.791 93.939 652.174 82.602Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.5 9.833.163 4.123.610 4.077.083 933.015Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-6.755.828 -5.587.984 -1.991.241 -2.152.509DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.6 2.070.489 993.563 1.118.606 436.189FAALİYET BRÜT KÂRI37.662.092 11.384.680 22.588.088 5.694.450BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.4 -6.980.556 -2.944.546 -4.244.786 -915.274DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.4 -257.544 -118.885 -28.546 -2.980PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.144.436 -1.859.988 -1.777.623 -946.543DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -4.418.210 -2.587.660 -2.555.621 -1.336.199NET FAALİYET KARI (ZARARI)22.861.346 3.873.601 13.981.512 2.493.454BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.298.325 617.008 768.862 266.471NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 24.159.671 4.490.609 14.750.374 2.759.925SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -4.978.934 -805.245 -2.828.085 -527.290Cari Vergi Karşılığı-10.557.494 -176.558 36.068 -176.558Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -628.687 -2.864.153 -350.732Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.578.560 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)19.180.737 3.685.364 11.922.289 2.232.635DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 19.180.737 3.685.364 11.922.289 2.232.635Grubun Karı (Zararı)19.180.737 3.685.364 11.922.289 2.232.635Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02270000 0,00440000 0,01410000 0,00260000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047839BIST