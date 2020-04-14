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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme

14.04.2020 17:57
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Bankamızın 10.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 2020 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 14.04.2020 tarih, 10058 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Tüm Maddeler 11/04/2013 17/04/2013 8302
3 02/04/2014 07/04/2014 8544
6, 14 05/04/2016 11/04/2016 9051
3, 8, 11, 12, 17, 23 22/03/2018 28/03/2018 9546
6 29/06/2018 05/07/2018 9614
6 10/04/2020 14/04/2020 10058



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837883


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