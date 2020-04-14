***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBankamızın 10.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 2020 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 14.04.2020 tarih, 10058 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoTüm Maddeler 11/04/2013 17/04/2013 83023 02/04/2014 07/04/2014 85446, 14 05/04/2016 11/04/2016 90513, 8, 11, 12, 17, 23 22/03/2018 28/03/2018 95466 29/06/2018 05/07/2018 96146 10/04/2020 14/04/2020 10058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837883BIST