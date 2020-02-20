***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi20/02/2020Karar Sayısı77/29SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı2019 yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820642BIST