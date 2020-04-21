***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
21.04.2020 14:01
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin üç aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 30.04.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 30/04/2020
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839545
BIST
14:4297.890
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.056,09
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:426,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:427,5644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
14:42373,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -4,79
|Açılış
|: 373,69
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.281
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|109.169.006
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|29.947.425
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.924.450
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|15.475.003
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|SALIX
|5,00
|37.444
|% -6,02
|
|ODAS
|1,67
|393.106.231
|% 3,73
|
|GARAN
|8,25
|381.138.328
|% -1,67
|
|ISFIN
|3,34
|365.327.630
|% 0,91
|
|THYAO
|10,48
|357.457.202
|% -1,50
|
|ASELS
|27,04
|355.465.341
|% -1,31
|
|ODAS
|1,67
|393.106.231
|% 3,73
|
|ISFIN
|3,34
|365.327.630
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,49
|202.341.693
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,99
|139.729.073
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,33
|147.635.479
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5624
|8,6054
|% -0,45
|
|Frank
|7,1609
|7,2041
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-26,51
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.465
|-19,50
|
|Tam
|2.470
|2.529
|-31,40
|
|Yarım
|1.203
|1.234
|-9,70
|
|Çeyrek
|603
|617
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|14,69
|14,73
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|21,07
|21,07
|-4,50
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Seans Raporu
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