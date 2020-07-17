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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim

17.07.2020 10:48
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Bankamızın 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin altı aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 29.07.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 29/07/2020
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860197


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 15,51 4.773.121 % 10,00  
KENT 1.373,10 16.885.983 % 10,00  
MERIT 30,80 99.546 % 10,00  
BFREN 551,40 5.962.781 % 9,99  
PKENT 405,00 728.595 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5765 8,6195 % -0,09  
Frank 7,2283 7,2719 % 0,10  
Riyal 1,8232 1,8323 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 3,90  
Altın Gr. 397 397 0,83  
Cumhuriyet 2.650 2.690 -8,00  
Tam 2.659 2.672 5,20  
Yarım 1.291 1.307 2,60  
Çeyrek 647 654 1,20  
Gümüş.Ons 19,05 19,09 -0,10  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,02  
B. Petrol 43,02 43,02 -0,33  
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