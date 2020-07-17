***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
17.07.2020 10:48
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin altı aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 29.07.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 29/07/2020
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860197
BIST
11:00118.614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -193,35
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.916
En Düşük
118.361
11:006,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8604
En Düşük
6,8498
11:007,8189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8189
En Düşük
7,7990
11:00397,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 397,23
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,32
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|4.773.121
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|16.885.983
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.962.781
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|728.595
|% 9,99
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|AYEN
|5,97
|6.456.532
|% -5,84
|
|MRGYO
|2,19
|2.565.680
|% -5,19
|
|KAPLM
|9,40
|105.715
|% -4,08
|
|SASA
|13,68
|589.499.355
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,28
|305.517.499
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,69
|259.710.157
|% 3,76
|
|ASELS
|32,70
|222.000.309
|% -1,10
|
|TRGYO
|4,72
|180.404.149
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,28
|305.517.499
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|88.869.857
|% -1,57
|
|ODAS
|2,89
|165.679.814
|% 0,35
|
|GUSGR
|4,69
|259.710.157
|% 3,76
|
|YKBNK
|2,35
|111.510.411
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5765
|8,6195
|% -0,09
|
|Frank
|7,2283
|7,2719
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,90
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-8,00
|
|Tam
|2.659
|2.672
|5,20
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|2,60
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,33
|
Seans Raporu
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -509, 26 kaybederek (% -0.38 ) 134, 299
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11:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ODAS
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11:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, EKGYO, MRDIN
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11:11DGKLB
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 366, 805 adet işlem
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11:10BJKAS
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 091 adet işlem