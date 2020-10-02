***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
02.10.2020 12:00
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 26.10.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2020 30/09/2020 26/10/2020
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877957
BIST
13:001.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
13:007,7317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0143
|Açılış
|: 40,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 40,9300
|
7,7792
En Düşük
7,7250
13:009,0655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0322
|Açılış
|: 13,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0200
|
9,1311
En Düşük
9,0459
13:005,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,01
|Açılış
|: 5,94
|
|Önceki Kapanış
|: 5,93
|
6,04
En Düşük
5,85
BIST En Aktif Hisseler12:58
|YAPRK
|70,95
|6.244.423
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.090.605
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|TLMAN
|36,68
|32.945.198
|% 9,95
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|549.990
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,11
|1.315.154.536
|% 2,89
|
|KRDMD
|3,44
|618.501.509
|% 0,88
|
|ASELS
|18,58
|580.169.920
|% 0,27
|
|GARAN
|7,15
|564.550.965
|% 0,42
|
|TURSG
|6,08
|354.696.608
|% 0,66
|
|SISE
|7,11
|1.315.154.536
|% 2,89
|
|KRDMD
|3,44
|618.501.509
|% 0,88
|
|HURGZ
|2,25
|270.479.728
|% -7,79
|
|GARAN
|7,15
|564.550.965
|% 0,42
|
|ODAS
|2,84
|221.575.934
|% 1,79
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7269
|7,7333
|% -0,16
|
|Euro
|9,0545
|9,0713
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,9873
|10,0374
|% 0,41
|
|Frank
|8,3810
|8,4315
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0587
|2,0690
|% 0,04
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,50
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|6,00
|
|Tam
|3.133
|3.212
|8,12
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|3,93
|
|Çeyrek
|760
|777
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|