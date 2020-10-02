***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaBankamızın 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 26.10.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek01/01/2020 30/09/2020 26/10/2020Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877957BIST