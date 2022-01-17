***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaBankamızın 2022 yılına ilişkin konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Yıl içinde bu tarihlerde değişiklik olursa ayrıca duyurulacaktır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2022 31/03/2022 29/04/20222. Çeyrek01/04/2022 30/06/2022 26/07/20223. Çeyrek01/07/2022 30/09/2022 31/10/2022Yıllık01/01/2022 31/12/2022 02/02/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994715BIST