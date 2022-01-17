Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim

17.01.2022 18:02
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Bankamızın 2022 yılına ilişkin konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Yıl içinde bu tarihlerde değişiklik olursa ayrıca duyurulacaktır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 29/04/2022
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 26/07/2022
3. Çeyrek
01/07/2022 30/09/2022 31/10/2022
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 02/02/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994715


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.086
Değişim :  0,62% |  12,83
Açılış :  2.089  
Önceki Kapanış :  2.073  
En Yüksek
2.103 En Düşük
2.084
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 277,30 1.484.678 % 10,00  
IHAAS 12,12 12.077.481 % 9,98  
TETMT 429,80 32.096.189 % 9,98  
ATATP 80,45 108.990.629 % 9,98  
BASCM 11,79 903.207 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4336 13,4380 % -0,60  
Euro 15,3246 15,3555 % -0,47  
Sterlin 18,2799 18,3716 % -0,86  
Frank 14,6333 14,7214 % -0,70  
Riyal 3,5692 3,5871 % -0,63  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 2,14  
Altın Gr. 785 785 -4,38  
Cumhuriyet 5.221 5.299 -30,00  
Tam 5.198 5.330 -25,44  
Yarım 2.512 2.578 -12,31  
Çeyrek 1.260 1.289 -6,15  
Gümüş.Ons 22,99 23,02 0,06  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,04  
B. Petrol 86,06 86,06 0,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru