***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
17.01.2022 18:02
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 2022 yılına ilişkin konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Yıl içinde bu tarihlerde değişiklik olursa ayrıca duyurulacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 29/04/2022
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 26/07/2022
3. Çeyrek
01/07/2022 30/09/2022 31/10/2022
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 02/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994715
BIST
18:052.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,83
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
18:0513,4380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0812
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,3360
18:0515,3555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0725
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,1769
18:05786,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,33
|Açılış
|: 786,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
780,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|277,30
|1.484.678
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,12
|12.077.481
|% 9,98
|
|TETMT
|429,80
|32.096.189
|% 9,98
|
|ATATP
|80,45
|108.990.629
|% 9,98
|
|BASCM
|11,79
|903.207
|% 9,98
|
|ERCB
|49,06
|76.230.920
|% -9,98
|
|AKFGY
|7,98
|20.111.003
|% -9,93
|
|DENGE
|1,35
|2.415.746
|% -9,40
|
|PSGYO
|15,50
|291.333.473
|% -9,20
|
|DOBUR
|103,00
|12.451.446
|% -6,36
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,21
|
|GARAN
|11,99
|2.475.332.735
|% 1,10
|
|KRDMD
|12,76
|2.467.455.086
|% -3,41
|
|YKBNK
|4,03
|1.524.438.808
|% 3,87
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,51
|821.261.931
|% 3,29
|
|HALKB
|5,45
|1.447.823.855
|% 5,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4336
|13,4380
|% -0,60
|
|Euro
|15,3246
|15,3555
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,2799
|18,3716
|% -0,86
|
|Frank
|14,6333
|14,7214
|% -0,70
|
|Riyal
|3,5692
|3,5871
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|2,14
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55NTHOL
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 714, 950 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, FROTO
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, EKGYO