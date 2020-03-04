***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
04.03.2020 11:38
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtib
11:34111.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 144,59
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.047
En Düşük
110.678
11:346,0868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0775
11:346,8048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0211
|Açılış
|: 6,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7939
11:34321,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,32
|Açılış
|: 321,20
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,60
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.783.510
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|DYOBY
|6,31
|60.321.438
|% 12,28
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|SNPAM
|5,70
|679.014
|% -5,63
|
|SONME
|5,78
|3.685.258
|% -5,40
|
|SAMAT
|2,25
|2.755.027
|% -5,06
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|ASELS
|31,10
|634.575.273
|% 2,03
|
|THYAO
|12,03
|315.779.913
|% -1,55
|
|GARAN
|10,31
|179.008.741
|% 1,18
|
|ODAS
|2,15
|164.629.202
|% -1,38
|
|TKNSA
|8,52
|138.616.371
|% 5,58
|
|ODAS
|2,15
|164.629.202
|% -1,38
|
|ADESE
|1,52
|108.275.592
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,37
|80.622.882
|% -0,72
|
|KARSN
|1,92
|101.025.608
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,58
|128.837.068
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7823
|7,8213
|% -0,13
|
|Frank
|6,3677
|6,4061
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6226
|1,6308
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|2,27
|
|Altın Gr.
|321
|322
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|51,66
|51,66
|-0,20
|
Seans Raporu
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-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 45 artarak (% 0.06 ) 104, 981
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, SALIX, QNBFL, IHEVA, BALAT, KAPLM
-
11:49
BALAT, NUHCM, YKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:49
HUBVC, KERVN, SAMAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:49
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 97 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 178 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 44 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem