***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.05.2020 14:44
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Amundi Funds II U.S. High Yield Corporate Bond 58.176.114,47 USD 1.363,64 12,47 USD 17.004,54 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843011
BIST
16:0198.890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 152,17
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:017,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0887
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
16:017,7496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0797
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7496
En Düşük
7,6497
16:01390,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,73
|Açılış
|: 390,17
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.731.797
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.625.638
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.809.187
|% -9,94
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|ULUUN
|9,46
|290.133.034
|% -8,07
|
|DEVA
|14,78
|45.133.091
|% -7,80
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,41
|635.441.179
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,76
|491.152.911
|% 0,52
|
|GARAN
|8,12
|472.301.339
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,65
|419.436.400
|% 6,12
|
|GUSGR
|3,21
|394.127.351
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,41
|635.441.179
|% 6,64
|
|KARSN
|1,86
|244.615.079
|% 7,51
|
|GUSGR
|3,21
|394.127.351
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,66
|323.878.948
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|186.739.583
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8315
|8,8758
|% 0,62
|
|Frank
|7,3134
|7,3574
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8985
|1,9080
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.549
|8,80
|
|Tam
|2.570
|2.616
|13,10
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|6,40
|
|Çeyrek
|625
|639
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
Seans Raporu
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16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 126, 39 artarak (% 0.11 ) 115, 691
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16:15XU100
Endeks 98, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 8, 122.00 milyon TL de
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16:15PKENT
Yüzde 5.08 oranında artışla 165.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 162 adet işlem
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16:12KARSN
Yüzde 8.09 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 190, 949 adet işlem
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16:11KARSN
Yüzde 8.09 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 922, 258 adet işlem