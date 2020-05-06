***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.05.2020 14:45
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Amundi Funds II Global High Yield 8.208.219,09 USD 136,86 108,62 USD 14.865,84 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843012
BIST
16:0298.902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 164,35
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:027,1639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0897
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
16:027,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0783
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
16:02390,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,73
|Açılış
|: 390,17
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.731.797
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.625.638
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.801.059
|% -9,94
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|DEVA
|14,76
|45.085.239
|% -7,92
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|ULUUN
|9,50
|289.400.723
|% -7,68
|
|KRDMD
|2,41
|635.157.880
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,75
|490.193.705
|% 0,35
|
|GARAN
|8,11
|471.491.974
|% -0,37
|
|KOZAA
|12,60
|418.074.945
|% 5,70
|
|GUSGR
|3,21
|393.821.114
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,41
|635.157.880
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|244.576.563
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,21
|393.821.114
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,65
|323.559.104
|% -0,38
|
|ODAS
|1,84
|186.703.968
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8293
|8,8735
|% 0,59
|
|Frank
|7,3112
|7,3553
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8983
|1,9078
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-16,27
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|7,50
|
|Tam
|2.569
|2.614
|11,70
|
|Yarım
|1.254
|1.278
|5,70
|
|Çeyrek
|625
|639
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|
Seans Raporu
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16:12KARSN
Yüzde 8.09 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 190, 949 adet işlem
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16:11KARSN
Yüzde 8.09 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 922, 258 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 98, 893 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 8, 082.00 milyon TL de
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16:10ARDYZ
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 057, 966 adet işlem
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16:09KOZAL
Yüzde 4.04 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 114, 385 adet işlem