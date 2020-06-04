***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
04.06.2020 13:57
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Hayır (No)
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Amundi Funds II – Emerging Markets Bond 72.414.833,01 USD 971,5 18,48 USD 17.953,38 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849092
BIST
15:16109.634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 522,47
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:166,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:167,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:16370,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,29
|Açılış
|: 370,24
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.250.740
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|36.369.544
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.260.260
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.497.902
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.418.838
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.742.733
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|1.062.185.608
|% 1,20
|
|ASELS
|32,00
|904.637.734
|% 0,76
|
|GARAN
|8,18
|609.044.083
|% -0,49
|
|PETKM
|3,75
|570.287.943
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,67
|497.734.834
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|497.734.834
|% 0,60
|
|PETKM
|3,75
|570.287.943
|% 2,18
|
|TSKB
|1,15
|153.106.705
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|180.263.244
|% 1,47
|
|TRGYO
|2,97
|361.753.468
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4338
|8,4760
|% -0,17
|
|Frank
|7,0053
|7,0475
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7912
|1,8002
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,12
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.431
|4,20
|
|Tam
|2.473
|2.501
|4,40
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|2,10
|
|Çeyrek
|603
|611
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-0,06
|